Актуально на 28 сентября 2026 г. Печать

Добро пожаловать в FineProxy! Настоящие Условия использования («Условия») регулируют ваш доступ к сервису FineProxy и использование FineProxy, а также любого связанного программного обеспечения, сервисов и документации, предоставляемых нами (совместно именуемых «Сервис»). Получая доступ к Сервису или используя его, вы подтверждаете, что ознакомились, поняли и соглашаетесь соблюдать настоящие Условия. Если вы не согласны с какой-либо частью Условий, вы не должны получать доступ к Сервису или использовать его.

1. Требования к пользователям#

Для получения доступа к Сервису и его использования вам должно быть не менее восемнадцати (18) лет, а также вы должны обладать полной дееспособностью для заключения юридически обязательного договора с FineProxy. Получая доступ к Сервису или используя его, вы подтверждаете и гарантируете, что соответствуете указанным требованиям.

2. Правила обслуживания#

Вы соглашаетесь не осуществлять следующие запрещённые действия:

2.1. копирование, распространение или раскрытие любой части Сервиса в любой форме и с использованием любых носителей;

2.2. рассылка спама, писем по цепочке или других нежелательных электронных сообщений;

2.3. попытки вмешательства в работу Сервиса, нарушения целостности или безопасности его систем, а также попытки расшифровки любых передаваемых данных между серверами, обеспечивающими работу Сервиса;

2.4. совершение любых действий, которые создают или могут создать (по нашему собственному усмотрению) чрезмерную или несоразмерно высокую нагрузку на нашу инфраструктуру либо на инфраструктуру целевых веб-сайтов;

2.5. загрузка или передача через Сервис некорректных данных, вирусов, червей или иного вредоносного программного обеспечения;

2.6. сбор или извлечение персональных данных, включая имена учётных записей, с использованием Сервиса;

2.7. выдача себя за другое лицо, искажение информации о своей принадлежности к физическому или юридическому лицу, совершение мошеннических действий, а также сокрытие или попытки сокрытия своей личности;

2.8. вмешательство в корректную и штатную работу Сервиса;

2.9. доступ к любому контенту Сервиса с использованием технологий или способов, не предоставленных и не разрешённых Сервисом;

2.10. обход любых мер, применяемых нами для предотвращения или ограничения доступа к Сервису, включая, помимо прочего, механизмы, ограничивающие использование или копирование контента либо устанавливающие ограничения на использование Сервиса или содержащегося в нём контента;

2.11. перепродажа или повторное распространение Сервиса, если иное прямо не согласовано с FineProxy;

2.12. использование Сервиса для попыток несанкционированного доступа к серверам, сетям, хостам или учётным записям, к которым у вас отсутствуют соответствующие права;

2.13. использование Сервиса для нарушения или попыток нарушения работы интернет-коммуникаций, включая атаки типа отказ в обслуживании (DoS);

2.14. использование Сервиса для работы билетных ботов, рекламного мошенничества, а также для сбора данных, которые не находятся в открытом доступе либо защищены в силу своей конфиденциальности или чувствительности;

2.15. использование Сервиса с нарушением применимого законодательства, нормативных актов, условий использования сервисов, а также прав третьих лиц.

Вы соглашаетесь пройти процедуру подтверждения личности, если у FineProxy возникнут обоснованные подозрения в том, что через вашу учётную запись осуществляются указанные выше запрещённые действия. Отказ или непредоставление необходимых данных для подтверждения личности может привести к приостановке действия учётной записи.

3. Плата за обработку жалоб#

Общие положения.

Мы стремимся предоставлять услуги высокого качества в соответствии с применимым законодательством и условиями использования Сервиса. Любые случаи неправомерного использования Сервиса или нарушения установленных правил рассматриваются нами со всей серьёзностью.

Плата за обработку жалоб.

В связи с увеличением административных и проверочных процедур, связанных с рассмотрением жалоб, начиная с 22 января 2024 года, за обработку каждой жалобы, связанной с нарушением наших правил, взимается плата в размере $50 . Данная плата не является способом освобождения от ответственности за нарушение условий Сервиса и не заменяет соблюдение правил. Она взимается исключительно для компенсации расходов, связанных с рассмотрением и проверкой жалобы.

