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Proxy India

Proxy statis India IPv4 yang andal — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 500 IP pusat data di India dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk India lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Sekarang tidak ada yang terkejut dengan menggunakan proxy. Pertanyaan adalah di mana Anda dapat menemukan paket proxy yang lebih menguntungkan dan di mana paket proxy yang lebih dapat diandalkan. Jawaban Anda dapat menemukannya di sini. Ada paket proxy untuk setiap kebutuhan dan harga. Kualitas tinggi, proxy dari berbagai negara. Kecepatan yang baik, harga optimal, dukungan teknis profesional, mereka memberikan jaminan jika ada masalah.

Alisa SattelmaierPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Jika Anda mencari layanan proxy berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, saya sangat merekomendasikan FineProxy — salah satu penyedia terbaik yang pernah saya kerjakan. Proxy mereka menawarkan kecepatan koneksi yang stabil dengan hampir tidak ada downtime. Saya terutama menggunakannya untuk menghindari pembatasan, dan layanan secara konsisten bekerja sangat baik. Antarmuka situs web sederhana dan intuitif, membuat proses pembelian proxy cepat dan bebas masalah. FineProxy menawarkan berbagai rencana harga, sehingga mudah untuk menemukan solusi yang tepat untuk kebutuhan atau anggaran apa pun. Dukungan pelanggan mereka responsif dan profesional — setiap kali saya menghubungi, saya menerima bantuan yang cepat dan berpengetahuan. Apa yang saya sukai terutama adalah transparansi layanan: semua informasi tentang lokasi proxy dan jenis proxy yang tersedia (tidak berkualitas, elit, dll.) disajikan secara komprehensif dan komprehensif.

ZeennsDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

FineProxy adalah penyedia proxy berkualitas tinggi yang dapat diandalkan dengan dukungan pelanggan yang sangat baik dan kebijakan jaminan yang kuat. Mereka menawarkan layanan yang aman dan cepat, memastikan pengalaman yang mulus bagi pengguna.

Nguyen TuyenSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun dan ini adalah proxy yang bagus untuk bekerja dengan data scraping / jejaring sosial dan proyek otomatisasi lainnya - IP berputar cepat, hampir semua proxy tidak diblokir seperti di penyedia lain dll juga dukungan pelanggan cukup baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya tidak bisa menemukan layanan yang lebih baik dari ini terutama dalam hal perumahan tak terbatas, saya pikir itu akan mulai berkualitas rendah setelah saya menggunakan tapi sialan selama saya telah menggunakan, itu tetap di atas 99%, itu seperti luar biasa untuk menjadi.

ZainDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah Flipkart memblokir IP datacenter?PerimeterX Flipkart menilai

PerimeterX Flipkart menilai reputasi IP secara real time. IP yang di-host di cloud (AWS, DigitalOcean) langsung mendapat trust rendah. Datacenter FineProxy dengan ASN sendiri berkinerja lebih baik — tidak ditandai sebagai cloud. Namun untuk scraping berkelanjutan selama Big Billion Days, proxy ISP adalah pilihan yang lebih aman. Samakan timezone browser ke Asia/Kolkata dan User-Agent ke Chrome build terbaru — PerimeterX memeriksa keduanya.

Bisakah saya menonton IPL di JioHotstar dari luar negeri?Dengan

Dengan proxy ISP India dan nomor telepon India — ya. JioHotstar memeriksa geo IP, timezone, dan bahasa. Error NM 4031 berarti VPN atau proxy terdeteksi. IP ISP pada Jio atau Airtel lolos geo check. Paket mulai dari ₹149 untuk 3 bulan. Konten olahraga premium seperti IPL mungkin memerlukan tier berbayar — model gratis memiliki batas konsumsi.

Apa arti DPDP Act India bagi scraping?Ada kontradiksi: Pasal

Ada kontradiksi: Pasal 3(c)(ii) Digital Personal Data Protection Act 2023 mengecualikan data yang tersedia publik, tetapi Kementerian Elektronika mengonfirmasi pada Agustus 2024 bahwa scraping data publik tetap memerlukan kepatuhan DPDPA. Harga produk, metadata listing, jabatan — risiko lebih rendah. Nama, nomor telepon, email — area abu-abu secara hukum. Mahkamah Agung mengeluarkan pemberitahuan pada Februari 2026 terkait tantangan konstitusional terhadap undang-undang ini.

