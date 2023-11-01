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Reklaamide verifitseerimise proksi

IPv4 paketid teie ülesannete skaleerimiseks. Toetab HTTP/HTTPS/SOCKS5, automaatne kohaletoimetamine pärast maksmist, piiramatu liiklus ja API ligipääs.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 300 andmekeskuse IP-sid üle minu target countries
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu ad puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu regional puhverserverite loendeid JSON-ina
  • Näita which puhverserveriteenuseid had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Ma reisin tihti, nii et ma kasutan selle müüja tooteid! Kvaliteet ja suhteliselt odav hind sobib mulle! Ettevõte nõuab sagedaseid külastusi riikidesse, kus mu piirkonna veebilehted on blokeeritud! Nende puhverserverite kasutamine lahendab probleemi!

Cergei VoloskovFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma kasutan peamiselt FineProxy'i geograafiliste piirangute kõrvalehoidmiseks ja reklaamide kontrollimiseks erinevates piirkondades ja see käsitleb kõike täiuslikult. Mitte captcha, mitte musta nimekirja IP, vähemalt seni. See on mu proxy teenus ja ma olen seda juba mõnele sõbrale soovitanud.

lltr6SaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Ma olen juba mõnda aega kasutanud FineProxy'i ja nende teenus on uskumatult usaldusväärne. Seire kiirus on järjepidevalt kiire ja uptime on praktiliselt täiuslik. Soovitan seda kõigile, kes vajavad stabiilset puhverserverit!

RehanNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Täiesti muljetavaldav! Kiiremused on uskumatuid, mis võimaldavad mul siirdada ja voola sujuvalt. Kasutajaühendus on intuitiivne, mis muudab serverite vahetamise lihtsaks. Kui vajate usaldusväärset ja kiiret puhverserverit, siis see on õige!

Nadeem KhanTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Väga mugav teenus neile, kes vajavad puhverservereid, ilma keeruka seadistamata. Kõik algab kiiresti, on olemas erinevaid riike ja korralik valik plaane. Ma kasutasin proxy analüüsi ja automatiseerimise tööd ja olin tulemustega täiesti rahul.

EvgeniyDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Meie ettevõte sõltub SEO-uuringutes, sotsiaalmeedia haldamisel, konkurentide analüüsimisel ja automatiseeritud ülesannete täitmisel suuresti puhverserveritest. FineProxy on olnud meie meeskonnale päästerõngas, pakkudes laia valikut kiireid, turvalisi ja väga anonüümseid puhverservereid, mis aitavad meil ülesandeid tõhusalt täita. Juhtpaneel on kasutajasõbralik ning võimaldab mitut puhverserverit hõlpsalt ja probleemideta hallata. Erinevalt teistest puhverserverite pakkujatest, keda oleme varem proovinud, säilitab FineProxy ühtlase kiiruse ja töökindluse, mis on meie tegevuse jaoks ülioluline. Kui vajate ettevõttetasemel puhverserverilahendust, soovitan tungivalt neid proovida!

omkaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kui palju proksisid on reklaamide verifitseerimiseks vaja?Sõltub teie

Sõltub teie mahust. Kampaaniate kontrollimiseks 10 riigis on 10–20 IP-d (üks-kaks sihtasukoha kohta) hea lähtepunkt. Automatiseeritud verifitseerimiseks tuhandete paigutuste ulatuses vajate suuremaid kogumeid — sadu IP-aadresse kõigis sihtgeodes.

Kas saan kasutada andmekeskuse proksisid või on vaja residentsiaalseid?Enamiku reklaamide

Enamiku reklaamide verifitseerimise ülesannete jaoks andmekeskuse proxyd saavad ülesandega hakkama. Need on kiiremad ja soodsamad. Ainus erand on juhul, kui reklaamivõrgud kontrollivad ühenduse tüüpi ja esitavad andmekeskuse IP-dele erinevat sisu. Sel juhul ISP proksid lahendavad probleemi — need näevad välja nagu koduühendused, kuid ilma liikluspiiranguteta.