Порядок рассмотрения жалоб.

После получения жалобы мы проверяем указанную в ней активность, создаём клиенту тикет и выставляем счёт за обработку жалобы. В тикете описывается выявленное нарушение; при необходимости мы запрашиваем пояснения или дополнительную информацию. Клиент обязан немедленно прекратить действия, указанные в тикете, и соблюдать перечисленные в нём правила Сервиса. Оплата счёта не даёт права продолжать нарушение.

Условия оплаты.

Счёт за обработку жалобы необходимо оплатить в течение двух (2) календарных дней с даты его выставления. Если оплата не поступит в этот срок, услуга, к которой относится жалоба, может быть приостановлена. Восстановление приостановленной услуги возможно только после оплаты счёта, прекращения нарушения и при условии, что это допускают наши правила, результаты проверки и применимое законодательство.

Серьёзные или повторные нарушения.

Если нарушение является серьёзным, очевидным либо на действия клиента уже поступали жалобы, мы можем приостановить услуги сразу при создании тикета, не дожидаясь окончания двухдневного срока оплаты. Обычно приостанавливается конкретная услуга, на которую поступила жалоба. Если нарушение особенно серьёзное или может затрагивать другие услуги, до выяснения обстоятельств могут быть приостановлены все активные услуги клиента. Возврат средств за уже оказанные услуги и платы за обработку жалоб в таких случаях не производится.

Исключения.

В исключительных случаях и по нашему собственному усмотрению мы можем освободить клиента от платы за обработку жалобы, в частности если клиент добросовестно сотрудничает и предпринимает разумные меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.

4. Подписки и обработка платежей#

Для каждой учётной записи в личном кабинете предусмотрен единый внутренний кошелёк; отдельные балансы для счетов или услуг не ведутся. Кошелёк можно пополнять вручную или посредством необязательного автоматического пополнения. Услуги и дополнения приобретаются за средства внутреннего кошелька.

Пополнение кошелька может обрабатываться сторонними платёжными провайдерами или процессинговыми организациями с соблюдением применимых стандартов безопасности, включая PCI-DSS в соответствующих случаях. FineProxy не хранит и не обрабатывает данные платёжных карт напрямую.

Владелец учётной записи управляет платёжными настройками, включая автоматическое пополнение, в личном кабинете. Возврат средств и отмена услуг регулируются Политикой возврата средств, изложенной в разделе 5.

5. Политика возврата средств#

В соответствии с настоящей Политикой возврата средств FineProxy предоставляет клиенту 24 часа с момента покупки для подачи запроса на возврат средств тем же способом, которым была совершена оплата. Комиссии платёжных систем и иные применимые комиссии регулируются пунктом 5.2. Возврат в течение 24 часов не распространяется на услуги, заказанные на платный срок 48 часов.

Для отмены активной услуги, в том числе перед подачей запроса на возврат, клиент должен воспользоваться личным кабинетом, выбрав активная услуга → «Управление» → «Отменить эту услугу». При отмене неиспользованная стоимость услуги возвращается во внутренний кошелёк учётной записи. В течение первых 24 часов с момента покупки клиент после этого вправе запросить возврат средств тем же способом, которым была совершена оплата, исключительно через систему тикетов, доступную в личном кабинете. Запросы, направленные через иные каналы связи, не рассматриваются.

Самостоятельная отмена услуг в личном кабинете доступна не чаще одного раза в три (3) дня. Если у клиента есть веские основания для отмены услуги, а этот срок ещё не истёк, он может обратиться через систему тикетов и объяснить, почему необходимо отменить услугу. Такие обращения рассматриваются индивидуально.

FineProxy отслеживает количество запросов на возврат средств. В случае чрезмерного количества таких запросов — а именно более трёх (3) запросов на возврат в течение одного календарного месяца — мы оставляем за собой право, по собственному усмотрению, отказать в последующих возвратах.

По истечении 24-часового периода единственным доступным результатом отмены является зачисление неиспользованной стоимости услуги во внутренний кошелёк. Зачисленные средства можно использовать для последующих покупок.

