Corrientes 28 de septiembre de 2026 Imprimir

¡Bienvenido a FineProxy! Estos Términos de Servicio (

Para acceder o utilizar los Servicios, debe tener al menos dieciocho (18) años de edad y contar con la capacidad legal para celebrar un acuerdo vinculante con FineProxy. Al acceder o utilizar los Servicios, usted declara y garantiza que cumple con estos requisitos de elegibilidad.

2. Normas de servicio#

Usted acepta no participar en ninguna de las siguientes actividades prohibidas:

2.1. copiar, distribuir o divulgar cualquier parte del Servicio en cualquier medio;

2.2. transmitir spam, cadenas de correo electrónico u otros mensajes de correo no solicitados;

2.3. intentar interferir con la integridad o seguridad del Servicio, o comprometer estas, así como intentar descifrar cualquier transmisión hacia o desde los servidores que operan el Servicio;

2.4. realizar cualquier acción que imponga, o pueda imponer (según lo determinemos a nuestra entera discreción), una carga irrazonable o desproporcionadamente grande sobre nuestra infraestructura o la de cualquier sitio web destino;

2.5. cargar datos no válidos, virus, gusanos u otro software malicioso a través del Servicio;

2.6. recopilar o extraer cualquier información de identificación personal, incluidos nombres de cuentas, del Servicio;

2.7. suplantar la identidad de cualquier persona, tergiversar su afiliación con cualquier persona o entidad, cometer fraude, u ocultar o intentar ocultar su identidad;

2.8. interferir con el funcionamiento adecuado del Servicio;

2.9. acceder a cualquier contenido del Servicio a través de cualquier tecnología o medio distinto de los proporcionados o autorizados por el Servicio;

2.10. eludir cualquier medida que podamos utilizar para prevenir o restringir el acceso al Servicio, incluidas, entre otras, las funciones que impidan o restrinjan el uso o la copia de cualquier contenido, o que impongan limitaciones sobre el uso del Servicio o del contenido del mismo;

2.11. revender o redistribuir el Servicio (salvo acuerdo expreso en contrario con FineProxy);

2.12. utilizar el Servicio para intentar obtener acceso no autorizado (por ejemplo, acceder a cualquier servidor, red, host o cuenta para los que no se disponga de autorización);

2.13. utilizar el Servicio para interrumpir o intentar interrumpir las comunicaciones en internet (por ejemplo, un ataque denegación de servicio (DoS));

2.14. utilizar el Servicio para bots de compra de entradas, fraude publicitario, o para recopilar datos que no sean de acceso público o que estén protegidos debido a su carácter sensible; o

2.15. utilizar el Servicio en violación de cualquier ley o normativa aplicable, de cualesquiera términos de servicio o condiciones de uso, o de cualquier derecho de terceros.

Usted acepta completar la verificación de identidad si FineProxy sospecha razonablemente que cualquiera de las actividades prohibidas mencionadas se está llevando a cabo a través de su cuenta. La no realización de la verificación de identidad podrá dar lugar a la suspensión de la cuenta.

3. Tarifa por procesamiento de reclamaciones#

Descripción general.

Nos comprometemos a ofrecer servicios de alta calidad en cumplimiento con la legislación aplicable y nuestros Términos de Servicio. Cualquier uso indebido del Servicio o incumplimiento de nuestras normas se trata con la máxima seriedad.

Tarifa por procesamiento de reclamaciones.

Debido al incremento de los esfuerzos administrativos y de investigación asociados a la gestión de reclamaciones, a partir del 22 de enero de 2024 se aplicará una tarifa de $50 por el procesamiento de cada reclamación relacionada con una infracción de nuestras normas. Esta tarifa no sustituye el cumplimiento de nuestros Términos ni exime a los usuarios de su responsabilidad. Se cobra exclusivamente para cubrir los costes de revisión e investigación de la reclamación.

Procedimiento de revisión de reclamaciones.

Cuando recibamos una reclamación, revisaremos la actividad denunciada, crearemos un ticket de soporte para el cliente y emitiremos una factura por la tarifa de procesamiento de la reclamación. El ticket describirá la infracción denunciada y podrá solicitar una explicación o información adicional. El cliente deberá cesar de inmediato la actividad identificada en el ticket y cumplir las normas del Servicio allí indicadas. El pago de la tarifa no autoriza al cliente a continuar con la infracción.

