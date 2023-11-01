Proxy HTTPS

El 99,5 % del tráfico hacia Google ya está cifrado (Google Transparency Report). Prácticamente todos los sitios web que visitas funcionan con HTTPS. Pero hay algo que los proveedores de proxies no explican: la mayoría de los proxies que venden como “HTTP/HTTPS” solo cifran la mitad del recorrido.

Dónde se encuentra la brecha de cifrado

Cuando un proveedor de proxies dice que su producto “soporta HTTPS”, normalmente quiere decir que el proxy puede conectarse a sitios web HTTPS. La conexión del sitio web al proxy: cifrada. La conexión del proxy a ti: HTTP plano. Texto abierto. Legible por cualquiera en tu red.

Piensa en lo que viaja en ese primer tramo: tu usuario y contraseña del proxy, la dirección de cada sitio que solicitas, todos tus encabezados HTTP. Con un proxy HTTP convencional, esta información es completamente visible para tu ISP, tu administrador de red, cualquier persona conectada a la misma red Wi-Fi o cualquier dispositivo entre tú y el servidor proxy.

Esto no es teórico. En 2023, una vulnerabilidad en la popular biblioteca Python requests (CVE-2023-32681) demostró exactamente lo que sucede: el encabezado Proxy-Authorization —que contiene las credenciales del proxy— se filtraba a los servidores destino durante las redirecciones. ¿La causa raíz? Credenciales viajando en texto plano a través de la conexión del proxy. Esa vulnerabilidad afectó a todas las versiones de la biblioteca desde la 2.3.0 hasta la 2.30.x antes de ser parcheada.

La magnitud del robo de credenciales

El informe Global Threat Landscape Report 2025 de Fortinet reveló que las credenciales robadas en foros de la darknet aumentaron un 42 % en un solo año, superando los 100 000 millones de registros únicos: correos electrónicos, contraseñas, tokens de sesión y evasiones de autenticación. El malware de tipo infostealer que recopila credenciales en tiempo real experimentó un incremento del 500 % en su actividad.

Una conexión proxy sin cifrar es un punto más donde pueden capturarse credenciales. Tu contraseña del proxy, tus encabezados de sesión, los sitios a los que accedes — todo queda expuesto en ese primer salto si la conexión no está cifrada.

Cómo lo resuelve FineProxy

Cada dirección IP de nuestra red cuenta con su propio certificado SSL individual. Cuando te conectas a un servidor proxy HTTPS de FineProxy, la primera conexión — desde tu dispositivo hasta el proxy — se cifra con SSL/TLS. Tus credenciales, tus solicitudes y tus encabezados están protegidos desde el inicio.

Esta es la diferencia:

Proxy HTTP típico: Tu dispositivo → Proxy (texto plano, todo visible) → Sitio web (HTTPS, cifrado) Proxy HTTPS de FineProxy: Tu dispositivo → Proxy (HTTPS, cifrado con certificado SSL por IP) → Sitio web (HTTPS, cifrado)

Toda la cadena está cifrada. Sin segmentos expuestos. Sin brechas para que alguien pueda leer tu tráfico.

Emitimos un certificado SSL dedicado para cada IP — no un certificado compartido para todo el pool. Cada proxy funciona como un servidor proxy SSL (cifrado seguro) independiente con su propia identidad criptográfica.

Por qué importan los certificados por IP

Un certificado compartido implica que un solo error de configuración o una clave comprometida afecta a todos los proxies del pool. Con certificados por IP, cada dirección es criptográficamente independiente. Si una tiene un problema, el resto permanece intacto.

Esto también significa que cada proxy funciona como un proxy SSL anónimo y seguro de forma autónoma. Puedes comprar direcciones de listas de proxies HTTPS en FineProxy con la certeza de que cada una está protegida individualmente, sin compartir infraestructura de certificados con miles de otros usuarios.

Qué hace un servidor proxy con terminación TLS

Este término aparece en la documentación técnica. En términos sencillos: el proxy acepta tu conexión cifrada, descifra la solicitud para ver a dónde quieres ir y establece una nueva conexión cifrada con el destino.

Un estudio de 2017 realizado por investigadores de Georgia Tech y la Universidad de Michigan reveló que entre el 4 % y el 10,9 % de todo el tráfico HTTPS pasa por algún tipo de proxy de interceptación, y casi todos debilitan la seguridad: cifrado degradado, versiones obsoletas de TLS y ausencia de verificación de certificados. Una implementación deficiente del proxy puede hacer que su conexión sea menos segura que no usar ningún proxy. La calidad de la implementación SSL importa tanto como contar con SSL en primer lugar.

Casos de uso prácticos

Scraping a gran escala: todos los sitios importantes exigen HTTPS. La conexión de su scraper al proxy también debe estar cifrada, especialmente cuando se transmiten credenciales del proxy. Los proxies de datacenter con SSL individual por IP gestionan esto de forma impecable.

Gestión de cuentas: las credenciales de inicio de sesión y los tokens de sesión son objetivos de alto valor. Un tramo de proxy sin cifrar significa que esos datos viajan en texto plano por su red. Los proxies ISP con certificados SSL individuales mantienen la conexión de cada cuenta cifrada desde el primer paquete.

Integraciones con API: todas las API principales con protocolo HTTPS (Google, Meta, OpenAI, Stripe) rechazan conexiones sin cifrar. Un proxy dedicado con su propio certificado SSL garantiza que sus claves API nunca viajen expuestas.

Redes públicas: ¿trabaja desde una cafetería, un hotel o un espacio de coworking? Un proxy HTTP envía sus credenciales y datos de navegación por la red local en texto plano. Un proxy HTTPS los cifra. En una Wi-Fi pública, esta es la diferencia entre privacidad y exposición total.

Qué verificar al comprar direcciones de proxy con SSL