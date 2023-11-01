ローテーションプロキシ

APIクレジットは、リクエストが生成する負荷を計測するための内部課金単位です。すべてのプランには固定のクレジット数が含まれており、送信リクエストごとにターゲットウェブページの複雑さに応じた量が差し引かれます。

HTMLまたはJSONのみを読み込むシンプルなリクエストは通常1クレジットで処理されます。スクリプト、画像、CSSファイル、フォント、API、トラッキングリクエストなど複数の並列アセットを読み込むリクエストは、より多くのクレジットを消費します。各アセットは個別のダウンストリームリクエストとしてカウントされます。

以下の数値は概算であり、ウェブサイトによって異なります。

1クレジット — シンプルなAPIスタイルのリクエスト、ブラウザなし、JSなし

— シンプルなAPIスタイルのリクエスト、ブラウザなし、JSなし 2〜3クレジット — no-JSブラウザリクエスト（基本DOM、レンダリングなし）

— no-JSブラウザリクエスト（基本DOM、レンダリングなし） 約10クレジット — JS レンダリング付きフルヘッドレスブラウザ、一般的なDCプロキシ負荷

— JS レンダリング付きフルヘッドレスブラウザ、一般的なDCプロキシ負荷 10～15以上のクレジット — スクリプト、トラッカー、広告、アナリティクス、大容量アセットバンドルが多い重いページ

ウェブサイトによって、DOM構造、JSバンドル、アセットチェーンは異なります。わずか数ファイルしか読み込まないサイトもあれば、1ページあたり30以上のダウンストリームリクエストが発生するサイトもあります。

実際の消費量を計算する方法

プランをご契約いただく前に、クレジット使用量を簡単に見積もることができます。

スクレイピングしたいページを開きます。

以下のようなツールを使って、並列リクエスト数を確認してください RequestMap

読み込まれるアセット数 ≈ ページ読み込みあたりのクレジット数

これにより、ワークフローが消費するAPIクレジット数を正確に予測できます。当社のインフラに到達したリクエストはすべてクレジットを消費します。404、429、503、タイムアウトなどのエラーレスポンスも含まれます。ターゲットサイトがエラーを返した場合でも、当社側ではリクエストの処理とルーティングを完了しているためです。