Condiciones de pago.

La tarifa de procesamiento de la reclamación deberá abonarse en un plazo de dos (2) días naturales a partir de la fecha de la factura. Si el pago no se recibe dentro del plazo establecido, el Servicio relacionado con la reclamación podrá ser suspendido. Un Servicio suspendido solo podrá restablecerse una vez que se haya abonado la factura, haya cesado la actividad prohibida y el restablecimiento sea compatible con nuestras normas, el resultado de nuestra revisión y la legislación aplicable.

Infracciones graves o reiteradas.

Si la infracción denunciada es grave, manifiesta o se produce tras reclamaciones anteriores, podremos suspender los Servicios de inmediato cuando se cree el ticket de soporte, sin esperar a que venza el plazo de pago de dos días. Normalmente suspenderemos el Servicio específico identificado en la reclamación. Cuando la aparente infracción sea especialmente grave o pueda afectar a otros Servicios, podremos suspender todos los Servicios activos del cliente mientras investigamos las circunstancias. No se emitirán reembolsos por los Servicios ya prestados ni por las tarifas de procesamiento de reclamaciones generadas.

Exención de la tarifa.

En casos excepcionales, y a nuestra entera discreción, podremos eximir del pago de la tarifa por procesamiento de reclamaciones, especialmente cuando el cliente demuestre una cooperación de buena fe y adopte medidas razonables para prevenir futuras infracciones.

4. Suscripciones & procesamiento de pagos#

Cada cuenta dispone de un único monedero interno en el panel; no se mantienen saldos separados para facturas o servicios individuales. El monedero puede recargarse manualmente o mediante la recarga automática opcional, y los servicios y complementos se adquieren con los fondos del monedero.

Los depósitos en el monedero pueden ser procesados por proveedores o procesadores de pago externos de conformidad con los estándares de seguridad aplicables, incluido PCI-DSS cuando corresponda. FineProxy no almacena ni procesa directamente los datos de tarjetas de pago.

El titular de la cuenta controla la configuración de pagos, incluida la recarga automática, a través del panel. Los reembolsos y las cancelaciones se rigen por la Política de Reembolsos establecida en la sección 5 y están sujetos a ella.

5. Política de reembolsos#

Con sujeción a esta Política de Reembolsos, FineProxy concede un plazo de 24 horas a partir del momento de la compra durante el cual el cliente puede solicitar un reembolso al método de pago original. Las comisiones del proveedor de pagos y otras comisiones aplicables siguen sujetas a la sección 5.2. El reembolso de 24 horas no se aplica a los servicios contratados por el plazo de pago de 48 horas.

Para cancelar un servicio activo, incluso antes de solicitar un reembolso, el cliente debe utilizar el panel: seleccionar el servicio activo, abrir Gestión y elegir «Cancelar este servicio». La cancelación devuelve el valor no utilizado del servicio al monedero interno de la cuenta. Dentro de las primeras 24 horas posteriores a la compra, el cliente podrá a continuación solicitar un reembolso al método de pago original exclusivamente a través del sistema de tickets de soporte disponible en la cuenta del cliente. Las solicitudes de reembolso enviadas a través de cualquier otro canal de comunicación no serán consideradas.

La cancelación de servicios por cuenta propia en el panel está disponible como máximo una vez cada tres (3) días. Si el cliente tiene un motivo justificado para cancelar un servicio antes de que transcurra este plazo, puede contactarnos a través del sistema de tickets y explicar por qué necesita cancelar el servicio. Estas solicitudes se revisan de forma individual.

FineProxy monitorea la actividad de reembolsos. En casos de solicitudes excesivas — específicamente, más de tres (3) solicitudes de reembolso en un mismo mes calendario — nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, denegar solicitudes de reembolso adicionales.

Una vez expirado el período de reembolso de 24 horas, el resultado disponible de la cancelación es el abono del valor no utilizado del servicio en el monedero interno. El saldo abonado en el monedero puede utilizarse para compras futuras.

Si un cliente experimenta problemas técnicos con los proxies adquiridos, le recomendamos encarecidamente que contacte a nuestro equipo de soporte técnico a través del sistema de tickets para revisar el problema antes de enviar una solicitud de reembolso.

