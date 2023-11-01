Reklaamide verifitseerimise proksi

Kulutate display-reklaamidele 10 000 dollarit kuus. Juhtpaneel näitab, et näitamised kasvavad, CTR näeb tervislik välja. Aga kui suur osa sellest liiklusest on tegelikud inimesed, kes näevad teie bännereid õigetes kohtades?

Reklaamipettus läheb tööstusele maksma umbes 65 miljardit dollarit aastas. Klikifarmid, nähtamatud reklaamipaigutused, inimesteks maskeeruvad robotid, oma identiteeti võltsivad veebisaidid, et müüa „premium

Põhiprobleem, mille proxy'd lahendavad

Reklaamivõrgustikud kuvavad erinevat sisu sõltuvalt sellest, kes vaatab. Texase külastaja näeb üht reklaamikomplekti, keegi Saksamaalt näeb teist. Ja kui tuntud verifitseerimisteenuse IP avastatakse, saavad petturid selle asemel kuvada täiesti puhta lehe, mitte tavapärast rämpsu.

Reklaamide verifitseerimise proxy võimaldab teil kontrollida reklaamipaigutusi nii, nagu oleksite tavaline kasutaja mis tahes asukohast. Ei mingeid erilipikuid, ei tuvastamist — lihtsalt tavapärane päring konkreetsest linnast või riigist.

Mida tegelikult kontrollite

Geograafiline täpsus on suurim probleem. Maksite näitamiste eest USA-s, Suurbritannias ja Kanadas. Kas neid tegelikult seal kuvatakse? Ilma nendest asukohtadest ise kontrollimata usaldate reklaamivõrgu enda aruandlust — mis on sama hea kui küsida rebaselt, kas kanakuur on turvaline.

Lisaks geograafilisele aspektile on oluline ka paigutuse kvaliteet. Teie brändi bänner kahtlase sisu kõrval kahjustab mainet isegi siis, kui keegi sellel ei klõpsa. Verifitseerimine tuvastab selle enne, kui sellest saab mainekahju.

Seejärel on pettus ise: reklaamid on üksteise peale kuhjatud nii, et ainult üks on nähtav, ühe piksli suurused bännerid, mis tehniliselt „laadivad

Kontrollide skaleerimine

Käsitsi pisteline kontroll brauserist puhverserveri kaudu – see sobib väikese kampaania jaoks. Kuid kui käitate reklaame 15 riigis mitmes võrgustikus, vajate automatiseerimist. Skriptid, mis laadivad lehti sihtpiirkondade prokside kaudu, teevad reklaamipaigutustest ekraanipilte ja võrdlevad neid oodatavate reklaamikreatiividega.

Andmekeskuse proxyd sobivad hästi sellise mahuka kontrollimise jaoks. Te laadite reklaamilehti suuremahuliselt ja kogute andmeid – see sarnaneb rohkem veebikraapimisele kui kontohaldusele, mistõttu on andmekeskuse IP-de kiirus ja maht olulisemad kui kodukasutajana näimine. Sajad IP-aadressid erinevates asukohtades võimaldavad katta kõik teie sihiturud ühe korraga.

Juhtudel, kus reklaamivõrgustik aktiivselt üritab verifitseerimisliiklust tuvastada — eriti keerukate pettusetõrjesüsteemidega — lisavad ISP proxyd usaldusväärsuse kihi. Need näevad välja nagu koduühendused, kuid töötavad andmekeskuse tasemel infrastruktuuril.

AdSense ja väljaandja-poolne verifitseerimine

Kui olete väljaandja poolel, soovite teada, milliseid reklaame Google tegelikult teie lehtedel erinevates riikides kuvab. Parim proksi AdSense laadimiskontrollideks on kiire ühendus sihtpiirkonnast – laadite oma lehe puhverserveri kaudu ja näete täpselt seda, mida teie külastajad näevad. See aitab tuvastada madala kvaliteediga reklaamijaid, sobimatut sisu või geomärgistamise probleeme, mis mõjutavad teie tulu.

Arbitraažimeeskonnad kasutavad sama lähenemist: kontrollivad, millised pakkumised ja reklaamid konkreetsetes geodes kuvatakse, enne kui sinna liiklust suunavad.

Konkurentide reklaamide jälgimine

Parim proksi reklaamide kontrollimiseks ei piirdu ainult teie enda kampaaniatega. Konkurentide reklaamide jälgimine — milliseid loovlahendusi nad testivad, kuhu reklaame paigutavad — kõik see nõuab lehtede laadimist samadest asukohtadest, kuhu konkurendid sihivad, ilma et teid tuvastataks või blokeeritaks. Pühendatud prokside kogum peamistes turgudes katab selle vajaduse.