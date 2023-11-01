नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

अनलिमिटेड प्रॉक्सी

डेटासेंटर और ISP प्रॉक्सी बिना किसी डेटा कैप के: 5 Gbps तक फ़िक्स्ड बैंडविड्थ टियर, SOCKS5/HTTP/HTTPS, कोई फ़ेयर यूज़ पेनल्टी नहीं।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना बिना डेटा सीमा वाला प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूरोप में बिना डेटा सीमा वाले 1,000 डेटा सेंटर प्रॉक्सी खरीदें
  • मेरी HTTP प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा का अनुमत IP अद्यतन करें
  • निष्क्रिय या त्रुटि वाले IP के लिए मेरी सेवा जाँचें
  • मेरे प्रॉक्सी प्लान की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

शानदार सेवा। भुगतान के तुरंत बाद प्रॉक्सी उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सारे IP होने से मेरा काम अधिक उत्पादक होता है। मुझे अच्छी गति और असीमित ट्रैफिक की भी सराहना है।

Diana DeeFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

मैंने खरीदने से पहले FineProxy को आजमाने का निर्णय लिया और उनके मुफ्त 60-मिनट के ट्रायल के लिए साइन अप किया। मुझे कहना होगा, मैं सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ! सेटअप तुरंत हुआ, कनेक्शन की गति शानदार है, और सब कुछ बेहद सहजता से काम करता है। यह अद्भुत है कि वे आपको पूर्ण योजना खरीदने से पहले प्रॉक्सी का पूरी तरह परीक्षण करने देते हैं। निश्चित रूप से मैं अपनी परियोजनाओं के लिए एक पैकेज खरीदूंगा — यह सेवा मेरी अपेक्षाओं से बढ़कर थी।

NickDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

विश्वसनीय और तेज़ प्रॉक्सी प्रदाता, उत्कृष्ट अपटाइम, मजबूत सुरक्षा और IPs की विस्तृत श्रृंखला के साथ। शानदार ग्राहक समर्थन और आसान सेटअप इसे स्क्रैपिंग और गुमनामी के लिए परिपूर्ण बनाता है।

AspasSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अकाउंट संचालन

मैंने इसे 5+ वर्षों से उपयोग किया है और यह डेटा स्क्रैपिंग/सोशल नेटवर्क और किसी भी अन्य ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए शानदार प्रॉक्सी है - तेज़ रोटेटिंग IPs, लगभग सभी प्रॉक्सी अन्य प्रदाताओं की तरह ब्लॉक नहीं होते आदि। ग्राहक समर्थन भी काफी अच्छा है।

synk.pitNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने Fineproxy के साथ कई महीनों तक काम किया। प्रॉक्सी अच्छे हैं। मैं लंबे समय से सोशल नेटवर्क के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। यदि कोई प्रश्न हैं, तो उत्तर बहुत जल्दी आता है। शर्तें बहुत लचीली हैं, आप हमेशा बातचीत कर सकते हैं। सामान्य रूप से, अनुभव सबसे सकारात्मक हैं। अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ।

Oleg BarFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या FineProxy ट्रैक करता है कि मैं कितना ट्रैफ़िक इस्तेमाल करता हूँ?नहीं

नहीं। FineProxy प्रति-सेवा ट्रैफ़िक खपत की निगरानी नहीं करता। कोई बैंडविड्थ मीटर नहीं है, कोई मासिक गीगाबाइट कैप नहीं है, और कोई ऐसा मेकैनिज़्म नहीं है जो डेटा वॉल्यूम के आधार पर स्पीड या सेशन काउंट कम करे। ट्रैफ़िक वास्तव में अनलिमिटेड है। FineProxy जो प्रकाशित करता है वे हैं — सेवा आकार के अनुसार बैंडविड्थ टियर और कंकरेंट कनेक्शन लिमिट — ये इन्फ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर हैं, उपयोग-आधारित पेनल्टी नहीं।

