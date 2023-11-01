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Proxy YouTube

Proxy datacenter untuk YouTube: hingga 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, IP statis, kompatibel dengan FoxyProxy, Selenium, dan TubeBuddy.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy YouTube.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu IP khusus AS untuk stable YouTube playback
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya telah membeli proxy untuk penggunaan pribadi selama beberapa bulan sekarang. Saya puas dengan semua orang. Server bekerja dengan baik, tanpa gangguan dan membeku dan harga cukup terjangkau.

George WeathersPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya sangat puas dengan Fineproxy.org. Layanan mereka dapat diandalkan, cepat, dan menawarkan solusi proxy yang sangat baik. Antarmuka yang ramah pengguna dan harga yang kompetitif menjadikannya pilihan utama.

JakubDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Menjalankan akun

Waktu aktif: Proxy yang sangat baik dan tetap stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kecepatan: Cukup cepat untuk TikTok, Gmail, dan login dompet kripto Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, bahkan UDP Cakupan global: AS, Jerman, Prancis, Jepang, dan negara lainnya

esta bazaarSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dipakai proxy selama 2 bulan dan benar-benar puas, IP bersih, tidak diblokir, dukungan yang baik. Sangat cocok untuk mengelola beberapa akun pada saat yang sama!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Harga murah, tingkat proxy yang rusak <10%, banyak geo dan subnet, koneksi stabil, IP statis dan pertukaran kolam gratis setiap minggu.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bisakah saya membuka blokir YouTube dengan proxy Anda?Ya

Ya, Anda dapat membuka blokir YouTube dengan mengonfigurasi browser Anda untuk menggunakan server FineProxy. Kami merekomendasikan penggunaan ekstensi seperti FoxyProxy atau ZeroOmega untuk Chrome dan Firefox — memungkinkan perpindahan cepat antar profil proxy. Setelah proxy aktif, YouTube akan dimuat melalui IP wilayah yang dipilih tanpa konfigurasi tambahan.

Mengapa saya harus menggunakan proxy daripada VPN atau situs web proxy?Proxy memberikan

Proxy memberikan kecepatan koneksi tertinggi dibandingkan VPN atau situs proxy berbasis browser. Proxy membuat jalur langsung antara perangkat Anda dan server YouTube’s, tanpa overhead tunneling. Meskipun pengaturan membutuhkan waktu sedikit lebih lama, Anda dapat menonton video YouTube dengan pemutaran stabil dan kualitas video penuh tanpa masalah buffering.

Bisakah saya menonton video 4K atau UHD di YouTube menggunakan proxy Anda?Ya

Ya. Server FineProxy mendukung kecepatan hingga 500 Mbit/s, memastikan pemutaran lancar untuk konten 4K, UHD, dan HDR. Infrastruktur datacenter dan bandwidth dedicated mencegah throttling, sehingga sesi YouTube Anda tetap konsisten bahkan saat periode traffic tinggi. Ini juga berfungsi sebagai proxy andal untuk membuka blokir YouTube Shorts dan konten short-form lainnya.

Apakah proxy ini kompatibel dengan tool automasi YouTube?Ya

Ya, FineProxy terintegrasi dengan mulus ke berbagai alat otomatisasi dan analitik YouTube populer. Anda dapat terhubung melalui daftar proxy yang diimpor, URL unduhan, atau integrasi API langsung. Setiap proxy mendukung protokol HTTP/HTTPS dan SOCKS5, memastikan kompatibilitas dengan semua solusi perangkat lunak utama.

Bisakah saya menggunakan beberapa akun YouTube dengan proxy?Ya, Anda bisa

Ya, Anda bisa. Untuk stabilitas dan konsistensi session terbaik, kami merekomendasikan penggunaan satu proxy statis per akun. Konfigurasi ini mencegah konflik antar-session dan membantu menjaga kepercayaan akun dari waktu ke waktu. Rotating proxy dapat digunakan untuk pengumpulan data massal atau simulasi tayangan, tetapi tidak untuk session yang sudah login.

Bisakah saya mengakses YouTube TV dari luar AS?Ya. Dengan proxy

Ya. Dengan proxy berbasis AS, Anda dapat membuka blokir YouTube TV dan mengakses channel TV live, olahraga, serta konten on-demand yang hanya tersedia di Amerika Serikat. Gunakan IP statis untuk stabilitas session yang konsisten.

Bisakah saya menggunakan proxy FineProxy dengan smart TV?Ya

Ya. Jika smart TV Anda mendukung konfigurasi jaringan manual (IP proxy dan port), Anda dapat mengarahkan traffic-nya melalui server FineProxy secara langsung. Alternatifnya, Anda dapat mengonfigurasi proxy di level router untuk mencakup semua perangkat di jaringan Anda, termasuk smart TV, streaming stick, dan konsol game. Ini memungkinkan Anda membuka blokir YouTube di perangkat yang tidak mendukung ekstensi browser.

