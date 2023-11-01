Proxy rotativo
Rotación avanzada de proxies que entrega una IP nueva en cada solicitud, sin whitelisting de IP, sin límites de ancho de banda y concurrencia verdaderamente ilimitada.
Configure su Plan proxy rotativo.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Rotar.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|Recomendado aquíRotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar un plan proxy rotativo
- Mostrar mis créditos proxy rotativos restantes
- Exportar mis credenciales de proxy rotativas
- Mostrar el estado y la próxima fecha de vencimiento de mi servicio
- Mostrar los detalles de la factura para mi plan proxy rotativo
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Sinopsis del producto
Proxies rotativos de FineProxy
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
API y acceso a agentes
Un servicio muy conveniente para aquellos que necesitan proxies sin una configuración complicada. Todo comienza rápidamente, hay varios países disponibles, y una buena selección de planes. Usé el proxy para el trabajo de análisis y automatización y estaba completamente satisfecho con los resultados
Servicio proxy rápido y fiable con excelente tiempo de funcionamiento, gran soporte y precios asequibles. ¡Perfecto para tareas seguras de navegación y automatización!
Ubicaciones y existencias
He sido el uso de FineProxy por un largo plazo, y ha sido súper! El servicio es rápido, fiable y tiene un montón de IPs para elegir. Ya sea por privacidad o por tener acceso a material de contenido de áreas distintivas, FineProxy ha traído constantemente.
FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.
Velocidad bajo carga
El mejor servicio proxy jamás usado. Altamente recomendado. Usando más de 8 meses sin problemas.
He estado usando FineProxy durante varios meses, y es fácilmente uno de los mejores servicios proxy que he encontrado! La conexión es estable, rápida y segura, lo que hace que navegar y acceder a contenido georestricto sin problemas. FineProxy ofrece una amplia variedad de IPs, y cambiar entre ellos es rápido y sin complicaciones. Su atención al cliente es sensible y servicial, siempre listo para ayudar cuando tengo una pregunta. Además, el precio es increíblemente competitivo por el nivel de servicio proporcionado. ¡Recomendamos FineProxy para cualquier persona que necesite proxies confiables y eficientes!
¿Qué son los créditos de API y cómo puedo estimar mi consumo?Por solicitud
Los créditos de API son las unidades internas de facturación que miden la carga que generan sus solicitudes. Cada plan incluye una cantidad fija de créditos, y cada solicitud saliente descuenta una cantidad determinada en función de la complejidad de la página web destino.
Una solicitud sencilla que solo carga HTML o JSON suele costar 1 crédito. Las solicitudes que activan múltiples recursos en paralelo —como scripts, imágenes, archivos CSS, fuentes, APIs y peticiones de seguimiento— consumen más créditos. Cada recurso cuenta como una solicitud descendente independiente.
Estas cifras son aproximadas y varían según el sitio web:
- 1 crédito — solicitud sencilla tipo API, sin navegador, sin JS
- 2–3 créditos — solicitud de navegador sin JS (DOM básico, sin renderizado)
- ≈10 créditos — navegador headless completo con renderizado JS, carga típica de proxy DC
- 10–15+ créditos — páginas pesadas con muchos scripts, rastreadores, anuncios, analíticas o grandes paquetes de recursos
Cada sitio web tiene una estructura DOM, paquetes JS y cadenas de recursos diferentes. Un sitio puede cargar solo unos pocos archivos; otro puede generar más de 30 solicitudes secundarias por página.
¿Cómo calcular su consumo real?
Puede estimar fácilmente el uso de créditos antes de contratar un plan:
- Abra la página que desea scrapear.
- Verifique cuántas solicitudes paralelas realiza utilizando una herramienta como RequestMap
- El número de recursos cargados ≈ número de créditos por carga de página.
Esto le permite predecir con precisión cuántos créditos API consumirá su flujo de trabajo. Cualquier solicitud que llegue a nuestra infraestructura consume créditos, incluidas las respuestas como 404, 429, 503 o tiempos de espera agotados. Aunque el sitio destino haya devuelto un error, nosotros igualmente procesamos y enrutamos la solicitud.
Proxies rotativosConfigurar proxies rotativos
La opción de pago de 48 horas solo está disponible para productos de proxy no rotativos. Elige un plazo estándar para los proxies rotativos.
