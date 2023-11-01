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Proxy ad verification

Paket IPv4 untuk menskalakan tugas Anda. Mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 300 IP pusat data di negara target
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk ad layanan proxy
  • Ekspor regional daftar proxy sebagai JSON
  • Tampilkan layanan proxy yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya sering bepergian, jadi saya menggunakan produk penjual ini! Kualitas dan harga yang relatif murah cocok dengan saya! Bisnis membutuhkan kunjungan sering ke negara-negara di mana situs di wilayah saya diblokir! Menggunakan proxy ini memecahkan masalah!

Cergei VoloskovPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya terutama menggunakan FineProxy untuk menghindari pembatasan geografis dan memeriksa iklan di wilayah yang berbeda, dan itu menangani semuanya dengan sempurna. Tidak ada captcha, tidak ada daftar hitam IP — setidaknya sejauh ini. Ini telah menjadi layanan proxy saya, dan saya sudah merekomendasikannya kepada beberapa teman.

lltr6SaasHub, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Saya telah menggunakan FineProxy untuk sementara waktu sekarang, dan layanan mereka sangat dapat diandalkan. Kecepatan koneksi secara konsisten cepat, dan waktu uptime hampir sempurna. Saya sangat merekomendasikannya untuk siapa saja yang membutuhkan proxy yang stabil!

RehanNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sangat terkesan! Kecepatan luar biasa, memungkinkan saya untuk menjelajahi dan mengalir dengan lancar. Antarmuka pengguna intuitif, membuatnya mudah untuk beralih server. Jika Anda membutuhkan proxy yang cepat dan andal, ini yang harus Anda pilih!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Akses API dan agen

Layanan yang sangat nyaman bagi mereka yang membutuhkan proxy tanpa pengaturan yang rumit. Semuanya dimulai dengan cepat, ada berbagai negara yang tersedia, dan pilihan rencana yang layak. Saya menggunakan proxy untuk analisis dan pekerjaan otomatisasi dan benar-benar puas dengan hasil

EvgeniyDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Perusahaan kami sangat bergantung pada proxy untuk riset SEO, pengelolaan media sosial, analisis pesaing, dan tugas otomatis. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi tim kami dengan menawarkan beragam proxy yang cepat, aman, dan sangat anonim sehingga membantu kami menjalankan tugas secara efisien. Dasbornya mudah digunakan sehingga beberapa proxy dapat dikelola tanpa kesulitan. Berbeda dari penyedia proxy lain yang pernah kami coba, FineProxy mempertahankan kecepatan dan waktu aktif yang konsisten, hal yang sangat penting bagi operasi kami. Jika Anda membutuhkan solusi proxy kelas bisnis, saya sangat menyarankan untuk mencobanya!

omkaarSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Berapa banyak proxy yang saya butuhkan untuk ad verification?Tergantung skala

Tergantung skala Anda. Untuk mengecek kampanye di 10 negara, 10-20 IP (satu atau dua per lokasi target) adalah titik awal. Untuk verifikasi otomatis di ribuan penempatan, Anda membutuhkan pool yang lebih besar — ratusan IP di semua geo target.

Bisakah saya menggunakan proxy datacenter, atau harus residential?Untuk sebagian

Untuk sebagian besar tugas ad verification, proxy datacenter bisa menyelesaikan tugas ini. Lebih cepat dan lebih murah. Satu-satunya pengecualian adalah ketika jaringan iklan memeriksa jenis koneksi dan menayangkan konten berbeda untuk IP datacenter. Dalam kasus tersebut, Proxy ISP menyelesaikan masalah ini — terlihat seperti koneksi rumahan tetapi tanpa batasan traffic.

Apa sebenarnya yang dimuat AdSense melalui proxy?Artinya mengunjungi

Artinya mengunjungi situs Anda sendiri (atau situs mana pun) melalui proxy dari negara tertentu untuk melihat iklan Google AdSense apa yang muncul bagi pengunjung di lokasi tersebut. Publisher menggunakan ini untuk memahami inventaris iklan mereka di berbagai geo. Tim arbitrase menggunakannya untuk riset offer mana yang aktif di pasar mana sebelum meluncurkan campaign.

Apakah ad network akan memblokir IP verifikasi saya?Mungkin saja

Mungkin saja, jika Anda melakukan terlalu banyak request dari satu alamat secara berturut-turut. Rotasi melalui IP pool bisa mengatasi ini — baik dari sisi Anda maupun melalui layanan proxy. Dengan proxy datacenter, Anda bisa menyebarkan request secara merata ke ribuan IP.

Apakah ad verification legal?Ya

Ya. Mengecek di mana dan bagaimana iklan Anda sendiri ditampilkan adalah praktik standar industri. Memantau penempatan iklan kompetitor dari halaman yang dapat diakses publik juga legal — Anda melihat konten yang sama seperti yang dilihat pengunjung biasa.

Apakah ini berfungsi dengan platform verifikasi seperti DoubleVerify, IAS, atau MOAT?Ya

Ya. Platform ini sering kali mendukung konfigurasi proxy kustom atau memungkinkan Anda memasukkan data yang dikumpulkan melalui infrastruktur Anda sendiri. Anda dapat merutekan skrip verifikasi Anda melalui IP FineProxy dan mendorong hasil — tangkapan layar, tag iklan, URL penempatan — ke dalam dashboard DoubleVerify, IAS, atau MOAT melalui API mereka. Ini sangat berguna ketika Anda memerlukan pemeriksaan khusus geo yang melampaui apa yang dicakup platform secara default, atau ketika Anda menginginkan lapisan verifikasi independen untuk melakukan referensi silang terhadap laporan platform Anda sendiri.

