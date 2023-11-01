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Proxy de India

Proxies estáticos IPv4 de India fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% de uptime, tráfico ilimitado

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 500 IP de datacenter en India y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar el índice de éxito de hoy para mi tráfico de India proxy
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

Ahora nadie sorprende usando proxies. La pregunta es dónde usted puede encontrar más rentable y donde los paquetes proxy más confiables. La respuesta que puedes encontrar aquí. Hay paquetes proxy para cada requisito y precio. Alta calidad, proxies de diferentes países. Buena velocidad, precio óptimo, soporte técnico profesional, dan garantías en caso de problemas.

Alisa SattelmaierPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Si usted está buscando servicios proxy de alta calidad y confiables, recomiendo altamente FineProxy — uno de los mejores proveedores con los que he trabajado. Sus proxies ofrecen velocidades de conexión estables sin prácticamente ningún tiempo de inactividad. Las utilizo principalmente para eludir las restricciones, y el servicio siempre funciona excepcionalmente bien. La interfaz del sitio web es simple e intuitiva, haciendo que el proceso de compra de proxy rápido y sin problemas. FineProxy ofrece una amplia gama de planes de precios, por lo que es fácil encontrar la solución adecuada para cualquier necesidad o presupuesto. Su atención al cliente es receptiva y profesional: cada vez que me puse en contacto con él, recibí una asistencia rápida y bien informada. Lo que aprecio especialmente es la transparencia del servicio: toda la información sobre las ubicaciones y tipos proxy disponibles (anónimos, élite, etc.) se presenta de forma clara y exhaustiva. En conclusión, puedo recomendar con confianza FineProxy a cualquier persona que necesite proxies rápidos, estables y seguros. La relación precio-calidad es excepcional, haciendo de este servicio una opción fuerte en el mercado.

ZeennsDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

FineProxy es un proveedor confiable de proxies de alta calidad con excelente soporte al cliente y sólidas políticas de garantía. Ofrecen servicios seguros y rápidos, lo que garantiza una experiencia sin fisuras para los usuarios.

Nguyen TuyenSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

He sido utilizado durante 5+ años y este es un gran proxies para trabajar con el raspado de datos/redes sociales y cualquier otro proyecto de automatización - IPs de rotación rápida, casi todos los proxies no están bloqueados como en otros proveedores, etc. También el servicio de atención al cliente es bastante bueno.

synk.pitNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

No puedo encontrar mejores servicios que este especialmente en términos de ilimitado residencial, pensé que iba a empezar a ser de baja calidad una vez que uso pero maldita sea durante todo el tiempo que he utilizado, se mantuvo por encima del 99%, es como impresionante ser. Buena suerte y espero que siga igual.

ZainDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Flipkart bloquea las IP de centros de datos?PerímetroX de Flipkart

El PerimeterX de Flipkart evalúa la reputación de la IP en tiempo real. Las IP alojadas en la nube (AWS, DigitalOcean) obtienen una puntuación de confianza baja de inmediato. El datacenter de FineProxy con ASN propio funciona mejor — no está etiquetado como nube. Pero para scraping sostenido durante los Big Billion Days, los proxies ISP son la opción más segura. Configure la zona horaria del navegador a Asia/Kolkata y el User-Agent a una versión reciente de Chrome — PerimeterX verifica ambos.

¿Puedo ver el IPL en JioHotstar desde el extranjero?

Con un proxy ISP indio y un número de teléfono indio — sí. JioHotstar verifica la geolocalización de la IP, la zona horaria y el idioma. El error NM 4031 significa VPN o proxy detectado. Las IP ISP de Jio o Airtel pasan la verificación geográfica. Los planes comienzan en ₹149 por 3 meses. El contenido deportivo premium como el IPL puede requerir un plan de pago — el modelo gratuito tiene límites de consumo.

¿Qué implica la Ley DPDP de India para el scraping?Hay una contradicción

Existe una contradicción: la Sección 3(c)(ii) de la Digital Personal Data Protection Act 2023 exime los datos disponibles públicamente, pero el Ministerio de Electrónica confirmó en agosto de 2024 que el scraping de datos públicos aún requiere cumplimiento con la DPDPA. Precios de productos, metadatos de listados, títulos de puestos — riesgo bajo. Nombres, números de teléfono, correos electrónicos — zona gris legal. La Corte Suprema emitió notificación en febrero de 2026 sobre impugnaciones constitucionales a la ley.