अगर मैं कन्करेंट कनेक्शन लिमिट तक पहुँच जाऊँ तो क्या होगा?अस्थायी धीमापन

सर्विस अस्थायी रूप से स्लो मोड में चली जाती है — प्रति IP एक कनेक्शन — 5 से 60 मिनट के लिए, यह इस पर निर्भर करता है कि पिछले 24 घंटों में लिमिट कितनी बार पार की गई। यह अवधि समाप्त होने के बाद सामान्य ऑपरेशन अपने आप बहाल हो जाता है। अगर आपके वर्कफ़्लो को लगातार ज़्यादा कनेक्शन की ज़रूरत है, तो आप अपने पैकेज के लिए अतिरिक्त कन्करेंट कनेक्शन कैपेसिटी खरीद सकते हैं।

यह फ़ेयर यूज़ पॉलिसी से कैसे अलग है?निश्चित इंफ्रा सीमाएँ

अन्य प्रोवाइडर्स की फ़ेयर यूज़ पॉलिसी आपके द्वारा खपत किए गए डेटा के आधार पर पेनल्टी लगाती हैं — स्पीड थ्रॉटलिंग, कम सेशन, या एक सीमा पार करने के बाद ओवरेज चार्ज। FineProxy के बैंडविड्थ टियर और कनेक्शन लिमिट प्लान खरीदने के दिन से फ़िक्स होते हैं और ट्रैफ़िक वॉल्यूम के आधार पर नहीं बदलते। कोई "फ़ेयर यूज़ सीमा पार" वाली स्थिति नहीं है। एक महीने में 10 TB भेजें — आपका बैंडविड्थ टियर वही रहेगा जो 10 GB भेजने पर था।

अनलिमिटेड यूसेज के लिए कौन-सा प्रॉक्सी टाइप बेस्ट है?डेटा सेंटर प्रॉक्सी

डेटासेंटर प्रॉक्सी सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ टियर और सबसे कंसिस्टेंट अनलिमिटेड एक्सपीरियंस देती हैं क्योंकि ये डेडिकेटेड सर्वर हार्डवेयर पर एंटरप्राइज़-ग्रेड अपलिंक्स के साथ चलती हैं। FineProxy की ISP प्रॉक्सी भी उसी इंफ़्रास्ट्रक्चर पर अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ आती हैं। दूसरे प्रोवाइडर्स की रेजिडेंशियल प्रॉक्सी में हिडन फ़ेयर यूज़ रेस्ट्रिक्शन होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है — ये कंज़्यूमर-ग्रेड कनेक्शन पर निर्भर होती हैं जो बड़े स्केल पर अनरेस्ट्रिक्टेड थ्रूपुट बनाए नहीं रख सकतीं।

क्या मैं और IP खरीदे बिना अपना बैंडविड्थ टियर अपग्रेड कर सकता हूँ?IP संख्या बढ़ाएँ

बैंडविड्थ टियर आपके IP पैकेज के साइज़ से जुड़ा होता है — बड़े पैकेज को ज़्यादा बैंडविड्थ सीलिंग मिलती है। हायर टियर में जाने के लिए अपनी IP काउंट बढ़ाएँ। खासतौर पर कन्करेंट कनेक्शन के लिए, आप अपनी IP काउंट बदले बिना अतिरिक्त कनेक्शन खरीद सकते हैं।

गाइड

«अनलिमिटेड» का असल में क्या मतलब है — और ज़्यादातर प्रोवाइडर इसे सच में क्यों नहीं देते

7 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

FineProxy हर प्रॉक्सी प्लान पर अनलिमिटेड ट्रैफ़िक शामिल करता है — डेटासेंटर, ISP, और डेडिकेटेड। कोई प्रति-गीगाबाइट बिलिंग नहीं, कोई बैंडविड्थ मीटर नहीं, कोई ऑटोमेटेड थ्रॉटलिंग नहीं जब आप किसी अनदेखी सीलिंग को हिट करें। आप फ़्लैट मंथली रेट पर IP रेंट करते हैं, और उनसे गुज़रने वाला डेटा न काउंट होता है, न कैप होता है, और न स्लो किया जाता है। जब आप खरीदने के लिए सबसे अच्छा अनलिमिटेड प्रॉक्सी प्लान ढूँढ रहे हों, तो यह फ़र्क किसी लैंडिंग पेज पर "अनलिमिटेड" शब्द से ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोवाइडर इस शब्द का इस्तेमाल आपकी उम्मीद से अलग तरीके से करते हैं।

