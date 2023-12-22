FineProxy एफिलिएट प्रोग्राम

आँकड़ों में यह कैसा दिखता है

FineProxy के सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्लानों में से एक के आधार पर यह एक उदाहरण गणना है।

हमारे सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है 1,000 IPs, $111 में। अगर आप केवल 5 ग्राहकों को रेफ़र करें जो इस प्लान को चुनकर इसे नवीनीकृत करते रहें, तो आपका कमीशन होगा:

हमारे एफिलिएट प्रोग्राम का मुख्य लाभ नवीनीकरण पर आवर्ती कमीशन है। रेफ़र किया गया ग्राहक जब भी अपनी प्रॉक्सी सेवा नवीनीकृत करता है, आप कमाते हैं। अगर वे महीनों—या वर्षों—तक प्रॉक्सी इस्तेमाल करते रहें, तो आप उसी अवधि तक कमाते रहते हैं। हर महीने शून्य से शुरू करने की ज़रूरत नहीं; रेफ़रल आधार बढ़ाते जाएँ और समय के साथ मासिक आवर्ती आय बढ़ाएँ।