Berlaku per 16 November 2025 Cetak

Spesialis Dukungan Pelanggan#

Apakah Anda memiliki semangat di bidang teknologi dan senang membantu orang lain? Bergabunglah dengan tim layanan proxy kami yang dinamis sebagai Spesialis Dukungan Pelanggan dan mainkan peran penting dalam memberikan dukungan luar biasa kepada pengguna kami di seluruh dunia.

Peran Anda: Sebagai Spesialis Dukungan Pelanggan, Anda akan menjadi garda terdepan dalam membantu pelanggan kami, memastikan mereka dapat menggunakan layanan kami dengan mudah. Peran Anda mencakup penyelesaian masalah, menjawab pertanyaan, dan menjamin pengalaman yang lancar dengan layanan proxy kami.

Tanggung Jawab Utama:

Memberikan dukungan pelanggan melalui email dan obrolan online secara efisien dan akurat.

Mendiagnosis masalah teknis terkait layanan kami dan memberikan solusi yang jelas dan efektif.

Memahami produk dan layanan kami secara menyeluruh untuk memberikan saran dan dukungan yang disesuaikan.

Mengumpulkan dan menyampaikan umpan balik pelanggan untuk membantu peningkatan layanan kami.

Persyaratan:

Menguasai bahasa Inggris dan Rusia, baik lisan maupun tulisan.

Keterampilan komunikasi yang sangat baik dengan sikap ramah dan mudah didekati.

Posisi remote yang memungkinkan Anda bekerja dari mana saja.

Minat yang kuat terhadap teknologi web serta kemauan untuk terus belajar.

Pengalaman sebelumnya di bidang customer support atau peran serupa lebih diutamakan, namun tidak wajib.

Harus berdomisili di luar Rusia, Ukraina, dan Belarus.

Gaji:

Gaji akan ditentukan berdasarkan hasil wawancara.

Posisi penuh waktu dengan gaji minimum $800. Tiga bulan pertama setelah pelatihan akan sebesar $600, dengan potensi kenaikan berdasarkan kualifikasi dan pengalaman.

Cara Melamar: Jika Anda antusias dalam membantu orang lain dan bekerja dengan teknologi terkini, kami ingin mendengar dari Anda! Silakan kirimkan resume dan surat lamaran singkat yang menjelaskan mengapa Anda kandidat ideal untuk tim kami ke [email protected]

Bergabunglah bersama kami dan berkontribusilah dalam misi kami menghadirkan layanan dan dukungan luar biasa bagi pelanggan di seluruh dunia!

Full Stack Web Developer#

FineProxy.org sedang mencari Full Stack Web Developer berbakat untuk memperkuat tim kami. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk bekerja bersama tim profesional yang berdedikasi dan memberikan dampak signifikan pada layanan kami.

Lokasi: Remote (Tidak termasuk Rusia, Belarus, Ukraina)

Tentang Perusahaan: Di FineProxy.org, kami berkomitmen menyediakan layanan proxy terbaik bagi klien global kami. Kami mencari Full Stack Web Developer yang proaktif dan terampil untuk bergabung dengan tim remote kami serta berkontribusi dalam pengembangan dan optimalisasi platform kami.

Persyaratan:

Pengalaman yang terbukti dalam Full Stack Web Development.

Penguasaan kuat terhadap PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git, dan WHMCS.

Kemampuan tingkat menengah dalam HTML, Smarty, CSS, dan JavaScript.

Fasih berbahasa Rusia.

Familiar dengan sistem version control, terutama Git.

Pengalaman dengan WHMCS atau platform serupa sangat diutamakan.

Mampu berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan kerja remote.

Keunggulan:

Kemahiran dalam Python dan pengalaman dalam parsing akan menjadi nilai tambah.

Gaji:

Detail gaji akan dibahas selama proses wawancara dan ditentukan berdasarkan kualifikasi serta pengalaman.

Cara Melamar: Siap menerima tantangan ini dan berkembang bersama kami? Kirimkan resume dan surat lamaran Anda yang menjelaskan mengapa Anda’lah kandidat terbaik untuk posisi ini ke [email protected]. Kami’sangat antusias melihat kontribusi yang Anda bawa untuk tim kami!