Amazon.in y Amazon.com — ¿la misma configuración de proxy?No

No. Amazon.in es un catálogo completamente independiente — precios, inventario, vendedores y opciones de envío diferentes. Para comparar precios entre regiones, necesita un proxy premium (dedicado) con ubicación en India para el lado indio y un proxy de EE. UU./UE para el otro. Amazon.in ejecuta el mismo sistema anti-bot (Imperva) que Amazon global, pero con límites de velocidad específicos para India.

Naukri, Zomato, Swiggy — ¿necesitan IP indias?Naukri.com filtra empleo

Naukri.com filtra las ofertas de empleo por IP — una IP estadounidense muestra publicaciones internacionales, mientras que una IP india muestra vacantes nacionales, incluidos empleos gubernamentales y puestos en ciudades de nivel 2. Zomato y Swiggy sirven datos de restaurantes por ciudad: menús, precios, radio de entrega y valoraciones. Las IP no indias obtienen resultados nulos o el portal internacional de Zomato con datos limitados. Para conectarse a un servidor proxy indio y obtener datos locales, configure la zona horaria a Asia/Kolkata y accept-language a en-IN.

Proxies India en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos India, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
16 en línea·¿Necesita más? →
219.65.73.80:80
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anónimo
2.59 Mbps
100.0%
1 h
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anónimo
1.85 Mbps
100.0%
1 h
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.66 Mbps
85.5%
1 h
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
99.6%
2 d
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.26 Mbps
53.0%
2 h
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.06 Mbps
63.2%
15 h
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteChennai
569 Kbps
30.9%
4 h
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
448 Kbps
24.6%
5 h
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnónimoMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h
Mostrando 15 de 16

Guía

Proxies gratuitos de la India

2 min leedEquipo de red FineProxy

Tenga en cuenta: Los proxies que se muestran a continuación no son nuestros proxies de servidor premium. Esta es una lista pública gratuita recopilados de fuentes abiertas — útiles para pruebas o uso básico.

Flipkart, Amazon India y por qué el scraping necesita IP locales

Flipkart utiliza PerimeterX (HUMAN Security) para la detección de bots. Verifica la reputación de la IP, las huellas TLS mediante hashes JA3/JA4 y la coherencia geográfica — si su IP indica India pero la zona horaria de su navegador muestra America/New_York, la puntuación de confianza baja. PerimeterX presenta un desafío “Press & Hold” ante automatización sospechosa, rastreando la velocidad del ratón y los tiempos de teclado durante la sesión. Las IP de datacenter se marcan más rápido que las de ISP. Las ventas Big Billion Days de Flipkart (octubre) y las ofertas del Republic Day generan una demanda masiva de scraping — los precios cambian varias veces al día y el stock se agota en minutos.

Amazon India (amazon.in) es un catálogo independiente de amazon.com — precios diferentes, inventario diferente, vendedores diferentes. Un proxy con IP india le muestra lo que realmente ven los clientes locales. Meesho (comercio social), Naukri.com (empleo), Zomato y Swiggy (entrega de comida), 99acres (bienes raíces), MakeMyTrip (viajes) — todos sirven datos vinculados a IP indias. Algunos restringen a nivel de ciudad.

Si necesita un servidor proxy para acceder a sitios web indios (IN) para monitoreo de precios, seguimiento de inventario o investigación de mercado — las IP indias no son opcionales.

JioHotstar, IPL y el muro del streaming

Proxies por 48 horas. Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Desde fuera de India, JioHotstar está bloqueado por geolocalización. La plataforma detecta tráfico de VPN y proxy — error NM 4031. Cruza la ubicación de la IP con la zona horaria y el idioma del navegador. Si adquiere acceso a proxy indio para streaming, las IP de ISP registradas en Jio, Airtel o Vi superan la detección con mayor fiabilidad. La suscripción requiere un número de teléfono indio para el registro.