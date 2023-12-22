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Partnerprogramm

Teeni FineProxyga korduvat komisjonitasu

Soovita klientidele FineProxyt ning teeni läbipaistva partneri juhtpaneeli kaudu komisjonitasu nende esimestelt tellimustelt ja järgnevatelt pikendamistelt.

KomisjonitasuKuni 30%
Omistamine60-päevane küpsis
VäljamaksedUSDT TRC20

Teeni koos FineProxy-ga

Kõrged komisjonitasud, läbipaistev omistamine ja kiired väljamaksed üle maailma.

Saa partneriksPartneri sisselogimine
Kuni 30% komisjonitasu
60-päevane küpsis
USDT TRC20 väljamaksed
01
KomisjonitasuKuni 30% igalt ostult

Konkurentsivõimelised väljamaksed kõigil pakettidel.

02
Korduv tuluTasu igalt pikendamiselt

Teenite iga kord, kui teie soovitatud klient oma proxy-paketti pikendab.

03
Lihtsad tingimusedSelged ja läbipaistvad

Arusaadavad reeglid, mis teevad skaleerimise lihtsaks.

Miks partnerid hindavad meiega koostööd

Kolm kõige olulisemat asja: kontroll, täpne omistamine ja usaldusväärsed väljamaksed.

01
Partneri juhtpaneel

Täisfunktsionaalne partneri juhtpaneel paindlike seadistuste, üksikasjaliku statistika ja klientidele mõeldud sooduskoodidega.

02
Omistamine

Kasutame viimase kliki omistamismudelit 60-päevase küpsise ja täisautomaatse jälgimisega — nii saate komisjonitasu ka siis, kui klient vajab otsustamiseks aega.

03
USDT TRC20 väljamaksed

Kiired USDT TRC20 väljamaksed otse partneri juhtpaneelilt — saadaval üle maailma. Minimaalne väljamakse: 100 USDT.

Esimesed müügid on lähemal, kui arvate

Kolm lihtsat sammu programmiga liitumiseks ja teenima hakkamiseks.

  1. 1. sammRegistreeru

    Liituge FineProxy partneriprogrammiga juba täna. Pärast kinnitamist saate juurdepääsu partneri juhtpaneelile, kus saate jälgida müüke ja luua unikaalseid partnerilinke mis tahes pakkumisplaanile.

  2. 2. sammReklaamige

    Jagage FineProxy'd oma publikuga meie valmismaterjalide abil. Jälgige tulemusi juhtpaneelil ja optimeerige strateegiat reaalsete andmete põhjal.

  3. 3. sammHakake teenima

    Teenige kuni 30% igalt teie soovituste kaudu tehtud tellimuselt. Looge püsiklientide (ja soovi korral alampartnerite) baas, et kasvatada pikaajalist igakuist tulu.

Olete valmis alustama?

Registreeruge, saage juurdepääs partneri juhtpaneelile ja hakake FineProxy'ga juba täna teenima.

Saa partneriks60-päevane küpsis • Viimane klikk • Väljamaksed alates 100 USDT

Kuidas see numbrites välja näeb

Siin on näidisarvutus, mis põhineb ühel FineProxy enimmüüdud paketil.

Üks meie populaarsemaid valikuid on 1000 IP-d hinnaga $111. Kui soovitate vaid 5 klienti, kes valivad selle paketi ja pikendavad seda regulaarselt, oleks teie komisjonitasu:

$166.50 / kuu

Meie partnerprogrammi peamine eelis on korduv vahendustasu igalt pikendamiselt. Te teenite iga kord, kui soovitatud klient oma proxy-teenust pikendab. Kui nad kasutavad proxy-sid kuude – või aastate – kaupa, teenite teie sama perioodi jooksul. Teil pole vaja iga kuu nullist alustada – kasvatage lihtsalt oma soovituste baasi ja suurendage igakuist korduvat tulu aja jooksul.

Interaktiivne tulukalkulaator
Komisjonitasu30%
Keskmine tellimuse väärtusPopulaarsed hinnatasemed$111
$36$111$200
KliendidIgakuiste pikendamistega5
150
Hinnanguline kuutulu$166.50

1. Üldsätted

FineProxy partneriprogramm on mõeldud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes suunavad kliente FineProxy tasuliste proksiserveri teenuste juurde.

Partneriprogrammis registreerudes kinnitab partner, et on käesolevate tingimustega tutvunud ja nõustub nendega täies ulatuses.

