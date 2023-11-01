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Proxy para Bots

Paquetes de IPv4 para escalar sus tareas. Compatible con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso por API.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 300 IPs de datacenter para mi robot de automatización
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mis listas de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Renovar cada servicio proxy que termine esta semana, por debajo de $500
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Excelente servicio proxy. Los he estado utilizando durante mucho tiempo y nunca me han fallado. Todo funciona como un reloj y nada vuela. Estoy muy contento y recomiendo este servicio a todos mis amigos.

NyashaPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He tenido una gran experiencia usando FineProxy. La velocidad y estabilidad de sus proxies son excepcionales, y ofrecen una amplia variedad de opciones para diferentes casos de uso. La configuración fue sencilla, y su atención al cliente siempre está disponible y es eficiente. ¡Recomiendo altamente FineProxy para cualquier persona que necesite una solución proxy confiable!

Tan NguyenProxyRate, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Cuentas corrientes

He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Esta página de proxies es la mejor que he probado en mi vida. No están bloqueados en ningún sitio y son totalmente privados. Me encantan.

Andres DomfTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión de mantener Internet libre y seguro. Sus opciones Datacenter son baratas y vienen con un ancho de banda ilimitado.

Nemanja DuricSaasHub, Este añoTraducido del inglésFuente

Trabajo fantástico Trabajo fantástico – Impresionantes proxies ¡Trabajo fantástico, equipo! Acabo de descubrir este servicio y estoy realmente impresionado — el valor que está ofreciendo por el precio es increíble. ¿Y ahora con acceso residencial ilimitado? Ese es el siguiente nivel. Enorme respeto a todos ustedes. ¡Definitivamente regresaré!

hamzaerkoDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Todos los bots necesitan proxies?

Cualquier bot que envíe solicitudes repetidas al mismo objetivo, sí. Sin proxies, el objetivo ve todo el tráfico desde una sola dirección y lo bloquea. Incluso bots que funcionan a velocidades moderadas (unas pocas solicitudes por minuto) se benefician de múltiples IPs, porque muchos sitios rastrean la actividad acumulada por dirección durante horas y días.

¿Cuántos proxies por bot?Según la tarea

Para scraping: depende de la rigurosidad del objetivo y la velocidad. De 100 a 500 IP para scraping moderado, miles para recopilación a gran escala. Para bots de cuentas: una IP por cuenta, sin compartir. Para bots de compra: una IP por tarea. Para bots de API: una IP por clave API.

¿Puedo usar un solo tipo de proxy para todo?Adapte a tarea

Técnicamente sí, pero terminará pagando de más o con un rendimiento inferior. Los proxies ISP funcionan en todas partes, pero cuestan más: usarlos para scraping masivo resulta caro. Los proxies datacenter son económicos en volumen, pero se detectan para trabajo con cuentas. Adapte el tipo a la tarea.

¿Qué protocolos necesitan los bots?Principalmente HTTP/HTTPS

La mayoría de los bots usan HTTP/HTTPS. Algunos necesitan SOCKS5, especialmente si trabajan con tráfico no HTTP (bots de VoIP, bots de juegos, protocolos basados en UDP). FineProxy es compatible con HTTP, HTTPS, SOCKS5 y SOCKS5 con UDP para los bots que lo requieran.

Guía

Cómo elegir el proxy adecuado para su bot

3 min leedEquipo de red FineProxy

Todos los bots acaban chocando contra el mismo muro: el sitio objetivo detecta solicitudes repetidas desde una IP y la bloquea. La solución siempre son los proxies, pero el tipo adecuado depende por completo de lo que hace su bot y a dónde se conecta.

Bots de scraping y parsing

Crawlers, monitores de precios, rastreadores SERP, extractores de datos: cualquier herramienta que recopile información de sitios web a gran volumen. Estos bots realizan miles de solicitudes por hora, y su principal enemigo es la limitación de velocidad (rate limiting).

Los proxies datacenter son la opción predeterminada. Son rápidos, económicos por IP, y puede comprar cientos o miles para distribuir la carga. A la mayoría de los objetivos de scraping no les importa si la IP parece residencial: les importa la frecuencia de solicitudes por dirección. Distribuya sus solicitudes en un pool grande y mantenga baja la tasa en cada IP.

Para objetivos con anti-bot agresivo (Google, Amazon, redes sociales), los proxies ISP son útiles: parecen usuarios domésticos pero no tienen límites de tráfico.

Bots para redes sociales

Herramientas de gestión de cuentas, programadores de publicaciones, automatización de interacciones. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok: todas estas plataformas vinculan cuentas mediante IP compartidas y huellas digitales del navegador.

La regla aquí estricta: una IP estática por cuenta. La dirección debe mantenerse igual en cada sesión y debe parecer residencial. Los proxies ISP cubren ambos requisitos. Combínelos con un navegador anti-detect para el aislamiento de huellas digitales.

Los proxies datacenter son demasiado arriesgados para la actividad de cuentas en las principales plataformas: se detectan al publicar y comentar. Funcionan bien para leer y recopilar datos públicos, pero no para acciones vinculadas a una cuenta.

Bots de sneakers y compras

Bots AIO, bots para Nike SNKRS, bots para Supreme: automatizan el proceso de compra durante lanzamientos limitados. Un proxy por tarea de bot, sin excepciones. La velocidad importa tanto como el sigilo.

Proxies ISP para sitios basados en cola (Nike, Adidas). Datacenter para drops de Shopify basados en velocidad. Haga coincidir el país del proxy con la región del lanzamiento: los retailers verifican esto contra las direcciones de facturación.

Bots de API y trading

Bots de trading de criptomonedas, wrappers de API de IA, scripts de monitorización. Estos se conectan a APIs, no a sitios web, así que las reglas son diferentes. Las APIs autentican por clave, y al servidor no le importa si su IP parece residencial.

Los proxies de datacenter funcionan a la perfección. Múltiples claves API, cada una enrutada a través de su propio proxy dedicado, multiplican sus límites de velocidad de forma proporcional. Para APIs que requieren HTTPS, FineProxy ofrece proxies con certificados SSL individuales por IP.

Bots de tickets y retail

Similar a los bots de sneakers: automatizan compras antes de que se agote el stock. Ticketmaster, sitios de eventos, lanzamientos de productos limitados. La protección anti-bot varía, pero el principio es el mismo: una IP por sesión, direcciones limpias y geolocalización coherente.

Un servidor proxy para bots debe adaptarse a la tarea de su bot, no ser una solución genérica. El tipo incorrecto hará que lo bloqueen más rápido o le costará más de lo necesario.