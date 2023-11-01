Proxy rotativo

Los créditos de API son las unidades internas de facturación que miden la carga que generan sus solicitudes. Cada plan incluye una cantidad fija de créditos, y cada solicitud saliente descuenta una cantidad determinada en función de la complejidad de la página web destino.

Una solicitud sencilla que solo carga HTML o JSON suele costar 1 crédito. Las solicitudes que activan múltiples recursos en paralelo —como scripts, imágenes, archivos CSS, fuentes, APIs y peticiones de seguimiento— consumen más créditos. Cada recurso cuenta como una solicitud descendente independiente.

Estas cifras son aproximadas y varían según el sitio web:

1 crédito — solicitud sencilla tipo API, sin navegador, sin JS

— solicitud sencilla tipo API, sin navegador, sin JS 2–3 créditos — solicitud de navegador sin JS (DOM básico, sin renderizado)

— solicitud de navegador sin JS (DOM básico, sin renderizado) ≈10 créditos — navegador headless completo con renderizado JS, carga típica de proxy DC

— navegador headless completo con renderizado JS, carga típica de proxy DC 10–15+ créditos — páginas pesadas con muchos scripts, rastreadores, anuncios, analíticas o grandes paquetes de recursos

Cada sitio web tiene una estructura DOM, paquetes JS y cadenas de recursos diferentes. Un sitio puede cargar solo unos pocos archivos; otro puede generar más de 30 solicitudes secundarias por página.

¿Cómo calcular su consumo real?

Puede estimar fácilmente el uso de créditos antes de contratar un plan:

Abra la página que desea scrapear.

Verifique cuántas solicitudes paralelas realiza utilizando una herramienta como RequestMap

El número de recursos cargados ≈ número de créditos por carga de página.

Esto le permite predecir con precisión cuántos créditos API consumirá su flujo de trabajo. Cualquier solicitud que llegue a nuestra infraestructura consume créditos, incluidas las respuestas como 404, 429, 503 o tiempos de espera agotados. Aunque el sitio destino haya devuelto un error, nosotros igualmente procesamos y enrutamos la solicitud.