ローテーションプロキシ

ローテーティングプロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
現在のプランを読み込んでいます…
基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ローテーティング.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|こちらがおすすめローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- ローテーティングプロキシプランを購入する
- ローテーティングプロキシの残りクレジットを表示
- ローテーティングプロキシの認証情報をエクスポート
- 利用中サービスの状態と次回支払期限を表示
- ローテーティングプロキシプランの請求書詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
製品概要
FineProxyのローテーティングプロキシ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
APIとエージェントによるアクセス
複雑な設定なしでプロキシを必要とする人にとって、非常に便利なサービスです。すぐに使い始められ、さまざまな国を選べるうえ、プランの品ぞろえも十分です。分析と自動化の作業にプロキシを利用し、その結果に完全に満足しました。
高速で信頼性が高く、稼働率にも優れ、サポートも素晴らしいうえ、手頃な料金のプロキシサービスです。安全なブラウジングや自動化タスクに最適です！
ロケーションと在庫
FineProxyを長い間使っていますが、最高です！サービスは高速で信頼性が高く、選べるIPも豊富です。プライバシー保護のためでも、さまざまな地域のコンテンツにアクセスするためでも、FineProxyは常に期待に応えてくれました。
Fineproxy.orgは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。
高負荷時の速度
これまで利用した中で最高のプロキシサービスです。強くおすすめします。8か月以上、何の問題もなく利用しています。
FineProxyを数か月利用していますが、これまで出会った中でも間違いなく最高のプロキシサービスの一つです！接続は安定していて高速かつ安全なので、ブラウジングや地域制限コンテンツへのアクセスもスムーズです。FineProxyは多種多様なIPを提供しており、IPの切り替えも素早く手間がかかりません。カスタマーサポートは対応が早く親切で、質問があるといつでも助けてくれます。さらに、この水準のサービスとしては料金の競争力が驚くほど高いです。信頼性と効率性に優れたプロキシを必要とする方にはFineProxyを強くおすすめします！
APIクレジットとは何ですか？使用量はどのように見積もればよいですか？リクエスト単位
APIクレジットは、リクエストが生成する負荷を計測するための内部課金単位です。すべてのプランには固定のクレジット数が含まれており、送信リクエストごとにターゲットウェブページの複雑さに応じた量が差し引かれます。
HTMLまたはJSONのみを読み込むシンプルなリクエストは通常1クレジットで処理されます。スクリプト、画像、CSSファイル、フォント、API、トラッキングリクエストなど複数の並列アセットを読み込むリクエストは、より多くのクレジットを消費します。各アセットは個別のダウンストリームリクエストとしてカウントされます。
以下の数値は概算であり、ウェブサイトによって異なります。
- 1クレジット — シンプルなAPIスタイルのリクエスト、ブラウザなし、JSなし
- 2〜3クレジット — no-JSブラウザリクエスト（基本DOM、レンダリングなし）
- 約10クレジット — JS レンダリング付きフルヘッドレスブラウザ、一般的なDCプロキシ負荷
- 10～15以上のクレジット — スクリプト、トラッカー、広告、アナリティクス、大容量アセットバンドルが多い重いページ
ウェブサイトによって、DOM構造、JSバンドル、アセットチェーンは異なります。わずか数ファイルしか読み込まないサイトもあれば、1ページあたり30以上のダウンストリームリクエストが発生するサイトもあります。
実際の消費量を計算する方法
プランをご契約いただく前に、クレジット使用量を簡単に見積もることができます。
- スクレイピングしたいページを開きます。
- 以下のようなツールを使って、並列リクエスト数を確認してください RequestMap
- 読み込まれるアセット数 ≈ ページ読み込みあたりのクレジット数
