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無制限プロキシ

データ上限なしのデータセンター＆ISPプロキシ：最大5 Gbpsの固定帯域幅ティア、SOCKS5/HTTP/HTTPS対応、フェアユースペナルティなし。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

帯域幅無制限 を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 通信量無制限のヨーロッパのデータセンタープロキシを1,000個購入
  • HTTPプロキシリストをJSONでエクスポート
  • プロキシサービスで許可されているIPを更新する
  • 利用中サービスの無効なIPやエラー発生中のIPを確認
  • プロキシプランのステータスと請求詳細を表示する
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

通信量による従量課金なし

素晴らしいサービスです。支払い後、短時間でプロキシを利用できるようになります。IPがたくさんあるので、仕事の生産性が上がります。速度が良く、通信量も無制限なのもありがたいです。

Diana DeeFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

購入前にFineProxyを試してみようと思い、無料の60分間トライアルに登録しました。正直、うれしい驚きでした！設定は即座に完了し、接続速度は素晴らしく、すべてが驚くほどスムーズに動作します。本契約を購入する前にプロキシを十分にテストさせてくれるのは最高です。自分のプロジェクト用に必ずパッケージを購入します。このサービスは期待を上回りました。

NickDieg, 今年英語から翻訳ソース

稼働率に優れ、セキュリティが強固で、幅広いIPを備えた、高速で信頼できるプロキシプロバイダーです。カスタマーサポートが素晴らしく設定も簡単なので、スクレイピングや匿名化に最適です。

AspasSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

アカウント運用

5年以上使っていますが、データスクレイピング、ソーシャルネットワーク、そのほかあらゆる自動化プロジェクトに使える素晴らしいプロキシです。IPのローテーションは速く、他社とは違ってほぼすべてのプロキシがブロックされていません。カスタマーサポートもかなり良いです。

synk.pitNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxyを数か月利用しました。プロキシは良質です。以前からずっとソーシャルネットワーク用に購入しています。質問があれば、すぐに返答が来ます。条件はとても柔軟で、いつでも交渉できます。全体として、極めて好印象です。強くおすすめします。

Oleg BarFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
FineProxyはトラフィック使用量を追跡しますか？いいえ

いいえ。FineProxy はサービスごとのトラフィック消費量を監視しておりません。帯域幅メーター、月間ギガバイト上限、データ使用量に基づいて速度やセッション数を低下させる仕組みは一切ありません。トラフィックは真に無制限です。FineProxy が公開しているのは、サービスサイズごとの帯域幅ティアと同時接続数の制限のみであり、これらはインフラパラメーターであって使用量ベースのペナルティではありません。

同時接続数の上限に達した場合はどうなりますか？一時的な低速モード

サービスは一時的にスローモードに入り、IPあたり1接続に制限されます。制限時間は5〜60分で、過去24時間に制限を超過した頻度に応じて変動します。制限期間が終了すると、通常の動作が自動的に再開されます。ワークフローで常により多くの接続が必要な場合は、パッケージに対して追加の同時接続容量をご購入いただけます。

フェアユースポリシーとはどう違うのですか？固定インフラの制限

他社のフェアユースポリシーは、消費したデータ量に基づいてペナルティを発動します——速度の制限、セッション数の削減、閾値超過後の超過課金などです。FineProxyの帯域幅ティアと接続制限は、プラン購入日から固定されており、トラフィック量によって変動することはありません。“フェアユース超過”という状態は存在しません。月間10 TBを使用しても、10 GBを使用した時と同じ帯域幅ティアが維持されます。

無制限利用に最適なプロキシタイプはどれですか？データセンタープロキシ

データセンタープロキシは、専用サーバーハードウェアとエンタープライズグレードのアップリンク上で動作するため、最も高い帯域幅ティアと最も安定した無制限体験を提供します。FineProxyのISPプロキシも、同じインフラ上で無制限トラフィックが含まれています。他社の住宅用プロキシは、隠れたフェアユース制限が最も多いタイプです——コンシューマーグレードの接続に依存しているため、大規模な無制限スループットを維持できないのです。

