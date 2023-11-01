Instagram用プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- Instagramの1アカウント向けに専用IPを1個購入
- Instagram向けプロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- InstagramプロキシリストをJSONとしてエクスポート
- 本日エラー率が最も高かったInstagram用プロキシサービスを表示
- Instagram専用プロキシで利用可能なロケーションを表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
アカウント運用
データスクレイピングのプロジェクトでこのサービスを5年以上利用していますが、ずっと素晴らしいです。ローテーティングIPと高速な性能を提供しており、ほかの多くのプロキシとは違って、ソーシャルメディアのプラットフォームでブロックされません。
FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。
ロケーションと在庫
良いサービスです。以前は米国のパッケージを利用していましたが、今は北米・南米パッケージに変更し、ものすごく速くなりました😉
稼働状況：接続が切れることなく3～7日間安定して使える優れたプロキシ 速度：TikTok、Gmail、暗号資産ウォレットへのログインに十分な速さ 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、さらにはUDPにも対応 世界各地をカバー：米国、ドイツ、フランス、日本など
APIとエージェントによるアクセス
価格は妥当で、プロキシも問題なく動作します。APIの設定も簡単です。この価格なら文句なくおすすめできます！
IPの多様性を必要とするアプリを開発するうえで、FINEproxy.ORGは頼れる味方になっています。APIを私たちのシステムへ統合する作業はスムーズでした。速度と信頼性はおおむね良好で、時折低下することもありましたが、チームがすぐに解決してくれました。」
1 つのプロキシを複数のアカウントに使用できますか?アカウントごとに1つ
技術的には可能ですが、Instagramのようなセッションベースのワークフローでは、アカウントごとに1つの静的IPを使用することを強くお勧めします。アカウントをIPで分離することで、クロスシグナルリスク（共有フィンガープリント、混在するCookieなど）を軽減し、ログイン、プロフィール編集、各種アクションの一貫性を保てます。多数のアカウントを管理する場合は、静的IPと1対1でマッピングし、各プロフィールを常に同じアドレスで運用してください。
これらのプロキシは Instagram ボットで機能しますか?はい
当社のサーバーグレードプロキシは、Jarvee、Gramdominator、Dolphin Anty、Multilogin、GoLogin、AdsPowerなど、ほとんどの自動化ツールやカスタムスクリプトと連携します。プロキシリストを直接アップロードするか、URLで取得するか、当社のREST APIをご利用いただけます。
住宅用プロキシまたはモバイル プロキシを提供していますか?静的ISP
当社ではモバイルプロキシや通常のローテーション住宅用プロキシは販売しておりません。ただし、静的ISP（スタティック・レジデンシャル）IPv4、つまり一般消費者向けISPが割り当てたIPアドレスをご提供しています。ターゲットサイトがデータセンターASNを厳しく検査する場合に有用です。自動化が初めての方や、トラブルを減らしたい方には、静的ISPプロキシが最適です。
共有プロキシですか、専用プロキシですか？両方
どちらのオプションもあります。専用IPはお客様だけに割り当てられます。大規模プールプランは共有型で、1つのIPに対して最大3名のお客様が同時に利用する場合があります。機密性の高いアカウントや長期運用するアカウントには専用IPを、大規模な軽量タスクには共有プールをお選びください。
別の国からプロフィールを登録できますか？はい
はい。必要な国のプロキシを選択し、サインイン、メール/電話認証、初回ログイン、プロフィール設定まで、フロー全体を通じてそのIPを安定して維持してください。地域の一貫性により、正しい言語、通貨、リスクチェックが適切に表示されます。
パソコンでInstagramのウェブ版をブロック解除するには？ブラウザを設定
ブラウザのネットワーク設定を開き、プロキシアドレスとポートを入力して保存し、Instagramを再読み込みしてください。これでInstagramへのブロック解除ログインが完了します。サイトにはお客様の所在地ではなく、プロキシのロケーションが表示されます。VPNソフトやブラウザ拡張機能は不要です。FineProxyのプロキシはChrome、Firefox、Edge、Safariなど、あらゆるブラウザで追加ソフトなしにご利用いただけます。