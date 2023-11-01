UDP प्रॉक्सी
SOCKS5 के ज़रिए नेटिव UDP रूटिंग — कोई TCP टनलिंग ओवरहेड नहीं, 10–40 Gbit/s अपलिंक, TiviMate, OTTPlayer, VoIP, और गेमिंग क्लाइंट के साथ कम्पैटिबल।
अपना UDP-सक्षम प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
मूल प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, मात्रा और बिलिंग अवधि चुनें। UDP सपोर्ट यहाँ चुना जाता है और आधार प्लान कीमत में 50% जोड़ता है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
UDP एक विकल्प है।
मूल प्रॉक्सी प्रकार चुनें।
UDP समर्थन एक संगत स्टैटिक प्रॉक्सी प्लान के ऐड-ऑन के रूप में सक्षम होता है। इसे कॉन्फ़िगर करने से पहले आधार उत्पादों की तुलना करें।
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- UDP सपोर्ट वाली प्रॉक्सी योजना कॉन्फ़िगर करें
- संयुक्त राज्य अमेरिका में UDP-सक्षम प्रॉक्सी खरीदें
- मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा की अनुमत IP सूची अद्यतन करें
- मेरी सेवा की स्थिति और अगली देय तिथि देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
लोड के दौरान गति
वे दिन जब मुझे मुफ्त प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना पड़ता था, मुझे एक दुःस्वप्न की तरह याद हैं। लेकिन अब नहीं। Fineproxy का उपयोग करने से पहले मुझे कुछ डर थे और वे सभी दूर हो गए जब मैंने इस सेवा को आजमाने का फैसला किया। गति अच्छी है और शानदार समर्थन – बस यही मुझे चाहिए। और अच्छी कीमत और पूरी गुमनामी को भूलना मत, निश्चित रूप से)
मैं अपने डेटा स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इन प्रॉक्सी का उपयोग करता हूँ और यही मुझे चाहिए था.. घुमावदार और तेज़ IP's बहुत अच्छा काम करते हैं
सहायता
कुल मिलाकर यह उन सर्वश्रेष्ठ प्रदाताओं में से एक है जिनके साथ मैंने काम किया है, लगभग कोई प्रॉक्सी डाउन नहीं है और 24/7 का समर्थन अच्छा है। इसे ऐसे ही बनाए रखें!!
FineProxy.org उच्च-गुणवत्ता वाले प्रॉक्सी का विश्वसनीय प्रदाता है, जिसमें उत्कृष्ट ग्राहक समर्थन और ठोस वारंटी नीतियाँ हैं। वे सुरक्षित और तेज़ सेवाएं प्रदान करते हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करते हैं।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।
बहुत ही किफायती यूरोपियन प्रॉक्सी। मुझे लगता है कि यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो मुफ्त और सुरक्षित इंटरनेट के प्रति सच्चा रहा। जहां अन्य GB के हिसाब से या यहां तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग अभी भी असीमित बैंडविड्थ योजनाएं पेश करते हैं।
क्या आपकी UDP प्रॉक्सी वॉइस चैट्स के लिए काम करती हैं?हाँ
हाँ। FineProxy की UDP प्रॉक्सी रियल-टाइम डेटा ट्रांसमिशन को पूरी तरह सपोर्ट करती हैं, जिससे ये वॉइस चैट, VoIP ऐप्स और स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल के लिए उपयुक्त हैं। UDP चैनल पैकेट को सीधे हैंडल करता है बिना कोई परसिस्टेंट TCP सेशन स्थापित किए, जिससे लाइव कम्युनिकेशन में देरी कम होती है और स्थिरता बेहतर होती है।
आपका UDP प्रोटोकॉल वास्तव में कैसे काम करता है?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
हमारा UDP सपोर्ट स्टैंडर्ड SOCKS5 UDP ASSOCIATE मैकेनिज़्म पर आधारित है।
प्रैक्टिस में, UDP ट्रैफ़िक को प्रॉक्सी के ज़रिए एक TCP कंट्रोल कनेक्शन के माध्यम से फ़ॉरवर्ड किया जाता है। TCP कनेक्शन सेशन को एस्टैब्लिश और मेंटेन करता है, जबकि असल UDP पैकेट्स (गेम्स, VoIP, DNS, स्ट्रीमिंग) एक रिले एंडपॉइंट के ज़रिए अलग से ट्रांसमिट होते हैं — ये TCP के अंदर टनल नहीं किए जाते।
यह कैसे काम करता है:
1. आपका एप्लिकेशन TCP पर SOCKS5 का उपयोग करके प्रॉक्सी से कनेक्ट होता है।
2. एप्लिकेशन एक UDP ASSOCIATE रिक्वेस्ट भेजता है।
3. प्रॉक्सी सर्वर एक UDP रिले एड्रेस (BND.ADDR और BND.PORT) के साथ रिस्पॉन्ड करता है।
4. आपका एप्लिकेशन उस एड्रेस पर UDP पैकेट्स भेजता है। हर पैकेट एनकैप्सुलेटेड होता है और इसमें डेस्टिनेशन IP व पोर्ट शामिल होता है।
5. प्रॉक्सी UDP ट्रैफ़िक को फ़ॉरवर्ड करती है और रिस्पॉन्स को वापस आपके एप्लिकेशन तक रिले करती है।
6. UDP सेशन एक्टिव रहने के लिए TCP कनेक्शन ओपन रहना ज़रूरी है। इसे बंद करते ही UDP फ़ॉरवर्डिंग तुरंत टर्मिनेट हो जाती है।
यह व्यवहार SOCKS5 स्पेसिफ़िकेशन द्वारा डिफ़ाइन किया गया है। अधिकांश आधुनिक गेमिंग क्लाइंट, VoIP सॉफ़्टवेयर और नेटवर्किंग टूल्स इसे ऑटोमैटिकली सपोर्ट करते हैं।
ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें:
- UDP केवल उन एप्लिकेशन के साथ काम करता है जो SOCKS5 UDP ASSOCIATE सपोर्ट करते हैं।
- कोई raw UDP फ़ॉरवर्डिंग नहीं होती — UDP को SOCKS5 के ज़रिए प्रॉक्सी किया जाता है।
- कम्पैटिबिलिटी एप्लिकेशन पर निर्भर करती है और इसे आपकी तरफ़ से टेस्ट किया जाना चाहिए।
- यह मेथड आमतौर पर गेमिंग, वॉइस कम्युनिकेशन और DNS क्वेरीज़ जैसे लो-लेटेंसी ट्रैफ़िक के लिए उपयोग किया जाता है।
क्या UDP इस्तेमाल करते समय DNS क्वेरीज़ प्रॉक्सी के बाहर लीक हो सकती हैं?सेटअप पर निर्भर
यह आपके सेटअप पर निर्भर करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, अधिकांश एप्लिकेशन DNS क्वेरीज़ UDP पर भेजते हैं। अगर आपके सिस्टम का DNS रिज़ॉल्वर SOCKS5 प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने के लिए कॉन्फ़िगर नहीं है, तो DNS रिक्वेस्ट इसे पूरी तरह बायपास करके सीधे आपके ISP पर जा सकती हैं — जिससे आप जो डोमेन विज़िट करते हैं वे एक्सपोज़ हो जाते हैं। DNS लीक रोकने के लिए, अपने एप्लिकेशन या OS को प्रॉक्सी के ज़रिए DNS रिज़ॉल्व करने के लिए कॉन्फ़िगर करें, ऐसा DNS सर्वर इस्तेमाल करें जो सिर्फ़ प्रॉक्सी के IP से एक्सेसिबल हो, या ऐसे ऐप्स पर भरोसा करें जो नेटिवली सारा ट्रैफ़िक (DNS सहित) SOCKS5 के ज़रिए रूट करते हैं। FineProxy DNS क्वेरीज़ को इंटरसेप्ट या लॉग नहीं करता, इसलिए लीक प्रिवेंशन क्लाइंट साइड पर हैंडल होता है।