2. Partneri komisjonitasu

  • Partner teenib kuni 30% komisjonitasu suunatud klientide poolt ostetud tasulistelt teenustelt.
  • Komisjonitasu arvestatakse nii esmase ostu kui ka kõigi kliendi järgnevate uuenduste eest.
  • Kui sama klient ostab mitu erinevat FineProxy teenust, arvutatakse komisjonitasu iga teenuse kohta eraldi.
  • Plaani/paketi vahetust käsitletakse uue teenuse ostuna ning sellele kehtib eraldi komisjonitasu loendur.
  • Komisjonitasu arvestatakse ainult edukalt tasutud tellimustelt, millest on maha arvatud tagasimaksed, tagasinõuded, tühistatud tellimused ja petturlikud tehingud.

Komisjonitasu määr võib varieeruda sõltuvalt partneri tüübist, liikluse kvaliteedist ja müügimahust ning selle määrab FineProxy partnersüsteemi seadistus.

3. Klientide jälgimine ja omistamine

  • Klikke, registreerimisi ja makseid jälgitakse automaatselt FineProxy partnersüsteemi kaudu.
  • FineProxy kasutab küpsistel põhinevat viimase kliki omistamismudelit.
  • Küpsise kehtivusaeg on 60 (kuuskümmend) kalendripäeva alates viimasest partnerilingil tehtud klikist.
  • Kui klient registreerub ja/või tasub teenuste eest küpsise kehtivusperioodil, omistatakse see klient vastavale Partnerile.

4. Ooteperiood ja väljamaksed

  • Kõigile arvestatud komisjonitasudele kehtib kohustuslik ooteperiood 30 (kolmkümmend) kalendripäeva iga üksiku tehingu kuupäevast arvates.
  • Iga tehingut jälgitakse eraldi ning see muutub väljavõetavaks alles pärast individuaalse ooteperioodi lõppemist.
  • Minimaalne väljamakse summa on 100 (ükssada) USDT (TRC-20).
  • Väljamaksed tehakse eranditult USDT-s (TRC-20) Partneri partnerikontol määratud krüptorahakotti.
  • FineProxy võib Partnerilt nõuda täiendavaid dokumente ja/või verifitseerimisandmeid.
  • Vahendid võidakse külmutada, kui tuvastatakse käesolevate partnerprogrammi tingimuste või FineProxy kasutustingimuste rikkumine.

5. Lubatud reklaamimeetodid

Partnerid võivad kasutada järgmisi reklaamikanaleid:

  • veebilehed, maandumislehed, blogid ja arvustused;
  • Telegrami kanalid, foorumid ja erialased kogukonnad;
  • hariduslik, tehniline ja analüütiline sisu;
  • tasuline reklaam, tingimusel et FineProxy kaubamärki, FineProxy domeeninimesid ega nende variatsioone reklaamides ei kasutata, välja arvatud juhul, kui FineProxy on selleks kirjalikult loa andnud.

6. Keelatud tegevused

Partneritel on keelatud:

  • kasutada FineProxy kaubamärki, domeeninimesid või nende variatsioone tasulistes otsingureklaamides, domeenides või reklaamimaterjalides;
  • esitleda ennast FineProxy ametliku esindajana ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta;
  • eksitada kliente (sealhulgas valegarantiide, võltsallahindluste või moonutatud tingimuste abil);
  • kasutada rämpsposti või masspostitusi/masssõnumeid ilma saajate nõusolekuta;
  • kasutada partnerilinke partneri enda ostude jaoks;
  • suunata liiklust, mis rikub kehtivaid seadusi või FineProxy teenusetingimusi.

7. Alampartnerid

Partner võib soovitada teisi partnereid ja luua oma alampartnerite struktuuri.

FineProxy ei vastuta selliste struktuuride siseste partnerite vaheliste arvelduste, maksete ega suhete eest.

8. Komisjonitasude tühistamine ja konto peatamine

FineProxy jätab endale õiguse:

  • tühistada arvestatud komisjonitasud, kui tuvastatakse partnerprogrammi tingimuste rikkumisi;
  • peatada väljamaksed kuni uurimise lõpetamiseni;
  • tõsiste või korduvate rikkumiste korral lõpetada partneri konto ilma kogunenud komisjonitasusid välja maksmata.

9. Programmi tingimuste muudatused

FineProxy võib partneriprogrammi tingimusi ühepoolselt ja ette teatamata muuta.

Tingimuste kehtiv versioon on alati kättesaadav partnerpaneelis.

Programmis jätkuv osalemine tähendab, et partner nõustub uuendatud tingimustega.

10. Vastutuse piiramine

FineProxy ei vastuta:

  • partneri kahjude eest;
  • saamata jäänud tulu eest;
  • kolmandate isikute ja väliste teenuste tegevuse eest.

Partner vastutab ainuisikuliselt oma reklaamimeetodite ja kohaldatavate seaduste järgimise eest.