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Proxy en Alemania

Proxies estáticos alemanes IPv4 fiables — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% de uptime, tráfico ilimitado

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IP de datacenter en Alemania y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar el índice de éxito de hoy para mi tráfico proxy alemán
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

Uso proxy para el trabajo, más específicamente este es el uso de direcciones IP de diferentes países para el análisis de las aplicaciones de gama superior Play Market. Proxies de diferentes países funcionan sin interrupciones, puedo notar la dirección de Grecia y Alemania. El precio es relativamente barato, la calidad es buena. No hubo grandes retrasos.

Anton EfagulPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

He estado usando FineProxy durante varios meses, y es fácilmente uno de los mejores servicios proxy que he encontrado! La conexión es estable, rápida y segura, lo que hace que navegar y acceder a contenido georestricto sin problemas. FineProxy ofrece una amplia variedad de IPs, y cambiar entre ellos es rápido y sin complicaciones. Su atención al cliente es sensible y servicial, siempre listo para ayudar cuando tengo una pregunta. Además, el precio es increíblemente competitivo por el nivel de servicio proporcionado. ¡Recomendamos FineProxy para cualquier persona que necesite proxies confiables y eficientes!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy es el mejor servicio proxy que hay. muy rápido conexiones estabilidad y muy alta velocidad, muy alto rango de proxies, y me encantó los proxies giratorios mejor para raspar y para otras herramientas que debe probar

ReKT JanDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión de mantener Internet libre y seguro. Sus opciones Datacenter son baratas y vienen con un ancho de banda ilimitado.

Nemanja DuricSaasHub, Este añoTraducido del inglésFuente

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Funciona una IP de datacenter en Amazon.de o necesito ISP?Para scraping comercial

Para extraer páginas de productos, precios y reseñas, datacenter funciona perfectamente. Amazon.de no bloquea de forma agresiva los rangos de datacenter como lo hacen algunas plataformas sociales. Donde sí importa ISP: gestionar cuentas de vendedor o probar flujos de pago. El sistema de riesgo de Amazon evalúa el tipo de IP junto con el comportamiento de sesión, y las IP ISP reciben menos escrutinio en ese contexto. Para recopilación pura de datos, datacenter ahorra dinero.

PAngV aparece constantemente en foros — ¿mi IP realmente afecta los precios en tiendas .de?

Sí. PAngV (Preisangabenverordnung) obliga a las tiendas orientadas al mercado alemán a mostrar precios finales con IVA y coste por unidad. Cuando una tienda detecta un visitante fuera de Alemania, puede cambiar a su escaparate internacional: precios distintos, zonas de envío diferentes, a veces stock diferente. Idealo y otras herramientas de comparación hacen lo mismo. ¿Recopilar datos de precios del mercado alemán sin una IP alemana? Los números no reflejarán lo que ven los compradores reales.

¿Cómo funcionan los banners de consentimiento y los sistemas anti-bot en sitios .de?Casi todos

Prácticamente todos los sitios .de importantes muestran un popup de consentimiento de cookies antes de cualquier contenido. Es un requisito del GDPR, y los reguladores alemanes lo aplican con más rigor que la mayoría. Hay que aceptarlo y guardar la cookie, y luego enviarla con cada solicitud; de lo contrario, el popup vuelve a aparecer. Una vez superado eso, toca lidiar con el anti-bot: Akamai en la mayoría de los grandes retailers, Cloudflare en muchos otros e Imperva en sitios financieros. Verifican fingerprint, TLS, tiempos, cookies — no solo la IP. Mantenga Accept-Language: de-DE, zona horaria Europe/Berlin, y gestione la cookie de consentimiento antes que nada. Si el sitio empieza a devolver errores 429, está solicitando demasiado rápido. Reduzca la velocidad — no cambie de IP. Cambiar de dirección alcanzar un límite de tasa en la región DACH suele empeorar la detección, no mejorarla.

¿Las IP alemanas de FineProxy funcionan también para sitios austriacos y suizos?

Para la mayoría de los casos, sí. Alemania, Austria y Suiza (DACH) operan configuraciones similares: los mismos CDN, configuraciones anti-bot parecidas y regulaciones que se solapan. Una IP alemana pasa los controles de geolocalización en muchos sitios .at y .ch sin problemas. Donde no funcionará: sitios que exigen específicamente una IP austriaca o suiza, como portales bancarios locales o servicios gubernamentales.

Sofort, giropay, PayPal DE — ¿el método de pago en el checkout depende de la IP?

En muchos casos, sí. Las tiendas alemanas muestran opciones de pago locales a los visitantes desde Alemania. Si accede desde una IP fuera de Alemania, el formulario de pago puede reducirse a solo Visa/Mastercard y quizás PayPal internacional. Si necesita comprobar cómo se ve el checkout para un comprador alemán, necesita una IP DE estable para ver la versión completa. Por otro lado, la regulación PSD2 de la UE implica que cada pago con tarjeta pasa por verificación en dos pasos — eso no tiene que ver con el proxy, el banco lo verifica con todos. Pero si su IP salta a otro país a mitad de compra, el banco podría solicitar una confirmación adicional.

¿Estática o rotativa?Si estás registrando

Si inicia sesión en cuentas, gestiona carritos de compra o monitoriza algo que requiera mantener la sesión activa, necesita la misma IP durante todo el proceso. El sitio espera una conexión consistente, y cambiar de dirección a mitad de sesión resulta sospechoso. Ahí es donde las IP estáticas tienen sentido. Para recopilar datos públicos sin iniciar sesión — catálogos de productos, resultados de búsqueda, listados abiertos — las IP rotativas funcionan mejor. Dirección nueva en cada solicitud, menos probabilidad de alcanzar límites de frecuencia. Eso sí, no combines ambos enfoques en el mismo proceso.

¿Qué ofrece FineProxy para Alemania?Tres tipos

Tres tipos. Datacenter IPv4 — la opción rápida y económica, ideal para monitoreo, llamadas API y destinos a los que no les importa el tipo de IP. ISP IPv4 — están registradas con proveedores de internet convencionales, así que los sitios las tratan como conexiones domésticas. Ideales para destinos que bloquean rangos de datacenter. Rotativas con Alemania en el pool — nueva IP en cada solicitud, facturación por créditos API, para cuando necesitas volumen. Toda la segmentación es a nivel de país (DE), sin selección por ciudad. Los planes estáticos cobran por IP con tráfico ilimitado, los rotativos cobran por créditos.

¿Puedo probar antes de comprar?Proxies 48 horas

Proxies por 48 horas. Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies Alemania en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Alemania, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
26 en línea·¿Necesita más? →
141.98.153.86:80
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.18 Mbps
91.9%
1 h
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 d
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnónimoSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.74 Mbps
31.2%
2 h
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 d
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnónimoFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h
Mostrando 15 de 26

Guía

¿Qué te aporta una IP alemana?

3 min leedEquipo de red FineProxy

Tenga en cuenta: Los proxies que se muestran a continuación no son nuestros proxies de servidor premium. Esta es una lista pública gratuita recopilados de fuentes abiertas — útiles para pruebas o uso básico.

Intenta hacer scraping de Amazon.desde una IP de EE. UU. y lo primero que notarás: los precios están mal. Alemania tiene la PAngV — una ley de precios que obliga a las tiendas a mostrar el precio final con IVA y coste por unidad a los visitantes alemanes. Desde fuera del país, la misma página de producto muestra precios internacionales, a veces una tienda completamente distinta. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — la misma historia. Si monitorizas el e-commerce alemán con una IP que no sea DE, los datos son erróneos desde el principio.

FineProxy dispone de 20 000 IPv4 alemanas — datacenter e ISP. Al comprar acceso a proxies alemanes, obtienes una IP estática (fija durante tu período de alquiler) o IP rotativas que cambian en cada solicitud. Tarifa plana por IP, tráfico ilimitado, sin cargos ocultos por GB.

Todo opera desde Fráncfort, junto a DE-CIX — uno de los mayores puntos de intercambio de internet del mundo. Para cualquier objetivo en Europa, es difícil encontrar una latencia más baja. Las conexiones rápidas de servidor proxy en Alemania (DE) alcanzan hasta 500 Mbps en hardware AMD Threadripper.

Luego está la capa regulatoria. El GDPR en Alemania se divide entre la BfDI (federal) y los reguladores estatales, y los sitios .de se lo toman en serio. Casi todos los sitios web alemanes importantes ejecutan banners de consentimiento que bloquean el contenido hasta que haces clic — tu scraper necesita gestionar esa cookie TCF, el proxy solo te lleva hasta la puerta. Los mismos patrones se aplican en toda la región DACH (Austria, Suiza), así que una IP alemana cumple doble función.

El anti-bot en sitios .de es principalmente Akamai y Cloudflare. Verifican más que la IP: huella del navegador, versión TLS, temporización de solicitudes, gestión de cookies. Una IP alemana limpia te permite pasar la verificación geográfica, pero aún necesitas headers consistentes (Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin) y un ritmo similar al humano. ¿Te están limitando la tasa? Reduce la velocidad. Rotar IP ante un error 429 en DACH suele ser contraproducente.

Más allá del monitoreo de precios: los rankings en Google.de varían según la ubicación, ARD Mediathek y ZDF bloquean geográficamente el tráfico no alemán, y las redes publicitarias muestran creatividades diferentes a los visitantes DE. Sin una IP local, no ves lo que ven los usuarios alemanes.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — todo incluido. Autenticación mediante lista blanca de IP o usuario/contraseña. Exportación de listas de proxies vía REST API en CSV, TXT, JSON — filtra por protocolo, automatiza las consultas. Cada IP es anónima: sin headers de reenvío, certificado SSL individual.