¿Por qué los proxies rotativos son ideales para el web scraping?IPs frescos
Los proxies rotativos le asignan una IP nueva en cada solicitud, lo que dificulta enormemente que los sitios web le bloqueen o limiten la tasa de peticiones. Combinados con headers realistas y user-agents auténticos, ayudan a evadir WAFs y desafíos CAPTCHA mientras mantienen sus sesiones de scraping estables. Súmele ancho de banda ilimitado, concurrencia ilimitada y un pool de IPs a nivel mundial, y obtendrá una API de scraping de nivel empresarial a una fracción del precio del mercado.
¿Cómo funciona técnicamente la rotación de IP por solicitud?Nuevo IP automáticamente
Usted se conecta a una única puerta de enlace de FineProxy: un dominio y un puerto. Cuando su aplicación envía una solicitud, la puerta de enlace selecciona una IP del pool de ~100,000 direcciones y reenvía la solicitud a través de ella. La siguiente solicitud obtiene automáticamente una IP diferente. Usted no gestiona listas de proxies ni lógica de rotación: la puerta de enlace se encarga de todo.
¿Qué solicitudes consumen créditos API?Solicitudes propuestas
Toda solicitud HTTP que llegue a nuestra infraestructura consume créditos, incluidas las que devuelven errores como 404 o 503. Una sola carga de página puede generar múltiples solicitudes secundarias (scripts, imágenes, fuentes), y cada una de ellas se contabiliza individualmente.
¿Cuánto tiempo es válido mi plan?30 días
Su plan es válido durante 30 días o hasta que agote todos los créditos API, lo que ocurra primero. Los créditos no utilizados no se acumulan para el siguiente ciclo de facturación.
¿Puedo consultar estadísticas de uso detalladas?Sí
Sí. En su panel de control, cada plan activo cuenta con una página dedicada que muestra el uso de créditos API, el historial de solicitudes y los patrones de consumo.
¿Cómo puedo reducir el consumo de créditos API?Bloquear activos innecesarios
Puede reducir el consumo disminuyendo la cantidad de recursos que se cargan en cada solicitud. Algunas técnicas incluyen:
- usar accept-encoding: gzip, deflate, br para reducir el tamaño de la respuesta
- evitar el renderizado con navegador headless salvo que sea necesario
- desactivar imágenes, fuentes y JS pesado cuando sea posible
- utilizar modos de solicitud más simples para endpoints API
En general, menos activos en paralelo = menos créditos consumidos.
¿Ofrecen sesiones fijas (sticky sessions)?Actualmente
Actualmente, nuestros proxies rotativos asignan una IP nueva en cada solicitud. No existe opción de sesión fija: cada petición pasa por una dirección diferente. Esto funciona a la perfección para tareas de scraping en las que cada carga de página es independiente. Para flujos de trabajo que requieren la misma IP en múltiples pasos —iniciar sesión en un sitio, completar una compra— le recomendamos nuestros proxies dedicados estáticos o los proxies ISP.
100,000 IPs — ¿no es poco comparado con proveedores que anuncian millones?Importa la calidad
Cuando los proveedores afirman “10 millones de IPs”, generalmente cuentan cada IP que alguna vez pasó por su red, no las que están activas en ese momento. Nuestras 100K direcciones son todas IPv4 de datacenter, todas activas y todas bajo nuestro control directo. Y lo más importante: son exclusivas de nuestro servicio. Nadie más las utiliza, por lo que se mantienen limpias. Un pool concentrado de IPs frescas y no compartidas supera siempre a un pool masivo de direcciones recicladas y marcadas.
¿Cuál es el límite de ancho de banda?Tráfico sin límite
No hay ninguno. Los proxies rotativos de FineProxy incluyen tráfico ilimitado. No se le cobra por gigabyte ni se aplica throttling en volúmenes altos. Para operaciones que generan terabytes de tráfico al mes, esta es una estructura de costos radicalmente diferente en comparación con los proxies residenciales que cobran por GB.