これにより、ワークフローが消費するAPIクレジット数を正確に予測できます。当社のインフラに到達したリクエストはすべてクレジットを消費します。404、429、503、タイムアウトなどのエラーレスポンスも含まれます。ターゲットサイトがエラーを返した場合でも、当社側ではリクエストの処理とルーティングを完了しているためです。
ローテーティングプロキシローテーティングプロキシを構成
有料の48時間オプションは、非ローテーティングのプロキシ製品でのみ利用できます。ローテーティングプロキシには標準期間を選択してください。
ローテーションプロキシがウェブスクレイピングに最適な理由とは？新しいIP
ローテーションプロキシはリクエストごとに新しいIPを割り当てるため、ウェブサイトによるブロックやレート制限を大幅に回避しやすくなります。リアルなヘッダーやユーザーエージェントと組み合わせることで、WAFやCAPTCHAチャレンジを突破しながら安定したスクレイピングセッションを維持できます。さらに無制限の帯域幅、無制限の同時接続、世界規模のIPプールを加えることで、市場価格の数分の一でエンタープライズグレードのスクレイピングAPIをご利用いただけます。
リクエストごとのIPローテーションは技術的にどのように機能しますか？新しいIPを自動取得
FineProxyの単一ゲートウェイ（1つのドメインと1つのポート）に接続するだけです。アプリケーションがリクエストを送信すると、ゲートウェイが約100,000のアドレスプールからIPを選択し、そのIPを経由してリクエストを転送します。次のリクエストでは自動的に別のIPが割り当てられます。プロキシリストの管理やローテーションロジックは一切不要です。すべてゲートウェイが処理します。
どのリクエストがAPIクレジットを消費しますか？プロキシ経由のリクエスト
当社インフラに到達するすべてのHTTPリクエストがクレジットを消費します。404や503などのエラーを返すリクエストも対象です。1回のページ読み込みで複数のダウンストリームリクエスト（スクリプト、画像、フォント）が発生する場合があり、それぞれが個別にカウントされます。
プランの有効期間はどのくらいですか？30日間
プランの有効期間は30日間、またはAPIクレジットをすべて使い切るまでのいずれか早い方です。未使用のクレジットは次の請求サイクルに繰り越されません。
詳細な利用統計は確認できますか？はい
はい。ダッシュボードでは、各アクティブプランに専用ページが用意されており、APIクレジットの使用状況、リクエスト履歴、消費パターンを確認いただけます。
APIクレジットの消費を抑えるには？不要なアセットをブロック
各リクエストで読み込まれるアセット数を減らすことで、使用量を抑えることができます。具体的な手法は以下のとおりです：
- accept-encoding: gzip, deflate, br を使用してペイロードサイズを圧縮
- 必要な場合を除き、ヘッドレスブラウザのレンダリングを回避
- 可能な場合、画像・フォント・重いJSの読み込みを無効化する
- APIエンドポイント向けにシンプルなリクエストモードを使用
一般的に、並行して読み込むアセットが少ないほど、消費クレジットも少なくなります。
スティッキーセッションには対応していますか？いいえ
100,000 IP — 数百万を謳う他社と比べて少なくないですか？プールの品質が重要
プロバイダーが「1,000万IP」と謳う場合、それは通常、これまでにネットワークを通過したすべてのIPの累計であり、現在アクティブな数ではありません。当社の10万アドレスはすべてデータセンターIPv4で、すべて稼働中、すべて自社で直接管理しています。さらに重要なのは、当社サービス専用であること。他の誰も使用していないため、常にクリーンな状態が保たれます。厳選された未共有のフレッシュなIPプールは、リサイクルされフラグ付きの大量IPプールを常に上回ります。
帯域幅の制限はありますか？帯域幅上限なし
制限はありません。FineProxyのローテーションプロキシは無制限トラフィック付きです。ギガバイト単位の課金はなく、大容量でもスロットリングはありません。毎月テラバイト規模のトラフィックを生成するオペレーションにとって、GB課金の住宅用プロキシとは根本的に異なるコスト構造です。
Google、Amazon、その他の高度に保護されたサイトにも使用できますか？対象次第
データセンターIPは、エンタープライズ向けアンチボットソリューションを導入しているサイトでは、より厳しいチェックを受けます。そのようなサイトには、住宅用プロキシやISPプロキシの方が一般的に効果的です。当社のローテーションデータセンタープールは、トップクラスのボット検知に投資していない大多数のサイト、つまりウェブの中間層に対して効果を発揮します。最も難易度の高いターゲットには、当社のローテーションプールにスマートなレート制限と適切なヘッダーを組み合わせるか、重要なページにはISPプロキシに切り替えてください。