Если у клиента возникают технические проблемы с приобретёнными прокси, мы настоятельно рекомендуем обратиться в службу технической поддержки через систему тикетов для рассмотрения ситуации до подачи запроса на возврат.

Оформляя покупку любого продукта или услуги FineProxy, вы подтверждаете своё согласие с условиями настоящей Политики возврата средств.

Дополнительное условие о нарушениях.

Возврат средств не осуществляется в случаях поступления жалоб или выявления нарушений условий использования Сервиса. При установлении фактов серьёзных или повторяющихся нарушений со стороны клиента возврат средств за уже оказанные услуги, а также возврат платы за обработку жалоб, не производится.

5.1 Сроки обработки возврата средств#

После получения через систему тикетов вашего запроса на возврат средств тем же способом, которым была совершена оплата, вместе со всеми необходимыми платёжными реквизитами мы передаём запрос на возврат в платёжную систему в течение 24 часов.

Важно: сроки возврата начинают отсчитываться не с момента вашего сообщения, а с момента передачи данных в платёжную систему. После передачи вы получите дополнительное уведомление на email.

Максимальное время передачи данных с нашей стороны — до 24 часов (обычно 2–6 часов). После передачи сроки возврата зависят только от платёжной системы и/или вашего банка. Примерные сроки:

Банковские карты: от 1 до 5 рабочих дней. В большинстве случаев возврат происходит в день обращения. В отдельных случаях может потребоваться номер вашей карты для выполнения ручного перевода (если это поддерживается платёжной системой).

от 1 до 5 рабочих дней. В большинстве случаев возврат происходит в день обращения. В отдельных случаях может потребоваться номер вашей карты для выполнения ручного перевода (если это поддерживается платёжной системой). Криптовалюты: возврат в течение 48 часов после получения корректного адреса для перевода. Необходимо указать адрес кошелька, с которого была произведена оплата, и сеть/протокол. Возврат возможен только на тот же кошелёк, с которого была произведена оплата. Для нестандартных блокчейнов срок может составить до 96 часов.

возврат в течение 48 часов после получения корректного адреса для перевода. Необходимо указать адрес кошелька, с которого была произведена оплата, и сеть/протокол. Возврат возможен только на тот же кошелёк, с которого была произведена оплата. Для нестандартных блокчейнов срок может составить до 96 часов. WebMoney: до 10 рабочих дней. Обратите внимание, что комиссия при возврате может быть высокой. По данной платёжной системе сроки иногда затягиваются, и выплата может происходить ближе к крайнему сроку.

до 10 рабочих дней. Обратите внимание, что комиссия при возврате может быть высокой. По данной платёжной системе сроки иногда затягиваются, и выплата может происходить ближе к крайнему сроку. Perfect Money и Alipay: до 10 рабочих дней.

5.2 Комиссии платёжных систем и блокчейнов#

Цены на сайте указаны без учёта комиссии платёжной системы и/или комиссии блокчейна за проведение транзакции. Эти комиссии оплачиваются клиентом при совершении платежа.

Комиссия платёжной системы при возврате оплачивается клиентом и вычитается из суммы возврата. Мы предпринимаем разумные усилия, чтобы минимизировать эти расходы, и при возможности предлагаем варианты с более низкой комиссией.

При возврате в криптовалюте итоговая комиссия может включать комиссию платёжной системы и комиссию сети (блокчейна).

Важно по криптовалютам: платёжные системы могут устанавливать повышенные комиссии на возвраты в Bitcoin, Ethereum и USDT TRC20 (например, 3$ за возврат USDT TRC20). Учитывайте это перед покупкой, если вы планируете запрашивать возврат.

