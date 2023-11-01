नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

स्क्रैपिंग प्रॉक्सी

बिना ब्लॉक के स्केलेबल वेब स्क्रैपिंग के लिए तैयार स्टैटिक डेटासेंटर प्रॉक्सी।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना वेब स्क्रैपिंग प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • स्क्रेपर्स के लिए 1,000 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी वेब स्क्रैपिंग प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी क्रॉलर प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

अपटाइम: बेहतरीन प्रॉक्सी, जो बिना कनेक्शन टूटे 3–7 दिनों तक स्थिर रहती हैं गति: TikTok, Gmail और क्रिप्टो वॉलेट में लॉग इन करने के लिए पर्याप्त तेज़ समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 और यहाँ तक कि UDP भी वैश्विक उपलब्धता: अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और अन्य देश

esta bazaarSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy मेरे दैनिक कार्यों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुआ है। कोई झंझट नहीं, कोई लैग नहीं, और काम करने के लिए IP की बहुत सारी विविधता है। मैंने पहले मुफ्त वाले भी आज़माए हैं, लेकिन इस सेवा ने वास्तव में वह स्थिरता दी जिसकी मुझे आवश्यकता थी। पूरी तरह संतुष्ट हूँ।

hammadFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

मुझे fineproxy प्रॉक्सी बहुत पसंद हैं, यह वास्तव में तेज और अज्ञात हैं। मैंने इसका उपयोग ऑटोमेशन टूल्स जैसे कीवर्ड टूल्स और स्क्रैपिंग टूल्स पर किया, यह जैसे खेल बदलने वाला है, ग्राहक सहायता बेहतरीन है, जब भी आपको मदद की जरूरत हो, वे 24/7 आपकी समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध हैं, प्रॉक्सी की गुणवत्ता बस अद्भुत है।

asdjkakarNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy पर स्विच करना मेरे द्वारा किए गए सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। सेटअप प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सुगम थी, और उनकी प्रॉक्सी मेरे मौजूदा टूल्स के साथ सहजता से एकीकृत हो गई। जो सच में उन्हें अलग बनाता है वह है मानसिक शांति – यह जानकर कि जब भी मुझे जरूरत होगी, मुझे साफ़ और मजबूत IP पूल तक पहुंच प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के लिए जो बिना परेशानी वाली प्रॉक्सी सेवाएँ चाहता है, अत्यधिक अनुशंसित!

PATHANDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

बहुत ही किफायती यूरोपियन प्रॉक्सी। मुझे लगता है कि यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो मुफ्त और सुरक्षित इंटरनेट के प्रति सच्चा रहा। जहां अन्य GB के हिसाब से या यहां तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग अभी भी असीमित बैंडविड्थ योजनाएं पेश करते हैं।

NemanjaDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
वेब स्क्रैपिंग प्रॉक्सी सर्विस सेटअप के लिए कौन सा प्रॉक्सी टाइप सबसे अच्छा काम करता है?सामान्यतः डेटा-सेंटर

80% कामों के लिए डेटासेंटर। ये रेजिडेंशियल से 5-10 गुना सस्ते हैं, तेज़ हैं, और बिना अग्रेसिव एंटी-बॉट प्रोटेक्शन वाली साइट्स पर बढ़िया काम करते हैं। रेजिडेंशियल तभी चुनें जब सोशल मीडिया, Google, या ऐसी साइट्स हों जो खासतौर पर डेटासेंटर रेंज ब्लॉक करती हैं।

वेब स्क्रैपिंग के लिए प्रॉक्सी API कैसे कनेक्ट करें?एंडपॉइंट इस्तेमाल करें

FineProxy आपको एक एंडपॉइंट देता है — कुछ इस तरह http://gate.fineproxy.org:port। अपने स्क्रैपर को इस एड्रेस पर पॉइंट करें, ऑथेंटिकेशन जोड़ें (IP बाइंडिंग या लॉगिन/पासवर्ड), और सभी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी से होकर जाएँगी। HTTP, HTTPS, SOCKS5 — जो भी आपके टूल को चाहिए, चुन लें।

क्या प्रॉक्सी पार्सर टूल को स्पेशल सेटिंग्स चाहिए?नहीं

नहीं। A-Parser, ScrapeOps, कस्टम Python स्क्रिप्ट्स — ये सभी प्रॉक्सी लिस्ट या गेटवे एंडपॉइंट एक्सेप्ट करते हैं। अपने FineProxy IP लोड करें, अगर टूल सपोर्ट करता है तो रोटेशन इनेबल करें, और अपना जॉब रन करें। स्टैंडर्ड प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं।