¿Puedo usarlo para Google, Amazon u otros sitios con protección avanzada?Según el objetivo
Las IPs de datacenter enfrentan verificaciones más estrictas en sitios protegidos por soluciones anti-bot empresariales. Para esos casos, los proxies residenciales o ISP suelen rendir mejor. Nuestro pool rotativo de datacenter funciona bien para la amplia franja intermedia de la web: la mayoría de sitios que no invierten en detección de bots de primer nivel. Para los objetivos más difíciles, combine nuestro pool rotativo con limitación inteligente de velocidad y cabeceras adecuadas, o cambie a proxies ISP para las páginas críticas.
¿Cómo lo integro con mi scraper?Un solo endpoint
Apunte su cliente HTTP al endpoint del gateway de FineProxy (dominio:puerto). En Python Requests, basta un parámetro proxies. En Scrapy, una configuración de middleware. Cualquier lenguaje o herramienta compatible con proxies HTTP funciona de la misma forma. Sin SDK, sin archivos de listas de proxies, sin código de rotación de su parte.
¿Es legal hacer scraping con proxies rotativos?Normalmente, con límites
Recopilar datos de acceso público es legal en la mayoría de las jurisdicciones. La sentencia de 2022 del tribunal de apelaciones de EE. UU. en el caso hiQ Labs v. LinkedIn confirmó que el scraping de datos públicos no viola la Computer Fraud and Abuse Act. Dicho esto, respetar el archivo robots.txt y los límites de frecuencia es una buena práctica, y además reduce los bloqueos, lo cual va en su propio interés. El proxy en sí es una herramienta de red estándar; la legalidad depende del uso que usted le dé.
Proxies rotativos:
Cómo funciona la rotación de IP y por qué la calidad del pool importa más que su tamaño
En 2024, el tráfico automatizado superó oficialmente a la actividad humana en internet: el 51 % de todas las solicitudes web son ahora bots (Imperva Bad Bot Report 2025). La carrera armamentista entre scrapers y sistemas anti-bot nunca ha sido tan intensa: el 65,8 % de los profesionales del scraping reporta un incremento anual en su gasto en proxies solo para mantener el ritmo frente a defensas cada vez más estrictas. En el centro de todo esto está la rotación de IP. Una sola IP que envía miles de solicitudes acaba bloqueada. Cientos de IPs, cada una enviando unas pocas peticiones, se asemejan a tráfico normal.
Cómo funciona realmente un proxy rotativo
Un proxy rotativo backconnect le proporciona un único punto de conexión: un dominio y un puerto. Usted envía su solicitud a ese punto de entrada, y el gateway del proxy selecciona una IP de su pool y reenvía la petición a través de ella. La siguiente solicitud pasa por una IP diferente. El sitio destino ve miles de visitantes únicos en lugar de un solo scraper.
Los servidores proxy rotativos de FineProxy’s con rotación de IP en cada solicitud funcionan exactamente así. Usted obtiene un punto de entrada (dominio + puerto), y en cada petición el sistema asigna una dirección IPv4 nueva de nuestro pool. Sin sesiones fijas: cada solicitud recibe una IP diferente. Si necesita acceder al mismo sitio miles de veces sin parecer un único usuario, esta es la configuración que lo hace posible.
Por qué 100 000 IPs exclusivas cambian las reglas del juego
A los proveedores de proxies les encanta presumir del tamaño de sus pools: “10 millones de IPs”, “72 millones de IPs”. Sin embargo, la investigación de The Web Scraping Club señala algo importante: un pool bien mantenido de IPs de calidad supera consistentemente a miles de direcciones quemadas. No importa cuántas IPs tenga, sino lo limpias que estén y si alguien más las está usando contra el mismo objetivo.
Este es el enfoque de FineProxy: nuestro pool de proxies para scraping contiene aproximadamente 100 000 direcciones IPv4 únicas. Todas de datacenter, todas bajo nuestra gestión directa: somos el proveedor, no un revendedor. Estas IPs existen únicamente en nuestra red. No las encontrará en ningún otro servicio de proxies.
Cuando adquiere el servicio de proxies rotativos de FineProxy, las direcciones de ese pool no se comparten con clientes de otras plataformas. Nadie más las está quemando en los mismos objetivos que usted ataca. Esa es la diferencia entre 100K IPs limpias y exclusivas y 10 millones de direcciones recicladas por las que compite cada servicio de scraping del mercado.