IPを追加購入せずに帯域幅ティアをアップグレードできますか？IP数を拡張

帯域幅ティアはIPパッケージのサイズに連動しており、大規模パッケージほど高い帯域幅上限が適用されます。上位ティアに移行するには、IP数をスケールアップしてください。同時接続数のみを増やしたい場合は、IP数を変更せずに追加接続を購入できます。

ガイド

「無制限」の本当の意味 — そしてほとんどのプロバイダーがそれを実現していない理由

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

FineProxyは、すべてのプロキシプラン（データセンター、ISP、専用）に無制限トラフィックを含めています。ギガバイト単位の課金なし、帯域幅メーターなし、見えない上限に達した際の自動スロットリングもありません。月額定額でIPをレンタルし、そこを流れるデータは計測されず、上限もなく、速度低下もありません。購入すべき最適な無制限プロキシプランを探す際、この違いはランディングページに表示される“無制限”という言葉よりも重要です。なぜなら、ほとんどのプロバイダーはこの言葉をお客様が期待するのとは異なる意味で使用しているからです。

「フェアユース」の罠

“無制限プロキシ”で検索すると、上位に表示されるほぼすべてのプロバイダーが無制限帯域幅を謳っています。しかし、利用規約を読むと、まったく異なる実態が見えてきます。

ある大手プロバイダーは、各プロキシに月間100 GBの上限を設定しており、超過すると自動的に従量課金の超過料金に切り替わります。別のプロバイダーは、請求サイクル内でトラフィックが50 GBを超えると、同時セッション数が100から10に削減されます。さらに別のプロバイダーは、段階的なレイテンシペナルティを導入しており、ソフトキャップを5 GB超過した時点で4秒の人為的遅延が発生し、500 GB超過後は最大13秒まで増加します。一部のプロバイダーは、閾値に達すると速度を300〜400 Mbpsから100 Mbpsに低下させ、“大量”利用が続くと5 Mbpsまで落とすこともあります。

これらのポリシーには名前があります——フェアユースポリシー、利用規約ポリシー、FUP。パターンは共通しています。料金ページでは“無制限”と記載しながら、細則で制限をかけるのです。“過度な利用”の定義はプロバイダーごとに異なり、正当なワークロードでもペナルティが発動するほど曖昧なケースが多々あります。商品カタログのスクレイピング、数千ページにわたる価格モニタリング、月間数百ギガバイトを生成する自動化処理を行っている場合、これらの制限に確実に到達します。フェアユース条項が発動した瞬間、“無制限”というラベルは意味を失います。

FineProxyはどう違うのか

FineProxy はお客様のトラフィック消費量を監視しません。プロキシを通過するギガバイト数を追跡するメーターは存在しません。速度が低下したり、セッションが制限されたり、知らないうちに従量課金プランに移行されるような閾値もありません。FineProxy の無制限データプロキシとは、文字通りそのままの意味です — データ制限なし、通信量の追跡なし、大量利用に対するペナルティなし。

FineProxyが設けているのは、共有ネットワーク上のすべてのお客様に一貫したパフォーマンスを提供するために設計された、利用規約で公開されている2つのインフラパラメータです。

サービスごとの帯域幅割り当て。各プランには、IPパッケージのサイズに基づく最大帯域幅ティアが設定されており、利用規約に公開されています。300 IPパッケージでは最大100 Mbpsの合計帯域幅が利用可能です。3,000 IPにスケールアップすると上限は500 Mbpsに上がります。5,000 IP以上では1.5 Gbps、25,000 IP以上のパッケージでは最大5 Gbpsとなります。これらはサービス単位の帯域幅上限であり、IP単位ではありません——パッケージ全体で割り当てを共有します。パッケージサイズが大きくなるほど帯域幅が増えるのは、大規模パッケージほど比例してより多くのサーバー容量で運用されるためです。これはスロットリングではありません。

