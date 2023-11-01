99.5% من حركة المرور إلى Google مشفّرة بالفعل (تقرير شفافية Google). وتقريبًا كل موقع تزوره يعمل بـ HTTPS. لكن إليك ما لا يوضحه مزوّدو البروكسي: معظم البروكسيات التي يبيعونها بوصفها “HTTP/HTTPS” لا تشفّر سوى نصف الرحلة.

أين تكمن ثغرة التشفير

عندما يقول مزوّد بروكسي إن منتجه “يدعم HTTPS”، فهو يعني عادةً أن البروكسي يستطيع الاتصال بمواقع HTTPS. الاتصال من الموقع إلى البروكسي — مشفّر. لكن الاتصال من البروكسي إليك — HTTP عادي. نص مكشوف. يمكن لأي شخص على شبكتك قراءته.

فكّر فيما ينتقل عبر ذلك الجزء الأول: اسم المستخدم وكلمة المرور للبروكسي، وعنوان كل موقع تطلبه، وجميع ترويسات HTTP الخاصة بك. مع بروكسي HTTP العادي، تكون كل هذه المعلومات مكشوفة بالكامل لمزوّد خدمة الإنترنت (ISP)، ومدير الشبكة، وأي شخص على نفس شبكة Wi-Fi، أو أي جهاز بينك وبين خادم البروكسي.

هذا ليس مجرد كلام نظري. في عام 2023، كشفت ثغرة أمنية في مكتبة requests الشهيرة في Python (CVE-2023-32681) عمّا يحدث بالضبط: رأس Proxy-Authorization — الذي يحتوي على بيانات اعتماد البروكسي — كان يتسرّب إلى الخوادم الوجهة أثناء عمليات إعادة التوجيه. السبب الجذري؟ بيانات الاعتماد تنتقل كنص عادي عبر اتصال البروكسي. أثرت تلك الثغرة على جميع إصدارات المكتبة من 2.3.0 إلى 2.30.x قبل أن يتم تصحيحها.

حجم سرقة بيانات الاعتماد

كشف تقرير Fortinet 2025 Global Threat Landscape Report أن بيانات الاعتماد المسروقة على منتديات الدارك نت ارتفعت بنسبة 42% خلال عام واحد فقط، لتتجاوز 100 مليار سجل فريد — تشمل بريدًا إلكترونيًا وكلمات مرور ورموز جلسات وتجاوزات مصادقة. كما شهدت برمجيات Infostealer الخبيثة التي تسرق بيانات الاعتماد في الوقت الفعلي زيادة بنسبة 500% في نشاطها.

اتصال البروكسي غير المشفّر هو نقطة إضافية يمكن فيها اعتراض بيانات الاعتماد. كلمة مرور البروكسي، وترويسات الجلسة، والمواقع التي تصل إليها — كل ذلك يبقى مكشوفًا في تلك القفزة الأولى إذا لم يكن الاتصال مشفّرًا.

كيف يحل FineProxy هذه المشكلة

كل عنوان IP في شبكتنا يمتلك شهادة SSL خاصة به. عند اتصالك بخادم بروكسي HTTPS من FineProxy، يكون الاتصال الأول — من جهازك إلى البروكسي — مشفّرًا بتقنية SSL/TLS. بيانات اعتمادك، طلباتك، ترويساتك، كلها محمية منذ اللحظة الأولى.

هذا هو الفرق:

بروكسي HTTP النموذجي: جهازك → البروكسي (نص عادي، كل شيء مكشوف) → الموقع (HTTPS، مشفّر) بروكسي HTTPS من FineProxy: جهازك ← البروكسي (HTTPS، مشفّر بشهادة SSL مخصصة لكل IP) ← الموقع (HTTPS، مشفّر)

السلسلة بأكملها مشفّرة. لا يوجد جزء مكشوف. لا ثغرة تسمح لأي شخص بقراءة حركة بياناتك.

نُصدر شهادة SSL مخصصة لكل عنوان IP — وليست شهادة مشتركة على مستوى المجموعة. يعمل كل بروكسي كخادم بروكسي SSL مستقل (مشفّر وآمن) بهوية تشفيرية خاصة به.

لماذا تُعد الشهادات المخصصة لكل IP مهمة

الشهادة المشتركة تعني أن خطأ واحدًا في الإعداد أو مفتاح واحد مخترق يؤثر على كل بروكسي في المجموعة. مع الشهادات المخصصة لكل IP، يكون كل عنوان مستقلًا تشفيريًا. إذا تعرّض أحدها لمشكلة — تبقى البقية سليمة.

يعني هذا أيضًا أن كل بروكسي يعمل كخادم بروكسي SSL آمن ومجهول الهوية بشكل مستقل. يمكنك شراء قائمة عناوين بروكسي HTTPS من FineProxy وأنت مطمئن أن كل عنوان مؤمّن بشكل فردي، ولا يتشارك بنية الشهادات مع آلاف المستخدمين الآخرين.

ما يفعله الخادم الوكيل لإنهاء اتصال TLS

يظهر هذا المصطلح في التوثيق التقني. ببساطة: يستقبل البروكسي اتصالك المشفّر، ثم يفك تشفير الطلب لمعرفة وجهتك، وينشئ اتصالًا مشفّرًا جديدًا بالموقع المستهدف.

كشفت دراسة أُجريت عام 2017 من قِبل باحثين في جامعة جورجيا للتكنولوجيا وجامعة ميشيغان أن ما بين 4% و10.9% من إجمالي حركة مرور HTTPS تمر عبر شكل من أشكال بروكسي الاعتراض، وأن معظمها يُضعف الأمان — تشفير متدنّي، إصدارات TLS قديمة، وغياب التحقق من الشهادات. التطبيق السيئ للبروكسي قد يجعل اتصالك أقل أمانًا من عدم استخدام بروكسي على الإطلاق. جودة تطبيق SSL لا تقل أهمية عن وجود SSL بحد ذاته.

حالات استخدام عملية

جمع البيانات على نطاق واسع — كل موقع رئيسي يتطلب HTTPS. يجب أن يكون اتصال أداة الجمع بالبروكسي مشفّرًا أيضًا، خاصةً عند استخدام بيانات اعتماد البروكسي. بروكسيات مراكز البيانات المزوّدة بشهادات SSL لكل IP تتعامل مع هذا الأمر بسلاسة.

إدارة الحسابات — بيانات تسجيل الدخول ورموز الجلسات تُعدّ أهدافًا عالية القيمة. أي مرحلة غير مشفّرة عبر البروكسي تعني أن هذه البيانات تنتقل بشكل مكشوف على شبكتك. بروكسيات ISP المزوّدة بشهادات SSL فردية تحافظ على تشفير اتصال كل حساب منذ أول حزمة بيانات.

تكاملات API — كل واجهة API كبرى تعمل ببروتوكول HTTPS (مثل Google وMeta وOpenAI وStripe) ترفض الاتصالات غير المشفّرة. استخدام بروكسي مخصّص بشهادة SSL خاصة به يضمن عدم انكشاف مفاتيح API الخاصة بك أبدًا.

الشبكات العامة — تعمل من مقهى أو فندق أو مساحة عمل مشتركة؟ بروكسي HTTP يُرسل بيانات اعتمادك وبيانات تصفّحك عبر الشبكة المحلية كنص مكشوف. أما بروكسي HTTPS فيُشفّرها بالكامل. على شبكات Wi-Fi العامة، هذا هو الفرق بين الخصوصية والاختراق.

ما الذي يجب التحقق منه عند شراء عناوين بروكسي SSL