नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

क्रेडिट कार्ड से भुगतान वाली प्रॉक्सी

IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, API एक्सेस, और Visa या Mastercard पेमेंट के बाद मिनटों में ऑटोमैटिक एक्टिवेशन।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूरोप में 1,000 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

मैं यह नहीं कहूँगा कि कीमतें सबसे कम हैं, लेकिन असीमित ट्रैफिक और अधिकतम गति को नकारा नहीं जा सकता। समर्थन सेवा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से निराश नहीं किया – हमेशा संपर्क में, हमेशा प्रासंगिक, विनम्र और बिना किसी झंझट के। मैं पैकेज का उपयोग 30 दिनों से कर रहा हूँ, यूरोपीय पतों के लिए, दूसरा वर्ष पहले से ही। भुगतान करने के बाद, सब कुछ तुरंत होता है। मैंने मिलाने की कोशिश नहीं की, मेरे लिए यह पर्याप्त है।

Юрий ЮрийFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब अन्य प्रदाता प्रति GB या यहाँ तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग इंटरनेट को मुफ्त और सुरक्षित रखने के अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं। उनके डाटासेंटर विकल्प सस्ते हैं और असीमित बैंडविड्थ के साथ आते हैं।

Nemanja DuricSaasHub, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

मुझे fineproxy प्रॉक्सी बहुत पसंद हैं, यह वास्तव में तेज और अज्ञात हैं। मैंने इसका उपयोग ऑटोमेशन टूल्स जैसे कीवर्ड टूल्स और स्क्रैपिंग टूल्स पर किया, यह जैसे खेल बदलने वाला है, ग्राहक सहायता बेहतरीन है, जब भी आपको मदद की जरूरत हो, वे 24/7 आपकी समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध हैं, प्रॉक्सी की गुणवत्ता बस अद्भुत है।

asdjkakarNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मुझे fineproxy बहुत पसंद है, गति शानदार है। मैं इसे ऑटोमेशन टूल्स, वेबस्क्रैपिंग और ब्राउज़िंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कनेक्शन स्थिर हैं और गति बहुत अच्छी है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती और आईपी प्रतिबंधित नहीं होते, मैं इसे बार-बार खरीदूंगा। सपोर्ट टीम वास्तव में शानदार है और समय पर प्रतिक्रिया देती है।

7heGoatCR7Dieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

यदि आप किसी बहुत लोकप्रिय साइट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो यह प्रॉक्सी बस बेहतरीन है। अच्छी गति। तेज तकनीकी समर्थन। इसे उपयोग करें, आप पछताएंगे नहीं।

deigobrTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Procosi सेवा आमतौर पर अपने कार्यों को पूरा करती है, लेकिन सुधार के क्षेत्र हैं। इंटरफ़ेस उपयोगकर्ता-अनुकूल है, और कार्यक्षमता व्यापक है। हालांकि, गति और ग्राहक समर्थन कुछ असुविधा पैदा कर सकते हैं।

HanrikProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
भुगतान के बाद प्रॉक्सी कितनी जल्दी एक्टिवेट होते हैं?सामान्यतः 1–5 मिनट

सफल भुगतान के बाद, प्रॉक्सी आमतौर पर 1–5 मिनट के भीतर एक्टिवेट हो जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में एक्सेस लगभग तुरंत मिल जाती है, और किसी भी देरी का कारण आमतौर पर बैंक या पेमेंट प्रोसेसर होता है।

अगर मैंने आवश्यक राशि से थोड़ा ज़्यादा या कम भुगतान कर दिया तो क्या करें?सहायता से पूछें

अगर भुगतान की गई राशि आवश्यक कुल राशि से अलग है, तो सिस्टम भुगतान को ऑटोमैटिकली पहचान नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में कृपया सपोर्ट से संपर्क करें और हम आपके ट्रांज़ैक्शन को मैन्युअली वेरिफ़ाई और कन्फ़र्म करेंगे।

क्या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर कोई शुल्क लगता है?FineProxy शुल्क नहीं

हम कार्ड भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते — आप बिल्कुल वही कीमत चुकाते हैं जो आपके ऑर्डर में दिखाई गई है। हालाँकि, आपका बैंक या पेमेंट प्रोवाइडर अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस लगा सकता है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है।