फेयर यूज़ का जाल

"अनलिमिटेड प्रॉक्सी" सर्च करें और टॉप रिज़ल्ट्स में लगभग हर प्रोवाइडर अनलिमिटेड बैंडविड्थ का दावा करता है। उनकी सेवा की शर्तें पढ़ें और एक अलग तस्वीर सामने आती है।

एक प्रमुख प्रोवाइडर हर प्रॉक्सी को प्रति माह 100 GB पर कैप करता है — इससे ज़्यादा होने पर वे चुपचाप आपको पे-एज़-यू-गो ओवरेज रेट्स पर स्विच कर देते हैं। एक दूसरा प्रोवाइडर बिलिंग साइकल में 50 GB ट्रैफ़िक पार करने पर आपके कन्करेंट सेशन 100 से घटाकर 10 कर देता है। एक तीसरा प्रोग्रेसिव लेटेंसी पेनल्टी लगाता है: सॉफ़्ट कैप से 5 GB ज़्यादा होने के बाद 4 सेकंड की आर्टिफ़िशियल डिले, जो 500 GB के बाद 13 सेकंड तक बढ़ जाती है। कुछ प्रोवाइडर थ्रेशोल्ड हिट करने के बाद आपकी स्पीड 300-400 Mbps से घटाकर 100 Mbps कर देते हैं, और लगातार "हेवी" यूज़ पर 5 Mbps तक गिरा सकते हैं।

इन पॉलिसीज़ के नाम होते हैं — फ़ेयर यूज़ेज पॉलिसी, एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, FUP। पैटर्न एक ही है: प्राइसिंग पेज पर "अनलिमिटेड", फ़ाइन प्रिंट में रेस्ट्रिक्शन। "एक्सेसिव यूज़" की डेफ़िनिशन हर प्रोवाइडर में अलग होती है और अक्सर इतनी अस्पष्ट होती है कि लेजिटिमेट वर्कलोड्स भी पेनल्टी ट्रिगर कर देते हैं। अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग स्क्रैप कर रहे हैं, हज़ारों पेजों पर प्राइस मॉनिटर कर रहे हैं, या ऐसा ऑटोमेशन चला रहे हैं जो हर महीने सैकड़ों गीगाबाइट्स जेनरेट करता है, तो आप इन लिमिट्स को हिट करेंगे। "अनलिमिटेड" लेबल उसी पल बेमानी हो जाता है जब फ़ेयर यूज़ क्लॉज़ एक्टिवेट होता है।

FineProxy इसे अलग तरीके से कैसे हैंडल करता है

FineProxy आपकी ट्रैफ़िक खपत की निगरानी नहीं करता। कोई मीटर नहीं है जो ट्रैक करे कि आपकी प्रॉक्सी से कितने गीगाबाइट गुज़र रहे हैं। कोई ऐसी सीमा नहीं है जहाँ स्पीड गिरे, सेशन प्रतिबंधित हों, या आपको चुपचाप मीटर्ड बिलिंग प्लान पर शिफ्ट कर दिया जाए। FineProxy की अनलिमिटेड डेटा प्रॉक्सी का बिल्कुल यही मतलब है — कोई डेटा लिमिट नहीं, कोई वॉल्यूम ट्रैकिंग नहीं, भारी उपयोग पर कोई पेनल्टी नहीं।

FineProxy के पास जो हैं वो दो इंफ़्रास्ट्रक्चर पैरामीटर हैं, जो सेवा की शर्तों में खुले तौर पर प्रकाशित हैं और शेयर्ड नेटवर्क पर सभी क्लाइंट्स के लिए परफ़ॉर्मेंस को एक जैसा बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं:

