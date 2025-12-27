Integratsioonijuhend
Proxifieri seadistamise juhend
Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.
Kuidas kasutada Proxifierit
Proxifier on täiustatud proxy-klient Windowsi ja macOS-i jaoks, mis võimaldab suunata konkreetsed rakendused läbi proxy, jättes ülejäänud rakendused otseühendusele. See on kasulik, kui vajate rakendusepõhist marsruutimist, SOCKS5 kasutajanime/parooliga autentimist või ennustatavamat proxy-käitumist, kui süsteemiseaded suudavad pakkuda.
Proxifier on tasuline rakendus, seega kui teil pole konkreetselt vaja rakendusepõhist marsruutimist, pole selle installimiseks tavaliselt põhjust. Igapäevaseks veebisirvimiseks piisab üldjuhul proxy seadistamisest otse brauseris.
Paigaldage ja käivitage Proxifier
Laadige Proxifieri uusim versioon alla ametlik koduleht. Käivitage paigaldusprogramm ja viige seadistus lõpule → Käivitage Proxifier Seejärel avage Profile → Proxy Servers…
SOCKS5 puhverserveri lisamine
Klõpsake aknas Proxy Servers nuppu Add Sisestage väljale Address oma proxy IP-aadress või hostinimi (kasutage porti 1080 SOCKS5 proxy jaoks) Valige SOCKS5 protokoll ja lubage Autentimine Sisestage oma aktiivse proxy-teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenused leiate kliendialast: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Kogu süsteemi hõlmava tunneldamise lubamine
Kogu väljamineva liikluse suunamiseks läbi SOCKS5 puhverserveri värskendage vaikereeglit (Default): Avage Profile → Proxification Rules… Valige Default-reegel, seejärel valige rippmenüüst Action oma proxy Klõpsake OK
Ainult valitud rakenduste marsruutimine
Proxy't saab kasutada ka ainult teatud programmide jaoks, jättes ülejäänud otseühendusele: Avage Profile → Proxification Rules… → Add Jaotises Applications klõpsake Browse ja valige selle rakenduse käivitatav fail, mille liikluse soovite proxy kaudu suunata. Jaotises Action valige Proxy, seejärel valige oma SOCKS5 proxy ja klõpsake reegli salvestamiseks OK.
Seda protsessi saate korrata kõigi rakenduste puhul, mis peavad proxy't kasutama. Proxifier töötleb reegleid ülalt alla. Paigutage rakenduspõhised reeglid Default-reegli kohale.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Proxifieri seadistamise juhend jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Proxifieri seadistamise juhend puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Proxifieri seadistamise juhend ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.