La economía de los proxies rotativos de datacenter
Los proxies residenciales rotativos cuestan entre $1 y $15 por GB. Eso se acumula de forma brutal a gran escala: una operación seria de scraping puede consumir terabytes al mes. A $3/GB, un terabyte cuesta $3,000.
Un proxy rotativo de datacenter con ancho de banda ilimitado cambia la ecuación por completo. Los proxies rotativos de FineProxy’s no cobran por gigabyte. Usted paga por el acceso al pool y el tráfico es ilimitado. Para equipos que ejecutan millones de solicitudes diarias, esta es la diferencia entre una operación viable y una en bancarrota.
La contrapartida: las IP de datacenter son más fáciles de identificar por los sistemas anti-bot que las residenciales. Pero ahí es donde importa la exclusividad del pool. Direcciones de datacenter frescas y limpias que no han circulado por otros servicios enfrentan mucha menos resistencia que las recicladas. Y para una gran parte de la web —cualquier sitio que no esté detrás de soluciones anti-bot de nivel empresarial como Cloudflare Enterprise o Akamai Bot Manager— los proxies de datacenter funcionan perfectamente a una fracción del coste.
Dónde encajan los proxies rotativos — y dónde no
Funciona bien:
El web scraping a gran volumen es el caso de uso principal. Cada solicitud desde una IP diferente, sin patrones que el objetivo pueda detectar. Un proxy rotativo para web scraping convierte su único scraper en lo que parece una multitud de visitantes independientes. La mayoría de las plataformas de e-commerce toleran entre 100 y 300 solicitudes por hora desde una misma dirección antes de levantar sospechas, así que distribuir la carga a través de un pool rotativo amplio lo mantiene muy por debajo de cualquier umbral individual.
El monitoreo de precios funciona bajo el mismo principio: sus consultas se distribuyen de modo que ninguna dirección vuelve repetidamente a la misma tienda. El seguimiento de rankings SEO también se beneficia, ya que los motores de búsqueda limitan las consultas repetidas desde una misma IP. Y los equipos de arbitraje de tráfico utilizan configuraciones de proxy rotativo HTTP para verificar ofertas y comprobar el rendimiento de campañas a través de un pool amplio, sin que las plataformas vinculen la actividad entre sí.
No funciona bien:
La gestión de cuentas en redes sociales requiere una IP consistente. Un proxy rotativo cambia su dirección en cada solicitud, lo que resulta sospechoso durante el inicio de sesión y la publicación. Para cuentas, utilice en su lugar proxies ISP estáticos o proxies dedicados.
Los flujos de trabajo de múltiples pasos que dependen de la persistencia de sesión —procesos de pago, paginación que rastrea su identidad, secuencias de login— también fallan con la rotación por solicitud. El sitio ve cada paso como proveniente de un usuario diferente y abandona el proceso.
Integración: un solo endpoint, cero complejidad
El proxy rotativo de FineProxy’s funciona a través de un único gateway: un dominio, un puerto. Apunte su scraper o herramienta de monitoreo a ese endpoint. Cada solicitud obtiene automáticamente una nueva IP del pool de 100K.
Para Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer o cualquier herramienta compatible con proxies HTTP, la configuración es una sola línea. Sin lógica de rotación en su código, sin gestión de listas de proxies, sin health checks. El gateway se encarga de todo eso.
Si su configuración requiere control programático, el enfoque de proxy rotativo con API le permite integrar la gestión de proxies directamente en su pipeline.
El problema del 25-40%
Una investigación de Zyte en cientos de equipos de ingeniería reveló que entre el 25 % y el 40 % del tiempo de los desarrolladores en proyectos de scraping se dedica a combatir bloqueos y sistemas anti-bot. No es programación, ni procesamiento de datos, ni análisis: es simplemente mantener el scraper con vida.
Una configuración adecuada de proxies rotativos elimina la mayor parte de ese problema. Cuando cada solicitud proviene de una IP limpia y única, y el pool es lo suficientemente grande como para que ninguna dirección se reutilice con demasiada frecuencia, el scraper dedica su tiempo a extraer datos, no a esperar a que expiren los bloqueos.
Con los servidores proxy anónimos rotativos de FineProxy, el pool hace el trabajo. 100 000 direcciones, exclusivas de nuestra red, que rotan en cada solicitud. Su tiempo de ingeniería vuelve a invertirse en construir el producto, no en supervisar la infraestructura.