スクレイパーとの連携方法は？1つのエンドポイントを使用
HTTPクライアントをFineProxyのゲートウェイエンドポイント（ドメイン:ポート）に向けるだけです。Python Requestsなら proxies パラメータ1つ、Scrapyならミドルウェア設定1つで完了します。HTTPプロキシをサポートする言語やツールであれば、すべて同じ方法で利用可能です。SDKもプロキシリストファイルもローテーション用コードも不要です。
ローテーションプロキシを使ったスクレイピングは合法ですか？通常は可能（制限あり）
公開されているデータの収集は、ほとんどの法域で合法です。2022年の米国控訴裁判所によるhiQ Labs対LinkedInの判決では、公開データのスクレイピングはコンピュータ詐欺・不正利用防止法に違反しないと確認されました。ただし、robots.txtやレート制限を尊重することは良い慣行であり、ブロックの低減にもつながるため、お客様ご自身の利益にもなります。プロキシ自体は標準的なネットワーキングツールであり、合法性はその使用方法に依存します。
ローテーティングプロキシ：
IPローテーションの仕組みと、プールの規模より品質が重要な理由
2024年、自動化されたトラフィックがインターネット上で人間のアクティビティを公式に上回りました。現在、ウェブリクエスト全体の51%がボットです（Imperva Bad Bot Report 2025）。スクレイパーとアンチボットシステム間の攻防はかつてないほど激化しており、スクレイピング専門家の65.8%が、強化される防御に対応するためだけにプロキシへの支出を年々増加させていると報告しています。 この仕組みの中心にあるのがIPローテーションです。1つのIPから数千件のリクエストを送ればブロックされます。しかし数百のIPがそれぞれ少数のリクエストを送れば、通常のトラフィックに見えます。
ローテーションプロキシの実際の仕組み
バックコネクト型ローテーションプロキシは、単一のドメインとポートという1つの接続ポイントを提供します。そのエントリーポイントにリクエストを送信すると、プロキシゲートウェイがプールからIPを選び、そのIPを経由してリクエストを転送します。次のリクエストは別のIPを経由します。ターゲットサイトからは、1台のスクレイパーではなく、数千のユニークな訪問者として認識されます。
FineProxyのローテーションプロキシサーバーは、リクエストごとにIPをローテーションする仕組みで、まさにこの方式で動作します。エントリーポイント（ドメイン＋ポート）が提供され、各リクエストごとにシステムが当社のプールから新しいIPv4アドレスを割り当てます。スティッキーセッションはなく、すべてのリクエストで新しいIPが使われます。同じサイトに何千回もアクセスしながら、一人のユーザーに見えないようにしたい場合、この構成が最適です。
100,000の専用IPがコスト計算を変える理由
プロキシプロバイダーはプールサイズを大々的に宣伝するのが好きです。「1,000万IP」「7,200万IP」といった具合に。しかし、The Web Scraping Clubの調査は重要なポイントを示しています。適切に管理された高品質なIPプールは、何千もの使い古されたアドレスを常に上回るという点です。重要なのはIPの数ではなく、それらがどれだけクリーンか、そして同じターゲットで他の誰かが使用していないかどうかです。
FineProxyのアプローチをご紹介します。当社のスクレイピング用プロキシプールには、約100,000のユニークなIPv4アドレスが含まれています。すべてデータセンターIPで、すべて当社が直接管理しています。リセラーではなく、当社自身がプロバイダーです。これらのIPは当社のネットワークにのみ存在し、他のプロキシサービスでは一切見つかりません。
FineProxyのローテーションプロキシサービスをご購入いただくと、そのプール内のアドレスは他プラットフォームのお客様と共有されません。他の誰かが同じターゲットに対してIPを消耗させることはありません。これこそが、100KのクリーンかつエクスクルーシブなIPと、市場のあらゆるスクレイピングサービスが奪い合う1,000万のリサイクルIPとの決定的な違いです。
ローテーションデータセンタープロキシの経済性
住宅用ローテーションプロキシの料金はGBあたり$1～15です。大規模運用では驚くほど膨らみます。本格的なスクレイピングでは月に数テラバイトを消費することも珍しくありません。$3/GBの場合、1テラバイトで$3,000のコストになります。
