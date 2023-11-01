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Proxy HTTPS

Certificados SSL por IP, cifrado TLS 1.3 en el tramo cliente-proxy, compatibilidad con HTTPS y SOCKS5 — credenciales y encabezados protegidos desde el primer paquete.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Construir con SSL proxies anónimos.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 IPs de centro de datos HTTPS en Europa con certificados IP SSL
  • Exportar mi lista de proxy HTTPS segura como JSON
  • Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy HTTPS
  • Mostrar los detalles de estado y facturación de mis planes proxy cifrados
  • Actualizar mi lista de proxy HTTPS cuando el próximo intercambio gratuito esté disponible
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Yo este sitio mucho, siempre hay los proxies que necesito. Yo incluso otros sitios no utilizan. Todo funciona estable y sin fracasos. Los precios son un poco caros, pero vale la pena.

Margarita KomarovaPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He estado utilizando los servicios de FineProxy por un tiempo y estoy muy satisfecho con la calidad. Las conexiones son muy estables, las direcciones IP funcionan sin problemas, y la velocidad es consistentemente rápida. El servicio de atención al cliente también es súper sensible cuando se necesita. Altamente recomendable para cualquier persona que busca proxies confiables

KrzyszofNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

No puedo encontrar mejores servicios que este especialmente en términos de ilimitado residencial, pensé que iba a empezar a ser de baja calidad una vez que uso pero maldita sea durante todo el tiempo que he utilizado, se mantuvo por encima del 99%, es como impresionante ser. Buena suerte y espero que siga igual.

ZainDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión de mantener Internet libre y seguro. Sus opciones Datacenter son baratas y vienen con un ancho de banda ilimitado.

Nemanja DuricSaasHub, Este añoTraducido del inglésFuente

API y acceso a agentes

El precio es justo y los proxies funcionan perfectamente. La parte de la API también es fácil de configurar. Por este precio, ¡es fácil recomendarlo!

Felix KernerTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Me encantan los proxies FineProxy, es muy rápido e indetectable. Lo usé en herramientas de automatización como herramientas de palabras clave, y para herramientas de raspado, es como cambiar el juego, el soporte al cliente es de primera calidad siempre que necesite alguna ayuda que están disponibles 24/7 para resolver nuestro problema, la calidad de proxies son simplemente increíble.

asdjkakarNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué el tramo cliente-proxy es el punto débil?Primer salto abierto

Porque la mayoría de los proveedores no lo cifran. Venden «proxies HTTP» que pueden conectarse a sitios HTTPS, pero su propia conexión al proxy va en texto plano. Sus credenciales de proxy, las URL que solicita y sus encabezados quedan visibles para cualquiera que monitorice su red. Los certificados SSL por IP de FineProxy cifran este segmento y eliminan esa vulnerabilidad.

¿Cuál es la diferencia real entre un proxy HTTP y un proxy HTTPS?Cifrado inicial

Dónde comienza el cifrado. Un proxy HTTP envía tu tráfico sin cifrar hasta el servidor proxy, que luego se conecta al destino mediante HTTPS. Un proxy HTTPS cifra desde el primer salto: de tu dispositivo al proxy. Dado que el 99,5 % del tráfico web ya es HTTPS, el tramo proxy-sitio web está casi siempre cifrado de todas formas. La verdadera pregunta es si el tramo cliente-proxy también lo está.

¿Puede mi ISP ver lo que hago a través de un proxy HTTP?

Sí: tu ISP puede ver la dirección del proxy, tus credenciales de proxy (si usas autenticación básica) y qué sitios estás solicitando. A través de un proxy HTTPS con SSL, tu ISP solo ve una conexión cifrada hacia la IP del proxy. Todo lo demás —sitios, credenciales, datos— permanece oculto.