Al adquirir cualquier producto o servicio de FineProxy, usted reconoce y acepta quedar vinculado por esta Política de Reembolsos.

Cláusula adicional sobre infracciones.

No se otorgarán reembolsos en casos que involucren quejas o infracciones de nuestros Términos de Servicio. Si se determina que una cuenta ha incumplido nuestras normas, ya sea por infracciones graves o reiteradas, no se emitirán reembolsos por los servicios ya prestados ni por las tarifas de procesamiento de quejas incurridas.

5.1 Plazos de procesamiento de reembolsos#

Una vez que recibamos a través del sistema de tickets su solicitud de reembolso al método de pago original, junto con los datos de pago requeridos, enviaremos la solicitud de reembolso al proveedor de pagos en un plazo de 24 horas.

Importante: los plazos de reembolso no comienzan desde el momento en que nos envía un mensaje. Comienzan desde el momento en que enviamos la información requerida al proveedor de pagos. Recibirá una notificación por correo electrónico independiente una vez que la información haya sido enviada.

El tiempo máximo para el envío de la información por nuestra parte es de hasta 24 horas (normalmente entre 2 y 6 horas). Tras el envío, el plazo de reembolso depende exclusivamente del proveedor de pagos y/o de su banco. Los plazos aproximados son los siguientes:

Tarjetas bancarias: De 1 a 5 días hábiles. En la mayoría de los casos, los reembolsos se procesan el mismo día. En algunos casos, podemos solicitar su número de tarjeta para completar una transferencia manual (cuando el proveedor lo permita).

De 1 a 5 días hábiles. En la mayoría de los casos, los reembolsos se procesan el mismo día. En algunos casos, podemos solicitar su número de tarjeta para completar una transferencia manual (cuando el proveedor lo permita). Criptomonedas: dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de una dirección de reembolso válida. Debe proporcionar la dirección de la wallet utilizada para el pago y la red/protocolo. Los reembolsos solo pueden enviarse a la misma wallet desde la que se realizó el pago. Para blockchains no estándar, el plazo puede ser de hasta 96 horas.

dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de una dirección de reembolso válida. Debe proporcionar la dirección de la wallet utilizada para el pago y la red/protocolo. Los reembolsos solo pueden enviarse a la misma wallet desde la que se realizó el pago. Para blockchains no estándar, el plazo puede ser de hasta 96 horas. WebMoney: hasta 10 días hábiles. Tenga en cuenta que las comisiones de reembolso pueden ser elevadas. Con este método, el procesamiento puede tardar más ocasionalmente y los reembolsos pueden completarse cerca de la fecha límite.

hasta 10 días hábiles. Tenga en cuenta que las comisiones de reembolso pueden ser elevadas. Con este método, el procesamiento puede tardar más ocasionalmente y los reembolsos pueden completarse cerca de la fecha límite. Perfect Money y Alipay: hasta 10 días hábiles.

5.2 Comisiones del proveedor de pagos y de blockchain#

Los precios mostrados en el sitio web no incluyen las comisiones del proveedor de pagos ni las tarifas de la red blockchain cobradas por procesar una transacción. Dichas comisiones son abonadas por el cliente en el momento del pago.

Cualquier comisión del proveedor de pagos cobrada por un reembolso es asumida por el cliente y se deduce del monto del reembolso. Realizamos esfuerzos razonables para minimizar estos costos y, cuando sea posible, podemos sugerir opciones de reembolso con comisiones más bajas.

En el caso de reembolsos en criptomonedas, la comisión total puede incluir tanto la tarifa del proveedor de pagos como la tarifa de la red blockchain.

Aviso sobre comisiones en criptomonedas: los proveedores de pago pueden cobrar comisiones más elevadas por reembolsos realizados mediante Bitcoin, Ethereum y USDT TRC20 (por ejemplo, USD 3 por un reembolso en USDT TRC20). Tenga en cuenta estas comisiones antes de realizar la compra si prevé solicitar un reembolso.

6.1 Límites de velocidad#

El Servicio proporciona tráfico ilimitado en todos los planes tarifarios, salvo que se indique explícitamente lo contrario en las condiciones aplicables. Se aplican los siguientes límites de ancho de banda en función del número total de direcciones IP incluidas en un Servicio activo específico:

Hasta 300 IP: hasta 100 Mbps

De 301 a 3.000 IP: hasta 500 Mbps

De 3 001 a 5 000 IP: hasta 1 Gbps

De 5 001 a 15 000 IP: hasta 1,5 Gbps

De 15 001 a 25 000 IP: hasta 2,5 Gbps

Más de 25 000 IP: hasta 5 Gbps

6.2 Límites de conexiones simultáneas#

Además de los límites de ancho de banda, se aplican los siguientes límites en el número de conexiones simultáneas (qué esto) para un Servicio activo específico, según el tamaño del paquete de IP:

Hasta 999 IP: hasta 1500 conexiones simultáneas

De 1 000 a 4 999 IP: hasta 3× el número de IP incluidas en el Servicio

De 5 000 a 14 999 IP: hasta 2× el número de IP incluidas en el Servicio

15 000 IP o más: hasta 1× el número de IP incluidas en el Servicio (igual al número de IP)

Si se supera el límite, el servicio cambia automáticamente a Modo Lento.

En el Modo Lento, solo se permite una conexión simultánea por dirección IP.

La duración del Modo Lento depende de cuántas infracciones del límite se produzcan en un período de 24 horas:

hasta 2 infracciones — 5 minutos

de 3 a 6 infracciones — 15 minutos

de 7 a 10 infracciones — 30 minutos

más de 10 infracciones — 60 minutos

Una vez finalizado el período de restricción, el servicio vuelve automáticamente a su funcionamiento normal. Este mecanismo ayuda a prevenir una carga excesiva por parte de usuarios individuales y garantiza una calidad de servicio estable para todos los clientes.

Si el límite actual de conexiones simultáneas resulta insuficiente, pueden adquirirse conexiones simultáneas adicionales para un servicio específico al realizar el pedido o posteriormente a través del panel. El precio es de $30 por cada 1 000 conexiones simultáneas adicionales por un período completo de 30 días. Cuando se añaden a un servicio activo, el cargo se prorratea por los días restantes del período en curso del servicio. El límite ampliado se aplica automáticamente, sin necesidad de un ticket de soporte.

6.3 Normas generales, notificaciones y ampliaciones#

Estas limitaciones se establecen exclusivamente para garantizar la estabilidad, fiabilidad y uso justo del Servicio para todos los clientes.

Todos los límites descritos en las Secciones 6.1 y 6.2 se aplican al Servicio en su conjunto (es decir, al paquete/pedido activo específico), no a cada dirección IP individual. Si un cliente dispone de varios Servicios activos, los límites se aplican por separado a cada Servicio, no a la cuenta en su totalidad.

Cuando un Servicio tenga varias vinculaciones de direcciones IP de origen autorizadas, el cliente podrá asignar una cuota específica de conexiones simultáneas a cada vinculación al añadirla o editarla. La cuota total asignada entre todas las vinculaciones no podrá superar el límite de conexiones simultáneas de dicho Servicio.

El cliente puede consultar el uso actual y los límites aplicables en los gráficos de carga de la página del Servicio activo en el panel de control. FineProxy no envía un ticket de soporte por el mero hecho de que se haya superado un límite. Si la superación es significativa y/o reiterada y supone una amenaza para la estabilidad del Servicio o de otros clientes, la Empresa se reserva el derecho de suspender de inmediato el Servicio afectado, sin previo aviso.

7. Política de sustitución de direcciones IP#

Tenga en cuenta las siguientes normas importantes relativas a la sustitución de direcciones IP.

Si una dirección IP resulta bloqueada como consecuencia de acciones realizadas por el cliente durante el uso del Servicio (incluyendo, entre otros, un volumen excesivo de solicitudes, la infracción de las políticas del sitio web destino o un comportamiento abusivo), FineProxy no está obligado a proporcionar una sustitución inmediata de dicha dirección IP.

Los clientes pueden utilizar de forma gratuita la sustitución programada por cuenta propia una vez cada ocho (8) días desde la compra inicial o desde la última actualización de la lista de proxies.

Para un servicio no rotativo que cumpla los requisitos, la sustitución no programada, total o parcial, de direcciones IP está disponible por un cargo único de $10 por operación, que se descuenta del monedero del panel. Los servicios rotativos quedan excluidos, ya que sus direcciones IP rotan automáticamente.