無制限のローテーションプロキシ帯域幅を備えたローテーションデータセンタープロキシは、コスト構造を根本から変えます。FineProxyのローテーションプロキシはギガバイト単位の課金がありません。プールへのアクセスに対して料金を支払い、トラフィックは無制限です。毎日数百万リクエストを実行するチームにとって、これは事業として成立するかどうかの分かれ目です。
トレードオフとして、データセンターIPは住宅用IPと比べてアンチボットシステムに検出されやすい傾向があります。しかし、ここでプールのエクスクルーシブ性が重要になります。他のサービスを経由して使い回されていないクリーンなデータセンターアドレスは、リサイクルされたIPよりもはるかに低い抵抗しか受けません。そして、ウェブの大部分 — Cloudflare EnterpriseやAkamai Bot Managerのようなエンタープライズグレードのアンチボットが導入されていないサイト — では、データセンタープロキシはコストを大幅に抑えながら完璧に機能します。
ローテーションプロキシが適しているケースと適さないケース
効果的な用途：
大規模なウェブスクレイピングが主要なユースケースです。すべてのリクエストが異なるIPから送信されるため、ターゲットサイトが検出できるパターンが生まれません。ウェブスクレイピング用ローテーションプロキシを使えば、単一のスクレイパーが多数の独立した訪問者のように見えます。多くのECプラットフォームでは、単一アドレスからの1時間あたり100～300リクエスト程度で不審と判断されるため、大規模なローテーションプールに負荷を分散させることで、各アドレスのしきい値を大幅に下回る状態を維持できます。
価格モニタリングも同じ原理で機能します。チェックが分散されるため、同じアドレスが同一ストアに繰り返しアクセスすることがなくなります。SEOランキングトラッキングにも有効です。検索エンジンは単一IPからの繰り返しクエリにレート制限をかけるためです。また、トラフィックアービトラージチームは、HTTPローテーションプロキシを使用して、オファーの検証やキャンペーンパフォーマンスの確認を広範なプールにわたって行い、プラットフォームにアクティビティを紐付けられることなく運用しています。
適さないケース：
ソーシャルメディアでのアカウント管理には、一貫したIPが必要です。ローテーションプロキシはリクエストごとにアドレスが変わるため、ログインや投稿時に不審に見えます。アカウント運用には、代わりに静的なISPプロキシまたは専用プロキシをご利用ください。
セッション維持に依存するマルチステップワークフロー（チェックアウトフロー、ユーザーを追跡するページネーション、ログインシーケンスなど）も、リクエストごとのローテーションでは正常に動作しません。サイト側には各ステップが異なるユーザーからのアクセスに見えるため、プロセスが中断されます。
統合：エンドポイント1つ、複雑さゼロ
FineProxyのローテーションプロキシは、単一のゲートウェイ（1つのドメイン、1つのポート）を通じて動作します。スクレイパーやモニタリングツールをそのエンドポイントに向けるだけで、各リクエストが自動的に100Kプールから新しいIPを取得します。
Scrapy、Requests、Selenium、Puppeteer、またはHTTPプロキシに対応する任意のツールでも、設定はわずか1行です。コード内にローテーションロジックを書く必要も、プロキシリストを管理する必要も、ヘルスチェックを実装する必要もありません。ゲートウェイがすべてを処理します。
プログラムによる制御が必要な構成の場合、API対応のローテーションプロキシを使えば、プロキシ管理をパイプラインに直接統合できます。
25～40%の問題
Zyteが数百のエンジニアリングチームを対象に行った調査によると、スクレイピングプロジェクトにおける開発者の時間の25〜40%が、BAN対策やアンチボットシステムとの戦いに費やされています。コーディングでも、データ処理でも、分析でもなく、ただスクレイパーを稼働させ続けるためだけに時間を使っているのです。
適切なローテーションプロキシの構成があれば、こうした問題の大半は解消されます。すべてのリクエストがクリーンかつユニークなIPから送信され、プールが十分に大きく同一アドレスの再利用頻度が低ければ、スクレイパーはブロック解除を待つのではなく、本来のスクレイピングに時間を費やせます。
FineProxyのローテーション匿名プロキシサーバーなら、プールがすべてを処理します。100,000アドレス、当社ネットワーク専用、リクエストごとにローテーション。エンジニアリングの時間をインフラの管理ではなく、プロダクト開発に充てることができます。