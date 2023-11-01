FineProxy हर प्रॉक्सी प्लान पर अनलिमिटेड ट्रैफ़िक शामिल करता है — डेटासेंटर, ISP, और डेडिकेटेड। कोई प्रति-गीगाबाइट बिलिंग नहीं, कोई बैंडविड्थ मीटर नहीं, कोई ऑटोमेटेड थ्रॉटलिंग नहीं जब आप किसी अनदेखी सीलिंग को हिट करें। आप फ़्लैट मंथली रेट पर IP रेंट करते हैं, और उनसे गुज़रने वाला डेटा न काउंट होता है, न कैप होता है, और न स्लो किया जाता है। जब आप खरीदने के लिए सबसे अच्छा अनलिमिटेड प्रॉक्सी प्लान ढूँढ रहे हों, तो यह फ़र्क किसी लैंडिंग पेज पर "अनलिमिटेड" शब्द से ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोवाइडर इस शब्द का इस्तेमाल आपकी उम्मीद से अलग तरीके से करते हैं।

फेयर यूज़ का जाल

"अनलिमिटेड प्रॉक्सी" सर्च करें और टॉप रिज़ल्ट्स में लगभग हर प्रोवाइडर अनलिमिटेड बैंडविड्थ का दावा करता है। उनकी सेवा की शर्तें पढ़ें और एक अलग तस्वीर सामने आती है।

एक प्रमुख प्रोवाइडर हर प्रॉक्सी को प्रति माह 100 GB पर कैप करता है — इससे ज़्यादा होने पर वे चुपचाप आपको पे-एज़-यू-गो ओवरेज रेट्स पर स्विच कर देते हैं। एक दूसरा प्रोवाइडर बिलिंग साइकल में 50 GB ट्रैफ़िक पार करने पर आपके कन्करेंट सेशन 100 से घटाकर 10 कर देता है। एक तीसरा प्रोग्रेसिव लेटेंसी पेनल्टी लगाता है: सॉफ़्ट कैप से 5 GB ज़्यादा होने के बाद 4 सेकंड की आर्टिफ़िशियल डिले, जो 500 GB के बाद 13 सेकंड तक बढ़ जाती है। कुछ प्रोवाइडर थ्रेशोल्ड हिट करने के बाद आपकी स्पीड 300-400 Mbps से घटाकर 100 Mbps कर देते हैं, और लगातार "हेवी" यूज़ पर 5 Mbps तक गिरा सकते हैं।

इन पॉलिसीज़ के नाम होते हैं — फ़ेयर यूज़ेज पॉलिसी, एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, FUP। पैटर्न एक ही है: प्राइसिंग पेज पर "अनलिमिटेड", फ़ाइन प्रिंट में रेस्ट्रिक्शन। "एक्सेसिव यूज़" की डेफ़िनिशन हर प्रोवाइडर में अलग होती है और अक्सर इतनी अस्पष्ट होती है कि लेजिटिमेट वर्कलोड्स भी पेनल्टी ट्रिगर कर देते हैं। अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग स्क्रैप कर रहे हैं, हज़ारों पेजों पर प्राइस मॉनिटर कर रहे हैं, या ऐसा ऑटोमेशन चला रहे हैं जो हर महीने सैकड़ों गीगाबाइट्स जेनरेट करता है, तो आप इन लिमिट्स को हिट करेंगे। "अनलिमिटेड" लेबल उसी पल बेमानी हो जाता है जब फ़ेयर यूज़ क्लॉज़ एक्टिवेट होता है।

FineProxy इसे अलग तरीके से कैसे हैंडल करता है

FineProxy आपकी ट्रैफ़िक खपत की निगरानी नहीं करता। कोई मीटर नहीं है जो ट्रैक करे कि आपकी प्रॉक्सी से कितने गीगाबाइट गुज़र रहे हैं। कोई ऐसी सीमा नहीं है जहाँ स्पीड गिरे, सेशन प्रतिबंधित हों, या आपको चुपचाप मीटर्ड बिलिंग प्लान पर शिफ्ट कर दिया जाए। FineProxy की अनलिमिटेड डेटा प्रॉक्सी का बिल्कुल यही मतलब है — कोई डेटा लिमिट नहीं, कोई वॉल्यूम ट्रैकिंग नहीं, भारी उपयोग पर कोई पेनल्टी नहीं।

FineProxy के पास जो हैं वो दो इंफ़्रास्ट्रक्चर पैरामीटर हैं, जो सेवा की शर्तों में खुले तौर पर प्रकाशित हैं और शेयर्ड नेटवर्क पर सभी क्लाइंट्स के लिए परफ़ॉर्मेंस को एक जैसा बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं:

प्रति सर्विस बैंडविड्थ आवंटन। प्रत्येक प्लान में आपके IP पैकेज के आकार के आधार पर अधिकतम बैंडविड्थ टियर होता है, जो सेवा की शर्तों में प्रकाशित है। 300-IP पैकेज को अधिकतम 100 Mbps एग्रीगेट मिलता है। 3,000 IP तक स्केल करें और सीलिंग 500 Mbps तक बढ़ जाती है। 5,000+ IP पर यह 1.5 Gbps हो जाती है, और 25,000 से अधिक IP वाले पैकेज को 5 Gbps तक मिलता है। ये प्रति सर्विस बैंडविड्थ सीलिंग हैं, प्रति IP नहीं — आपका पूरा पैकेज इस आवंटन को शेयर करता है। बैंडविड्थ आपके पैकेज आकार के साथ बढ़ती है क्योंकि बड़े पैकेज आनुपातिक रूप से अधिक सर्वर क्षमता पर चलते हैं। यह थ्रॉटलिंग नहीं है।

स्पीड के लिए कोई "स्लो मोड" नहीं है — आपका ट्रैफ़िक उस रेट पर फ़्लो होता है जो कनेक्शन सपोर्ट करता है, टियर सीलिंग तक। फ़ेयर यूज़ से फ़र्क: ये टियर प्लान खरीदने के मोमेंट से फ़िक्स्ड होते हैं। एक निश्चित मात्रा में डेटा यूज़ करने के बाद ये सिकुड़ते नहीं। पहले दिन और तीसवें दिन, सीलिंग एक जैसी रहती है।

प्रति सर्विस कन्करेंट कनेक्शन लिमिट। हर पैकेज में एक साथ कनेक्शन की अधिकतम संख्या भी होती है, जो सेवा की शर्तों में प्रकाशित है। एक 999-IP पैकेज में अधिकतम 1,500 कन्करेंट कनेक्शन अलाउ हैं। 1,000-4,999 IP पर यह IP काउंट का 3× होता है। 5,000-14,999 IP पर यह 2× होता है, और 15,000 IP से ऊपर 1× होता है। अगर आप अस्थायी रूप से लिमिट पार करते हैं, तो सर्विस फ़्रीक्वेंसी के आधार पर 5-60 मिनट के लिए एक संक्षिप्त स्लो मोड (प्रति IP एक कनेक्शन) में चली जाती है, फिर अपने आप सामान्य हो जाती है। यह किसी एक क्लाइंट को दूसरों की कीमत पर सर्वर रिसोर्सेज़ सैचुरेट करने से रोकता है। अगर आपके वर्कफ़्लो को वास्तव में ज़्यादा कनेक्शन चाहिए, तो आप अतिरिक्त कैपेसिटी खरीद सकते हैं — यह एक कॉन्फ़िगर करने योग्य इंफ़्रास्ट्रक्चर पैरामीटर है, कोई सज़ा नहीं।

ध्यान दें कि दोनों लिस्ट में क्या नहीं है: खपत किए गए गीगाबाइट्स का कोई ज़िक्र नहीं। FineProxy की लिमिट्स बैंडविड्थ स्पीड और कनेक्शन काउंट के बारे में हैं — इंफ़्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, डेटा वॉल्यूम नहीं। अपनी प्रॉक्सी से महीने में 100 GB भेजें या 100 TB, शर्तें नहीं बदलतीं। कोई ओवरेज फ़ीस नहीं, कोई प्रोग्रेसिव स्लोडाउन नहीं, कोई "आपको अत्यधिक उपयोग के लिए फ़्लैग किया गया है" ईमेल नहीं।

फ्लैट-रेट पर-IP प्राइसिंग अनलिमिटेड को असली क्यों बनाती है

प्रति-गीगाबाइट प्राइसिंग एक स्ट्रक्चरल कॉन्फ़्लिक्ट पैदा करती है। आप जितना ज़्यादा ट्रैफ़िक भेजते हैं, प्रोवाइडर उतना ज़्यादा कमाता है — लेकिन उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ भी सप्लाई करनी पड़ती है। एक पॉइंट पर मार्जिन खत्म हो जाता है, तो वे थ्रॉटल करते हैं। पूरा फ़ेयर यूज़ पॉलिसी फ़्रेमवर्क प्रोवाइडर की इकोनॉमिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, क्लाइंट के एक्सपीरियंस को नहीं।

FineProxy प्रति IP चार्ज करता है, प्रति गीगाबाइट नहीं। इकोनॉमिक्स अलग है: एक बार IP सर्वर पर प्रोविज़न हो जाने के बाद, अतिरिक्त ट्रैफ़िक की मार्जिनल कॉस्ट न्यूनतम होती है। FineProxy जिस स्केल पर काम करता है (100,000+ स्वामित्व वाले IP, AMD EPYC सर्वर, 80 Gbps एग्रीगेट चैनल) — उस पर डेटासेंटर बैंडविड्थ की लागत प्रति-GB प्रोवाइडर्स द्वारा अपने ग्राहकों से ली जाने वाली राशि का अंश मात्र होती है। आपकी स्पीड धीमी करने का कोई आर्थिक कारण नहीं है।

यही कारण है कि डेटासेंटर और ISP प्रॉक्सी वास्तव में अनलिमिटेड प्लान के लिए नैचुरल फ़िट हैं। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी कंज़्यूमर डिवाइसेज़ से रूट होती हैं जिनकी बैंडविड्थ सीमित होती है — प्रोवाइडर फ़िज़िकली बड़े स्केल पर अनरेस्ट्रिक्टेड थ्रूपुट ऑफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए हर रेजिडेंशियल "अनलिमिटेड" प्लान फ़ेयर यूज़ पॉलिसी के साथ आता है। डेटासेंटर और ISP प्रॉक्सी डेडिकेटेड सर्वर हार्डवेयर पर एंटरप्राइज़-ग्रेड अपलिंक्स के साथ चलती हैं। कैपेसिटी मौजूद है। सवाल यह है कि प्रोवाइडर इसे आप तक पहुँचाता है या FUP के पीछे गेट करता है।

वास्तव में अनलिमिटेड ट्रैफ़िक से किन कार्यों को लाभ होता है

लार्ज-स्केल स्क्रैपिंग। प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्च रिज़ल्ट्स, रियल एस्टेट लिस्टिंग — ऐसे टास्क जो हर महीने सैकड़ों गीगाबाइट्स जेनरेट करते हैं। प्रति-GB प्लान पर खर्चा अनप्रेडिक्टेबली बढ़ता है। FineProxy के फ़्लैट-रेट प्लान पर यह एक जैसा रहता है, चाहे आप 100 GB पुल करें या 10 TB।

कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग। प्राइस ट्रैकिंग, ऐड वेरिफ़िकेशन, SEO रैंक मॉनिटरिंग — 24/7 ऑपरेशन जो ट्रैफ़िक जेनरेट करना कभी बंद नहीं करते। प्रति-GB प्राइसिंग कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग को बजट की समस्या बना देती है। फ़्लैट-रेट इसे प्रेडिक्टेबल बनाता है।

मीडिया और डाउनलोड्स। स्ट्रीमिंग टेस्ट, बड़ी फ़ाइल डाउनलोड्स, कंटेंट डिलीवरी वेरिफ़िकेशन। ये टास्क स्वभाव से ही बैंडविड्थ-हेवी होते हैं। 50 GB के बाद थ्रॉटल होने वाली प्रॉक्सी इनके लिए बेकार है।