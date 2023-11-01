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Pakistani puhvr

Sirvi ja tegutse Pakistanist — olenemata oma tegelikust asukohast.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Pakistan ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu Pakistani proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Ma olen väga rahul FineProxy teenusega. Nende proxyvõrk on suur ja võimas, pakkudes stabiilset ja kiiret ühendust. Nende veebilehte on lihtne navigeerida ja tehniline toetus on reageeritav ja kasulik. See on usaldusväärne valik neile, kes soovivad oma brausimist turvata või kõrvale hoida geograafilisi piiranguid.

amarghezaliSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Väga mugavalt. Ostsin ühe kuu eest proxy saksa, nüüd ei olnud probleemi veebilehtede avamisega. Tõsi, töötav proxy otsis kaua aega ja leidis selle siin. Ma soovitan kõigile.

Jack KimleyFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Ma kasutan neid proxy'id oma andmete kraabimisprojektide jaoks ja see on täpselt see, mida ma vajan. pöörlev ja kiire IP töö suurepärane

Alice PoTrustpilot, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on fantastiline teenus! puhverserverid on kiired, usaldusväärsed ja töötavad minu ülesannete täitmiseks täiuslikult. Ma hindan erinevaid võimalusi, mida nad pakuvad, ja kasutajasõbralik. Nende klienditeenindus on ka kiire ja kasulik. Kindlasti tasub see, kui vajate kvaliteetseid puhverservereid!

Tan NguyenDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Varem kasutasin ma teist teenust. Aga tänu kolleegide nõuandetele leidsin ma seda teenust. Kiirus ja piiramatu liiklus on muljetavaldav (võrdne teiste teenustega). Kasutan kuus kuud, kuid probleeme ei tekkinud. Klienditeenindus on alati kättesaadav. Isegi kontrollpaneel meeldis mulle. Ma soovitan seda teistele tuttavatele. Tänan teid!

Ирина КоваленкоFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kuidas Telegrami sisseehitatud proxy tegelikult töötab?Avage Seaded →

Avage Seaded → Andmed ja salvestusruum → Proxy. Lisage server — SOCKS5 või MTProto. MTProto on Telegrami enda protokoll sisseehitatud obfuskatsiooniga: PTA süvapaketianalüüsil on seda raskem tuvastada. Sisestage serveri aadress, port ja volitused. FineProxy SOCKS5 proxyd töötavad siin otse — eraldi rakendust ega VPN-tunnelit pole vaja. Ainult Telegrami liiklus suunatakse läbi proxy; ülejäänud ühendus jääb muutumatuks.

VPN lakkas pärast 2024. aasta detsembrit töötamast — millised on mu võimalused?PTA WMS 2.0

PTA WMS 2.0 blokeerib VPN-protokollid signatuuri järgi. OpenVPN, WireGuard üle UDP — ei tööta PTCL-is ja Zongis, ebastabiilne teistel. Stealth-protokollid, mis jäljendavad HTTPS-i, töötavad endiselt ~80% juhtudest. Kuid SOCKS5 proxyd kuuluvad teise kategooriasse — need ei käivita VPN-tuvastust, sest need pole VPN-id. Üksikute rakenduste, nagu Telegram või veebilehitsejate puhul on rakendustepõhised proxy seaded sageli usaldusväärsemad kui kogu liikluse suunamine ühte tunnelisse.

Daraz.pk — andmekeskuse või ISP proxy?Lihtsaks hindade kontrollimiseks

Lihtsaks hindade kontrollimiseks piisab andmekeskuse proxyst. Pideva andmekogumise jaoks (tuhanded tooted, regulaarsed intervallid) on ISP proxy turvalisem. Daraz kasutab Alibaba robotitõrje virna ja elamurajooni tüüpi IP-sid koheldakse paremini. 11.11 ja 12.12 kampaaniate ajal muutuvad päringupiirangud rangemaks — kasutage rohkem IP-sid rotatsiooniga.

Aktiivsed Pakistan puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Pakistan puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
32 võrgus·Kas vajate rohkem? →
111.119.162.248:10979
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.78 Mbps
41.8%
7 t tagasi
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.19 Mbps
22.8%
6 t tagasi
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
436 Kbps
56.1%
17 t tagasi
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
217 Kbps
55.5%
1 t tagasi
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.88 Mbps
23.0%
7 t tagasi
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
468 Kbps
51.9%
15 t tagasi
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
248 Kbps
52.6%
1 t tagasi
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
501 Kbps
51.1%
1 t tagasi
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
652 Kbps
49.0%
2 t tagasi
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
375 Kbps
49.8%
2 t tagasi
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
382 Kbps
49.6%
6 t tagasi
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
757 Kbps
44.2%
6 t tagasi
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
564 Kbps
47.4%
7 t tagasi
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
297 Kbps
46.2%
1 t tagasi
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
649 Kbps
42.4%
2 t tagasi
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
317 Kbps
40.7%
3 t tagasi
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
249 Kbps
37.2%
3 t tagasi
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
289 Kbps
39.1%
3 t tagasi
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
254 Kbps
39.6%
3 t tagasi
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
333 Kbps
35.8%
3 t tagasi
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
617 Kbps
33.4%
4 t tagasi
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.05 Mbps
24.4%
6 t tagasi
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
408 Kbps
31.0%
2 t tagasi
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
980 Kbps
21.8%
15 t tagasi
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
243 Kbps
27.4%
2 t tagasi
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
660 Kbps
25.8%
7 t tagasi
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
546 Kbps
25.5%
7 t tagasi
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
626 Kbps
27.3%
7 t tagasi
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
861 Kbps
19.0%
7 t tagasi
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
393 Kbps
16.9%
10 t tagasi
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
377 Kbps
10.4%
1 t tagasi
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLahore
582 Kbps
13.2%
1 t tagasi
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