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Proxy Gemini jaoks

IPv4 proxyd Gemini API võtmete rotatsiooniks: 429 vigade vältimine, päringute jaotamine Cloud projektide vahel, HTTP/HTTPS/SOCKS5 tugi.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma Gemini puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one privaatset IP-d one Gemini Cloud project
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

API ja agendi juurdepääs

Arendada rakendusi, mis nõuavad IP mitmekesisust, FineProxy.org on olnud liitlane. Selle API integreerimine meie süsteemidesse oli sujuv. Kiirus ja usaldusväärsus on üldiselt olnud head, aeg-ajalt on nende meeskond kiiresti lahendanud.

Akihiko TanakaFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Meie ettevõte sõltub SEO-uuringutes, sotsiaalmeedia haldamisel, konkurentide analüüsimisel ja automatiseeritud ülesannete täitmisel suuresti puhverserveritest. FineProxy on olnud meie meeskonnale päästerõngas, pakkudes laia valikut kiireid, turvalisi ja väga anonüümseid puhverservereid, mis aitavad meil ülesandeid tõhusalt täita. Juhtpaneel on kasutajasõbralik ning võimaldab mitut puhverserverit hõlpsalt ja probleemideta hallata. Erinevalt teistest puhverserverite pakkujatest, keda oleme varem proovinud, säilitab FineProxy ühtlase kiiruse ja töökindluse, mis on meie tegevuse jaoks ülioluline. Kui vajate ettevõttetasemel puhverserverilahendust, soovitan tungivalt neid proovida!

omkaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Aktiivsed kontod

Proxy töötab väga hästi. Kasutame seda juba kuu aega ja pole kohtunud kontrollipunktide või katkestustega. Väga usaldusväärne!

lananhsoi17Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen seda teenust kasutanud üle viie aasta oma andmeskrapimisprojektide jaoks ja see on olnud suurepärane. Nad pakuvad pöörlevaid IP-d, kiiret jõudlust ja erinevalt paljudest teistest proxy'dest, neid ei blokeerita sotsiaalmeedia platvormidel.

AliceDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Minimaalne tellimus

Tere! Otsisin pikka aega suurt hulka taskukohase hinnaga puhverservereid. Lõpuks leidsin need saidilt fineproxy.org. Varem maksin kümme korda rohkem. Kuu aja möödudes töötab kõik. Tänan teid teenuse eest!

MaksymTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Minu viimase projekti jaoks on väike number aadresse piisav. Täiesti tuli välja pakett 5 aadressi / 30 päeva. Võib-olla see ei ole kõige majanduslikum versioon, aga ma lihtsalt ei vaja seda enam. Ja selle ettevõtte kiirus ja liiklus on, nagu alati, parim.

Nataliya GalichFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas Google võib mind võtmete roteerimise eest keelustada?Tasuta

Tasuta taseme kvootide kuritarvitamine võib tehniliselt viia konto peatamiseni. Praktikas ei ole Google selles osas agressiivselt tegutsenud, kui te midagi kahjulikku ei tee. Hoidke päringumaht ühe võtme kohta mõistlik ja ärge looge sadu projekte — 5–10 on mõistlik vahemik.

Kas mul on iga API-võtme jaoks vaja eraldi IP-d?Ei ole

Ei ole kohustuslik, kuid see aitab. Kui Google näeb, et üks IP kasutab tsükliliselt 10 erineva projekti võtmeid, on see hoiatusmärk. Üks privaatne proxy projekti kohta näeb puhtam välja.

Mis juhtub, kui limiit saab täis?HTTP 429

Saate HTTP 429 — “Too Many Requests.” API lõpetab teie päringute vastuvõtmise, kuni limiit lähtestub. Minutilimiidid lähtestuvad iga 60 sekundi järel (libisev aken), päevalimiidid lähtestuvad keskööl Vaikse ookeani aja järgi. Kui teie rakendus seda ei käsitle, lihtsalt päringud ebaõnnestuvad vaikselt.

Kuidas kontrollida, kui palju kvooti olen ära kasutanud?Google pakub päringulimiitide

Google pakub päringulimiitide ülevaadet AI Studios. Samuti saate teha API päringu ja kontrollida vastuse päiseid — need sisaldavad teie järelejäänud kvooti praeguse ajaakna kohta.

Kas tasuta paketti tasub tootmiskeskkonnas kasutada?Prototüüpimiseks ja kergeks

Prototüüpimiseks ja kergeks kasutuseks – kindlasti. Aga kui päringuid on üle paari saja päevas, on tasuta pakett rotatsiooniga kaasagi liiga piiratud. Sel juhul on üks tasuline projekt korralike limiitidega lihtsam kui 20 tasuta projektiga žongleerimine.

Kuidas ühendada proxy Gemini API-ga?Seadistage keskkonnamuutuja

Seadistage keskkonnamuutuja HTTPS_PROXY (nt export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — enamik HTTP-kliente Pythonis, Node.js-is ja Go-s tuvastavad selle automaatselt. Kiireks testimiseks käivitage curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... ja veenduge, et saate kehtiva vastuse. Koodis saate proksiaadressi edastada ka otse oma HTTP-teegi parameetri proxy või httpAgent kaudu.