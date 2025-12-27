Kuidas kasutada Proxifierit

Proxifier on täiustatud proxy-klient Windowsi ja macOS-i jaoks, mis võimaldab suunata konkreetsed rakendused läbi proxy, jättes ülejäänud rakendused otseühendusele. See on kasulik, kui vajate rakendusepõhist marsruutimist, SOCKS5 kasutajanime/parooliga autentimist või ennustatavamat proxy-käitumist, kui süsteemiseaded suudavad pakkuda.