Panduan

Cara Kerja Ad Verification Sebenarnya — dan Di Mana Peran Proxy

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Anda menghabiskan $10.000 per bulan untuk display ads. Dashboard menunjukkan impressions naik, CTR terlihat sehat. Tapi berapa banyak dari traffic tersebut yang benar-benar orang nyata yang melihat banner Anda di tempat yang tepat?

Ad fraud merugikan industri sekitar $65 miliar per tahun. Click farm, penempatan iklan tidak terlihat, bot yang berpura-pura menjadi manusia, website memalsukan identitas untuk menjual inventaris " premium" — skemanya beragam dan terus berkembang. Verifikasi adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kampanye Anda.

Masalah inti yang dipecahkan proxy

Jaringan iklan menampilkan hal berbeda tergantung siapa yang melihat. Pengunjung dari Texas melihat satu set iklan, seseorang dari Jerman melihat yang lain. Dan ketika layanan verifikasi yang sudah dikenali melakukan pengecekan — pelaku penipuan bisa mendeteksi IP-nya dan menampilkan halaman yang benar-benar bersih alih-alih konten sampah seperti biasa.

Proxy untuk AD verification memungkinkan Anda memeriksa penempatan iklan seolah-olah Anda adalah pengguna biasa dari lokasi mana pun. Tanpa flag khusus, tanpa deteksi — hanya permintaan yang terlihat normal dari kota atau negara tertentu.

Apa yang sebenarnya Anda periksa

Akurasi geografis adalah masalah terbesar. Anda membayar untuk impression di US, UK, dan Kanada. Apakah iklan benar-benar ditampilkan di sana? Tanpa pengecekan langsung dari lokasi tersebut, Anda hanya mengandalkan laporan dari ad network itu sendiri — yang sama saja seperti bertanya kepada serigala apakah kandang ayam aman.

Selain geo, ada kualitas penempatan. Banner brand Anda yang muncul di samping konten meragukan bisa merusak reputasi meskipun tidak ada yang mengkliknya. Verifikasi mendeteksi hal ini sebelum menjadi masalah PR.

Lalu ada fraud itu sendiri: iklan ditumpuk satu di atas yang lain sehingga hanya satu yang terlihat, banner satu piksel yang secara teknis "+dimuat"+tetapi tidak ada yang melihatnya, bot traffic yang menggelembungkan jumlah impression. Semua ini menghabiskan budget Anda tanpa hasil sama sekali.

Menskalakan proses pengecekan

Pengecekan manual dari browser dengan proxy — itu cukup untuk kampanye kecil. Tapi jika Anda menjalankan iklan di 15 negara pada beberapa jaringan, Anda butuh otomatisasi. Script yang memuat halaman melalui proxy dari geo target, mengambil screenshot penempatan iklan, dan membandingkannya dengan materi iklan yang diharapkan.

Proxy datacenter cocok untuk jenis pengecekan massal seperti ini. Anda mengakses halaman ad-serving dalam skala besar, mengumpulkan data — ini lebih mirip scraping daripada manajemen akun, jadi kecepatan dan volume IP datacenter lebih penting daripada terlihat seperti pengguna rumahan. Ratusan IP di berbagai lokasi memungkinkan Anda menjangkau semua target pasar dalam satu kali proses.

Untuk kasus di mana ad network secara aktif mendeteksi traffic verification — terutama dengan sistem anti-fraud yang canggih — Proxy ISP menambahkan lapisan legitimasi. Proxy ini terlihat seperti koneksi rumahan, tetapi berjalan di infrastruktur kelas datacenter.

Verifikasi AdSense dan sisi publisher

Jika Anda berada di sisi publisher, Anda tentu ingin tahu iklan apa yang sebenarnya ditayangkan Google di halaman Anda di berbagai negara. Proxy terbaik untuk pengecekan loading Adsense adalah koneksi cepat dari wilayah target — Anda memuat halaman sendiri melalui proxy dan melihat persis apa yang dilihat pengunjung Anda. Ini membantu mendeteksi pengiklan berkualitas rendah, konten tidak pantas, atau masalah geo-targeting yang memengaruhi pendapatan Anda.

Tim arbitrase menggunakan pendekatan yang sama: mengecek penawaran dan iklan apa yang muncul di geo tertentu sebelum mengarahkan traffic ke sana.

Pemantauan iklan kompetitor

Proxy terbaik untuk AD verification bukan hanya soal kampanye Anda sendiri. Memantau iklan yang dijalankan kompetitor, materi kreatif yang mereka uji, di mana mereka menempatkan iklan — semua ini memerlukan pemuatan halaman dari lokasi yang sama dengan target kompetitor Anda, tanpa terdeteksi atau diblokir. Kumpulan private proxy di pasar-pasar utama dapat menangani hal ini.

Dalam praktiknya, tim menggunakan ini untuk skenario spesifik yang langsung memengaruhi strategi. Lacak bagaimana pesaing menukar kreativitas di sekitar Black Friday, kembali ke sekolah, atau musim liburan — muat halaman publisher dari geo target setiap minggu dan ambil tangkapan layar penempatan untuk membangun garis waktu perubahan pesan mereka. Pantau ketika pemain baru memasuki pasar Anda dengan menonton kemunculan merek yang tidak dikenal di slot iklan di seluruh wilayah kunci Anda; lonjakan tiba-tiba dalam kehadiran pengiklan baru di Jerman dan Prancis memberi tahu Anda bahwa mereka sedang berkembang sebelum siaran pers apapun. Anda juga dapat membandingkan bauran penempatan iklan pesaing di berbagai geo — mungkin mereka menjalankan pre-roll video di AS tetapi mengandalkan tampilan native di Asia Tenggara — yang mengungkap alokasi anggaran dan prioritas saluran yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan rencana media Anda sendiri.