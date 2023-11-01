Proxy HTTPS

Il 99,5% del traffico verso Google è già crittografato (Google Transparency Report). Praticamente ogni sito che visitate utilizza HTTPS. Ma ecco ciò che i provider di proxy non spiegano: la maggior parte dei proxy venduti come «HTTP/HTTPS» crittografa solo metà del percorso.

Dove si nasconde la falla nella crittografia

Quando un provider di proxy dichiara che il proprio prodotto «supporta HTTPS», di solito intende che il proxy è in grado di connettersi a siti web HTTPS. La connessione dal sito web al proxy — crittografata. La connessione dal proxy a voi — HTTP in chiaro. Testo leggibile. Accessibile a chiunque si trovi sulla vostra rete.

Pensate a cosa transita su quel primo tratto: le vostre credenziali proxy (login e password), l'indirizzo di ogni sito che state richiedendo, tutti i vostri header HTTP. Con un normale proxy HTTP, queste informazioni sono completamente visibili al vostro ISP, all'amministratore di rete, a chiunque sia connesso alla stessa rete Wi-Fi o a qualsiasi dispositivo interposto tra voi e il server proxy.

Non si tratta di un rischio teorico. Nel 2023, una vulnerabilità nella popolare libreria Python requests (CVE-2023-32681) ha dimostrato esattamente cosa può accadere: l'header Proxy-Authorization — contenente le credenziali del proxy — veniva esposto ai server di destinazione durante i redirect. La causa? Le credenziali viaggiavano in chiaro attraverso la connessione al proxy. Quella vulnerabilità ha interessato tutte le versioni della libreria dalla 2.3.0 alla 2.30.x, prima di essere corretta.

La portata del furto di credenziali

Il Global Threat Landscape Report 2025 di Fortinet ha rilevato che le credenziali rubate sui forum del darknet sono aumentate del 42% in un solo anno, raggiungendo oltre 100 miliardi di record unici — email, password, token di sessione e bypass di autenticazione. L'attività dei malware infostealer, che raccolgono credenziali in tempo reale, è cresciuta del 500%.

Una connessione proxy non crittografata rappresenta un ulteriore punto in cui le credenziali possono essere intercettate. La password del proxy, gli header di sessione, i siti a cui accedete — tutto resta esposto su quel primo tratto se la connessione non è crittografata.

Come FineProxy risolve il problema

Ogni indirizzo IP della nostra rete dispone di un proprio certificato SSL individuale. Quando vi connettete a un server proxy HTTPS di FineProxy, la primissima connessione — dal vostro dispositivo al proxy — è crittografata con SSL/TLS. Le vostre credenziali, le vostre richieste, i vostri header sono protetti fin dall'inizio.

Ecco la differenza:

Proxy HTTP tradizionale: Il vostro dispositivo → Proxy (testo in chiaro, tutto visibile) → Sito web (HTTPS, crittografato) Proxy HTTPS FineProxy: Il vostro dispositivo → Proxy (HTTPS, crittografato con certificato SSL per singolo IP) → Sito web (HTTPS, crittografato)

L'intera catena è crittografata. Nessun segmento esposto. Nessuna falla che permetta a qualcuno di leggere il vostro traffico.

Emettiamo un certificato SSL dedicato per ogni IP — non un certificato condiviso sull'intero pool. Ogni proxy opera come un server proxy SSL (crittografato e sicuro) indipendente, con una propria identità crittografica.

Perché i certificati per singolo IP sono importanti

Un certificato condiviso significa che un singolo errore di configurazione o una chiave compromessa si ripercuote su ogni proxy del pool. Con certificati per singolo IP, ogni indirizzo è crittograficamente indipendente. Se uno presenta un problema, tutti gli altri restano intatti.

Questo significa anche che ogni proxy funziona come un proxy SSL anonimo e sicuro a sé stante. Potete acquistare indirizzi dalla lista di proxy HTTPS di FineProxy con la certezza che ciascuno è protetto individualmente, senza condividere l'infrastruttura dei certificati con migliaia di altri utenti.

Cosa fa un server proxy con TLS termination

Questo termine compare spesso nella documentazione tecnica. In parole semplici: il proxy accetta la vostra connessione crittografata, decrittografa la richiesta per individuare la destinazione e stabilisce una nuova connessione crittografata verso il sito target.

Uno studio del 2017 condotto da ricercatori del Georgia Tech e dell'Università del Michigan ha rilevato che il 4-10,9% di tutto il traffico HTTPS transita attraverso qualche forma di proxy di intercettazione, e quasi tutti indeboliscono la sicurezza: crittografia declassata, versioni TLS obsolete, verifiche dei certificati mancanti. Un'implementazione proxy scadente può rendere la vostra connessione meno sicura rispetto a non utilizzare alcun proxy. La qualità dell'implementazione SSL conta tanto quanto la presenza stessa del protocollo SSL.

Casi d'uso pratici

Scraping su larga scala — ogni sito importante richiede HTTPS. Anche la connessione del vostro scraper al proxy dovrebbe essere crittografata, soprattutto quando sono coinvolte credenziali proxy. I proxy datacenter con SSL per singolo IP gestiscono tutto questo in modo impeccabile.

Gestione account — le credenziali di accesso e i token di sessione sono obiettivi di alto valore. Un segmento proxy non crittografato significa che questi dati viaggiano in chiaro sulla vostra rete. I proxy ISP con certificati SSL individuali mantengono la connessione di ogni account crittografata fin dal primo pacchetto.

Integrazioni API — tutte le principali API con protocollo HTTPS (Google, Meta, OpenAI, Stripe) rifiutano le connessioni non crittografate. Un proxy dedicato con il proprio certificato SSL garantisce che le vostre chiavi API non viaggino mai esposte.

Reti pubbliche — lavorate da un bar, un hotel o uno spazio di coworking? Un proxy HTTP invia le vostre credenziali proxy e i dati di navigazione sulla rete locale in chiaro. Un proxy HTTPS li crittografa. Su Wi-Fi pubblico, è la differenza tra rimanere privati ed essere compromessi.

Cosa verificare prima di acquistare indirizzi proxy SSL