प्रति सर्विस बैंडविड्थ आवंटन। प्रत्येक प्लान में आपके IP पैकेज के आकार के आधार पर अधिकतम बैंडविड्थ टियर होता है, जो सेवा की शर्तों में प्रकाशित है। 300-IP पैकेज को अधिकतम 100 Mbps एग्रीगेट मिलता है। 3,000 IP तक स्केल करें और सीलिंग 500 Mbps तक बढ़ जाती है। 5,000+ IP पर यह 1.5 Gbps हो जाती है, और 25,000 से अधिक IP वाले पैकेज को 5 Gbps तक मिलता है। ये प्रति सर्विस बैंडविड्थ सीलिंग हैं, प्रति IP नहीं — आपका पूरा पैकेज इस आवंटन को शेयर करता है। बैंडविड्थ आपके पैकेज आकार के साथ बढ़ती है क्योंकि बड़े पैकेज आनुपातिक रूप से अधिक सर्वर क्षमता पर चलते हैं। यह थ्रॉटलिंग नहीं है।

स्पीड के लिए कोई "स्लो मोड" नहीं है — आपका ट्रैफ़िक उस रेट पर फ़्लो होता है जो कनेक्शन सपोर्ट करता है, टियर सीलिंग तक। फ़ेयर यूज़ से फ़र्क: ये टियर प्लान खरीदने के मोमेंट से फ़िक्स्ड होते हैं। एक निश्चित मात्रा में डेटा यूज़ करने के बाद ये सिकुड़ते नहीं। पहले दिन और तीसवें दिन, सीलिंग एक जैसी रहती है।

प्रति सर्विस कन्करेंट कनेक्शन लिमिट। हर पैकेज में एक साथ कनेक्शन की अधिकतम संख्या भी होती है, जो सेवा की शर्तों में प्रकाशित है। एक 999-IP पैकेज में अधिकतम 1,500 कन्करेंट कनेक्शन अलाउ हैं। 1,000-4,999 IP पर यह IP काउंट का 3× होता है। 5,000-14,999 IP पर यह 2× होता है, और 15,000 IP से ऊपर 1× होता है। अगर आप अस्थायी रूप से लिमिट पार करते हैं, तो सर्विस फ़्रीक्वेंसी के आधार पर 5-60 मिनट के लिए एक संक्षिप्त स्लो मोड (प्रति IP एक कनेक्शन) में चली जाती है, फिर अपने आप सामान्य हो जाती है। यह किसी एक क्लाइंट को दूसरों की कीमत पर सर्वर रिसोर्सेज़ सैचुरेट करने से रोकता है। अगर आपके वर्कफ़्लो को वास्तव में ज़्यादा कनेक्शन चाहिए, तो आप अतिरिक्त कैपेसिटी खरीद सकते हैं — यह एक कॉन्फ़िगर करने योग्य इंफ़्रास्ट्रक्चर पैरामीटर है, कोई सज़ा नहीं।

ध्यान दें कि दोनों लिस्ट में क्या नहीं है: खपत किए गए गीगाबाइट्स का कोई ज़िक्र नहीं। FineProxy की लिमिट्स बैंडविड्थ स्पीड और कनेक्शन काउंट के बारे में हैं — इंफ़्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, डेटा वॉल्यूम नहीं। अपनी प्रॉक्सी से महीने में 100 GB भेजें या 100 TB, शर्तें नहीं बदलतीं। कोई ओवरेज फ़ीस नहीं, कोई प्रोग्रेसिव स्लोडाउन नहीं, कोई "आपको अत्यधिक उपयोग के लिए फ़्लैग किया गया है" ईमेल नहीं।

फ्लैट-रेट पर-IP प्राइसिंग अनलिमिटेड को असली क्यों बनाती है

प्रति-गीगाबाइट प्राइसिंग एक स्ट्रक्चरल कॉन्फ़्लिक्ट पैदा करती है। आप जितना ज़्यादा ट्रैफ़िक भेजते हैं, प्रोवाइडर उतना ज़्यादा कमाता है — लेकिन उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ भी सप्लाई करनी पड़ती है। एक पॉइंट पर मार्जिन खत्म हो जाता है, तो वे थ्रॉटल करते हैं। पूरा फ़ेयर यूज़ पॉलिसी फ़्रेमवर्क प्रोवाइडर की इकोनॉमिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, क्लाइंट के एक्सपीरियंस को नहीं।