6.1 Ограничения по скорости#

Сервис предоставляет неограниченный объём трафика по всем тарифным планам, если иное прямо не указано в условиях соответствующего тарифа. Для конкретной активной услуги (пакета) действуют следующие ограничения пропускной способности в зависимости от общего количества IP-адресов в услуге:

Тарифы до 300 IP: до 100 Мбит/с

От 301 до 3 000 IP: до 500 Мбит/с

От 3 001 до 5 000 IP: до 1 Гбит/с

От 5 001 до 15 000 IP: до 1,5 Гбит/с

От 15 001 до 25 000 IP: до 2,5 Гбит/с

Свыше 25 000 IP: до 5 Гбит/с

6.2 Ограничения на количество одновременных соединений#

Помимо ограничений по скорости, для конкретной активной услуги (пакета) действуют ограничения на количество одновременных подключений (что это такое) в зависимости от объёма IP-адресов в услуге:

Услуги до 999 IP: до 1500 одновременных соединений

От 1 000 до 4 999 IP: 3× от количества IP-адресов в услуге

От 5 000 до 14 999 IP: 2× от количества IP-адресов в услуге

15 000 IP и более: 1× от количества IP-адресов в услуге (то есть равно количеству IP)

При превышении лимита услуга автоматически переводится в режим ограниченной скорости.

В этом режиме становится доступно не более одного одновременного соединения на каждый IP-адрес.

Продолжительность режима ограниченной скорости зависит от количества превышений лимита в течение суток:

до 2 нарушений — 5 минут

от 3 до 6 нарушений — 15 минут

от 7 до 10 нарушений — 30 минут

более 10 нарушений — 60 минут

После окончания периода ограничения сервис автоматически возвращается к обычному режиму работы. Это позволяет предотвратить чрезмерную нагрузку от отдельных пользователей и гарантировать высокое качество обслуживания для остальных клиентов нашего сервиса.

Если текущего лимита одновременных соединений недостаточно, для конкретной услуги можно приобрести дополнительные соединения при оформлении заказа или позднее в личном кабинете. Стоимость составляет $30 за каждую 1 000 дополнительных одновременных соединений за полный 30-дневный период. При добавлении соединений к активной услуге плата рассчитывается пропорционально количеству дней, оставшихся в текущем периоде действия услуги. Увеличенный лимит применяется автоматически, без обращения в службу поддержки.

6.3 Общие правила, уведомления и увеличение лимитов#

Указанные ограничения введены исключительно для обеспечения стабильности, надёжности и равных условий использования Сервиса для всех клиентов.

Все лимиты, указанные в пунктах 6.1 и 6.2, применяются ко всей услуге целиком (то есть к конкретному активному пакету/заказу), а не к каждому отдельному IP-адресу. Если у клиента одновременно активны несколько услуг, ограничения применяются отдельно к каждой услуге, а не к аккаунту в целом.

Если для услуги настроено несколько привязок разрешённых исходных IP-адресов, при добавлении или редактировании каждой привязки клиент может назначить ей отдельную квоту одновременных соединений. Общая сумма квот по всем привязкам не может превышать лимит одновременных соединений соответствующей услуги.

Текущую нагрузку и применимые лимиты клиент может видеть на графиках нагрузки в личном кабинете, на странице активной услуги. FineProxy не создаёт тикет только по факту превышения лимита. Если превышение является значительным и/или многократным и создаёт угрозу стабильной работе Сервиса или других клиентов, Компания оставляет за собой право незамедлительно приостановить соответствующую услугу без предварительного уведомления.

7. Правила замены IP-адресов#

Обращаем ваше внимание на следующие важные правила, касающиеся замены IP-адресов.

Если блокировка IP-адреса произошла в результате действий, совершённых клиентом непосредственно в период использования прокси (включая, но не ограничиваясь, чрезмерным количеством запросов, нарушением правил целевого сайта или некорректным использованием), FineProxy не обязуется осуществлять незамедлительную замену такого IP-адреса.

Клиент может бесплатно воспользоваться плановой самостоятельной заменой один раз в восемь (8) дней после покупки услуги или предыдущего обновления списка прокси.

Для неротационной услуги, поддерживающей замену, доступна внеплановая полная или частичная замена IP-адресов с разовой платой $10 за каждую операцию. Плата списывается из кошелька в личном кабинете. Ротационные услуги исключены, поскольку IP-адреса в них сменяются автоматически.

Для замены в личном кабинете необходимо выбрать активная услуга → «Ещё действия» → «Обновить IP». Клиент может обновить весь список, выбранные IP-адреса или IP-адреса определённой страны, а также увеличить или уменьшить представленность страны, если это допускают соответствующий тариф и доступные ресурсы.

Мы настоятельно рекомендуем заранее ознакомиться с политикой и ограничениями сайта или сервиса, в котором планируется использование прокси, так как чрезмерная или некорректная активность может привести к мгновенной блокировке IP-адресов.

Если мы зафиксируем частые блокировки IP-адресов FineProxy на определённых сайтах, связанных с активностью клиента, мы вправе уведомить клиента об этом. В случае продолжения блокировок FineProxy оставляет за собой право временно заморозить соответствующую услугу, чтобы клиент мог внести необходимые изменения и предотвратить дальнейшую блокировку IP-адресов. На период такой заморозки течение срока действия услуги приостанавливается, поэтому срок не сокращается.

8. Учётные записи пользователей#

Для доступа к отдельным функциям Сервиса может потребоваться регистрация учётной записи. Вы несёте ответственность за сохранность данных своей учётной записи и за все действия, совершаемые с её использованием. FineProxy не несёт ответственности за убытки или ущерб, возникшие вследствие несоблюдения вами мер по защите данных учётной записи.

API-ключи и секреты вебхуков являются конфиденциальными учётными данными. Секрет отображается только один раз при создании: клиент обязан скопировать и безопасно сохранить его, ограничить его использование, а при раскрытии или подозрении на раскрытие незамедлительно заменить либо отозвать. Для интеграций следует использовать отдельные ключи с минимально необходимыми правами доступа. Клиент несёт ответственность за действия, совершённые с использованием действительных данных учётной записи, API-ключей или секретов вебхуков.

9. Допустимое использование#

Вы обязуетесь использовать Сервис исключительно в законных целях и в соответствии с применимым законодательством, нормативными актами и правами третьих лиц. Запрещается использование Сервиса для любых незаконных, противоправных или несанкционированных целей, включая, помимо прочего, мошенничество, преследование, а также распространение вредоносного программного обеспечения или иного вредоносного кода.

Мы уважаем вашу конфиденциальность. Информация о порядке сбора, использования и раскрытия персональных данных содержится в нашей Политика конфиденциальности, которая является неотъемлемой частью настоящих Условий.

11. Права интеллектуальной собственности#

Все права, включая права интеллектуальной собственности, на Сервис и связанные с ним материалы принадлежат исключительно FineProxy и его лицензиарам. Настоящие Условия не предоставляют пользователю каких-либо прав на использование товарных знаков, брендов или иных объектов интеллектуальной собственности FineProxy, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Условиями.

12. Изменения условий#

Мы вправе время от времени вносить изменения в настоящие Условия. Обновлённая версия публикуется на сайте с указанием даты последнего обновления. Продолжение использования Сервиса после вступления изменений в силу означает ваше согласие с обновлёнными Условиями.

13. Прекращение доступа#

Мы оставляем за собой право по собственному усмотрению приостановить или прекратить доступ пользователя к Сервису полностью или частично, включая блокировку дальнейшего использования, если имеются обоснованные основания полагать, что пользователь нарушил настоящие Условия или требования законодательства. Прекращение доступа может осуществляться с предварительным уведомлением или без такового, если это допускается законом.

14. Применимое право#

Настоящие Условия, а также любые споры или требования, возникающие из них или в связи с ними, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Эстонии, без учёта коллизионных норм.

15. Отказ от ответственности и ограничение ответственности#

Сервис предоставляется на условиях «как есть» и «по мере доступности». В максимально допустимой законодательством степени FineProxy отказывается от гарантий и ограничивает свою ответственность в соответствии с условиями, изложенными в разделе «Отказ от ответственности и ограничение ответственности», доступном здесь.

16. Ограничения доступа и заблокированные ресурсы#

На FineProxy действует перечень ограничений, который применяется на уровне всей инфраструктуры и распространяется на всех пользователей и все тарифы. Если ресурс находится в списке блокировок, доступ к нему через наши прокси невозможен, и разблокировка не предусмотрена.

16.1 Полная блокировка почтовых сервисов и почтовых протоколов#

Мы полностью блокируем почтовые сервисы и почтовые протоколы SMTP, IMAP, POP3 — независимо от цели использования.

Что это означает:

ограничение действует на уровне всей инфраструктуры и для всех пользователей;

не имеет значения задача: проверка email, вход в почту, работа с почтовыми API и т.д.;

разблокировка почтовых сервисов невозможна — доступ закрыт для всех тарифов.

16.2 Полная блокировка доменной зоны .gov#

Все сайты в доменной зоне .gov заблокированы на наших прокси. Это связано с тем, что правительственные ресурсы часто ограничивают доступ для анонимных IP-адресов, а также с нашей внутренней политикой, направленной на предотвращение неправомерного использования сервиса. Ограничение действует для всех стран и всех тарифов.

16.3 Дополнительно заблокированные сайты и сервисы#

Ниже перечислены ресурсы, доступ к которым через наши прокси невозможен. Если сайт находится в этом списке, разблокировка не предусмотрена.

Государственные сайты

все домены .gov

Финансовые сервисы

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Государственные и корпоративные ресурсы

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Технологические и игровые платформы

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Поисковая система

Google Search (заблокирована только поисковая выдача, остальные сервисы Google работают)

Стриминговые и развлекательные сервисы

filmax-tv.ru, fandango.com

Антиспам-сервисы

spamhaus.org

Сервисы удаленного управления и безопасности

my-android.avast.com

Авиаперевозчики и онлайн-бронирование

singaporeair.com, ticketswap

Медиа и новостные сайты

rappler.com

Коммерческие и корпоративные сайты

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Магазины и каталоги (potpourrigroup.com и связанные сайты)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Прочие ресурсы

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Если ресурс находится в этом списке, он не будет работать через наши прокси.

16.4 Политика доступа к Twitch#

По умолчанию доступ к платформе Twitch заблокирован на всех общих пакетных прокси. Данное ограничение касается только Twitch и не влияет на работу других сайтов и сервисов — пакетные прокси полностью функционируют для любых остальных задач.

Ограничение связано с жёсткими правилами модерации и контроля трафика со стороны Twitch. При использовании одного и того же IP адреса несколькими клиентами для работы с Twitch такие адреса быстро попадают под ограничения или блокировки, что негативно сказывается на всех пользователях.

Для обеспечения стабильной работы мы предлагаем отдельные пакетные тарифы с эксклюзивным доступом к Twitch, доступные по адресу: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

В рамках этих тарифов IP адреса прокси остаются доступными для всех сайтов, при этом доступ к Twitch разрешён только одному клиенту. Другие клиенты не используют Twitch на этих прокси. В связи с предоставлением эксклюзивного права доступа такие пакетные тарифы стоят на 50% дороже, чем стандартные пакетные прокси.

Активация доступа к Twitch осуществляется в ручном режиме. Для её включения необходимо обратиться в службу поддержки через систему тикетов в личном кабинете. Автоматическая активация не предусмотрена.

17. Поддержка UDP протокола#

Поддержка UDP протокола доступна только для совместимых неротационных услуг; для ротационных услуг она недоступна. При подключении поддержки UDP стоимость услуги увеличивается на 50% от стандартной стоимости услуги.

Клиент может подключить поддержку UDP при оформлении заказа или позднее на странице активной услуги в личном кабинете. При последующем подключении дополнительная плата рассчитывается пропорционально количеству дней, оставшихся в текущем периоде действия услуги. Подключение выполняется самостоятельно и не требует обращения в службу поддержки, ручной активации или ожидания.

Изменение или обновление IP-адресов в рамках услуги не отключает поддержку UDP протокола. Поддержка UDP сохраняется после обновления списка IP.

Увеличенная стоимость услуги, связанная с подключением поддержки UDP протокола, действует на протяжении всего срока активности услуги, включая продления, пока поддержка UDP остаётся включённой.

Если у вас есть вопросы по настоящим Условиям или требуется техническая помощь, обратитесь в службу поддержки FineProxy по любому из следующих каналов: