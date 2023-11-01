Proxy para Bots

Todos los bots acaban chocando contra el mismo muro: el sitio objetivo detecta solicitudes repetidas desde una IP y la bloquea. La solución siempre son los proxies, pero el tipo adecuado depende por completo de lo que hace su bot y a dónde se conecta.

Bots de scraping y parsing

Crawlers, monitores de precios, rastreadores SERP, extractores de datos: cualquier herramienta que recopile información de sitios web a gran volumen. Estos bots realizan miles de solicitudes por hora, y su principal enemigo es la limitación de velocidad (rate limiting).

Los proxies datacenter son la opción predeterminada. Son rápidos, económicos por IP, y puede comprar cientos o miles para distribuir la carga. A la mayoría de los objetivos de scraping no les importa si la IP parece residencial: les importa la frecuencia de solicitudes por dirección. Distribuya sus solicitudes en un pool grande y mantenga baja la tasa en cada IP.

Para objetivos con anti-bot agresivo (Google, Amazon, redes sociales), los proxies ISP son útiles: parecen usuarios domésticos pero no tienen límites de tráfico.

Bots para redes sociales

Herramientas de gestión de cuentas, programadores de publicaciones, automatización de interacciones. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok: todas estas plataformas vinculan cuentas mediante IP compartidas y huellas digitales del navegador.

La regla aquí estricta: una IP estática por cuenta. La dirección debe mantenerse igual en cada sesión y debe parecer residencial. Los proxies ISP cubren ambos requisitos. Combínelos con un navegador anti-detect para el aislamiento de huellas digitales.

Los proxies datacenter son demasiado arriesgados para la actividad de cuentas en las principales plataformas: se detectan al publicar y comentar. Funcionan bien para leer y recopilar datos públicos, pero no para acciones vinculadas a una cuenta.

Bots de sneakers y compras

Bots AIO, bots para Nike SNKRS, bots para Supreme: automatizan el proceso de compra durante lanzamientos limitados. Un proxy por tarea de bot, sin excepciones. La velocidad importa tanto como el sigilo.

Proxies ISP para sitios basados en cola (Nike, Adidas). Datacenter para drops de Shopify basados en velocidad. Haga coincidir el país del proxy con la región del lanzamiento: los retailers verifican esto contra las direcciones de facturación.

Bots de API y trading

Bots de trading de criptomonedas, wrappers de API de IA, scripts de monitorización. Estos se conectan a APIs, no a sitios web, así que las reglas son diferentes. Las APIs autentican por clave, y al servidor no le importa si su IP parece residencial.

Los proxies de datacenter funcionan a la perfección. Múltiples claves API, cada una enrutada a través de su propio proxy dedicado, multiplican sus límites de velocidad de forma proporcional. Para APIs que requieren HTTPS, FineProxy ofrece proxies con certificados SSL individuales por IP.

Bots de tickets y retail

Similar a los bots de sneakers: automatizan compras antes de que se agote el stock. Ticketmaster, sitios de eventos, lanzamientos de productos limitados. La protección anti-bot varía, pero el principio es el mismo: una IP por sesión, direcciones limpias y geolocalización coherente.