速度に“スローモード”はありません。トラフィックは接続がサポートする速度で、ティア上限まで流れます。フェアユースとの違いは、これらのティアがプラン購入時点で固定されている点です。一定量のデータを使用した後に縮小されることはありません。初日でも30日目でも、上限は同じです。

サービスごとの同時接続数制限。各パッケージには最大同時接続数が設定されており、利用規約に記載されています。999 IPパッケージでは最大1,500同時接続が可能です。1,000～4,999 IPではIP数の3倍、5,000～14,999 IPでは2倍、15,000 IP以上では1倍となります。一時的に制限を超過した場合、頻度に応じて5～60分間の短時間スローモード（IPあたり1接続）に入り、その後自動的に通常状態に復帰します。これは、1つのクライアントが他のお客様を犠牲にしてサーバーリソースを占有することを防ぐための仕組みです。ワークフロー上、より多くの接続数が本当に必要な場合は、追加キャパシティをご購入いただけます。これはインフラストラクチャの設定パラメータであり、ペナルティではありません。

両方のリストに記載されていないものにご注目ください。消費ギガバイト数に関する記述は一切ありません。FineProxyの制限は帯域速度と接続数、つまりインフラのキャパシティに関するものであり、データ量ではありません。月に100 GBでも100 TBでもプロキシを通じて転送可能で、条件は変わりません。超過料金も、段階的な速度制限も、「過剰利用のフラグが立ちました」というメールもありません。

IP単位の定額料金が「本当の無制限」を実現する理由

ギガバイト単位の課金は、構造的な利益相反を生みます。お客様がトラフィックを増やすほどプロバイダーの収益は増えますが、同時に供給すべき帯域幅も増加します。ある時点でマージンがなくなり、スロットリングが始まります。フェアユースポリシーの枠組み全体が、お客様の体験ではなくプロバイダーの経済性を守るために存在しているのです。

FineProxyはギガバイト単位ではなく、IP単位で課金します。経済構造が異なります。IPがサーバー上にプロビジョニングされれば、追加トラフィックの限界コストは最小限です。FineProxyが運用する規模（100,000以上の自社IP、AMD EPYCサーバー、80 Gbps合計チャネル）でのデータセンター帯域幅コストは、GB課金プロバイダーがクライアントに請求する金額のほんの一部です。お客様の速度を落とす経済的なインセンティブは存在しません。

データセンターおよびISPプロキシが真の無制限プランに最適である理由もここにあります。住宅用プロキシは帯域幅が限られたコンシューマーデバイスを経由するため、プロバイダーは物理的に大規模な無制限スループットを提供できません。だからこそ、住宅用の“無制限”プランにはすべてフェアユースポリシーが付随するのです。データセンターおよびISPプロキシは、エンタープライズグレードのアップリンクを備えた専用サーバーハードウェア上で動作します。容量はあります。問題は、プロバイダーがそれをお客様に開放するか、FUPで制限するかです。

真に無制限のトラフィックが活きるタスクとは

大規模スクレイピング。商品カタログ、検索結果、不動産物件情報など、月間数百ギガバイトのトラフィックを発生させるタスクです。GB単位の従量課金プランではコストが予測しにくくなります。FineProxyの定額プランなら、100 GBでも10 TBでも料金は変わりません。

継続的モニタリング。価格追跡、広告検証、SEOランキング監視など、24時間365日トラフィックを生成し続けるオペレーションです。GB単位の課金では継続的モニタリングが予算上の問題になります。定額制なら、コストは常に予測可能です。

メディアとダウンロード。ストリーミングテスト、大容量ファイルのダウンロード、コンテンツ配信の検証など。これらのタスクは本質的に帯域幅を大量に消費します。50 GBでスロットリングがかかるプロキシでは対応できません。

マルチアカウント管理。各アカウントに固有のIPが必要であり、各IPは継続的にトラフィックを発生させます。これを数百・数千のアカウント分で掛け合わせると、GB単位のコストは膨大になります。無制限トラフィック付きのIP単位課金なら、データ量ではなくアカウント数に比例して直線的にスケールします。