प्रॉक्सी प्रोवाइडर पूल साइज़ की शेखी बघारना पसंद करते हैं — 20 मिलियन, 70 मिलियन, 100 मिलियन IP। सुनने में शानदार लगता है। लेकिन कुछ सौ क्वालिटी IP का अच्छी तरह मैनेज किया गया पूल, दस लाख बर्न हो चुके एड्रेस को हर बार हरा देगा। मायने नंबर के नहीं रखते। मायने इसके रखते हैं कि वो IP क्लीन हैं, फ़ास्ट हैं, और आपकी टारगेट साइट्स पर पहले से ब्लैकलिस्ट तो नहीं।

डेटासेंटर बनाम रेजिडेंशियल — कब आपको वाकई ज़्यादा पैसे देने चाहिए

ज़्यादातर स्क्रैपिंग जॉब्स के लिए, डेटासेंटर प्रॉक्सी सही चॉइस हैं। ये फ़ास्ट हैं, सस्ते हैं, और सैकड़ों थ्रेड्स आसानी से हैंडल करते हैं। ई-कॉमर्स साइट से प्रोडक्ट लिस्टिंग, सर्च रिज़ल्ट, डायरेक्टरीज़ से पब्लिक डेटा — डेटासेंटर IP काम बखूबी करते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी तब ज़रूरी होती हैं जब टारगेट साइट स्क्रैपर्स से एक्टिवली लड़ती है। सोशल मीडिया, Google, हैवीली प्रोटेक्टेड मार्केटप्लेस — ये चेक करते हैं कि आपका IP किसी डेटा सेंटर का तो नहीं। अगर है, तो वेरिफ़िकेशन बढ़ा देते हैं — ज़्यादा CAPTCHA, सख़्त रेट-लिमिट, और कभी-कभी सीधा ब्लॉक। लेकिन यह स्क्रैपिंग टास्क का छोटा-सा हिस्सा है। ज़्यादातर वेबसाइट्स अग्रेसिव एंटी-बॉट सिस्टम नहीं चलातीं। रिक्वेस्ट के बीच सही पॉज़ के साथ रोटेटिंग डेटासेंटर IP, बाहर मौजूद 80% काम को हैंडल कर लेते हैं।

आपको वास्तव में कितने IP चाहिए?

आप जितने पेज स्क्रैप कर रहे हैं उनकी संख्या लें, उसे अपनी ज़रूरी स्पीड से भाग दें, और साइट की टॉलरेंस को ध्यान में रखें। कोई न्यूज़ साइट एक IP से प्रति घंटे 300+ रिक्वेस्ट अलाउ कर सकती है। कोई ई-कॉमर्स साइट — 100-200। सोशल मीडिया — 30-60 जितनी कम। किसी मिड-लेवल साइट पर प्रतिदिन 10,000 पेज के लिए, रोटेशन के साथ 10-50 IP काफ़ी हैं। लाखों नहीं। FineProxy की 100,000 डेटासेंटर प्रॉक्सी किसी भी स्क्रैपिंग प्रॉक्सी सर्वर सेटअप के लिए पर्याप्त हैं, चाहे वह हैवी ही क्यों न हो।

स्क्रैपिंग फ्रेमवर्क के साथ काम करना

ज़्यादातर टूल प्रॉक्सी को आउट-ऑफ़-द-बॉक्स सपोर्ट करते हैं। Scrapy में, रिक्वेस्ट meta से प्रॉक्सी पास करें: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}। अगर कुछ बड़ा चला रहे हैं, तो Scrapy प्रॉक्सी रोटेशन पूल सेट अप करें — बेसिकली एक मिडलवेयर जो हर रिक्वेस्ट जाने से पहले आपकी लिस्ट से एक अलग IP स्वैप कर देता है। FineProxy, Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright और HTTP या SOCKS5 लेने वाले हर टूल के साथ काम करता है।A-Parser, जो SEO स्क्रैपिंग के लिए पॉपुलर है, IP बाइंडिंग के साथ बल्क प्रॉक्सी इम्पोर्ट सपोर्ट करता है। अपनी लिस्ट लोड करें, FineProxy के डैशबोर्ड में अपने रियल IP से बाइंड करें, और A-Parser को उनमें से रोटेट करने दें।

कौन-सा रोटेशन अप्रोच बेहतर काम करता है?

हर रिक्वेस्ट पर रोटेट करना ज़्यादा सेफ़ है — कोई एक IP सस्पीशियस एक्टिविटी बिल्ड-अप नहीं करता। लेकिन यह स्लो है क्योंकि हर नए IP का मतलब नया कनेक्शन।टाइमर पर रोटेट करना (हर 50-100 रिक्वेस्ट पर) या सिर्फ़ ब्लॉक होने पर रोटेट करना — तेज़ है और कम एड्रेस वेस्ट होते हैं। यहीं से शुरू करें। पर-रिक्वेस्ट रोटेशन तभी अपनाएँ जब बहुत ज़्यादा बैन हो रहे हों।हज़ारों पेजों पर चलने वाले स्पाइडर प्रॉक्सी और क्रॉलर प्रॉक्सी सेटअप्स के लिए, पर-रिक्वेस्ट रोटेशन आमतौर पर स्पीड ट्रेडऑफ़ के बावजूद फ़ायदे का सौदा रहता है।

अच्छी स्क्रैपिंग प्रॉक्सी में क्या होना चाहिए?