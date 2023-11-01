Proxy Gemini jaoks
IPv4 proxyd Gemini API võtmete rotatsiooniks: 429 vigade vältimine, päringute jaotamine Cloud projektide vahel, HTTP/HTTPS/SOCKS5 tugi.
Koostage oma Gemini puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|Siin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta one privaatset IP-d one Gemini Cloud project
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
- Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
- Näita which services had the suurimat veamäära today
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
API ja agendi juurdepääs
Arendada rakendusi, mis nõuavad IP mitmekesisust, FineProxy.org on olnud liitlane. Selle API integreerimine meie süsteemidesse oli sujuv. Kiirus ja usaldusväärsus on üldiselt olnud head, aeg-ajalt on nende meeskond kiiresti lahendanud.
Meie ettevõte sõltub SEO-uuringutes, sotsiaalmeedia haldamisel, konkurentide analüüsimisel ja automatiseeritud ülesannete täitmisel suuresti puhverserveritest. FineProxy on olnud meie meeskonnale päästerõngas, pakkudes laia valikut kiireid, turvalisi ja väga anonüümseid puhverservereid, mis aitavad meil ülesandeid tõhusalt täita. Juhtpaneel on kasutajasõbralik ning võimaldab mitut puhverserverit hõlpsalt ja probleemideta hallata. Erinevalt teistest puhverserverite pakkujatest, keda oleme varem proovinud, säilitab FineProxy ühtlase kiiruse ja töökindluse, mis on meie tegevuse jaoks ülioluline. Kui vajate ettevõttetasemel puhverserverilahendust, soovitan tungivalt neid proovida!
Aktiivsed kontod
Proxy töötab väga hästi. Kasutame seda juba kuu aega ja pole kohtunud kontrollipunktide või katkestustega. Väga usaldusväärne!
Ma olen seda teenust kasutanud üle viie aasta oma andmeskrapimisprojektide jaoks ja see on olnud suurepärane. Nad pakuvad pöörlevaid IP-d, kiiret jõudlust ja erinevalt paljudest teistest proxy'dest, neid ei blokeerita sotsiaalmeedia platvormidel.
Minimaalne tellimus
Tere! Otsisin pikka aega suurt hulka taskukohase hinnaga puhverservereid. Lõpuks leidsin need saidilt fineproxy.org. Varem maksin kümme korda rohkem. Kuu aja möödudes töötab kõik. Tänan teid teenuse eest!
Minu viimase projekti jaoks on väike number aadresse piisav. Täiesti tuli välja pakett 5 aadressi / 30 päeva. Võib-olla see ei ole kõige majanduslikum versioon, aga ma lihtsalt ei vaja seda enam. Ja selle ettevõtte kiirus ja liiklus on, nagu alati, parim.
Kas Google võib mind võtmete roteerimise eest keelustada?Tasuta
Tasuta taseme kvootide kuritarvitamine võib tehniliselt viia konto peatamiseni. Praktikas ei ole Google selles osas agressiivselt tegutsenud, kui te midagi kahjulikku ei tee. Hoidke päringumaht ühe võtme kohta mõistlik ja ärge looge sadu projekte — 5–10 on mõistlik vahemik.
Kas mul on iga API-võtme jaoks vaja eraldi IP-d?Ei ole
Ei ole kohustuslik, kuid see aitab. Kui Google näeb, et üks IP kasutab tsükliliselt 10 erineva projekti võtmeid, on see hoiatusmärk. Üks privaatne proxy projekti kohta näeb puhtam välja.
Mis juhtub, kui limiit saab täis?HTTP 429
Saate HTTP 429 — “Too Many Requests.” API lõpetab teie päringute vastuvõtmise, kuni limiit lähtestub. Minutilimiidid lähtestuvad iga 60 sekundi järel (libisev aken), päevalimiidid lähtestuvad keskööl Vaikse ookeani aja järgi. Kui teie rakendus seda ei käsitle, lihtsalt päringud ebaõnnestuvad vaikselt.
Kuidas kontrollida, kui palju kvooti olen ära kasutanud?Google pakub päringulimiitide
Google pakub päringulimiitide ülevaadet AI Studios. Samuti saate teha API päringu ja kontrollida vastuse päiseid — need sisaldavad teie järelejäänud kvooti praeguse ajaakna kohta.
Kas tasuta paketti tasub tootmiskeskkonnas kasutada?Prototüüpimiseks ja kergeks
Prototüüpimiseks ja kergeks kasutuseks – kindlasti. Aga kui päringuid on üle paari saja päevas, on tasuta pakett rotatsiooniga kaasagi liiga piiratud. Sel juhul on üks tasuline projekt korralike limiitidega lihtsam kui 20 tasuta projektiga žongleerimine.
Kuidas ühendada proxy Gemini API-ga?Seadistage keskkonnamuutuja
Seadistage keskkonnamuutuja HTTPS_PROXY (nt export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — enamik HTTP-kliente Pythonis, Node.js-is ja Go-s tuvastavad selle automaatselt. Kiireks testimiseks käivitage curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... ja veenduge, et saate kehtiva vastuse. Koodis saate proksiaadressi edastada ka otse oma HTTP-teegi parameetri proxy või httpAgent kaudu.