Scrapy में प्रॉक्सी रोटेशन कैसे सेट अप करें?मिडलवेयर इस्तेमाल करें

रिक्वेस्ट meta में प्रॉक्सी पास करें: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}। अगर रोटेशन चाहिए, तो एक सिंपल मिडलवेयर लिखें जो हर रिक्वेस्ट से पहले आपकी लिस्ट से अगला प्रॉक्सी पिक करे। GitHub पर काफ़ी रेडीमेड एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे — बस 15 लाइन कोड है। FineProxy HTTP, HTTPS, और SOCKS5 सपोर्ट करता है।

बड़े प्रोजेक्ट के लिए कितने प्रॉक्सी चाहिए?100–1,000+ IP

किसी नॉर्मल साइट पर रोज़ 100,000 पेज: रोटेशन के साथ 100-300 IP। Google या Amazon: 500-1,000+। FineProxy का पूल दोनों हैंडल करता है — जितने IP चाहिए जोड़ें, कभी भी स्केल करें।

क्या मेरे स्क्रैपिंग प्रॉक्सी IP बैन हो जाएँगे?कालांतर में हाँ

आखिरकार हो ही जाता है — यह सिस्टम ऐसे ही काम करता है। बात यह है कि रोटेट करने के लिए काफ़ी IP हों और बर्न हुए IP को स्वैप किया जा सके। FineProxy से डेडिकेटेड प्रॉक्सी लेने पर IP ज़्यादा देर चलते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ़ आप इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई फ़्लैग हो जाए — डैशबोर्ड से रिप्लेस कर लें।

मुझे कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करना चाहिए?आमतौर पर HTTP

अधिकांश लाइब्रेरीज़ के लिए HTTP/HTTPS; SOCKS5 तब जब आपका टूल सॉकेट-लेवल प्रॉक्सी की अपेक्षा करता हो। वेब स्क्रैपिंग के लिए UDP शायद ही कभी प्रासंगिक होता है।

स्क्रिप्ट sitemaps पर तो काम करती है लेकिन HTML पर फ़ेल हो जाती है। ऐसा क्यों?HTML जाँचा जाता

Sitemaps बॉट्स का स्वागत करते हैं; HTML पाथ्स पर निगरानी रहती है। Headers/cookies को एक समान रखें, पेज जिन assets की अपेक्षा करता है उन्हें फ़ेच करें, और forms तथा POST endpoints के पास स्पीड कम रखें।

ऑफ़िस की whitelist बार-बार टूट रही है लेकिन घर पर सब ठीक चल रहा है। क्या चेक करना चाहिए?एग्ज़िट IP जाँचें

ऑफ़िस अक्सर CGNAT के पीछे होते हैं या पब्लिक एग्रेस IP रोटेट होता रहता है। असली पब्लिक एड्रेस को व्हाइटलिस्ट करें, एक बैकअप सोर्स (होम/VPN) रखें, और अगर डिफ़ॉल्ट पोर्ट फ़िल्टर हो रहे हों तो अल्टरनेट पोर्ट इस्तेमाल करें।

गाइड

वेब स्क्रैप करने के लिए आपको लाखों IP की ज़रूरत नहीं है

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

प्रॉक्सी प्रोवाइडर पूल साइज़ की शेखी बघारना पसंद करते हैं — 20 मिलियन, 70 मिलियन, 100 मिलियन IP। सुनने में शानदार लगता है। लेकिन कुछ सौ क्वालिटी IP का अच्छी तरह मैनेज किया गया पूल, दस लाख बर्न हो चुके एड्रेस को हर बार हरा देगा। मायने नंबर के नहीं रखते। मायने इसके रखते हैं कि वो IP क्लीन हैं, फ़ास्ट हैं, और आपकी टारगेट साइट्स पर पहले से ब्लैकलिस्ट तो नहीं।

डेटासेंटर बनाम रेजिडेंशियल — कब आपको वाकई ज़्यादा पैसे देने चाहिए

ज़्यादातर स्क्रैपिंग जॉब्स के लिए, डेटासेंटर प्रॉक्सी सही चॉइस हैं। ये फ़ास्ट हैं, सस्ते हैं, और सैकड़ों थ्रेड्स आसानी से हैंडल करते हैं। ई-कॉमर्स साइट से प्रोडक्ट लिस्टिंग, सर्च रिज़ल्ट, डायरेक्टरीज़ से पब्लिक डेटा — डेटासेंटर IP काम बखूबी करते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी तब ज़रूरी होती हैं जब टारगेट साइट स्क्रैपर्स से एक्टिवली लड़ती है। सोशल मीडिया, Google, हैवीली प्रोटेक्टेड मार्केटप्लेस — ये चेक करते हैं कि आपका IP किसी डेटा सेंटर का तो नहीं। अगर है, तो वेरिफ़िकेशन बढ़ा देते हैं — ज़्यादा CAPTCHA, सख़्त रेट-लिमिट, और कभी-कभी सीधा ब्लॉक। लेकिन यह स्क्रैपिंग टास्क का छोटा-सा हिस्सा है। ज़्यादातर वेबसाइट्स अग्रेसिव एंटी-बॉट सिस्टम नहीं चलातीं। रिक्वेस्ट के बीच सही पॉज़ के साथ रोटेटिंग डेटासेंटर IP, बाहर मौजूद 80% काम को हैंडल कर लेते हैं।

वेब स्क्रैपिंग

आपको वास्तव में कितने IP चाहिए?