HTTP और UDP प्रॉक्सी में क्या अंतर है?अलग ट्रांसपोर्ट
HTTP प्रॉक्सी वेब ट्रैफ़िक को हैंडल करती हैं — ये TCP कनेक्शन के ज़रिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोसेस करती हैं, जो ब्राउज़िंग, API या ऑटोमेशन के लिए उपयुक्त हैं।
UDP प्रॉक्सी SOCKS5 रिले के ज़रिए डेटाग्राम ट्रांसमिट करती हैं और ये रियल-टाइम कम्युनिकेशन, मीडिया स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये ट्रैफ़िक को पार्स या मॉडिफ़ाई नहीं करतीं और जब हर पैकेट की रिलायबिलिटी क्रिटिकल न हो, तो ज़्यादा तेज़ काम करती हैं।
क्या आप UDP प्रॉक्सी सर्विसेज़ के लिए रिफ़ंड देते हैं?24 घंटे में
हाँ। खरीदारी के 24 घंटे के भीतर रिफ़ंड उपलब्ध है। अगर सर्विस आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती, तो 24 घंटे के भीतर सपोर्ट से संपर्क करें और बेसिक वेरिफ़िकेशन के बाद हम रिफ़ंड प्रोसेस कर देंगे। हम सलाह देते हैं कि आप परफ़ॉर्मेंस और कम्पैटिबिलिटी की टेस्टिंग तुरंत कर लें ताकि रिफ़ंड विंडो के भीतर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।
क्या है
UDP प्रॉक्सी?
UDP proxy एक नेटवर्क इंटरमीडियरी है जो क्लाइंट और टार्गेट सर्वर के बीच User Datagram Protocol (UDP) पैकेट को फ़ॉरवर्ड करता है। HTTP proxy के विपरीत जो केवल TCP पर काम करते हैं, UDP proxy रियल-टाइम, कनेक्शनलेस डेटा को हैंडल करते हैं, जिससे ये वॉइस चैट, गेमिंग, IPTV और स्ट्रीमिंग जैसी सेवाओं के लिए आवश्यक हो जाते हैं।FineProxy’s UDP proxy, न्यूनतम ओवरहेड के साथ UDP ट्रैफ़िक रूट करने के लिए SOCKS5 UDP ASSOCIATE मैकेनिज़्म का उपयोग करते हैं, और हाई-बैंडविड्थ नेटवर्क पर पूर्ण IPv4 सपोर्ट और अनलिमिटेड ट्रैफ़िक प्रदान करते हैं।
UDP प्रॉक्सी कैसे काम करती है
जब किसी एप्लिकेशन को UDP डेटा भेजना होता है, तो वह पहले TCP पर SOCKS5 के ज़रिए प्रॉक्सी से कनेक्ट होता है और UDP ASSOCIATE रिक्वेस्ट भेजता है। प्रॉक्सी एक रिले एड्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करता है, और उसके बाद UDP डेटाग्राम रिले के ज़रिए फ़ॉरवर्ड किए जाते हैं बिना TCP पैकेट्स में टनल किए — TCP कनेक्शन सिर्फ़ सेशन को मेंटेन रखता है। FineProxy के सर्वर Tier-III/IV डेटा सेंटर्स में 10–40 Gbit/s अपलिंक के साथ हर सेकंड हज़ारों पैकेट प्रोसेस करते हैं, जो 99.9% अपटाइम और हेवी लोड में भी स्टेबल पैकेट फ़्लो सुनिश्चित करते हैं।
SOCKS5 UDP ASSOCIATE कैसे UDP ट्रैफ़िक को हैंडल करता है