Amazon.in dan Amazon.com — setup proxy yang sama?Tidak

Tidak. Amazon.in adalah katalog yang sepenuhnya terpisah — harga, inventaris, penjual, dan opsi pengiriman yang berbeda. Untuk perbandingan harga lintas wilayah, Anda memerlukan proxy premium (dedicated) lokasi India untuk sisi India dan proxy US/EU untuk sisi lainnya. Amazon.in menjalankan anti-bot yang sama (Imperva) seperti Amazon global tetapi dengan rate limit khusus India.

Naukri, Zomato, Swiggy — apakah mereka membutuhkan IP India?Naukri.com memfilter lowongan

Naukri.com memfilter lowongan kerja berdasarkan IP — IP US menampilkan lowongan internasional, IP India menampilkan lowongan domestik termasuk pekerjaan pemerintah dan posisi di kota tier-2. Zomato dan Swiggy menyajikan data restoran per kota: menu, harga, radius pengiriman, rating. IP non-India mendapatkan hasil kosong atau portal internasional Zomato dengan data terbatas. Untuk menggunakan koneksi ke server proxy India demi data lokal, sesuaikan timezone ke Asia/Kolkata dan accept-language ke en-IN.

Proxy India aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik India gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
16 online·Butuh lebih banyak? →
219.65.73.80:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
2.59 Mbps
100.0%
1 jam lalu
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
1.85 Mbps
100.0%
1 jam lalu
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 jam lalu
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.66 Mbps
85.5%
1 jam lalu
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 jam lalu
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 jam lalu
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
99.6%
2 h lalu
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.26 Mbps
53.0%
2 jam lalu
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.06 Mbps
63.2%
15 jam lalu
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 jam lalu
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 jam lalu
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMumbai
313 Kbps
53.7%
1 jam lalu
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanChennai
569 Kbps
30.9%
4 jam lalu
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
448 Kbps
24.6%
5 jam lalu
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 jam lalu
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimMumbai
270 Kbps
12.3%
5 jam lalu
Menampilkan 15 dari 16

Panduan

Daftar proxy gratis India

2 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Harap diperhatikan: Proxy yang tercantum di bawah ini adalah bukan proxy server premium kami. Ini adalah daftar publik gratis dikumpulkan dari sumber terbuka — cocok untuk pengujian atau penggunaan dasar.

Flipkart, Amazon India, dan mengapa scraping membutuhkan IP lokal

Flipkart menjalankan PerimeterX (HUMAN Security) untuk deteksi bot. Sistem ini memeriksa reputasi IP, TLS fingerprint melalui hash JA3/JA4, dan konsistensi geografis — jika IP Anda menunjukkan India tetapi timezone browser menunjukkan America/New_York, trust score turun. PerimeterX menampilkan tantangan "Press & Hold" pada automasi yang dicurigai, melacak kecepatan mouse dan timing keyboard sepanjang session. IP datacenter lebih cepat ditandai dibanding ISP. Big Billion Days Flipkart (Oktober) dan Republic Day sale mendorong lonjakan permintaan scraping — harga berubah beberapa kali per hari, stok habis dalam hitungan menit.

Amazon India (amazon.in) adalah katalog terpisah dari amazon.com — harga berbeda, inventaris berbeda, penjual berbeda. Proxy dengan IP India menampilkan apa yang benar-benar dilihat pelanggan lokal. Meesho (social commerce), Naukri.com (lowongan kerja), Zomato dan Swiggy (food delivery), 99acres (real estate), MakeMyTrip (travel) — semuanya menyajikan data yang terikat pada IP India. Beberapa membatasi hingga level kota.

Jika Anda membutuhkan proxy server untuk mengakses situs India (IN) guna pemantauan harga, pelacakan inventaris, atau riset pasar — IP India bukan sekadar opsional.

JioHotstar, IPL, dan tembok streaming

Proksi untuk 48 jam. Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Dari luar India, JioHotstar diblokir secara geo. Platform ini mendeteksi traffic VPN dan proxy — error NM 4031. Sistem melakukan cross-check lokasi IP terhadap timezone dan bahasa browser. Jika Anda membeli akses proxy India untuk streaming, IP ISP yang terdaftar di Jio, Airtel, atau Vi lolos deteksi lebih andal. Langganan memerlukan nomor telepon India untuk pendaftaran.