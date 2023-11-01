UDP प्रॉक्सी?

हमारा UDP सपोर्ट स्टैंडर्ड SOCKS5 UDP ASSOCIATE मैकेनिज़्म पर आधारित है।

प्रैक्टिस में, UDP ट्रैफ़िक को प्रॉक्सी के ज़रिए एक TCP कंट्रोल कनेक्शन के माध्यम से फ़ॉरवर्ड किया जाता है। TCP कनेक्शन सेशन को एस्टैब्लिश और मेंटेन करता है, जबकि असल UDP पैकेट्स (गेम्स, VoIP, DNS, स्ट्रीमिंग) एक रिले एंडपॉइंट के ज़रिए अलग से ट्रांसमिट होते हैं — ये TCP के अंदर टनल नहीं किए जाते।

यह कैसे काम करता है:

1. आपका एप्लिकेशन TCP पर SOCKS5 का उपयोग करके प्रॉक्सी से कनेक्ट होता है।

2. एप्लिकेशन एक UDP ASSOCIATE रिक्वेस्ट भेजता है।

3. प्रॉक्सी सर्वर एक UDP रिले एड्रेस (BND.ADDR और BND.PORT) के साथ रिस्पॉन्ड करता है।

4. आपका एप्लिकेशन उस एड्रेस पर UDP पैकेट्स भेजता है। हर पैकेट एनकैप्सुलेटेड होता है और इसमें डेस्टिनेशन IP व पोर्ट शामिल होता है।

5. प्रॉक्सी UDP ट्रैफ़िक को फ़ॉरवर्ड करती है और रिस्पॉन्स को वापस आपके एप्लिकेशन तक रिले करती है।

6. UDP सेशन एक्टिव रहने के लिए TCP कनेक्शन ओपन रहना ज़रूरी है। इसे बंद करते ही UDP फ़ॉरवर्डिंग तुरंत टर्मिनेट हो जाती है।

यह व्यवहार SOCKS5 स्पेसिफ़िकेशन द्वारा डिफ़ाइन किया गया है। अधिकांश आधुनिक गेमिंग क्लाइंट, VoIP सॉफ़्टवेयर और नेटवर्किंग टूल्स इसे ऑटोमैटिकली सपोर्ट करते हैं।

ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें: