सभी प्लान्स पर आकर्षक पेआउट।
एफिलिएट प्रोग्राम
FineProxy एफिलिएट प्रोग्राम
FineProxy पर ग्राहकों को रेफ़र करें और पारदर्शी पार्टनर डैशबोर्ड के ज़रिए उनके शुरुआती ऑर्डर तथा बाद के नवीनीकरण पर कमीशन कमाएँ।
FineProxy के साथ कमाएं
उच्च कमीशन, पारदर्शी एट्रिब्यूशन और दुनियाभर में तेज़ पेआउट।
जब भी आपका रेफ़रल अपना प्रॉक्सी प्लान रिन्यू करता है, आप कमाई करते हैं।
सीधे-सरल नियम जो स्केलिंग को आसान बनाते हैं।
पार्टनर्स हमारे साथ काम करना क्यों पसंद करते हैं
तीन चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं: नियंत्रण, सटीक एट्रिब्यूशन, और भरोसेमंद भुगतान।
फ़्लेक्सिबल सेटिंग्स, एडवांस्ड स्टैट्स और आपके ग्राहकों के लिए प्रोमो कोड्स के साथ एक पूर्ण पार्टनर डैशबोर्ड।
हम 60-दिन की कुकी और पूरी तरह ऑटोमेटेड ट्रैकिंग के साथ लास्ट-क्लिक एट्रिब्यूशन मॉडल का उपयोग करते हैं—ताकि जब ग्राहक निर्णय लेने में समय लें, तब भी आपको क्रेडिट मिले।
अपने पार्टनर डैशबोर्ड से तेज़ USDT TRC20 विड्रॉल—दुनियाभर में उपलब्ध। न्यूनतम भुगतान: 100 USDT।
आपकी पहली बिक्री आपकी सोच से ज़्यादा करीब है
प्रोग्राम में शामिल होने और कमाई शुरू करने के तीन आसान स्टेप्स।
- चरण 1साइन अप करें
आज ही FineProxy पार्टनर प्रोग्राम से जुड़ें। अप्रूवल के बाद, आपको अपने पार्टनर डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा जहाँ आप बिक्री ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी प्रॉक्सी प्लान के लिए यूनिक एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं।
- चरण 2प्रमोट करें
हमारे रेडी-टू-यूज़ मटेरियल की मदद से अपनी ऑडियंस के साथ FineProxy शेयर करें। डैशबोर्ड में परफॉर्मेंस मॉनिटर करें और रियल डेटा के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाएं।
- चरण 3कमाई शुरू करें
आपके रेफ़रल्स द्वारा किए गए हर ऑर्डर पर 30% तक कमाएं। लॉन्ग-टर्म मासिक आय बढ़ाने के लिए रिकरिंग ग्राहकों (और चाहें तो सब-एफिलिएट्स) का बेस बनाएं।
साइन अप करें, अपने पार्टनर डैशबोर्ड का एक्सेस पाएं, और आज ही FineProxy के साथ कमाई शुरू करें।
आँकड़ों में यह कैसा दिखता है
FineProxy के सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्लानों में से एक के आधार पर यह एक उदाहरण गणना है।
हमारे सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है 1,000 IPs, $111 में। अगर आप केवल 5 ग्राहकों को रेफ़र करें जो इस प्लान को चुनकर इसे नवीनीकृत करते रहें, तो आपका कमीशन होगा:$166.50 / माह
हमारे एफिलिएट प्रोग्राम का मुख्य लाभ नवीनीकरण पर आवर्ती कमीशन है। रेफ़र किया गया ग्राहक जब भी अपनी प्रॉक्सी सेवा नवीनीकृत करता है, आप कमाते हैं। अगर वे महीनों—या वर्षों—तक प्रॉक्सी इस्तेमाल करते रहें, तो आप उसी अवधि तक कमाते रहते हैं। हर महीने शून्य से शुरू करने की ज़रूरत नहीं; रेफ़रल आधार बढ़ाते जाएँ और समय के साथ मासिक आवर्ती आय बढ़ाएँ।
1. सामान्य प्रावधान
FineProxy पार्टनर प्रोग्राम उन व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के लिए है जो ग्राहकों को FineProxy की सशुल्क प्रॉक्सी सर्वर सेवाओं के लिए रेफ़र करते हैं।
पार्टनर प्रोग्राम में पंजीकरण करके, पार्टनर यह पुष्टि करता है कि उसने इन शर्तों को पढ़ लिया है और उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता है।
2. पार्टनर कमीशन
- पार्टनर को रेफ़र किए गए ग्राहकों द्वारा खरीदी गई सशुल्क सेवाओं पर 30% तक कमीशन प्राप्त होता है।
- कमीशन पहली खरीदारी और ग्राहक द्वारा की गई सभी बाद की रिन्यूअल दोनों पर क्रेडिट किया जाता है।
- यदि एक ही ग्राहक FineProxy की कई अलग-अलग सेवाएँ खरीदता है, तो प्रत्येक सेवा के लिए कमीशन अलग से कैलकुलेट किया जाता है।
- प्लान/पैकेज बदलने को एक नई सेवा की खरीदारी माना जाता है, और उस पर एक अलग कमीशन काउंटर लागू होता है।
- कमीशन केवल सफलतापूर्वक भुगतान किए गए ऑर्डर पर क्रेडिट किया जाता है, जिसमें रिफ़ंड, चार्जबैक, रद्द किए गए ऑर्डर और धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल नहीं होते।