क्या कार्ड से पेमेंट करते समय ऑटोमैटिक रिन्यूअल चालू किया जा सकता है?हाँ

हाँ, Stripe का उपयोग करते समय आप ऑटोमैटिक बिलिंग सक्षम कर सकते हैं ताकि रिन्यूअल पर भुगतान स्वचालित रूप से चार्ज हो। वैकल्पिक रूप से, आप अपने अकाउंट बैलेंस को पहले से फ़ंड कर सकते हैं, और रिन्यूअल स्वचालित रूप से उसमें से प्रोसेस हो जाएगा — Stripe सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं।

क्या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर रिफ़ंड मिल सकता है?हाँ

हाँ, हमारी सर्विस पॉलिसी के अनुसार कार्ड पेमेंट के लिए रिफ़ंड उपलब्ध है। रिफ़ंड या तो ओरिजिनल कार्ड पर वापस किया जा सकता है या भविष्य की खरीदारी के लिए आपके अकाउंट बैलेंस में क्रेडिट किया जा सकता है।

क्या मैं बिना रजिस्ट्रेशन के कार्ड से प्रॉक्सी खरीद सकता/सकती हूँ?नहीं

नहीं, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है क्योंकि आपका अकाउंट प्रॉक्सी एक्सेस देने, सर्विस पीरियड मैनेज करने, रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट करने और टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

कौन-से कार्ड स्वीकार किए जाते हैं?Visa और Mastercard

हम Visa और Mastercard सहित अधिकतर इंटरनेशनल कार्ड स्वीकार करते हैं।

क्रेडिट कार्ड से मैं किस तरह की प्रॉक्सी के लिए पेमेंट कर सकता हूँ?सभी प्रॉक्सी प्रकार

क्रेडिट कार्ड का उपयोग हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध सभी प्रॉक्सी टाइप के भुगतान के लिए किया जा सकता है। पेमेंट प्रोसेस और सिक्योरिटी लेवल प्रॉक्सी टाइप की परवाह किए बिना समान रहते हैं।

कार्ड से भुगतान कितना सुरक्षित है?प्रमाणित गेटवे

सभी पेमेंट सर्टिफ़ाइड पेमेंट गेटवे के ज़रिए प्रोसेस होते हैं जो PCI DSS और 3-D Secure जैसे आधुनिक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सपोर्ट करते हैं। हम आपके कार्ड की डिटेल्स न तो स्टोर करते हैं और न ही उन तक हमारी पहुँच होती है।

क्या मैं एक कार्ड से कई अकाउंट के लिए पेमेंट कर सकता/सकती हूँ?एक खाता

हमारी पॉलिसी के अनुसार एक कार्ड को केवल एक अकाउंट से लिंक किया जा सकता है। एक ही कार्ड को कई अकाउंट में उपयोग करने पर पेमेंट प्रोसेसर द्वारा एंटी-फ़्रॉड जाँच शुरू हो सकती है और ट्रांज़ैक्शन अस्वीकृत हो सकते हैं। यदि आपको कई प्रॉक्सी पैकेज मैनेज करने हैं, तो हम एक ही अकाउंट के भीतर ऐसा करने की सलाह देते हैं।

अगर मेरा पेमेंट डिक्लाइन हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?दूसरा तरीका आज़माएँ

अगर आपका बैंक या पेमेंट प्रोवाइडर ट्रांज़ैक्शन को डिक्लाइन कर देता है, तो कोई दूसरा कार्ड या पेमेंट मेथड आज़माएँ, या हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें ताकि हम आपकी खरीदारी पूरी करने में मदद कर सकें।

कार्ड पेमेंट के लिए कौन-सी करेंसी सपोर्टेड हैं?डिफ़ॉल्ट USD

भुगतान डिफ़ॉल्ट रूप से USD में प्रोसेस होते हैं। यदि आपका कार्ड किसी अन्य मुद्रा में जारी किया गया है, तो आपका बैंक अपनी वर्तमान एक्सचेंज रेट पर राशि को स्वचालित रूप से कन्वर्ट कर देगा। करेंसी कन्वर्शन के लिए हमारी ओर से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता।