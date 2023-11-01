NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy HTTPS

Certificati SSL per singolo IP, crittografia TLS 1.3 sul tratto client-proxy, supporto HTTPS e SOCKS5 — credenziali e header protetti fin dal primo pacchetto.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il piano con proxy SSL anonimi.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 HTTPS IP datacenter in Europe con certificati SSL per IP
  • Esportate i miei secure HTTPS lista di proxy in formato JSON
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei HTTPS servizio proxy
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei crittografati piani proxy
  • Aggiornate i miei HTTPS lista di proxy when the next free swap is disponibili
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Questo sito mi piace molto e offre sempre i proxy di cui ho bisogno. Non uso neppure altri siti. Tutto funziona stabilmente e senza interruzioni. I prezzi sono un po' alti, ma ne vale la pena.

Margarita KomarovaPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Uso i servizi FineProxy da un po' e sono estremamente soddisfatto della qualità. Le connessioni sono molto stabili, gli indirizzi IP funzionano senza problemi e la velocità è sempre elevata. Anche l'assistenza clienti risponde con grande rapidità quando serve. Lo consiglio vivamente a chi cerca proxy affidabili.

KrzyszofNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Non riesco a trovare servizi migliori, soprattutto per l'accesso residenziale illimitato. Pensavo che la qualità sarebbe diminuita con l'uso, ma per tutto il tempo è rimasta oltre il 99%: è davvero fantastico. Buona fortuna, spero che resti così.

ZainDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla missione di mantenere Internet libero e sicuro. Le opzioni per data center sono economiche e includono larghezza di banda illimitata.

Nemanja DuricSaasHub, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Il prezzo è equo e i proxy funzionano perfettamente. Anche la parte relativa alle API è facile da configurare. A questo prezzo è facile consigliarli!

Felix KernerTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Adoro i proxy FineProxy: sono davvero veloci e non rilevabili. Li ho usati con strumenti di automazione, come quelli per le parole chiave, e con strumenti di scraping: sono una vera svolta. L'assistenza clienti è di prim'ordine e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema. La qualità dei proxy è semplicemente straordinaria.

asdjkakarNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché il tratto client-proxy è il punto debole?Perché la maggior

Perché la maggior parte dei provider non lo crittografa. Vendono «proxy HTTP» in grado di connettersi a siti HTTPS, ma la vostra connessione verso il proxy avviene in testo non cifrato. Le credenziali del proxy, gli URL richiesti e i vostri header sono visibili a chiunque monitori la vostra rete. I certificati SSL per singolo IP di FineProxy crittografano questo segmento, eliminando la falla.

Qual è la vera differenza tra un proxy HTTP e un proxy HTTPS?Dove inizia

Dove inizia la crittografia. Un proxy HTTP inoltra il traffico in chiaro al server proxy, che poi si connette al sito di destinazione tramite HTTPS. Un proxy HTTPS crittografa fin dal primo hop — dal vostro dispositivo al proxy. Con il 99,5% del traffico web già su HTTPS, il tratto proxy-sito è quasi sempre crittografato in ogni caso. La domanda è se lo sia anche il tratto client-proxy.

Il mio ISP può vedere cosa faccio attraverso un proxy HTTP?

Sì — il vostro ISP può vedere l'indirizzo del proxy, le vostre credenziali (in caso di autenticazione basic) e quali siti state richiedendo. Attraverso un proxy HTTPS con SSL, il vostro ISP vede solo una connessione crittografata verso l'IP del proxy. Tutto il resto — siti, credenziali, dati — resta nascosto.

SOCKS5 è crittografato?SOCKS5 di

SOCKS5 di per sé non aggiunge crittografia: è un protocollo di tunneling che funziona con qualsiasi tipo di traffico. Tuttavia, quando utilizzate SOCKS5 attraverso un proxy dotato di certificato SSL, la connessione verso il proxy è comunque crittografata. FineProxy supporta sia HTTPS che SOCKS5 su ogni IP, così potete scegliere il protocollo più adatto alla vostra applicazione mantenendo la connessione sicura.

Cosa significa realmente «proxy HTTP sicuro con SSL»?Significa che

Significa che il proxy accetta connessioni tramite HTTPS (porta 443 con SSL/TLS) anziché HTTP in chiaro. I dati vengono crittografati tra il dispositivo e il proxy, dopodiché il proxy stabilisce una connessione crittografata separata verso il server di destinazione. La parte «sicura» si riferisce al primo tratto — esattamente ciò che manca alla maggior parte dei proxy HTTP.

La crittografia SSL influisce sulla velocità del proxy?L'handshake SSL/TLS

L'handshake SSL/TLS aggiunge qualche millisecondo alla connessione iniziale — in genere 10–30 ms a seconda della distanza dal proxy server. Successivamente, la crittografia TLS 1.3 moderna genera un overhead trascurabile su qualsiasi hardware attuale. In pratica, la differenza è impercettibile per scraping, gestione account o chiamate API. La latenza del percorso di rete incide molto più del livello di crittografia. Con FineProxy, i certificati per singolo IP utilizzano configurazioni TLS ottimizzate, garantendo crittografia completa senza perdite di velocità significative.

Guida

Il problema della maggior parte dei «proxy HTTPS» — e cosa significa davvero crittografia

5 min di letturaTeam di rete FineProxy

Il 99,5% del traffico verso Google è già crittografato (Google Transparency Report). Praticamente ogni sito che visitate utilizza HTTPS. Ma ecco ciò che i provider di proxy non spiegano: la maggior parte dei proxy venduti come «HTTP/HTTPS» crittografa solo metà del percorso.

Dove si nasconde la falla nella crittografia

Quando un provider di proxy dichiara che il proprio prodotto «supporta HTTPS», di solito intende che il proxy è in grado di connettersi a siti web HTTPS. La connessione dal sito web al proxy — crittografata. La connessione dal proxy a voi — HTTP in chiaro. Testo leggibile. Accessibile a chiunque si trovi sulla vostra rete.

Pensate a cosa transita su quel primo tratto: le vostre credenziali proxy (login e password), l'indirizzo di ogni sito che state richiedendo, tutti i vostri header HTTP. Con un normale proxy HTTP, queste informazioni sono completamente visibili al vostro ISP, all'amministratore di rete, a chiunque sia connesso alla stessa rete Wi-Fi o a qualsiasi dispositivo interposto tra voi e il server proxy.

Non si tratta di un rischio teorico. Nel 2023, una vulnerabilità nella popolare libreria Python requests (CVE-2023-32681) ha dimostrato esattamente cosa può accadere: l'header Proxy-Authorization — contenente le credenziali del proxy — veniva esposto ai server di destinazione durante i redirect. La causa? Le credenziali viaggiavano in chiaro attraverso la connessione al proxy. Quella vulnerabilità ha interessato tutte le versioni della libreria dalla 2.3.0 alla 2.30.x, prima di essere corretta.

La portata del furto di credenziali

Il Global Threat Landscape Report 2025 di Fortinet ha rilevato che le credenziali rubate sui forum del darknet sono aumentate del 42% in un solo anno, raggiungendo oltre 100 miliardi di record unici — email, password, token di sessione e bypass di autenticazione. L'attività dei malware infostealer, che raccolgono credenziali in tempo reale, è cresciuta del 500%.

Una connessione proxy non crittografata rappresenta un ulteriore punto in cui le credenziali possono essere intercettate. La password del proxy, gli header di sessione, i siti a cui accedete — tutto resta esposto su quel primo tratto se la connessione non è crittografata.

Come FineProxy risolve il problema

Ogni indirizzo IP della nostra rete dispone di un proprio certificato SSL individuale. Quando vi connettete a un server proxy HTTPS di FineProxy, la primissima connessione — dal vostro dispositivo al proxy — è crittografata con SSL/TLS. Le vostre credenziali, le vostre richieste, i vostri header sono protetti fin dall'inizio.

Ecco la differenza:

Proxy HTTP tradizionale: Il vostro dispositivo → Proxy (testo in chiaro, tutto visibile) → Sito web (HTTPS, crittografato) Proxy HTTPS FineProxy: Il vostro dispositivo → Proxy (HTTPS, crittografato con certificato SSL per singolo IP) → Sito web (HTTPS, crittografato)

L'intera catena è crittografata. Nessun segmento esposto. Nessuna falla che permetta a qualcuno di leggere il vostro traffico.

Emettiamo un certificato SSL dedicato per ogni IP — non un certificato condiviso sull'intero pool. Ogni proxy opera come un server proxy SSL (crittografato e sicuro) indipendente, con una propria identità crittografica.

Perché i certificati per singolo IP sono importanti

Un certificato condiviso significa che un singolo errore di configurazione o una chiave compromessa si ripercuote su ogni proxy del pool. Con certificati per singolo IP, ogni indirizzo è crittograficamente indipendente. Se uno presenta un problema, tutti gli altri restano intatti.

Questo significa anche che ogni proxy funziona come un proxy SSL anonimo e sicuro a sé stante. Potete acquistare indirizzi dalla lista di proxy HTTPS di FineProxy con la certezza che ciascuno è protetto individualmente, senza condividere l'infrastruttura dei certificati con migliaia di altri utenti.

Cosa fa un server proxy con TLS termination

Questo termine compare spesso nella documentazione tecnica. In parole semplici: il proxy accetta la vostra connessione crittografata, decrittografa la richiesta per individuare la destinazione e stabilisce una nuova connessione crittografata verso il sito target.

Uno studio del 2017 condotto da ricercatori del Georgia Tech e dell'Università del Michigan ha rilevato che il 4-10,9% di tutto il traffico HTTPS transita attraverso qualche forma di proxy di intercettazione, e quasi tutti indeboliscono la sicurezza: crittografia declassata, versioni TLS obsolete, verifiche dei certificati mancanti. Un'implementazione proxy scadente può rendere la vostra connessione meno sicura rispetto a non utilizzare alcun proxy. La qualità dell'implementazione SSL conta tanto quanto la presenza stessa del protocollo SSL.

Casi d'uso pratici

Scraping su larga scala — ogni sito importante richiede HTTPS. Anche la connessione del vostro scraper al proxy dovrebbe essere crittografata, soprattutto quando sono coinvolte credenziali proxy. I proxy datacenter con SSL per singolo IP gestiscono tutto questo in modo impeccabile.

Gestione account — le credenziali di accesso e i token di sessione sono obiettivi di alto valore. Un segmento proxy non crittografato significa che questi dati viaggiano in chiaro sulla vostra rete. I proxy ISP con certificati SSL individuali mantengono la connessione di ogni account crittografata fin dal primo pacchetto.

Integrazioni API — tutte le principali API con protocollo HTTPS (Google, Meta, OpenAI, Stripe) rifiutano le connessioni non crittografate. Un proxy dedicato con il proprio certificato SSL garantisce che le vostre chiavi API non viaggino mai esposte.

Reti pubbliche — lavorate da un bar, un hotel o uno spazio di coworking? Un proxy HTTP invia le vostre credenziali proxy e i dati di navigazione sulla rete locale in chiaro. Un proxy HTTPS li crittografa. Su Wi-Fi pubblico, è la differenza tra rimanere privati ed essere compromessi.

Cosa verificare prima di acquistare indirizzi proxy SSL

Tre aspetti fondamentali: ogni IP dispone di un proprio certificato (non condiviso)? Il servizio proxy supporta SOCKS5 oltre a HTTPS? Gli IP provengono dalla rete proprietaria del provider? FineProxy soddisfa tutti e tre i requisiti — SSL individuale per ogni indirizzo, supporto dual protocol e IP di nostra proprietà, gestiti direttamente da noi. Questo è ciò che rende una configurazione proxy davvero sicura.