¿SOCKS5 está cifrado?No es inherente

SOCKS5 por sí mismo no añade cifrado: es un protocolo de tunelización que funciona con cualquier tipo de tráfico. Pero cuando usas SOCKS5 a través de un proxy que cuenta con certificado SSL, la conexión al proxy sigue estando cifrada. FineProxy admite tanto HTTPS como SOCKS5 en cada IP, para que elijas el protocolo que mejor se adapte a tu aplicación sin comprometer la seguridad de la conexión.

¿Qué significa realmente "proxy HTTP seguro con SSL"?Primer salto TLS

Significa que el proxy acepta conexiones a través de HTTPS (puerto 443 con SSL/TLS) en lugar de HTTP sin cifrar. Los datos se cifran entre tu dispositivo y el proxy, y después el proxy establece una conexión cifrada independiente con el destino. La parte “segura” se refiere a ese primer tramo, que es exactamente lo que a la mayoría de los proxies HTTP les falta.

¿Afecta el cifrado SSL a la velocidad del proxy?Sobrecarga mínima

El handshake SSL/TLS añade unos pocos milisegundos a la conexión inicial, normalmente entre 10 y 30 ms dependiendo de la distancia al servidor proxy. Después, el cifrado moderno TLS 1.3 funciona con una sobrecarga insignificante en cualquier hardware actual. En la práctica, la diferencia es imperceptible para scraping, gestión de cuentas o llamadas API. La latencia de la propia ruta de red importa mucho más que la capa de cifrado. Con FineProxy, los certificados por IP utilizan configuraciones TLS optimizadas, por lo que obtienes cifrado completo sin una pérdida de velocidad significativa.

Guía

El problema de la mayoría de los "proxies HTTPS" — y qué significa realmente el cifrado

5 min leedEquipo de red FineProxy

El 99,5 % del tráfico hacia Google ya está cifrado (Google Transparency Report). Prácticamente todos los sitios web que visitas funcionan con HTTPS. Pero hay algo que los proveedores de proxies no explican: la mayoría de los proxies que venden como “HTTP/HTTPS” solo cifran la mitad del recorrido.

Dónde se encuentra la brecha de cifrado

Cuando un proveedor de proxies dice que su producto “soporta HTTPS”, normalmente quiere decir que el proxy puede conectarse a sitios web HTTPS. La conexión del sitio web al proxy: cifrada. La conexión del proxy a ti: HTTP plano. Texto abierto. Legible por cualquiera en tu red.

Piensa en lo que viaja en ese primer tramo: tu usuario y contraseña del proxy, la dirección de cada sitio que solicitas, todos tus encabezados HTTP. Con un proxy HTTP convencional, esta información es completamente visible para tu ISP, tu administrador de red, cualquier persona conectada a la misma red Wi-Fi o cualquier dispositivo entre tú y el servidor proxy.

Esto no es teórico. En 2023, una vulnerabilidad en la popular biblioteca Python requests (CVE-2023-32681) demostró exactamente lo que sucede: el encabezado Proxy-Authorization —que contiene las credenciales del proxy— se filtraba a los servidores destino durante las redirecciones. ¿La causa raíz? Credenciales viajando en texto plano a través de la conexión del proxy. Esa vulnerabilidad afectó a todas las versiones de la biblioteca desde la 2.3.0 hasta la 2.30.x antes de ser parcheada.

La magnitud del robo de credenciales

El informe Global Threat Landscape Report 2025 de Fortinet reveló que las credenciales robadas en foros de la darknet aumentaron un 42 % en un solo año, superando los 100 000 millones de registros únicos: correos electrónicos, contraseñas, tokens de sesión y evasiones de autenticación. El malware de tipo infostealer que recopila credenciales en tiempo real experimentó un incremento del 500 % en su actividad.

Una conexión proxy sin cifrar es un punto más donde pueden capturarse credenciales. Tu contraseña del proxy, tus encabezados de sesión, los sitios a los que accedes — todo queda expuesto en ese primer salto si la conexión no está cifrada.

