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Proxy Ilimitado

Proxies de datacenter e ISP sin límites de datos: niveles de ancho de banda fijo de hasta 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, sin penalizaciones por uso excesivo.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Construir para ancho de banda ilimitado.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 proxies de centro de datos con datos ilimitados en Europa
  • Exportar mi lista de proxy HTTP como JSON
  • Actualizar el IP permitido para mi servicio proxy
  • Compruebe mi servicio para ver si hay IPs inactivas o de error
  • Mostrar los detalles de estado y facturación de mi plan proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Tráfico nunca medido

Un servicio impresionante. Los proxies están disponibles en poco tiempo después del pago. Tener un montón de IP `s hace mi trabajo más productivo. Aprecio una buena velocidad y el tráfico ilimitado también.&nbsp;

Diana DeePlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

Decidí darle a FineProxy una oportunidad antes de comprar y me inscribí para su prueba gratuita de 60 minutos. Debo decir que me sorprendió gratamente. La configuración fue instantánea, la velocidad de conexión es genial, y todo funciona increíblemente sin problemas. Es impresionante que te dejen probar a fondo los proxies antes de comprar un plan completo. Definitivamente voy a comprar un paquete para mis proyectos — este servicio superó mis expectativas.

NickDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Proveedor proxy fiable y rápido con excelente tiempo de funcionamiento, seguridad fuerte y una amplia gama de IPs. Gran atención al cliente y fácil configuración lo hacen perfecto para raspar, anonimato

AspasSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Cuentas corrientes

He sido utilizado durante 5+ años y este es un gran proxies para trabajar con el raspado de datos/redes sociales y cualquier otro proyecto de automatización - IPs de rotación rápida, casi todos los proxies no están bloqueados como en otros proveedores, etc. También el servicio de atención al cliente es bastante bueno.

synk.pitNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Trabajé con FineProxy durante varios meses. Las proxies son buenas. He estado comprando para las redes sociales durante mucho tiempo. Si hay preguntas, la respuesta es muy rápida. Las condiciones son muy flexibles, siempre se puede negociar. En general, las impresiones son las más positivas. Altamente recomendable.

Oleg BarPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿FineProxy registra cuánto tráfico consumo?No

No. FineProxy no monitorea el consumo de tráfico por servicio. No hay medidor de ancho de banda, ni límite mensual de gigabytes, ningún mecanismo que reduzca la velocidad o el número de sesiones en función del volumen de datos utilizado. El tráfico es genuinamente ilimitado. Lo que FineProxy sí publica son niveles de ancho de banda según el tamaño del servicio y límites de conexiones simultáneas: estos son parámetros de infraestructura, no penalizaciones basadas en el uso.

¿Qué sucede si alcanzo el límite de conexiones simultáneas?Modo lento temporal

El servicio entra temporalmente en modo lento — una conexión por IP — durante 5 a 60 minutos, dependiendo de cuántas veces se haya superado el límite en las últimas 24 horas. Una vez transcurrido ese período, el funcionamiento normal se reanuda automáticamente. Si su flujo de trabajo necesita constantemente más conexiones, puede adquirir capacidad adicional de conexiones simultáneas para su paquete.

¿En qué se diferencia esto de una política de uso justo?Límites físicos

Las políticas de uso justo de otros proveedores aplican penalizaciones en función de la cantidad de datos consumidos: velocidades reducidas, sesiones limitadas o cargos por excedente al superar un umbral. Los niveles de ancho de banda y los límites de conexión de FineProxy son fijos desde el día en que adquiere el plan y no cambian según el volumen de tráfico. No existe un estado de “uso justo excedido”. Transfiera 10 TB en un mes y su nivel de ancho de banda seguirá siendo el mismo que cuando transfirió 10 GB.

¿Qué tipo de proxy es mejor para uso ilimitado?Proxies datacenter

Los proxies de datacenter ofrecen los niveles de ancho de banda más altos y la experiencia ilimitada más consistente, ya que operan sobre hardware de servidor dedicado con enlaces de nivel empresarial. Los proxies ISP de FineProxy también incluyen tráfico ilimitado sobre la misma infraestructura. Los proxies residenciales de otros proveedores son el tipo con mayor probabilidad de tener restricciones ocultas de uso justo, ya que dependen de conexiones de grado residencial que no pueden sostener un rendimiento sin restricciones a gran escala.

