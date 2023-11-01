Proxy ad verification

Anda menghabiskan $10.000 per bulan untuk display ads. Dashboard menunjukkan impressions naik, CTR terlihat sehat. Tapi berapa banyak dari traffic tersebut yang benar-benar orang nyata yang melihat banner Anda di tempat yang tepat?

Ad fraud merugikan industri sekitar $65 miliar per tahun. Click farm, penempatan iklan tidak terlihat, bot yang berpura-pura menjadi manusia, website memalsukan identitas untuk menjual inventaris " premium" — skemanya beragam dan terus berkembang. Verifikasi adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kampanye Anda.

Masalah inti yang dipecahkan proxy

Jaringan iklan menampilkan hal berbeda tergantung siapa yang melihat. Pengunjung dari Texas melihat satu set iklan, seseorang dari Jerman melihat yang lain. Dan ketika layanan verifikasi yang sudah dikenali melakukan pengecekan — pelaku penipuan bisa mendeteksi IP-nya dan menampilkan halaman yang benar-benar bersih alih-alih konten sampah seperti biasa.

Proxy untuk AD verification memungkinkan Anda memeriksa penempatan iklan seolah-olah Anda adalah pengguna biasa dari lokasi mana pun. Tanpa flag khusus, tanpa deteksi — hanya permintaan yang terlihat normal dari kota atau negara tertentu.

Apa yang sebenarnya Anda periksa

Akurasi geografis adalah masalah terbesar. Anda membayar untuk impression di US, UK, dan Kanada. Apakah iklan benar-benar ditampilkan di sana? Tanpa pengecekan langsung dari lokasi tersebut, Anda hanya mengandalkan laporan dari ad network itu sendiri — yang sama saja seperti bertanya kepada serigala apakah kandang ayam aman.

Selain geo, ada kualitas penempatan. Banner brand Anda yang muncul di samping konten meragukan bisa merusak reputasi meskipun tidak ada yang mengkliknya. Verifikasi mendeteksi hal ini sebelum menjadi masalah PR.

Lalu ada fraud itu sendiri: iklan ditumpuk satu di atas yang lain sehingga hanya satu yang terlihat, banner satu piksel yang secara teknis "+dimuat"+tetapi tidak ada yang melihatnya, bot traffic yang menggelembungkan jumlah impression. Semua ini menghabiskan budget Anda tanpa hasil sama sekali.

Menskalakan proses pengecekan

Pengecekan manual dari browser dengan proxy — itu cukup untuk kampanye kecil. Tapi jika Anda menjalankan iklan di 15 negara pada beberapa jaringan, Anda butuh otomatisasi. Script yang memuat halaman melalui proxy dari geo target, mengambil screenshot penempatan iklan, dan membandingkannya dengan materi iklan yang diharapkan.

Proxy datacenter cocok untuk jenis pengecekan massal seperti ini. Anda mengakses halaman ad-serving dalam skala besar, mengumpulkan data — ini lebih mirip scraping daripada manajemen akun, jadi kecepatan dan volume IP datacenter lebih penting daripada terlihat seperti pengguna rumahan. Ratusan IP di berbagai lokasi memungkinkan Anda menjangkau semua target pasar dalam satu kali proses.

Untuk kasus di mana ad network secara aktif mendeteksi traffic verification — terutama dengan sistem anti-fraud yang canggih — Proxy ISP menambahkan lapisan legitimasi. Proxy ini terlihat seperti koneksi rumahan, tetapi berjalan di infrastruktur kelas datacenter.

Verifikasi AdSense dan sisi publisher

Jika Anda berada di sisi publisher, Anda tentu ingin tahu iklan apa yang sebenarnya ditayangkan Google di halaman Anda di berbagai negara. Proxy terbaik untuk pengecekan loading Adsense adalah koneksi cepat dari wilayah target — Anda memuat halaman sendiri melalui proxy dan melihat persis apa yang dilihat pengunjung Anda. Ini membantu mendeteksi pengiklan berkualitas rendah, konten tidak pantas, atau masalah geo-targeting yang memengaruhi pendapatan Anda.

Tim arbitrase menggunakan pendekatan yang sama: mengecek penawaran dan iklan apa yang muncul di geo tertentu sebelum mengarahkan traffic ke sana.

Pemantauan iklan kompetitor

Proxy terbaik untuk AD verification bukan hanya soal kampanye Anda sendiri. Memantau iklan yang dijalankan kompetitor, materi kreatif yang mereka uji, di mana mereka menempatkan iklan — semua ini memerlukan pemuatan halaman dari lokasi yang sama dengan target kompetitor Anda, tanpa terdeteksi atau diblokir. Kumpulan private proxy di pasar-pasar utama dapat menangani hal ini.