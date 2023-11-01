Instagram के लिए प्रॉक्सी
कई Instagram अकाउंट्स मैनेज करें, ग्रोथ ऑटोमेट करें और सुरक्षित, स्टैटिक डेटासेंटर प्रॉक्सी से बैन से बचें।
अपना Instagram प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|यहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- एक Instagram खाते के लिए एक समर्पित IP खरीदें
- मेरी Instagram प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरी Instagram प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में निर्यात करें
- आज किन Instagram प्रॉक्सी सेवाओं की त्रुटि दर सबसे अधिक रही, दिखाएँ
- समर्पित Instagram प्रॉक्सी के लिए उपलब्ध स्थान दिखाएँ
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
अकाउंट संचालन
मैं अपने डेटा स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इस सेवा का पांच साल से अधिक समय से उपयोग कर रहा हूं, और यह शानदार रही है। वे रोटेटिंग IPs, तेज प्रदर्शन प्रदान करते हैं और कई अन्य प्रॉक्सी की तरह, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक नहीं होते हैं।
मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।
स्थान और स्टॉक
अच्छा यह सेवा शानदार है क्योंकि मेरे पास पहले USA वाला पैकेज था, लेकिन मैंने इसे NORTH AND SOUTH AMERICA पैकेज में बदल दिया और यह बहुत तेज़ है 😉
अपटाइम: बेहतरीन प्रॉक्सी, जो बिना कनेक्शन टूटे 3–7 दिनों तक स्थिर रहती हैं गति: TikTok, Gmail और क्रिप्टो वॉलेट में लॉग इन करने के लिए पर्याप्त तेज़ समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 और यहाँ तक कि UDP भी वैश्विक उपलब्धता: अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और अन्य देश
API और एजेंट एक्सेस
कीमत उचित है और प्रॉक्सी बिल्कुल ठीक काम करती हैं। API को सेट अप करना भी आसान है। इस कीमत पर इसकी सिफ़ारिश करना आसान है!
ऐप्स विकसित करना जो IP विविधता की आवश्यकता रखते हैं, उसमें FINEproxy.ORG एक सहयोगी रहा है। इसका API हमारे सिस्टम्स में एकीकरण सहज रहा। गति और विश्वसनीयता आम तौर पर अच्छी रही, कभी-कभी गिरावट हुई जो उनकी टीम द्वारा जल्दी से हल कर दी गई।
क्या मैं कई खातों के लिए एक प्रॉक्सी का उपयोग कर सकता हूँ?प्रति खाता एक
तकनीकी तौर पर हाँ, लेकिन हम दृढ़ता से रेकमेंड करते हैं कि Instagram जैसे सेशन-बेस्ड वर्कफ़्लो के लिए प्रति अकाउंट एक स्टेटिक IP रखें। अकाउंट्स को IP के हिसाब से आइसोलेट करने से क्रॉस-सिग्नल रिस्क (शेयर्ड फ़िंगरप्रिंट, मिक्स्ड कुकीज़) कम होता है और लॉगिन, प्रोफ़ाइल एडिट्स तथा अन्य एक्शन कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर आप कई अकाउंट्स मैनेज करते हैं, तो उन्हें 1:1 स्टेटिक IP से मैप करें और हर प्रोफ़ाइल को लंबे समय तक एक ही एड्रेस पर रखें।
क्या ये प्रॉक्सी इंस्टाग्राम बॉट्स के साथ काम करेंगे?हाँ
हमारे सर्वर-ग्रेड प्रॉक्सी अधिकांश ऑटोमेशन टूल्स और कस्टम स्क्रिप्ट्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं, जिनमें Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin और AdsPower शामिल हैं। आप प्रॉक्सी लिस्ट सीधे अपलोड कर सकते हैं, URL से पुल कर सकते हैं, या हमारे REST API का उपयोग कर सकते हैं।
क्या आप रेजिडेंशियल या मोबाइल प्रॉक्सी ऑफ़र करते हैं?स्टैटिक ISP
हम मोबाइल या क्लासिक रोटेटिंग रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी नहीं बेचते। हम Static ISP (स्टैटिक-रेज़िडेंशियल) IPv4 ज़रूर ऑफ़र करते हैं — ये IP एड्रेस कंज़्यूमर ISP द्वारा एनाउंस किए जाते हैं — जो तब उपयोगी होते हैं जब टारगेट वेबसाइटें डेटासेंटर ASN को सख्ती से जाँचती हैं। अगर आप ऑटोमेशन में नए हैं या कम चुनौतियाँ चाहते हैं, तो Static ISP एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
क्या ये शेयर्ड प्रॉक्सी हैं या डेडिकेटेड?दोनों
दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। डेडिकेटेड IP सिर्फ़ आपको असाइन किए जाते हैं। बड़े पूल्ड प्लान शेयर्ड होते हैं और एक IP पर एक साथ अधिकतम 3 कस्टमर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव या लंबे समय तक चलने वाले अकाउंट्स के लिए डेडिकेटेड IP चुनें; हल्के-फुल्के कामों को बड़े स्केल पर करने के लिए शेयर्ड पूल का उपयोग करें।
क्या मैं किसी दूसरे देश से अपनी प्रोफ़ाइल रजिस्टर कर सकता/सकती हूँ?हाँ
हाँ। अपनी ज़रूरत के देश में एक प्रॉक्सी चुनें और पूरी प्रक्रिया के दौरान उस IP को स्थिर रखें — साइन इन, ईमेल/फ़ोन वेरिफ़िकेशन, पहला लॉगिन, प्रोफ़ाइल सेटअप। क्षेत्रीय स्थिरता से सही भाषा, मुद्रा और रिस्क चेक सामने आते हैं।
कंप्यूटर पर Instagram वेब कैसे अनब्लॉक करें?ब्राउज़र कॉन्फ़िगर करें
अपने ब्राउज़र की नेटवर्क सेटिंग्स खोलें, प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें, सेव करें और Instagram रीलोड करें। अब आपके पास Instagram के लिए अनब्लॉक्ड लॉगिन है — साइट को आपकी नहीं, प्रॉक्सी की लोकेशन दिखती है। कोई VPN सॉफ़्टवेयर नहीं, कोई ब्राउज़र एक्सटेंशन ज़रूरी नहीं। FineProxy प्रॉक्सी किसी भी ब्राउज़र — Chrome, Firefox, Edge, या Safari — में बिना किसी अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर के काम करती हैं।