Cómo lo resuelve FineProxy

Cada dirección IP de nuestra red cuenta con su propio certificado SSL individual. Cuando te conectas a un servidor proxy HTTPS de FineProxy, la primera conexión — desde tu dispositivo hasta el proxy — se cifra con SSL/TLS. Tus credenciales, tus solicitudes y tus encabezados están protegidos desde el inicio.

Esta es la diferencia:

Proxy HTTP típico: Tu dispositivo → Proxy (texto plano, todo visible) → Sitio web (HTTPS, cifrado) Proxy HTTPS de FineProxy: Tu dispositivo → Proxy (HTTPS, cifrado con certificado SSL por IP) → Sitio web (HTTPS, cifrado)

Toda la cadena está cifrada. Sin segmentos expuestos. Sin brechas para que alguien pueda leer tu tráfico.

Emitimos un certificado SSL dedicado para cada IP — no un certificado compartido para todo el pool. Cada proxy funciona como un servidor proxy SSL (cifrado seguro) independiente con su propia identidad criptográfica.

Por qué importan los certificados por IP

Un certificado compartido implica que un solo error de configuración o una clave comprometida afecta a todos los proxies del pool. Con certificados por IP, cada dirección es criptográficamente independiente. Si una tiene un problema, el resto permanece intacto.

Esto también significa que cada proxy funciona como un proxy SSL anónimo y seguro de forma autónoma. Puedes comprar direcciones de listas de proxies HTTPS en FineProxy con la certeza de que cada una está protegida individualmente, sin compartir infraestructura de certificados con miles de otros usuarios.

Qué hace un servidor proxy con terminación TLS

Este término aparece en la documentación técnica. En términos sencillos: el proxy acepta tu conexión cifrada, descifra la solicitud para ver a dónde quieres ir y establece una nueva conexión cifrada con el destino.

Un estudio de 2017 realizado por investigadores de Georgia Tech y la Universidad de Michigan reveló que entre el 4 % y el 10,9 % de todo el tráfico HTTPS pasa por algún tipo de proxy de interceptación, y casi todos debilitan la seguridad: cifrado degradado, versiones obsoletas de TLS y ausencia de verificación de certificados. Una implementación deficiente del proxy puede hacer que su conexión sea menos segura que no usar ningún proxy. La calidad de la implementación SSL importa tanto como contar con SSL en primer lugar.

Casos de uso prácticos

Scraping a gran escala: todos los sitios importantes exigen HTTPS. La conexión de su scraper al proxy también debe estar cifrada, especialmente cuando se transmiten credenciales del proxy. Los proxies de datacenter con SSL individual por IP gestionan esto de forma impecable.

Gestión de cuentas: las credenciales de inicio de sesión y los tokens de sesión son objetivos de alto valor. Un tramo de proxy sin cifrar significa que esos datos viajan en texto plano por su red. Los proxies ISP con certificados SSL individuales mantienen la conexión de cada cuenta cifrada desde el primer paquete.

Integraciones con API: todas las API principales con protocolo HTTPS (Google, Meta, OpenAI, Stripe) rechazan conexiones sin cifrar. Un proxy dedicado con su propio certificado SSL garantiza que sus claves API nunca viajen expuestas.

Redes públicas: ¿trabaja desde una cafetería, un hotel o un espacio de coworking? Un proxy HTTP envía sus credenciales y datos de navegación por la red local en texto plano. Un proxy HTTPS los cifra. En una Wi-Fi pública, esta es la diferencia entre privacidad y exposición total.

Qué verificar al comprar direcciones de proxy con SSL

Tres aspectos clave: ¿cada IP tiene su propio certificado (no compartido)?, ¿el servicio de proxy soporta SOCKS5 además de HTTPS?, ¿las IP pertenecen a la red propia del proveedor? FineProxy cumple con los tres: SSL individual por dirección, compatibilidad con protocolo dual y direcciones IP que nosotros mismos poseemos y gestionamos. Eso es lo que garantiza la configuración de proxy más segura.