Para iniciar una sustitución en el panel, seleccione el servicio activo, abra Más acciones y elija Actualizar IP. El cliente puede actualizar toda la lista, las direcciones IP seleccionadas o las direcciones IP por país, y puede aumentar o reducir la representación de un país cuando lo permitan el plan aplicable y el inventario disponible.

Recomendamos encarecidamente revisar con antelación las políticas y los límites de uso del sitio web o servicio en el que se utilizarán los proxies, ya que un uso excesivo o indebido puede provocar el bloqueo inmediato de las IP.

Si detectamos bloqueos frecuentes de direcciones IP de FineProxy en sitios web específicos relacionados con la actividad de un cliente, podremos notificar al cliente en consecuencia. Si dichos bloqueos persisten, FineProxy se reserva el derecho de congelar temporalmente el Servicio afectado para permitir al cliente realizar los ajustes necesarios y evitar futuros bloqueos de IP. Durante dicha congelación, el plazo del servicio quedará suspendido y no se reducirá.

8. Cuentas de usuario#

Determinadas funcionalidades de los Servicios pueden requerir que usted se registre y cree una cuenta. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso y de todas las actividades realizadas a través de su cuenta. FineProxy no será responsable de ninguna pérdida o daño derivado de su incumplimiento en la protección de la información de su cuenta.

Las claves de API y los secretos de webhook son credenciales confidenciales. Un secreto se muestra una sola vez al crearse, y usted debe copiarlo y guardarlo de forma segura, restringir su uso y rotarlo o revocarlo sin demora si ha quedado expuesto o pudiera haberlo quedado. Utilice claves independientes y con los mínimos privilegios necesarios para las integraciones. Usted es responsable de la actividad realizada mediante credenciales de cuenta, claves de API o secretos de webhook válidos.

9. Uso aceptable#

Usted acepta utilizar los Servicios únicamente con fines lícitos y en cumplimiento de todas las leyes, normativas y derechos de terceros aplicables. No podrá utilizar los Servicios para ningún propósito ilegal, ilícito o no autorizado, incluyendo, entre otros, fraude, acoso o distribución de malware u otro código dañino.

Respetamos su privacidad. La información sobre cómo recopilamos, utilizamos y divulgamos datos personales se describe en nuestra Política de privacidad, que forma parte integral de estos Términos.

11. Derechos de propiedad intelectual#

Todos los derechos, títulos e intereses sobre los Servicios, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual asociados, son y seguirán siendo propiedad exclusiva de FineProxy y sus licenciantes. Nada en estos Términos le otorga derecho alguno a utilizar las marcas comerciales, la imagen de marca o la propiedad intelectual de FineProxy, salvo que se permita expresamente.

12. Modificaciones de los términos#

Podemos modificar estos Términos en cualquier momento. Las versiones actualizadas se publicarán en nuestro sitio web con una nueva fecha de “Última actualización”. El uso continuado de los Servicios tras la entrada en vigor de dichos cambios constituye su aceptación de los Términos revisados.

Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de suspender o cancelar su acceso a los Servicios, total o parcialmente, incluido el bloqueo de accesos futuros, si razonablemente consideramos que usted ha infringido estos Términos o la legislación aplicable. La cancelación podrá producirse con o sin previo aviso, en la medida en que la ley lo permita.

14. Legislación aplicable#

Estos Términos y cualquier disputa o reclamación que surja de ellos o en relación con los mismos se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación de Estonia, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes.

15. Exención de responsabilidad y limitación de responsabilidad#

Los Servicios se proporcionan “tal cual” y “según disponibilidad”. En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, FineProxy renuncia a todas las garantías y limita su responsabilidad según lo descrito en la sección de Exención y Limitación de Responsabilidad disponible en aquí.

16. Restricciones de acceso y recursos bloqueados#

FineProxy aplica un conjunto de restricciones a nivel de infraestructura. Estas restricciones se aplican a todos los clientes y todos los planes. Si un recurso se encuentra en la lista de bloqueo, no es accesible a través de nuestros proxies y no es posible desbloquearlo.

16.1. Bloqueo total de servicios de correo electrónico y protocolos de correo#

Bloqueamos completamente los servicios de correo electrónico y los protocolos de correo (SMTP, IMAP, POP3), independientemente del uso previsto.