¿Puedo mejorar mi nivel de ancho de banda sin comprar más IPs?Escala IP

El nivel de ancho de banda está vinculado al tamaño de tu paquete de IPs: los paquetes más grandes obtienen techos de ancho de banda más altos. Para pasar a un nivel superior, amplía tu cantidad de IPs. Si necesitas más conexiones simultáneas específicamente, puedes adquirir conexiones adicionales sin modificar tu cantidad de IPs.

Guía

Qué significa realmente "Ilimitado" — y por qué la mayoría de los proveedores no lo dicen en serio

7 min leedEquipo de red FineProxy

FineProxy incluye tráfico ilimitado en todos sus planes de proxy — datacenter, ISP y dedicados. Sin facturación por gigabyte, sin medidores de ancho de banda, sin limitación automática alcanzar algún techo invisible. Usted alquila IPs a una tarifa mensual fija, y los datos que fluyen a través de ellos no se contabilizan, no se limitan y no se ralentizan. Cuando busca el mejor plan de proxy ilimitado para comprar, esta distinción importa mucho más que la palabra “ilimitado” en una página destino, porque la mayoría de los proveedores utilizan ese término de forma muy diferente a lo que usted esperaría.

La trampa del uso justo

Busque “proxy ilimitado” y prácticamente todos los proveedores en los primeros resultados afirman ofrecer ancho de banda ilimitado. Lea sus términos de servicio y aparece un panorama muy diferente.

Un proveedor importante limita cada proxy a 100 GB mensuales: si supera ese umbral, le cambian silenciosamente a tarifas de pago por consumo excedente. Otro reduce sus sesiones concurrentes de 100 a 10 una vez que supera los 50 GB de tráfico en un ciclo de facturación. Un tercero introduce penalizaciones de latencia progresivas: 4 segundos de retraso artificial tras superar en 5 GB su límite flexible, escalando hasta 13 segundos después de 500 GB. Algunos proveedores reducen su velocidad de 300-400 Mbps a 100 Mbps alcanzar un umbral, y pueden bajarla hasta 5 Mbps si continúa el uso “intensivo”.

Estas políticas tienen nombre: política de uso justo, política de uso aceptable, FUP. El patrón es siempre el mismo: “ilimitado” en la página de precios, restricciones en la letra pequeña. La definición de “uso excesivo” varía según el proveedor y suele ser lo bastante ambigua como para que cargas de trabajo legítimas activen penalizaciones. Si está haciendo scraping de catálogos de productos, monitorizando precios en miles de páginas o ejecutando automatizaciones que generan cientos de gigabytes al mes, alcanzará estos límites. La etiqueta “ilimitado” pierde todo significado en el momento en que se activa una cláusula de uso justo.

Cómo lo hace FineProxy de forma diferente

FineProxy no monitoriza su consumo de tráfico. No hay ningún medidor registrando cuántos gigabytes pasan por sus proxies. No existe un umbral a partir del cual la velocidad baje, las sesiones se restrinjan o se le traslade discretamente a un plan de facturación por consumo. Un proxy con datos ilimitados de FineProxy significa exactamente eso: sin límites de datos, sin seguimiento de volumen, sin penalizaciones por uso intensivo.

Lo que FineProxy sí tiene son dos parámetros de infraestructura, publicados abiertamente en los términos de servicio, diseñados para mantener un rendimiento consistente para todos los clientes en la red compartida:

Asignación de ancho de banda por servicio. Cada plan tiene un nivel máximo de ancho de banda basado en el tamaño de tu paquete de IPs, publicado en los términos de servicio. Un paquete de 300 IPs obtiene hasta 100 Mbps agregados. Escala a 3.000 IPs y el techo sube a 500 Mbps. Con 5.000+ IPs alcanza 1,5 Gbps, y los paquetes de más de 25.000 IPs obtienen hasta 5 Gbps. Estos son techos de ancho de banda por servicio, no por IP: todo tu paquete comparte la asignación. El ancho de banda crece con el tamaño de tu paquete porque los paquetes más grandes se ejecutan en proporcionalmente más capacidad de servidor. Esto no es throttling.

