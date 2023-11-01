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بروكسي سيشل

بروكسيات سيشل IPv4 ثابتة وموثوقة — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في سيشل وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي السيشلية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

أنا أستخدم FineProxy.org منذ عدة أشهر، ولا يمكنني أن أكون أكثر رضاً عن الخدمة. سرعة الاتصال مثيرة للإعجاب، ولم أواجه أي مشكلة مع التوقف عن العمل. مجموعة واسعة من مواقع الوكيل في جميع أنحاء العالم تجعل من السهل بالنسبة لي الوصول إلى الإنترنت بشكل آمن ومجهول، بغض النظر عن مكان وجودي. الأسعار تنافسية للغاية، وفريق دعم العملاء دائمًا مستجيب ومفيد. سواء كنت بحاجة إلى وكلاء للتصفح أو العمل أو لأغراض أخرى، فإن FineProxy.org يعد خيارًا رائعًا. أوصي به بشدة لأي شخص يبحث عن خدمات وكيل موثوقة وفعالة!

nabeel72323SaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

إذا كنت تبحث عن خدمات بروكسي عالية الجودة وموثوقة، فإنني أوصي بشدة بـ Fineproxy – أحد أفضل مقدمي الخدمات الذين عملت معهم على الإطلاق. يوفر الوكلاء الخاصون بهم سرعات اتصال مستقرة دون أي توقف تقريبًا. أنا أستخدمها بشكل أساسي لتجاوز القيود، والخدمة دائمًا ما تعمل بشكل جيد للغاية. واجهة الموقع بسيطة وبديهية، مما يجعل عملية شراء الوكيل سريعة وخالية من المتاعب. تقدم Fineproxy مجموعة واسعة من خطط التسعير، لذلك من السهل العثور على الحل المناسب لأي حاجة أو ميزانية. يتميز دعم العملاء لديهم بالاستجابة والاحترافية - وفي كل مرة تواصلت معهم، تلقيت مساعدة سريعة ومفيدة. ما أقدره بشكل خاص هو شفافية الخدمة: يتم تقديم جميع المعلومات حول مواقع وأنواع الوكيل المتاحة (مجهول، النخبة، وما إلى ذلك) بشكل واضح وشامل. في الختام، يمكنني أن أوصي بثقة بـ Fineproxy لأي شخص يحتاج إلى وكلاء سريعين ومستقرين وآمنين. نسبة السعر إلى الجودة رائعة، مما يجعل هذه الخدمة خيارًا قويًا في السوق.

ZeennsDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

حزمة الوكيل الحصرية. يوفر سرعة ممتازة، ولا توجد قيود على حركة المرور. سعر معقول. في كلمة واحدة خدمة ممتازة. لم أقابل قط على الإنترنت شيئًا كهذا. شكرا لك على جودة المحتوى.

Steven Nicholsonالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد حظيت بتجربة رائعة في استخدام FineProxy. إن سرعة واستقرار الوكلاء الخاصين بهم رائعان، وهم يقدمون مجموعة واسعة من الخيارات لحالات الاستخدام المختلفة. كان الإعداد بسيطًا، وكان دعم العملاء متاحًا وفعالًا دائمًا. أوصي بشدة بـ FineProxy لأي شخص يحتاج إلى حل وكيل يمكن الاعتماد عليه!

Tan NguyenProxyRate, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل هذه البروكسيات مناسبة لمواقع المراهنات والكازينوهات؟لا

لا. بروكسيات سيشل الخاصة بنا ليست مخصصة للمراهنات أو الرهانات الرياضية أو الكازينوهات عبر الإنترنت.

هل زمن الاستجابة (ping) مرتفع؟نعم

نعم، سيكون زمن الاستجابة مرتفعًا (حوالي 500 ملّي ثانية). يعود ذلك إلى البُعد الجغرافي للجزر ومسارات التوجيه العالمية نحو المنطقة. ننصح بأخذ هذا التأخير بعين الاعتبار عند ضبط إعدادات المهلة الزمنية (timeout) في برنامجك.

هل يمكن استخدامها لتسجيل حسابات على منصات تداول العملات الرقمية؟نعم

نعم، بروكسياتنا مناسبة لتسجيل وإدارة الحسابات على منصات العملات الرقمية التي تتعامل مع الولاية القضائية لسيشل.

كيف تساعد هذه البروكسيات في مراقبة SEO؟منطقة محايدة

تُعدّ سيشل منطقة “محايدة” ممتازة للتحقق من صفحات نتائج محركات البحث (SERP). يتيح لك استخدام عناوين IP هذه عرض نتائج Google أو Bing دون التوطين أو التخصيص المكثف المعتاد في الدول الكبرى (مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي). وهذا مفيد لتحليل الترتيب العالمي “النظيف”.

ما البروتوكولات المدعومة؟قائمة IP مسموحة

يعتمد الأمان على قائمة IP البيضاء. يمكنك إضافة ما يصل إلى 5 عناوين IP خاصة بك لكل خدمة. يتوفر وضعان: قائمة IP البيضاء فقط. قائمة IP البيضاء + اسم المستخدم/كلمة المرور. من المستحيل تقنيًا استخدام البروكسيات دون إضافة عنوان IP الخاص بك إلى قائمة Whitelist أولاً.

ما مدى توافق البروكسيات مع الأدوات المختلفة؟توافق كامل

بروكسياتنا متوافقة مع جميع الأدوات والمنصات البرمجية الرئيسية، بما في ذلك: أُطر عمل استخراج بيانات الويب أدوات أتمتة المتصفح برامج جمع البيانات منصات تحليلات التسويق تطبيقات البحث

بروكسيات سيشل المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات سيشل عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

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156.226.183.185:8080
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
156.226.183.185:8080
Ansheng Network Technology· 1144 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.57 Mbps
100.0%
6 س مضت
45.194.33.12:30002
Antbox Networks Limited· 1117 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.61 Mbps
96.4%
1 س مضت
156.240.114.210:3129
Beijing Baidu Netcom· 441 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
4.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.194.33.12:30001
Antbox Networks Limited· 1043 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.73 Mbps
74.4%
1 س مضت
156.225.20.83:1080
cognetcloud INC· 1076 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.67 Mbps
57.4%
1 س مضت
154.83.2.19:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
154.83.2.142:80
Cloudflare London, LLC· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
154.197.75.80:80
Cloudflare London, LLC· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.9.117.63:3128
NetCrafters OU· 1417 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.27 Mbps
10.3%
2 س مضت
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