Qué significa esto:

la restricción se aplica en toda nuestra infraestructura para todos los usuarios;

el propósito no importa: validación de correo electrónico, inicio de sesión en un buzón de correo o uso de API relacionadas con el correo electrónico;

no es posible desbloquear los servicios de correo electrónico — el acceso está restringido en todos los planes.

16.2. Bloqueo total de la zona de dominio .gov#

Todos los sitios web en la zona de dominio .gov están bloqueados en nuestros proxies. Los recursos gubernamentales suelen restringir el acceso desde rangos de IP anónimos, y esto también se alinea con nuestra política interna orientada a prevenir el uso indebido del servicio. Esta restricción aplica a todos los países y todos los planes.

16.3. Sitios web y servicios bloqueados adicionales#

Los siguientes recursos no son accesibles a través de nuestros proxies. Si un sitio web se encuentra en esta lista, no es posible desbloquearlo.

Sitios web gubernamentales

todos los dominios .gov

Servicios financieros

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Recursos gubernamentales y corporativos

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Plataformas de tecnología y videojuegos

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Motor de búsqueda

Google Search (solo se bloquea la página de resultados de búsqueda; el resto de los servicios de Google permanecen disponibles)

Streaming y entretenimiento

filmax-tv.ru, fandango.com

Servicios antispam

spamhaus.org

Servicios de gestión remota y seguridad

my-android.avast.com

Aerolíneas y reservas en línea

singaporeair.com, ticketswap

Medios y noticias

rappler.com

Sitios web comerciales y corporativos

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Tiendas y catálogos (potpourrigroup.com y sitios relacionados)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Otros recursos

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Si un recurso aparece en esta lista, no funcionará a través de nuestros proxies.

16.4 Política de acceso a Twitch#

De forma predeterminada, el acceso a Twitch está bloqueado en todos los servicios de proxy compartidos (paquetes). Esta restricción aplica únicamente a Twitch y no afecta el acceso a otros sitios web o plataformas. Todos los proxies de paquete siguen siendo completamente funcionales para uso general.

La restricción se debe a las estrictas políticas de moderación y control de tráfico de Twitch. Cuando múltiples clientes utilizan la misma IP de proxy para acceder a Twitch, dichas direcciones IP son rápidamente restringidas o bloqueadas, lo que afecta negativamente a todos los usuarios que comparten esa IP.

Para ofrecer un acceso estable, disponemos de planes de proxy dedicados en paquete con acceso exclusivo a Twitch, disponibles en: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Con estos planes, las direcciones IP del proxy siguen siendo utilizables para todos los sitios web, mientras que el acceso a Twitch se habilita de forma exclusiva para un único cliente en esas IP. Ningún otro cliente puede usar Twitch en las mismas direcciones proxy. Debido a este derecho de acceso exclusivo, los planes de paquetes proxy tienen un precio un 50% superior al de los paquetes proxy estándar.

La activación del acceso a Twitch se realiza de forma manual. Para habilitarlo, el cliente debe enviar una solicitud a través del sistema de tickets en la cuenta personal. La activación automática no está disponible.

17. Compatibilidad con el protocolo UDP#

La compatibilidad con el protocolo UDP solo está disponible para servicios no rotativos que cumplan los requisitos; los servicios rotativos quedan excluidos. Cuando la compatibilidad con UDP está habilitada, el coste del servicio se incrementa en un 50% del precio estándar del servicio.

El cliente puede añadir la compatibilidad con UDP al realizar el pedido o posteriormente desde el servicio activo en el panel. Si se añade posteriormente, el cargo adicional se prorratea por los días restantes del período en curso del servicio. La activación se realiza por cuenta propia y no requiere un ticket de soporte, activación manual ni período de espera.

El cambio o la actualización de direcciones IP dentro del servicio no desactiva la compatibilidad con el protocolo UDP. La funcionalidad UDP permanece disponible después de las actualizaciones de la lista de IP.

El precio incrementado del servicio asociado al soporte del protocolo UDP se aplica durante toda la duración del período de servicio activo, incluidas las renovaciones, mientras el soporte UDP permanezca habilitado.

Si tiene preguntas sobre estos Términos o necesita asistencia técnica, póngase en contacto con el soporte de FineProxy a través de cualquiera de los siguientes canales: