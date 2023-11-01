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بروكسي HTTPS

شهادات SSL مخصصة لكل IP، تشفير TLS 1.3 على مسار الاتصال بين العميل والبروكسي، دعم HTTPS وSOCKS5 — بيانات الاعتماد والترويسات محمية منذ أول حزمة بيانات.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

جهّز بروكسيات SSL مجهولة.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 عنوان IP من مراكز البيانات بـ HTTPS في أوروبا مع شهادات SSL لكل IP
  • صدّر قائمة بروكسي HTTPS الآمن لديّ بصيغة JSON
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي HTTPS لديّ
  • اعرض حالة باقات البروكسي المشفّر لديّ وتفاصيل فوترتها
  • حدّث قائمة بروكسي HTTPS لديّ عند توفر الاستبدال المجاني التالي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

أستخدم هذا الموقع كثيرًا، وهناك دائمًا الوكلاء الذين أحتاجهم. أنا حتى المواقع الأخرى لا تستخدم. كل شيء يعمل بثبات ودون فشل. الأسعار باهظة الثمن بعض الشيء، ولكنها تستحق العناء.

Margarita Komarovaالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم خدمات FineProxy منذ فترة وأنا راضٍ جدًا عن الجودة. الاتصالات مستقرة جدًا، وتعمل عناوين IP دون أي مشاكل، والسرعة سريعة باستمرار. كما أن دعم العملاء سريع الاستجابة عند الحاجة. نوصي بشدة لأي شخص يبحث عن وكلاء موثوقين

KrzyszofNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

لا يمكنني العثور على أي خدمات أفضل من هذه خاصة فيما يتعلق بالسكن غير المحدود، اعتقدت أنها ستبدأ بالانخفاض في الجودة بمجرد استخدامها ولكن طوال الوقت الذي استخدمته، ظلت أعلى من 99%، إنه أمر رائع أن تكون كذلك. حظا سعيدا وآمل أن يبقى كما هو

ZainDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

بينما يتقاضى مقدمو الخدمات الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الإنترنت مجانيًا وآمنًا. خيارات مركز البيانات الخاصة بهم رخيصة وتأتي مع نطاق ترددي غير محدود.

Nemanja DuricSaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

السعر منصف وعناوين البروكسي تعمل دون مشكلات. كما أن إعداد واجهة API سهل. أوصي بها بكل سهولة مقابل هذا السعر!

Felix KernerTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

أنا أحب وكلاء FineProxy، فهو سريع حقًا ولا يمكن اكتشافه. لقد استخدمته في أدوات التشغيل الآلي مثل أدوات الكلمات الرئيسية، وبالنسبة لأدوات الاستخراج، فهي مثل أداة تغيير قواعد اللعبة، حيث يكون دعم العملاء من الدرجة الأولى عندما تحتاج إلى بعض المساعدة، فهم 24/7 متاحون لحل مشكلتك، وجودة الوكلاء مذهلة للغاية.

asdjkakarNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا يُعدّ مسار الاتصال بين العميل والبروكسي هو نقطة الضعف؟القفزة الأولى مكشوفة

لأن معظم المزوّدين لا يشفّرونه. يبيعون “بروكسيات HTTP” قادرة على الاتصال بمواقع HTTPS — لكن اتصالك أنت بالبروكسي يبقى نصًا عاديًا. بيانات اعتماد البروكسي الخاصة بك، وعناوين المواقع التي تطلبها، وجميع ترويسات HTTP مكشوفة لأي شخص يراقب شبكتك. شهادات SSL المخصصة لكل IP من FineProxy تشفّر هذا الجزء وتسد هذه الثغرة.

ما الفرق الحقيقي بين بروكسي HTTP وبروكسي HTTPS؟تشفير القفزة الأولى

أين يبدأ التشفير. بروكسي HTTP يُرسل حركة بياناتك بدون تشفير إلى خادم البروكسي، الذي يتصل بعدها بالموقع المستهدف عبر HTTPS. أما بروكسي HTTPS فيُشفّر الاتصال من أول نقطة — من جهازك إلى البروكسي. مع كون 99.5% من حركة الويب تعمل بـ HTTPS، فإن المسار من البروكسي إلى الموقع يكون مشفّرًا في الغالب. السؤال الحقيقي هو: هل المسار من العميل إلى البروكسي مشفّر أيضًا؟

هل يستطيع مزوّد خدمة الإنترنت (ISP) رؤية ما أفعله عبر بروكسي HTTP؟نعم

نعم — يمكن لمزود خدمة الإنترنت (ISP) رؤية عنوان البروكسي وبيانات اعتماد البروكسي (في حال استخدام المصادقة الأساسية) والمواقع التي تطلبها. أما عند استخدام بروكسي HTTPS مع SSL، فإن مزود الخدمة لا يرى سوى اتصال مشفّر بعنوان IP الخاص بالبروكسي. كل شيء بالداخل — المواقع وبيانات الاعتماد والبيانات — يظل مخفيًا.

هل SOCKS5 مشفّر؟ليس بطبيعته

بروتوكول SOCKS5 بحد ذاته لا يضيف تشفيرًا — فهو بروتوكول نفقي يعمل مع أي نوع من حركة البيانات. لكن عند استخدام SOCKS5 عبر بروكسي يمتلك شهادة SSL، يظل الاتصال بالبروكسي مشفّرًا. يدعم FineProxy كلًا من HTTPS وSOCKS5 على كل عنوان IP، مما يتيح لك اختيار البروتوكول المناسب لتطبيقك مع الحفاظ على أمان الاتصال.

ماذا يعني فعلياً "بروكسي HTTP آمن مع SSL"؟TLS للقفزة الأولى

يعني أن البروكسي يقبل الاتصالات عبر HTTPS (المنفذ 443 مع SSL/TLS) بدلًا من HTTP العادي. تُشفَّر بياناتك بين جهازك والبروكسي، ثم يُنشئ البروكسي اتصالًا مشفّرًا منفصلًا بالموقع المستهدف. كلمة “آمن” تشير إلى ذلك الجزء الأول — وهو بالضبط ما تفتقر إليه معظم بروكسيات HTTP.

هل يؤثر تشفير SSL على سرعة البروكسي؟حِمل ضئيل

تضيف مصافحة SSL/TLS بضعة ميلي ثوانٍ إلى الاتصال الأولي — عادةً من 10 إلى 30 ميلي ثانية حسب بُعدك عن خادم البروكسي. بعد ذلك، يعمل تشفير TLS 1.3 الحديث بحِمل إضافي لا يُذكر على أي عتاد حالي. عمليًا، لا يمكن ملاحظة الفرق سواء في عمليات استخراج البيانات أو إدارة الحسابات أو استدعاءات API. زمن استجابة مسار الشبكة نفسه أهم بكثير من طبقة التشفير. مع FineProxy، تستخدم الشهادات المخصصة لكل IP إعدادات TLS محسّنة، فتحصل على تشفير كامل دون فقدان ملموس في السرعة.

الدليل

المشكلة في معظم "بروكسيات HTTPS" — وما يعنيه التشفير فعلًا

5 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

99.5% من حركة المرور إلى Google مشفّرة بالفعل (تقرير شفافية Google). وتقريبًا كل موقع تزوره يعمل بـ HTTPS. لكن إليك ما لا يوضحه مزوّدو البروكسي: معظم البروكسيات التي يبيعونها بوصفها “HTTP/HTTPS” لا تشفّر سوى نصف الرحلة.

أين تكمن ثغرة التشفير

عندما يقول مزوّد بروكسي إن منتجه “يدعم HTTPS”، فهو يعني عادةً أن البروكسي يستطيع الاتصال بمواقع HTTPS. الاتصال من الموقع إلى البروكسي — مشفّر. لكن الاتصال من البروكسي إليك — HTTP عادي. نص مكشوف. يمكن لأي شخص على شبكتك قراءته.

فكّر فيما ينتقل عبر ذلك الجزء الأول: اسم المستخدم وكلمة المرور للبروكسي، وعنوان كل موقع تطلبه، وجميع ترويسات HTTP الخاصة بك. مع بروكسي HTTP العادي، تكون كل هذه المعلومات مكشوفة بالكامل لمزوّد خدمة الإنترنت (ISP)، ومدير الشبكة، وأي شخص على نفس شبكة Wi-Fi، أو أي جهاز بينك وبين خادم البروكسي.

هذا ليس مجرد كلام نظري. في عام 2023، كشفت ثغرة أمنية في مكتبة requests الشهيرة في Python (CVE-2023-32681) عمّا يحدث بالضبط: رأس Proxy-Authorization — الذي يحتوي على بيانات اعتماد البروكسي — كان يتسرّب إلى الخوادم الوجهة أثناء عمليات إعادة التوجيه. السبب الجذري؟ بيانات الاعتماد تنتقل كنص عادي عبر اتصال البروكسي. أثرت تلك الثغرة على جميع إصدارات المكتبة من 2.3.0 إلى 2.30.x قبل أن يتم تصحيحها.

حجم سرقة بيانات الاعتماد

كشف تقرير Fortinet 2025 Global Threat Landscape Report أن بيانات الاعتماد المسروقة على منتديات الدارك نت ارتفعت بنسبة 42% خلال عام واحد فقط، لتتجاوز 100 مليار سجل فريد — تشمل بريدًا إلكترونيًا وكلمات مرور ورموز جلسات وتجاوزات مصادقة. كما شهدت برمجيات Infostealer الخبيثة التي تسرق بيانات الاعتماد في الوقت الفعلي زيادة بنسبة 500% في نشاطها.

اتصال البروكسي غير المشفّر هو نقطة إضافية يمكن فيها اعتراض بيانات الاعتماد. كلمة مرور البروكسي، وترويسات الجلسة، والمواقع التي تصل إليها — كل ذلك يبقى مكشوفًا في تلك القفزة الأولى إذا لم يكن الاتصال مشفّرًا.

كيف يحل FineProxy هذه المشكلة

كل عنوان IP في شبكتنا يمتلك شهادة SSL خاصة به. عند اتصالك بخادم بروكسي HTTPS من FineProxy، يكون الاتصال الأول — من جهازك إلى البروكسي — مشفّرًا بتقنية SSL/TLS. بيانات اعتمادك، طلباتك، ترويساتك، كلها محمية منذ اللحظة الأولى.

هذا هو الفرق:

بروكسي HTTP النموذجي: جهازك → البروكسي (نص عادي، كل شيء مكشوف) → الموقع (HTTPS، مشفّر) بروكسي HTTPS من FineProxy: جهازك ← البروكسي (HTTPS، مشفّر بشهادة SSL مخصصة لكل IP) ← الموقع (HTTPS، مشفّر)

السلسلة بأكملها مشفّرة. لا يوجد جزء مكشوف. لا ثغرة تسمح لأي شخص بقراءة حركة بياناتك.

نُصدر شهادة SSL مخصصة لكل عنوان IP — وليست شهادة مشتركة على مستوى المجموعة. يعمل كل بروكسي كخادم بروكسي SSL مستقل (مشفّر وآمن) بهوية تشفيرية خاصة به.

لماذا تُعد الشهادات المخصصة لكل IP مهمة

الشهادة المشتركة تعني أن خطأ واحدًا في الإعداد أو مفتاح واحد مخترق يؤثر على كل بروكسي في المجموعة. مع الشهادات المخصصة لكل IP، يكون كل عنوان مستقلًا تشفيريًا. إذا تعرّض أحدها لمشكلة — تبقى البقية سليمة.

يعني هذا أيضًا أن كل بروكسي يعمل كخادم بروكسي SSL آمن ومجهول الهوية بشكل مستقل. يمكنك شراء قائمة عناوين بروكسي HTTPS من FineProxy وأنت مطمئن أن كل عنوان مؤمّن بشكل فردي، ولا يتشارك بنية الشهادات مع آلاف المستخدمين الآخرين.

ما يفعله الخادم الوكيل لإنهاء اتصال TLS

يظهر هذا المصطلح في التوثيق التقني. ببساطة: يستقبل البروكسي اتصالك المشفّر، ثم يفك تشفير الطلب لمعرفة وجهتك، وينشئ اتصالًا مشفّرًا جديدًا بالموقع المستهدف.

كشفت دراسة أُجريت عام 2017 من قِبل باحثين في جامعة جورجيا للتكنولوجيا وجامعة ميشيغان أن ما بين 4% و10.9% من إجمالي حركة مرور HTTPS تمر عبر شكل من أشكال بروكسي الاعتراض، وأن معظمها يُضعف الأمان — تشفير متدنّي، إصدارات TLS قديمة، وغياب التحقق من الشهادات. التطبيق السيئ للبروكسي قد يجعل اتصالك أقل أمانًا من عدم استخدام بروكسي على الإطلاق. جودة تطبيق SSL لا تقل أهمية عن وجود SSL بحد ذاته.

حالات استخدام عملية

جمع البيانات على نطاق واسع — كل موقع رئيسي يتطلب HTTPS. يجب أن يكون اتصال أداة الجمع بالبروكسي مشفّرًا أيضًا، خاصةً عند استخدام بيانات اعتماد البروكسي. بروكسيات مراكز البيانات المزوّدة بشهادات SSL لكل IP تتعامل مع هذا الأمر بسلاسة.

إدارة الحسابات — بيانات تسجيل الدخول ورموز الجلسات تُعدّ أهدافًا عالية القيمة. أي مرحلة غير مشفّرة عبر البروكسي تعني أن هذه البيانات تنتقل بشكل مكشوف على شبكتك. بروكسيات ISP المزوّدة بشهادات SSL فردية تحافظ على تشفير اتصال كل حساب منذ أول حزمة بيانات.

تكاملات API — كل واجهة API كبرى تعمل ببروتوكول HTTPS (مثل Google وMeta وOpenAI وStripe) ترفض الاتصالات غير المشفّرة. استخدام بروكسي مخصّص بشهادة SSL خاصة به يضمن عدم انكشاف مفاتيح API الخاصة بك أبدًا.

الشبكات العامة — تعمل من مقهى أو فندق أو مساحة عمل مشتركة؟ بروكسي HTTP يُرسل بيانات اعتمادك وبيانات تصفّحك عبر الشبكة المحلية كنص مكشوف. أما بروكسي HTTPS فيُشفّرها بالكامل. على شبكات Wi-Fi العامة، هذا هو الفرق بين الخصوصية والاختراق.

ما الذي يجب التحقق منه عند شراء عناوين بروكسي SSL

ثلاثة أمور: هل يمتلك كل IP شهادة خاصة به (غير مشتركة)؟ هل يدعم البروكسي SOCKS5 إلى جانب HTTPS؟ وهل عناوين IP تابعة لشبكة المزوّد نفسه؟ FineProxy يوفّر الثلاثة — شهادة SSL فردية لكل عنوان، ودعم مزدوج للبروتوكولات، وعناوين IP نملكها وندير‌ها بأنفسنا. هذا ما يصنع أكثر إعدادات البروكسي أمانًا.