Panduan

YouTube Proxy: Panduan Praktis untuk Membuka Blokir dan Pemutaran yang Stabil

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

YouTube umumnya dibatasi di jaringan kantor, kampus dan universitas, serta organisasi pemerintah untuk menegakkan kebijakan penggunaan, mengurangi konsumsi bandwidth, atau memenuhi persyaratan kepatuhan. Di beberapa wilayah, ISP menerapkan pembatasan tingkat nasional karena mandat hukum. Hasilnya adalah penolakan sebagian atau sepenuhnya terhadap permintaan ke YouTube dan CDN-nya. Memahami cara membuka blokir video YouTube secara andal memerlukan jalur traffic yang dapat diprediksi dan dikontrol.

Cara praktis membuka blokir YouTube Proxy

1. VPN

VPN mengenkripsi seluruh traffic perangkat dan merutekannya melalui server jarak jauh. Kelebihan: mulai dengan satu klik, tanpa konfigurasi per aplikasi, membantu mengatasi pembatasan geografis. Kekurangan: overhead tunneling tambahan sering menurunkan kecepatan; dapat berbenturan dengan alat keamanan perusahaan; endpoint VPN sering kali diblokir.

2. Situs web proxy

Halaman browser yang memuat YouTube di dalam frame mereka sendiri. Kelebihan: tidak perlu instalasi apa pun. Kekurangan: lambat, video tidak stabil, fitur terbatas (login, playlist), dan masalah privasi serius—traffic mengalir melalui perantara tidak dikenal yang dapat menyisipkan iklan atau script.

3. Aplikasi «unblocker» pihak ketiga

Aplikasi/ekstensi lain-lain yang menjanjikan bypass cepat. Kelebihan: setup minimal. Kekurangan: paling tidak aman—operator tidak transparan, enkripsi tidak jelas, risiko pengumpulan data, sering gagal di bawah beban tinggi.

4. Membeli private proxy (direkomendasikan untuk YouTube yang stabil)

Proxy hanya merutekan traffic aplikasi tertentu (misalnya browser Anda) melalui IP yang terkontrol. Merutekan YouTube melalui proxy memberikan kecepatan praktis tertinggi, cakupan presisi (hanya YouTube), routing yang dapat diprediksi, kompatibel dengan browser, smart TV yang mendukung pengaturan jaringan manual, automasi, dan analitik; serta pilihan region yang fleksibel. Kekurangan: pengaturan awal hanya butuh satu menit — masukkan IP/port dan kredensial (jika digunakan).

Untuk pemutaran 4K/UHD dan bitrate yang konsisten, private proxy umumnya mengungguli VPN, web proxy, dan aplikasi unblocker . FineProxy menawarkan infrastruktur datacenter paling canggih untuk alur kerja video yang menuntut performa tinggi.

seorang pria duduk di depan laptop sambil memegang perisai dan tanda centang

Cara mengatur YouTube melalui proxy

Gunakan ekstensi seperti FoxyProxy atau ZeroOmega untuk menetapkan proxy ke domain YouTube. Proxy tersedia dalam format ip:port atau user:pass@ip:port, dan Anda dapat mengekspor daftar dalam format TXT/CSV/JSON atau melalui API. Jika smart TV Anda mendukung konfigurasi jaringan manual (atau router Anda mendukung outbound mapping), Anda juga dapat merutekan traffic TV melalui proxy.

4K, UHD, dan beban tinggi

Server FineProxy mampu mempertahankan kecepatan hingga 500 Mbit/s—proxy berkecepatan tinggi untuk live stream YouTube, konten 4K/UHD, dan HDR. Jika Anda mengalami buffering, periksa Wi-Fi/LAN lokal, pastikan aturan proxy hanya menargetkan domain YouTube, dan pertahankan IP statis yang konsisten untuk menghindari perubahan jalur CDN.

Mengapa Memilih FineProxy untuk Akses YouTube?

Kami proxy datacenter adalah proxy terbaik dan teraman untuk YouTube views, automasi, dan pengumpulan data.

  • 🚀 Server latensi rendah untuk pemuatan video yang lancar
  • 🛡️ Tidak ada log, tidak ada pembatasan, tidak ada batasan
  • 🌍 Cakupan IP global, termasuk AS, Jerman, Rusia, dan lainnya — gunakan proxy untuk mengakses YouTube proxy dari berbagai negara
  • 🔒 Dukungan SSL (terenkripsi) penuh untuk unblock YouTube proxy demi koneksi yang aman
  • 🔄 IP statis baru — stabil dan kecil kemungkinannya untuk diblokir
  • ⚙️ Bekerja dengan alat otomatisasi YouTube seperti Teman Tabung, Selenium, Python
  • 💬 Dukungan nyata 24/7 — kami di sini untuk membantu

Butuh proxy YouTube khusus AS atau multilokasi? Kami siap membantu Anda — tanyakan saja ([email protected])

Jika ini terasa berlebihan

Pertimbangkan alternatif yang mungkin tidak diblokir:

  • Vimeo untuk konten kreatif/profesional berkualitas tinggi.
  • Dailymotion untuk koleksi umum yang besar.
  • BitChute / Rumble sebagai platform alternatif kebijakan.
  • Khan Academy, Coursera, edX untuk konten akademis.