कमीशन दर पार्टनर के प्रकार, ट्रैफ़िक की गुणवत्ता, बिक्री की मात्रा के आधार पर भिन्न हो सकती है, और यह FineProxy एफ़िलिएट सिस्टम की सेटिंग्स द्वारा निर्धारित की जाती है।
3. ग्राहक ट्रैकिंग और एट्रिब्यूशन
- क्लिक, रजिस्ट्रेशन और भुगतान FineProxy एफ़िलिएट सिस्टम के माध्यम से स्वचालित रूप से ट्रैक किए जाते हैं।
- FineProxy कुकीज़ पर आधारित लास्ट-क्लिक एट्रिब्यूशन मॉडल का उपयोग करता है।
- Cookie की अवधि अंतिम एफिलिएट क्लिक से 60 (साठ) कैलेंडर दिनों की होती है।
- यदि कोई ग्राहक cookie अवधि के भीतर रजिस्टर करता है और/या सेवाओं के लिए भुगतान करता है, तो उस ग्राहक को संबंधित पार्टनर से जोड़ा जाता है।
4. होल्डिंग अवधि और भुगतान
- सभी क्रेडिट की गई कमीशन राशि पर प्रत्येक व्यक्तिगत लेनदेन की तिथि से 30 (तीस) कैलेंडर दिनों की अनिवार्य होल्डिंग अवधि लागू होती है।
- प्रत्येक लेनदेन को अलग-अलग ट्रैक किया जाता है और यह अपनी व्यक्तिगत होल्डिंग अवधि समाप्त होने के बाद ही निकासी के योग्य होता है।
- न्यूनतम भुगतान राशि 100 (एक सौ) USDT (TRC-20) है।
- भुगतान विशेष रूप से USDT (TRC-20) में पार्टनर के एफिलिएट अकाउंट में निर्दिष्ट क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट पर किया जाता है।
- FineProxy पार्टनर से सहायक दस्तावेज़ और/या सत्यापन संबंधी जानकारी का अनुरोध कर सकता है।
- यदि इन पार्टनर प्रोग्राम की शर्तों या FineProxy की सेवा शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो फंड फ्रीज किए जा सकते हैं।
5. अनुमत प्रचार विधियाँ
पार्टनर निम्नलिखित प्रचार चैनलों का उपयोग कर सकते हैं:
- वेबसाइट, लैंडिंग पेज, ब्लॉग और रिव्यू;
- Telegram चैनल, फ़ोरम और प्रोफेशनल कम्युनिटी;
- शैक्षिक, तकनीकी और विश्लेषणात्मक कंटेंट;
- सशुल्क विज्ञापन, बशर्ते कि FineProxy ब्रांड नाम, FineProxy डोमेन नाम और उनके किसी भी वेरिएशन का विज्ञापनों में उपयोग न किया जाए, जब तक कि FineProxy द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न किया गया हो।
6. निषिद्ध कार्य
पार्टनर्स के लिए निम्नलिखित निषिद्ध है:
- FineProxy के ब्रांड नाम, डोमेन नेम, या उनके किसी भी रूपांतर का उपयोग पेड सर्च विज्ञापनों, डोमेन या विज्ञापन क्रिएटिव में करना;
- पूर्व लिखित अनुमति के बिना स्वयं को FineProxy का आधिकारिक प्रतिनिधि बताना;
- ग्राहकों को भ्रमित करना (जिसमें झूठी गारंटी, नकली छूट, या शर्तों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है);
- प्राप्तकर्ताओं की सहमति के बिना स्पैम या बल्क मैसेजिंग/ईमेलिंग का उपयोग करना;
- पार्टनर द्वारा स्वयं की खरीदारी के लिए एफिलिएट लिंक का उपयोग करना;
- ऐसा ट्रैफ़िक लाना जो लागू कानूनों या FineProxy की सेवा शर्तों का उल्लंघन करता हो।
7. सब-एफिलिएट्स
पार्टनर अन्य पार्टनर्स को रेफ़र कर सकते हैं और अपना स्वयं का सब-एफिलिएट ढाँचा बना सकते हैं।
FineProxy ऐसे ढाँचों के भीतर पार्टनर्स के बीच निपटान, भुगतान या संबंधों के लिए उत्तरदायी नहीं है।
8. कमीशन रिवर्सल और अकाउंट निलंबन
FineProxy के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित हैं:
- पार्टनर प्रोग्राम की शर्तों के उल्लंघन की पहचान होने पर क्रेडिट किए गए कमीशन को रिवर्स करना;
- जाँच पूरी होने तक भुगतान रोक कर रखना;
- गंभीर या बार-बार उल्लंघन की स्थिति में, अर्जित कमीशन का भुगतान किए बिना पार्टनर खाता समाप्त कर सकता है।
9. प्रोग्राम की शर्तों में बदलाव
FineProxy इन पार्टनर प्रोग्राम शर्तों में एकतरफा और बिना पूर्व सूचना के संशोधन कर सकता है।
शर्तों का वर्तमान संस्करण हमेशा एफिलिएट डैशबोर्ड में उपलब्ध रहता है।
प्रोग्राम में निरंतर भागीदारी को पार्टनर द्वारा अपडेट की गई शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा।
10. दायित्व की सीमा
FineProxy निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं है:
- पार्टनर की हानियाँ;
- छूटे हुए मुनाफे;
- तीसरे पक्षों और बाहरी सेवाओं की कार्रवाइयाँ।
पार्टनर अपने प्रचार के तरीकों और लागू कानूनों के अनुपालन के लिए पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार है।