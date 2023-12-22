Kuidas see numbrites välja näeb

Siin on näidisarvutus, mis põhineb ühel FineProxy enimmüüdud paketil.

Üks meie populaarsemaid valikuid on 1000 IP-d hinnaga $111. Kui soovitate vaid 5 klienti, kes valivad selle paketi ja pikendavad seda regulaarselt, oleks teie komisjonitasu:

Meie partnerprogrammi peamine eelis on korduv vahendustasu igalt pikendamiselt. Te teenite iga kord, kui soovitatud klient oma proxy-teenust pikendab. Kui nad kasutavad proxy-sid kuude – või aastate – kaupa, teenite teie sama perioodi jooksul. Teil pole vaja iga kuu nullist alustada – kasvatage lihtsalt oma soovituste baasi ja suurendage igakuist korduvat tulu aja jooksul.