NEW! |Satu panggilan API menghasilkan data bersih. Tanpa perlu scraper.Dapatkan 10.000 token gratis →

Proxy EU

Proxy statis Eropa IPv4 yang andal — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di Eropa dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk Eropa lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Luar biasa untuk bermain game! Tidak ada lagi pembatasan geografis dan kecepatannya luar biasa. 5/5.

Gamer_GalPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Berbagai lokasi yang ditawarkan oleh FineProxy fantastis. Ini memungkinkan saya untuk mengakses konten dan mensimulasikan browsing dari berbagai wilayah tanpa masalah. Ini sangat berguna untuk menguji situs web lokal.

Asad JanDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Sudah menggunakan FineProxy selama berbulan-bulan, akan selalu memilih mereka sebagai layanan proxy premium saya.

alexTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan proxy yang cepat dan andal dengan waktu aktif yang sangat baik, dukungan yang sangat baik, dan harga yang terjangkau. Sangat cocok untuk tugas penelusuran dan otomatisasi yang aman!

MargaretSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Mereka menyediakan proxy berkecepatan tinggi dan aman dengan bandwidth tak terbatas, harga terjangkau, serta pengalaman yang ramah pengguna bagi semua orang. Layanannya benar-benar bagus; saya merekomendasikan fineproxy.org 100%.

DJPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Allegro, Zalando, Bol.com — datacenter atau ISP?Allegro adalah yang

Allegro adalah yang paling ketat — IP datacenter dari luar Polandia langsung diblokir. Proxy ISP dengan IP Polandia bisa lolos. Zalando dan Otto tidak seagresif itu tetapi tetap menandai range datacenter dari penyedia cloud (AWS, Hetzner). Bol.com (Belanda) lebih moderat — datacenter bisa digunakan untuk pengecekan harga dasar, ISP untuk scraping berkelanjutan. Untuk monitoring EU lintas platform, proxy ISP dari setiap negara target adalah pilihan paling aman. Dengan setup anonymous proxy EU, setiap IP memiliki sertifikat SSL sendiri dan tanpa forwarding header — target melihat pengguna lokal biasa.

Banner cookie consent merusak scraper saya — ada solusi?Kebanyakan scraper EU

Kebanyakan scraper EU mengalami ini: popup consent memblokir halaman sebelum konten dimuat. Hanya 15% situs EU yang minimally compliant, artinya sisanya memiliki alur consent yang rusak atau manipulatif. Headless browser perlu menerima cookie secara programatis (klik tombol yang tepat) atau memuat halaman dengan mengabaikan banner. Beberapa CMP (Consent Management Platform) menyisipkan overlay yang menyembunyikan konten via CSS — Anda perlu menghapus elemen tersebut sebelum parsing. Proxy tidak memperbaiki ini secara langsung, tetapi IP EU lokal memastikan Anda melihat banner yang sama dengan yang dilihat pengguna nyata, yang penting untuk compliance testing.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — katalog berbeda?Ya

Ya. Katalog Netflix berbeda di setiap negara karena lisensi. Portability Regulation memungkinkan penduduk EU yang bepergian untuk mempertahankan katalog negara asal sementara waktu, tetapi tidak menggabungkan katalog. Untuk melihat apa yang tersedia di Prancis, Anda memerlukan IP Prancis. Untuk membandingkan katalog di 5 negara EU, Anda memerlukan 5 IP spesifik per negara. FineProxy menjual per negara, bukan per wilayah.

Apa layanan proxy Eropa terbaik untuk price monitoring?Tergantung skala. Jika

Proksi untuk 48 jam. Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proxy Eropa aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Eropa gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
217 online·Butuh lebih banyak? →
46.47.197.210:3128
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 jam lalu
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 jam lalu
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 jam lalu
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 jam lalu
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 jam lalu
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 jam lalu
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 jam lalu
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 jam lalu
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 jam lalu
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
942 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
972 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
998 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 jam lalu
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 jam lalu
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 jam lalu
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 jam lalu
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
888 Kbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
878 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRomania
881 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 jam lalu
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 jam lalu
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 jam lalu
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 jam lalu
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 jam lalu
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 jam lalu
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Panduan

Daftar proxy gratis Eropa

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Harap diperhatikan: Proxy yang tercantum di bawah ini adalah bukan proxy server premium kami. Ini adalah daftar publik gratis dikumpulkan dari sumber terbuka — cocok untuk pengujian atau penggunaan dasar.

Produk sama, harga berbeda — mengapa proxy Eropa penting

PPN layanan digital berkisar dari 17% di Luksemburg hingga 27% di Hungaria. Langganan yang sama, SaaS yang sama — harga akhir berbeda tergantung negara tempat Anda browsing. Proxy Eropa dari Jerman menampilkan harga PPN 19%. Yang dari Finlandia menampilkan 25,5% (dinaikkan September 2024). Perusahaan yang menjalankan price intelligence di seluruh EU memerlukan IP dari berbagai negara — bukan satu IP «Eropa», melainkan akses yang ditargetkan per negara.

Ini bukan hanya soal PPN. Maskapai penerbangan, hotel, rental mobil, dan perangkat lunak semuanya menyesuaikan harga berdasarkan geo. IP Prancis menampilkan hasil Booking.com yang berbeda dibanding IP Polandia. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — tiga katalog terpisah, tiga struktur harga, tiga set penjual.

Memantau semuanya dari satu IP non-EU memberikan Anda versi «turis». Portability Regulation EU (2017) memungkinkan penduduk mengakses langganan streaming lintas batas — tetapi pengguna non-EU diblokir sepenuhnya, dan katalog spesifik negara (Netflix DE vs Netflix FR) tetap memerlukan IP yang tepat.

GDPR dan scraping — apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan

Ketersediaan publik bukan berarti persetujuan untuk di-scrape. Berdasarkan GDPR, Anda memerlukan dasar hukum — «legitimate interest» memerlukan uji tiga bagian yang terdokumentasi: tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan terhadap hak privasi. Data pribadi menurut GDPR mencakup nama, email, username, foto, dan alamat IP. CNIL Prancis telah mendenda perusahaan karena melakukan scraping terhadap data yang diposting secara publik.

Risiko rendah: harga produk, level stok, listing bisnis publik, lowongan kerja. Area abu-abu: apa pun yang mengandung identitas pribadi. Server proxy EU tidak mengubah kerangka hukum, tetapi mengubah apa yang Anda lihat — harga, ketersediaan, dan konten semuanya berbeda berdasarkan negara. Untuk ad verification dan compliance monitoring, Anda perlu melihat apa yang dilihat pengguna lokal, termasuk banner cookie consent. Hanya 15% situs web EU yang memiliki antarmuka consent yang minimally compliant (riset 2025 di 31 negara). Memverifikasi ini di berbagai pasar memerlukan IP dari setiap negara.

E-commerce Eropa: anti-bot spesifik per negara

Allegro (Polandia) memblokir IP datacenter secara langsung — membutuhkan proxy ISP atau residential dengan IP Polandia. Zalando, Otto, Bol.com menjalankan proteksi serupa ditambah geo-restriction. Setiap marketplace memiliki WAF, rate limit, dan JavaScript rendering masing-masing. Scraping Allegro dari IP datacenter Jerman tidak menghasilkan apa pun.

Pasar proxy Eropa mencerminkan hal ini: Anda tidak membeli «proxy Eropa» sebagai satu pool. Anda membeli IP Jerman untuk Amazon.de, IP Belanda untuk Bol.com, IP Polandia untuk Allegro. FineProxy menawarkan datacenter dan ISP IPv4 di berbagai negara Eropa. Datacenter pada ASN sendiri, tarif tetap per IP, traffic tanpa batas. ISP pada operator lokal — lolos pemeriksaan tipe IP di platform yang menandai range datacenter. Alamat IP Eropa dari FineProxy mencapai kecepatan hingga 500 Mbps. HTTP/HTTPS dan SOCKS5. Setelah pembayaran, IP muncul di dashboard Anda — whitelist IP kerja Anda, ekspor sebagai IP:port atau API. Minimum order: 100 IP.