कई प्रॉक्सी सेटअप UDP को पूरी तरह TCP टनल के अंदर रैप करके हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जिससे काफ़ी ओवरहेड बढ़ जाता है और UDP इस्तेमाल करने का मूल उद्देश्य ही ख़त्म हो जाता है। SOCKS5 UDP ASSOCIATE एक अलग अप्रोच अपनाता है: यह TCP कनेक्शन को सिर्फ़ एक कंट्रोल चैनल के रूप में इस्तेमाल करता है सेशन स्थापित और मेंटेन करने के लिए, जबकि वास्तविक UDP डेटाग्राम एक डेडिकेटेड रिले एंडपॉइंट के ज़रिए अलग से ट्रांसमिट किए जाते हैं।FineProxy का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल इसी मॉडल का अनुसरण करता है। UDP पैकेट को relay एड्रेस के ज़रिए फ़ॉरवर्ड किया जाता है बिना TCP में री-एनकैप्सुलेट किए, जिससे UDP की लो-लेटेंसी विशेषताएँ बनी रहती हैं और उन एप्लिकेशन के साथ बेहतर कम्पैटिबिलिटी बनी रहती है जो वास्तविक datagram डिलीवरी पर निर्भर करते हैं।
यह प्योर TCP-बेस्ड प्रॉक्सी से कैसे अलग है
स्टैंडर्ड HTTP और HTTPS प्रॉक्सी सारा ट्रैफ़िक TCP कनेक्शन के ज़रिए रूट करती हैं, यानी हर पैकेट हैंडशेक, एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन लॉजिक से गुज़रता है। रियल-टाइम एप्लिकेशन के लिए यह अनावश्यक डिले जोड़ता है। FineProxy की SOCKS5 प्रॉक्सी UDP ASSOCIATE के साथ कंट्रोल प्लेन (TCP) को डेटा प्लेन (UDP) से अलग करती हैं। नतीजा यह है कि असली मीडिया, वॉइस या गेम पैकेट UDP डेटाग्राम के रूप में रिले से गुज़रते हैं — TCP में रैप नहीं होते — जिससे कंटीन्यूअस स्ट्रीम्स के लिए कम लेटेंसी और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल परफ़ॉर्मेंस मिलती है।
IPTV सर्विसेज़ (TiviMate, OTTPlayer, आदि) के साथ कम्पैटिबिलिटी
हाँ, FineProxy की UDP प्रॉक्सी IPTV और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे TiviMate, OTTPlayer, Smart STB और अन्य रियल-टाइम कंटेंट डिलीवरी सर्विसेज़ के साथ पूरी तरह कम्पैटिबल हैं। चूँकि ये ऐप्स UDP मल्टीकास्ट या डायरेक्ट डेटाग्राम स्ट्रीम पर निर्भर करते हैं, SOCKS5 UDP ASSOCIATE सपोर्ट स्मूद प्लेबैक और कम बफ़रिंग सुनिश्चित करता है — स्मार्ट TV से लेकर Android प्लेयर्स तक सभी डिवाइसेज़ पर।
क्या यह प्रोटोकॉल सिक्योर है?
UDP अपने आप में एक लाइटवेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है जिसमें एन्क्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन शामिल नहीं होता। हालाँकि, FineProxy कंट्रोल्ड सर्वर, एन्क्रिप्टेड मैनेजमेंट इंटरफ़ेस और आइसोलेटेड डेटा पाथ के ज़रिए सुरक्षित रूटिंग सुनिश्चित करता है।अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, यूज़र्स UDP प्रॉक्सी को एप्लिकेशन लेवल पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ कम्बाइन कर सकते हैं (जैसे, वॉइस के लिए SRTP या UDP पर HTTPS)। FineProxy यूज़र एक्टिविटी लॉग नहीं करता और न ही पेलोड्स को डिक्रिप्ट करता है — सर्विस केवल पैकेट्स को रूट करती है, जिससे प्राइवेसी और सेशन इंटीग्रिटी बनी रहती है।