Proxy Gemini jaoks

Tasuta taseme kvootide kuritarvitamine võib tehniliselt viia konto peatamiseni. Praktikas ei ole Google selles osas agressiivselt tegutsenud, kui te midagi kahjulikku ei tee. Hoidke päringumaht ühe võtme kohta mõistlik ja ärge looge sadu projekte — 5–10 on mõistlik vahemik.