FineProxyは、すべてのプロキシプラン（データセンター、ISP、専用）に無制限トラフィックを含めています。ギガバイト単位の課金なし、帯域幅メーターなし、見えない上限に達した際の自動スロットリングもありません。月額定額でIPをレンタルし、そこを流れるデータは計測されず、上限もなく、速度低下もありません。購入すべき最適な無制限プロキシプランを探す際、この違いはランディングページに表示される“無制限”という言葉よりも重要です。なぜなら、ほとんどのプロバイダーはこの言葉をお客様が期待するのとは異なる意味で使用しているからです。

「フェアユース」の罠

“無制限プロキシ”で検索すると、上位に表示されるほぼすべてのプロバイダーが無制限帯域幅を謳っています。しかし、利用規約を読むと、まったく異なる実態が見えてきます。

ある大手プロバイダーは、各プロキシに月間100 GBの上限を設定しており、超過すると自動的に従量課金の超過料金に切り替わります。別のプロバイダーは、請求サイクル内でトラフィックが50 GBを超えると、同時セッション数が100から10に削減されます。さらに別のプロバイダーは、段階的なレイテンシペナルティを導入しており、ソフトキャップを5 GB超過した時点で4秒の人為的遅延が発生し、500 GB超過後は最大13秒まで増加します。一部のプロバイダーは、閾値に達すると速度を300〜400 Mbpsから100 Mbpsに低下させ、“大量”利用が続くと5 Mbpsまで落とすこともあります。

これらのポリシーには名前があります——フェアユースポリシー、利用規約ポリシー、FUP。パターンは共通しています。料金ページでは“無制限”と記載しながら、細則で制限をかけるのです。“過度な利用”の定義はプロバイダーごとに異なり、正当なワークロードでもペナルティが発動するほど曖昧なケースが多々あります。商品カタログのスクレイピング、数千ページにわたる価格モニタリング、月間数百ギガバイトを生成する自動化処理を行っている場合、これらの制限に確実に到達します。フェアユース条項が発動した瞬間、“無制限”というラベルは意味を失います。

FineProxyはどう違うのか

FineProxy はお客様のトラフィック消費量を監視しません。プロキシを通過するギガバイト数を追跡するメーターは存在しません。速度が低下したり、セッションが制限されたり、知らないうちに従量課金プランに移行されるような閾値もありません。FineProxy の無制限データプロキシとは、文字通りそのままの意味です — データ制限なし、通信量の追跡なし、大量利用に対するペナルティなし。

FineProxyが設けているのは、共有ネットワーク上のすべてのお客様に一貫したパフォーマンスを提供するために設計された、利用規約で公開されている2つのインフラパラメータです。

サービスごとの帯域幅割り当て。各プランには、IPパッケージのサイズに基づく最大帯域幅ティアが設定されており、利用規約に公開されています。300 IPパッケージでは最大100 Mbpsの合計帯域幅が利用可能です。3,000 IPにスケールアップすると上限は500 Mbpsに上がります。5,000 IP以上では1.5 Gbps、25,000 IP以上のパッケージでは最大5 Gbpsとなります。これらはサービス単位の帯域幅上限であり、IP単位ではありません——パッケージ全体で割り当てを共有します。パッケージサイズが大きくなるほど帯域幅が増えるのは、大規模パッケージほど比例してより多くのサーバー容量で運用されるためです。これはスロットリングではありません。

速度に“スローモード”はありません。トラフィックは接続がサポートする速度で、ティア上限まで流れます。フェアユースとの違いは、これらのティアがプラン購入時点で固定されている点です。一定量のデータを使用した後に縮小されることはありません。初日でも30日目でも、上限は同じです。

両方のリストに記載されていないものにご注目ください。消費ギガバイト数に関する記述は一切ありません。FineProxyの制限は帯域速度と接続数、つまりインフラのキャパシティに関するものであり、データ量ではありません。月に100 GBでも100 TBでもプロキシを通じて転送可能で、条件は変わりません。超過料金も、段階的な速度制限も、「過剰利用のフラグが立ちました」というメールもありません。

IP単位の定額料金が「本当の無制限」を実現する理由

ギガバイト単位の課金は、構造的な利益相反を生みます。お客様がトラフィックを増やすほどプロバイダーの収益は増えますが、同時に供給すべき帯域幅も増加します。ある時点でマージンがなくなり、スロットリングが始まります。フェアユースポリシーの枠組み全体が、お客様の体験ではなくプロバイダーの経済性を守るために存在しているのです。

FineProxyはギガバイト単位ではなく、IP単位で課金します。経済構造が異なります。IPがサーバー上にプロビジョニングされれば、追加トラフィックの限界コストは最小限です。FineProxyが運用する規模（100,000以上の自社IP、AMD EPYCサーバー、80 Gbps合計チャネル）でのデータセンター帯域幅コストは、GB課金プロバイダーがクライアントに請求する金額のほんの一部です。お客様の速度を落とす経済的なインセンティブは存在しません。

データセンターおよびISPプロキシが真の無制限プランに最適である理由もここにあります。住宅用プロキシは帯域幅が限られたコンシューマーデバイスを経由するため、プロバイダーは物理的に大規模な無制限スループットを提供できません。だからこそ、住宅用の“無制限”プランにはすべてフェアユースポリシーが付随するのです。データセンターおよびISPプロキシは、エンタープライズグレードのアップリンクを備えた専用サーバーハードウェア上で動作します。容量はあります。問題は、プロバイダーがそれをお客様に開放するか、FUPで制限するかです。

真に無制限のトラフィックが活きるタスクとは

大規模スクレイピング。商品カタログ、検索結果、不動産物件情報など、月間数百ギガバイトのトラフィックを発生させるタスクです。GB単位の従量課金プランではコストが予測しにくくなります。FineProxyの定額プランなら、100 GBでも10 TBでも料金は変わりません。

継続的モニタリング。価格追跡、広告検証、SEOランキング監視など、24時間365日トラフィックを生成し続けるオペレーションです。GB単位の課金では継続的モニタリングが予算上の問題になります。定額制なら、コストは常に予測可能です。

メディアとダウンロード。ストリーミングテスト、大容量ファイルのダウンロード、コンテンツ配信の検証など。これらのタスクは本質的に帯域幅を大量に消費します。50 GBでスロットリングがかかるプロキシでは対応できません。