Mis täpselt on AdSense'i laadimine läbi proksi?See tähendab

See tähendab oma veebilehe (või mis tahes saidi) külastamist puhverserveri kaudu konkreetsest riigist, et näha, milliseid Google AdSense reklaame selle asukoha külastajatele kuvatakse. Väljaandjad kasutavad seda, et mõista oma reklaamivarude jaotust erinevate piirkondade lõikes. Arbitraažimeeskonnad kasutavad seda uurimaks, millised pakkumised on eri turgudel aktiivsed, enne kampaaniate käivitamist.

Kas reklaamivõrgud blokeerivad minu verifitseerimise IP-d?Võimalik, kui

Võimalik, kui teete ühelt aadressilt järjest liiga palju päringuid. IP-aadresside vahel rotatsioon lahendab selle probleemi – kas teie enda poolel või puhverserveri teenuse kaudu. Andmekeskuse prokside puhul saate päringud ühtlaselt tuhandete IP-aadresside vahel jaotada.

Kas reklaamide verifitseerimine on seaduslik?Jah

Jah. Kontrollimine, kus ja kuidas teie enda reklaamid kuvatakse, on valdkonna tavaline praktika. Konkurentide reklaamipaigutuste jälgimine avalikult kättesaadavatelt lehtedelt on samuti seaduslik – te vaatate sama sisu, mida näeks iga tavaline külastaja.

Kas see töötab verifikatsiooniplatvormidega nagu DoubleVerify, IAS või MOAT?Jah

Jah. Need platvormid toetavad sageli kohandatud proxykonfiguratsioone võimaldavad teil sisestada oma infrastruktuuri kaudu kogutud andmeid. Saate marsruutida oma verifikatsiooni skripte FineProxy IP-de kaudu ja suruda tulemused — kuvatõmmised, reklaami markerid, paigutuse URL-id — DoubleVerify, IAS või MOAT armatuurlaudadele nende API-de kaudu. See on eriti kasulik, kui teil on vaja geoalaseid kontrolle, mis lähevad kaugemale sellest, mida platvorm vaikimisi katab, või kui soovite iseseisvat verifikatsiooni kihti, et võrrelda platvormi enda aruannete vastu.

Juhend

Kuidas reklaamide verifitseerimine tegelikult toimib — ja kuhu proxy'd sinna sobivad

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Kulutate display-reklaamidele 10 000 dollarit kuus. Juhtpaneel näitab, et näitamised kasvavad, CTR näeb tervislik välja. Aga kui suur osa sellest liiklusest on tegelikud inimesed, kes näevad teie bännereid õigetes kohtades?

Reklaamipettus läheb tööstusele maksma umbes 65 miljardit dollarit aastas. Klikifarmid, nähtamatud reklaamipaigutused, inimesteks maskeeruvad robotid, oma identiteeti võltsivad veebisaidid, et müüa „premium

Põhiprobleem, mille proxy'd lahendavad

Reklaamivõrgustikud kuvavad erinevat sisu sõltuvalt sellest, kes vaatab. Texase külastaja näeb üht reklaamikomplekti, keegi Saksamaalt näeb teist. Ja kui tuntud verifitseerimisteenuse IP avastatakse, saavad petturid selle asemel kuvada täiesti puhta lehe, mitte tavapärast rämpsu.

Reklaamide verifitseerimise proxy võimaldab teil kontrollida reklaamipaigutusi nii, nagu oleksite tavaline kasutaja mis tahes asukohast. Ei mingeid erilipikuid, ei tuvastamist — lihtsalt tavapärane päring konkreetsest linnast või riigist.

Mida tegelikult kontrollite

Geograafiline täpsus on suurim probleem. Maksite näitamiste eest USA-s, Suurbritannias ja Kanadas. Kas neid tegelikult seal kuvatakse? Ilma nendest asukohtadest ise kontrollimata usaldate reklaamivõrgu enda aruandlust — mis on sama hea kui küsida rebaselt, kas kanakuur on turvaline.

Lisaks geograafilisele aspektile on oluline ka paigutuse kvaliteet. Teie brändi bänner kahtlase sisu kõrval kahjustab mainet isegi siis, kui keegi sellel ei klõpsa. Verifitseerimine tuvastab selle enne, kui sellest saab mainekahju.

Seejärel on pettus ise: reklaamid on üksteise peale kuhjatud nii, et ainult üks on nähtav, ühe piksli suurused bännerid, mis tehniliselt „laadivad

Kontrollide skaleerimine

Käsitsi pisteline kontroll brauserist puhverserveri kaudu – see sobib väikese kampaania jaoks. Kuid kui käitate reklaame 15 riigis mitmes võrgustikus, vajate automatiseerimist. Skriptid, mis laadivad lehti sihtpiirkondade prokside kaudu, teevad reklaamipaigutustest ekraanipilte ja võrdlevad neid oodatavate reklaamikreatiividega.

Andmekeskuse proxyd sobivad hästi sellise mahuka kontrollimise jaoks. Te laadite reklaamilehti suuremahuliselt ja kogute andmeid – see sarnaneb rohkem veebikraapimisele kui kontohaldusele, mistõttu on andmekeskuse IP-de kiirus ja maht olulisemad kui kodukasutajana näimine. Sajad IP-aadressid erinevates asukohtades võimaldavad katta kõik teie sihiturud ühe korraga.

Juhtudel, kus reklaamivõrgustik aktiivselt üritab verifitseerimisliiklust tuvastada — eriti keerukate pettusetõrjesüsteemidega — lisavad ISP proxyd usaldusväärsuse kihi. Need näevad välja nagu koduühendused, kuid töötavad andmekeskuse tasemel infrastruktuuril.

AdSense ja väljaandja-poolne verifitseerimine

Kui olete väljaandja poolel, soovite teada, milliseid reklaame Google tegelikult teie lehtedel erinevates riikides kuvab. Parim proksi AdSense laadimiskontrollideks on kiire ühendus sihtpiirkonnast – laadite oma lehe puhverserveri kaudu ja näete täpselt seda, mida teie külastajad näevad. See aitab tuvastada madala kvaliteediga reklaamijaid, sobimatut sisu või geomärgistamise probleeme, mis mõjutavad teie tulu.

Arbitraažimeeskonnad kasutavad sama lähenemist: kontrollivad, millised pakkumised ja reklaamid konkreetsetes geodes kuvatakse, enne kui sinna liiklust suunavad.

Konkurentide reklaamide jälgimine

Parim proksi reklaamide kontrollimiseks ei piirdu ainult teie enda kampaaniatega. Konkurentide reklaamide jälgimine — milliseid loovlahendusi nad testivad, kuhu reklaame paigutavad — kõik see nõuab lehtede laadimist samadest asukohtadest, kuhu konkurendid sihivad, ilma et teid tuvastataks või blokeeritaks. Pühendatud prokside kogum peamistes turgudes katab selle vajaduse.

Praktikas kasutavad meeskonnad seda konkreetsete stsenaariumide jaoks, mis otse strateegiasse mõjuvad. Jälgi, kuidas konkurent muudab loovust Black Friday, tagasi kooli või pühade ajal — laadi avaldaja lehti sihtgeograafiast iganädalaselt ja tee paigutuste kuvatõmmised, et luua nende sõnumi muutuste ajajoon. Jälgi, millal uus mängija teie turule siseneb, jälgides tundmatute brändide ilmumist reklaami paikades teie peamistes piirkondades; uue reklaamiostja äkki suurenenud esinemine Saksamaal ja Prantsusmaal ütleb, et nad laiendavad enne mis tahes pressiteadet. Võite ka võrrelda konkurendi reklaampaigutuste segunemist geograafiate kaupa — võibolla käitavad nad videoeelsaateid USA-s, kuid tuginevad Kagu-Aasias emadusele kuuluvale kuvamisele — mis paljastab eelarve jaotuse ja kanalite prioriteedid, mida saate kasutada oma meediakava täiustamiseks.