FineProxy incluye tráfico ilimitado en todos sus planes de proxy — datacenter, ISP y dedicados. Sin facturación por gigabyte, sin medidores de ancho de banda, sin limitación automática alcanzar algún techo invisible. Usted alquila IPs a una tarifa mensual fija, y los datos que fluyen a través de ellos no se contabilizan, no se limitan y no se ralentizan. Cuando busca el mejor plan de proxy ilimitado para comprar, esta distinción importa mucho más que la palabra “ilimitado” en una página destino, porque la mayoría de los proveedores utilizan ese término de forma muy diferente a lo que usted esperaría.

La trampa del uso justo

Busque “proxy ilimitado” y prácticamente todos los proveedores en los primeros resultados afirman ofrecer ancho de banda ilimitado. Lea sus términos de servicio y aparece un panorama muy diferente.

Un proveedor importante limita cada proxy a 100 GB mensuales: si supera ese umbral, le cambian silenciosamente a tarifas de pago por consumo excedente. Otro reduce sus sesiones concurrentes de 100 a 10 una vez que supera los 50 GB de tráfico en un ciclo de facturación. Un tercero introduce penalizaciones de latencia progresivas: 4 segundos de retraso artificial tras superar en 5 GB su límite flexible, escalando hasta 13 segundos después de 500 GB. Algunos proveedores reducen su velocidad de 300-400 Mbps a 100 Mbps alcanzar un umbral, y pueden bajarla hasta 5 Mbps si continúa el uso “intensivo”.

Estas políticas tienen nombre: política de uso justo, política de uso aceptable, FUP. El patrón es siempre el mismo: “ilimitado” en la página de precios, restricciones en la letra pequeña. La definición de “uso excesivo” varía según el proveedor y suele ser lo bastante ambigua como para que cargas de trabajo legítimas activen penalizaciones. Si está haciendo scraping de catálogos de productos, monitorizando precios en miles de páginas o ejecutando automatizaciones que generan cientos de gigabytes al mes, alcanzará estos límites. La etiqueta “ilimitado” pierde todo significado en el momento en que se activa una cláusula de uso justo.

Cómo lo hace FineProxy de forma diferente

FineProxy no monitoriza su consumo de tráfico. No hay ningún medidor registrando cuántos gigabytes pasan por sus proxies. No existe un umbral a partir del cual la velocidad baje, las sesiones se restrinjan o se le traslade discretamente a un plan de facturación por consumo. Un proxy con datos ilimitados de FineProxy significa exactamente eso: sin límites de datos, sin seguimiento de volumen, sin penalizaciones por uso intensivo.

Lo que FineProxy sí tiene son dos parámetros de infraestructura, publicados abiertamente en los términos de servicio, diseñados para mantener un rendimiento consistente para todos los clientes en la red compartida:

Asignación de ancho de banda por servicio. Cada plan tiene un nivel máximo de ancho de banda basado en el tamaño de tu paquete de IPs, publicado en los términos de servicio. Un paquete de 300 IPs obtiene hasta 100 Mbps agregados. Escala a 3.000 IPs y el techo sube a 500 Mbps. Con 5.000+ IPs alcanza 1,5 Gbps, y los paquetes de más de 25.000 IPs obtienen hasta 5 Gbps. Estos son techos de ancho de banda por servicio, no por IP: todo tu paquete comparte la asignación. El ancho de banda crece con el tamaño de tu paquete porque los paquetes más grandes se ejecutan en proporcionalmente más capacidad de servidor. Esto no es throttling.

No existe un “modo lento” de velocidad: su tráfico fluye a la velocidad que soporte la conexión, hasta el techo de su nivel. La diferencia con el uso justo: estos niveles son fijos desde el momento en que adquiere el plan. No se reducen después de consumir cierta cantidad de datos. El primer día y el día treinta, el techo es el mismo.

Límites de conexiones simultáneas por servicio. Cada paquete también tiene un número máximo de conexiones simultáneas, publicado en los términos de servicio. Un paquete de 999 IPs permite hasta 1.500 conexiones simultáneas. Con 1.000-4.999 IPs es 3× la cantidad de IPs. Con 5.000-14.999 IPs es 2×, y por encima de 15.000 IPs es 1×. Si superas temporalmente el límite, el servicio entra en un breve modo lento (una conexión por IP) durante 5-60 minutos según la frecuencia, y luego vuelve automáticamente a la normalidad. Esto evita que un solo cliente sature los recursos del servidor a costa de los demás. Si tu flujo de trabajo realmente necesita más conexiones, puedes adquirir capacidad adicional: es un parámetro de infraestructura configurable, no una penalización.

Observe lo que está ausente en ambas listas: cualquier mención a los gigabytes consumidos. Los límites de FineProxy se refieren a velocidad de ancho de banda y número de conexiones — capacidad de infraestructura, no volumen de datos. Transmita 100 GB o 100 TB a través de sus proxies en un mes: las condiciones no cambian. No hay tarifa por excedente, ni ralentización progresiva, ni un correo de “ha sido marcado por uso excesivo”.

Por qué el precio fijo por IP hace que lo ilimitado sea real

La tarificación por gigabyte genera un conflicto estructural. Cuanto más tráfico consumes, más gana el proveedor, pero también más ancho de banda debe suministrar. En algún momento, el margen desaparece y empiezan a limitar la velocidad. Todo el marco de políticas de uso justo existe para proteger la economía del proveedor, no la experiencia del cliente.

FineProxy cobra por IP, no por gigabyte. La economía es diferente: una vez que la IP está provisionada en el servidor, el coste marginal del tráfico adicional es mínimo. El ancho de banda en centros de datos a la escala en la que opera FineProxy (más de 100.000 IPs propias, servidores AMD EPYC, canales agregados de 80 Gbps) cuesta una fracción de lo que los proveedores por GB cobran a sus clientes. No existe ningún incentivo económico para ralentizarte.

Esta es también la razón por la que los proxies de centro de datos e ISP son la opción natural para planes verdaderamente ilimitados. Los proxies residenciales enrutan el tráfico a través de dispositivos de consumo con ancho de banda limitado: los proveedores físicamente no pueden ofrecer un rendimiento sin restricciones a gran escala, motivo por el cual todos los planes residenciales “ilimitados” incluyen políticas de uso justo. Los proxies de centro de datos e ISP funcionan en hardware de servidor dedicado con enlaces de nivel empresarial. La capacidad existe. La cuestión es si el proveedor te la entrega o la restringe detrás de una FUP.

Qué tareas se benefician del tráfico genuinamente ilimitado

Scraping a gran escala. Catálogos de productos, resultados de búsqueda, listados inmobiliarios: tareas que generan cientos de gigabytes al mes. Con un plan de pago por GB, el coste crece de forma impredecible. Con el plan de tarifa plana de FineProxy, el precio es el mismo tanto si extraes 100 GB como 10 TB.

Monitorización continua. Seguimiento de precios, verificación de anuncios, monitorización de rankings SEO: operaciones 24/7 que nunca dejan de generar tráfico. La tarificación por GB convierte la monitorización continua en un problema presupuestario. La tarifa plana la hace predecible.

Contenido multimedia y descargas. Pruebas de streaming, descarga de archivos pesados, verificación de entrega de contenido. Estas tareas consumen mucho ancho de banda por naturaleza. Un proxy que se limita a partir de 50 GB resulta inútil para ellas.