No existe un “modo lento” de velocidad: su tráfico fluye a la velocidad que soporte la conexión, hasta el techo de su nivel. La diferencia con el uso justo: estos niveles son fijos desde el momento en que adquiere el plan. No se reducen después de consumir cierta cantidad de datos. El primer día y el día treinta, el techo es el mismo.

Límites de conexiones simultáneas por servicio. Cada paquete también tiene un número máximo de conexiones simultáneas, publicado en los términos de servicio. Un paquete de 999 IPs permite hasta 1.500 conexiones simultáneas. Con 1.000-4.999 IPs es 3× la cantidad de IPs. Con 5.000-14.999 IPs es 2×, y por encima de 15.000 IPs es 1×. Si superas temporalmente el límite, el servicio entra en un breve modo lento (una conexión por IP) durante 5-60 minutos según la frecuencia, y luego vuelve automáticamente a la normalidad. Esto evita que un solo cliente sature los recursos del servidor a costa de los demás. Si tu flujo de trabajo realmente necesita más conexiones, puedes adquirir capacidad adicional: es un parámetro de infraestructura configurable, no una penalización.

Observe lo que está ausente en ambas listas: cualquier mención a los gigabytes consumidos. Los límites de FineProxy se refieren a velocidad de ancho de banda y número de conexiones — capacidad de infraestructura, no volumen de datos. Transmita 100 GB o 100 TB a través de sus proxies en un mes: las condiciones no cambian. No hay tarifa por excedente, ni ralentización progresiva, ni un correo de “ha sido marcado por uso excesivo”.

Por qué el precio fijo por IP hace que lo ilimitado sea real

La tarificación por gigabyte genera un conflicto estructural. Cuanto más tráfico consumes, más gana el proveedor, pero también más ancho de banda debe suministrar. En algún momento, el margen desaparece y empiezan a limitar la velocidad. Todo el marco de políticas de uso justo existe para proteger la economía del proveedor, no la experiencia del cliente.

FineProxy cobra por IP, no por gigabyte. La economía es diferente: una vez que la IP está provisionada en el servidor, el coste marginal del tráfico adicional es mínimo. El ancho de banda en centros de datos a la escala en la que opera FineProxy (más de 100.000 IPs propias, servidores AMD EPYC, canales agregados de 80 Gbps) cuesta una fracción de lo que los proveedores por GB cobran a sus clientes. No existe ningún incentivo económico para ralentizarte.

Esta es también la razón por la que los proxies de centro de datos e ISP son la opción natural para planes verdaderamente ilimitados. Los proxies residenciales enrutan el tráfico a través de dispositivos de consumo con ancho de banda limitado: los proveedores físicamente no pueden ofrecer un rendimiento sin restricciones a gran escala, motivo por el cual todos los planes residenciales “ilimitados” incluyen políticas de uso justo. Los proxies de centro de datos e ISP funcionan en hardware de servidor dedicado con enlaces de nivel empresarial. La capacidad existe. La cuestión es si el proveedor te la entrega o la restringe detrás de una FUP.

Qué tareas se benefician del tráfico genuinamente ilimitado

Scraping a gran escala. Catálogos de productos, resultados de búsqueda, listados inmobiliarios: tareas que generan cientos de gigabytes al mes. Con un plan de pago por GB, el coste crece de forma impredecible. Con el plan de tarifa plana de FineProxy, el precio es el mismo tanto si extraes 100 GB como 10 TB.

Monitorización continua. Seguimiento de precios, verificación de anuncios, monitorización de rankings SEO: operaciones 24/7 que nunca dejan de generar tráfico. La tarificación por GB convierte la monitorización continua en un problema presupuestario. La tarifa plana la hace predecible.

Contenido multimedia y descargas. Pruebas de streaming, descarga de archivos pesados, verificación de entrega de contenido. Estas tareas consumen mucho ancho de banda por naturaleza. Un proxy que se limita a partir de 50 GB resulta inútil para ellas.

Gestión de múltiples cuentas. Cada cuenta necesita su propia IP, y cada IP genera tráfico de forma continua. Multiplícalo por cientos o miles de cuentas y los costes por GB se vuelven prohibitivos. La tarificación por IP con tráfico ilimitado escala de forma lineal con el número de cuentas, no con el volumen de datos.