FineProxy प्रति IP चार्ज करता है, प्रति गीगाबाइट नहीं। इकोनॉमिक्स अलग है: एक बार IP सर्वर पर प्रोविज़न हो जाने के बाद, अतिरिक्त ट्रैफ़िक की मार्जिनल कॉस्ट न्यूनतम होती है। FineProxy जिस स्केल पर काम करता है (100,000+ स्वामित्व वाले IP, AMD EPYC सर्वर, 80 Gbps एग्रीगेट चैनल) — उस पर डेटासेंटर बैंडविड्थ की लागत प्रति-GB प्रोवाइडर्स द्वारा अपने ग्राहकों से ली जाने वाली राशि का अंश मात्र होती है। आपकी स्पीड धीमी करने का कोई आर्थिक कारण नहीं है।

यही कारण है कि डेटासेंटर और ISP प्रॉक्सी वास्तव में अनलिमिटेड प्लान के लिए नैचुरल फ़िट हैं। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी कंज़्यूमर डिवाइसेज़ से रूट होती हैं जिनकी बैंडविड्थ सीमित होती है — प्रोवाइडर फ़िज़िकली बड़े स्केल पर अनरेस्ट्रिक्टेड थ्रूपुट ऑफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए हर रेजिडेंशियल "अनलिमिटेड" प्लान फ़ेयर यूज़ पॉलिसी के साथ आता है। डेटासेंटर और ISP प्रॉक्सी डेडिकेटेड सर्वर हार्डवेयर पर एंटरप्राइज़-ग्रेड अपलिंक्स के साथ चलती हैं। कैपेसिटी मौजूद है। सवाल यह है कि प्रोवाइडर इसे आप तक पहुँचाता है या FUP के पीछे गेट करता है।

वास्तव में अनलिमिटेड ट्रैफ़िक से किन कार्यों को लाभ होता है

लार्ज-स्केल स्क्रैपिंग। प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्च रिज़ल्ट्स, रियल एस्टेट लिस्टिंग — ऐसे टास्क जो हर महीने सैकड़ों गीगाबाइट्स जेनरेट करते हैं। प्रति-GB प्लान पर खर्चा अनप्रेडिक्टेबली बढ़ता है। FineProxy के फ़्लैट-रेट प्लान पर यह एक जैसा रहता है, चाहे आप 100 GB पुल करें या 10 TB।

कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग। प्राइस ट्रैकिंग, ऐड वेरिफ़िकेशन, SEO रैंक मॉनिटरिंग — 24/7 ऑपरेशन जो ट्रैफ़िक जेनरेट करना कभी बंद नहीं करते। प्रति-GB प्राइसिंग कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग को बजट की समस्या बना देती है। फ़्लैट-रेट इसे प्रेडिक्टेबल बनाता है।

मीडिया और डाउनलोड्स। स्ट्रीमिंग टेस्ट, बड़ी फ़ाइल डाउनलोड्स, कंटेंट डिलीवरी वेरिफ़िकेशन। ये टास्क स्वभाव से ही बैंडविड्थ-हेवी होते हैं। 50 GB के बाद थ्रॉटल होने वाली प्रॉक्सी इनके लिए बेकार है।

मल्टी-अकाउंट मैनेजमेंट। हर अकाउंट को अपना अलग IP चाहिए, और हर IP लगातार ट्रैफ़िक जनरेट करता है। इसे सैकड़ों या हज़ारों अकाउंट्स से गुणा करें, और प्रति-GB लागत अव्यवहारिक हो जाती है। अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ प्रति-IP प्राइसिंग अकाउंट्स की संख्या के साथ लीनियर रूप से स्केल होती है, डेटा की मात्रा के साथ नहीं।