आप जितने पेज स्क्रैप कर रहे हैं उनकी संख्या लें, उसे अपनी ज़रूरी स्पीड से भाग दें, और साइट की टॉलरेंस को ध्यान में रखें। कोई न्यूज़ साइट एक IP से प्रति घंटे 300+ रिक्वेस्ट अलाउ कर सकती है। कोई ई-कॉमर्स साइट — 100-200। सोशल मीडिया — 30-60 जितनी कम। किसी मिड-लेवल साइट पर प्रतिदिन 10,000 पेज के लिए, रोटेशन के साथ 10-50 IP काफ़ी हैं। लाखों नहीं। FineProxy की 100,000 डेटासेंटर प्रॉक्सी किसी भी स्क्रैपिंग प्रॉक्सी सर्वर सेटअप के लिए पर्याप्त हैं, चाहे वह हैवी ही क्यों न हो।

स्क्रैपिंग फ्रेमवर्क के साथ काम करना

ज़्यादातर टूल प्रॉक्सी को आउट-ऑफ़-द-बॉक्स सपोर्ट करते हैं। Scrapy में, रिक्वेस्ट meta से प्रॉक्सी पास करें: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}। अगर कुछ बड़ा चला रहे हैं, तो Scrapy प्रॉक्सी रोटेशन पूल सेट अप करें — बेसिकली एक मिडलवेयर जो हर रिक्वेस्ट जाने से पहले आपकी लिस्ट से एक अलग IP स्वैप कर देता है। FineProxy, Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright और HTTP या SOCKS5 लेने वाले हर टूल के साथ काम करता है।A-Parser, जो SEO स्क्रैपिंग के लिए पॉपुलर है, IP बाइंडिंग के साथ बल्क प्रॉक्सी इम्पोर्ट सपोर्ट करता है। अपनी लिस्ट लोड करें, FineProxy के डैशबोर्ड में अपने रियल IP से बाइंड करें, और A-Parser को उनमें से रोटेट करने दें।

कौन-सा रोटेशन अप्रोच बेहतर काम करता है?

हर रिक्वेस्ट पर रोटेट करना ज़्यादा सेफ़ है — कोई एक IP सस्पीशियस एक्टिविटी बिल्ड-अप नहीं करता। लेकिन यह स्लो है क्योंकि हर नए IP का मतलब नया कनेक्शन।टाइमर पर रोटेट करना (हर 50-100 रिक्वेस्ट पर) या सिर्फ़ ब्लॉक होने पर रोटेट करना — तेज़ है और कम एड्रेस वेस्ट होते हैं। यहीं से शुरू करें। पर-रिक्वेस्ट रोटेशन तभी अपनाएँ जब बहुत ज़्यादा बैन हो रहे हों।हज़ारों पेजों पर चलने वाले स्पाइडर प्रॉक्सी और क्रॉलर प्रॉक्सी सेटअप्स के लिए, पर-रिक्वेस्ट रोटेशन आमतौर पर स्पीड ट्रेडऑफ़ के बावजूद फ़ायदे का सौदा रहता है।

अच्छी स्क्रैपिंग प्रॉक्सी में क्या होना चाहिए?

आपकी प्रॉक्सी तेज़ होनी चाहिए — हज़ारों रिक्वेस्ट पर 50ms और 200ms लेटेंसी का अंतर घंटों में बदल जाता है। यह क्लीन होनी चाहिए — स्पैमर्स द्वारा एब्यूज़ न की गई हो, ब्लैकलिस्ट पर न हो। और आदर्श रूप से यह सिर्फ़ आपकी होनी चाहिए। एक IP को पचास और स्क्रैपर्स के साथ शेयर करना, जो सभी एक ही टारगेट को हिट कर रहे हैं — यह सबको बैन करवाने का पक्का तरीका है। FineProxy अपने 100,000 IP ख़ुद ओन करती है — किसी अन्य प्रोवाइडर से रीसोल्ड नहीं। आपको डेडिकेटेड प्रॉक्सी मिलती हैं जिन्हें आपकी टारगेट साइट्स पर कोई और इस्तेमाल नहीं करता।