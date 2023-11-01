نحن مزوّد IP معتمد (LIR)
للمشاريع المؤسسية، يمكننا الحصول على نطاقات IP مخصصة لعميل بعينه، وتسجيلها باسم شركتنا، والإعلان عنها في مراكز البيانات. دورة الحياة الكاملة — من التخصيص والتوجيه إلى البنية التحتية — تبقى تحت إدارتنا التشغيلية الكاملة.
حلول الأعمال
خوادم مخصصة ومجموعات IP خاصة وشبكات معزولة ودعم هندسي مباشر — وفق متطلبات تشغيلك.
نتعاون مع الشركات والمؤسسات والخدمات الإلكترونية التي تحتاج إلى خادم بروكسي مؤسسي موثوق لعمليات قابلة للتوسّع. للبدء، أرسل متطلباتك إلى support@fineproxy.org — وسنوضّح التفاصيل، ونراعي القيود، ونجهّز حلاً مخصصاً لاحتياجاتك.
تُقدَّم العقود خلال مرحلة التفاوض (ولا تُنشر للعامة). يتوفر لعملاء الأعمال دعم فني مباشر واستشارات مع المهندسين.
للمشاريع المؤسسية، يمكننا الحصول على نطاقات IP مخصصة لعميل بعينه، وتسجيلها باسم شركتنا، والإعلان عنها في مراكز البيانات. دورة الحياة الكاملة — من التخصيص والتوجيه إلى البنية التحتية — تبقى تحت إدارتنا التشغيلية الكاملة.
حلول بروكسي جماعية مخصصة لا تتقاطع مع خدماتنا العامة. كل شيء مصمم خصيصًا وفق سير عملك ومتطلباتك التشغيلية.
إذا كان مشروعك يتطلب أقصى درجات التحكم، فإننا نبني بيئة بروكسي منفصلة مصممة كحلول بروكسي لأمان البيانات: خوادم مخصصة، مجمّعات IP خاصة، توجيه وحدود مستقلة، وسكريبتات مخصصة لكل عميل حسب الحاجة.
بدلاً من صفحة SLA عامة، يمكن لعملاء الأعمال التواصل مباشرة مع فريقنا التقني لمواءمة المتطلبات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتحسين الإعدادات.
عملية بسيطة وواضحة — من أول تواصل وحتى استقرار العمليات.
Send requirements to support@fineproxy.org.
نحدد القيود ونموذج الوصول والحجم المطلوب.
نُعدّ الشروط ونقدّم عرضًا مخصصًا يناسب احتياجاتكم.
نقوم بتهيئة الباقات أو بناء بنية تحتية معزولة.
دعم مستمر وتوسعة حسب الحاجة.
نتعامل مع الكيانات القانونية بموجب عقد. يتم تقديم الوثائق بشكل فردي أثناء التفاوض. شروط الدفع الآجل يمكن توفيرها لعملاء البروكسي من الشركات (بعد الموافقة).
الشروط المؤسسية معروضة أدناه بصيغة مختصرة. يتم الاتفاق على الشروط النهائية بشكل فردي وتُثبَّت في العقد.
تُدعم المدفوعات غير النقدية للكيانات القانونية. يمكن إصدار الفواتير بالعملة المحلية وفقاً لسعر البنك المركزي في تاريخ العقد.
الحد الأدنى لمدة الاستئجار: 6 أشهر (180 يوماً). الحد الأدنى لحجم الطلب للعملاء التعاقديين: $500 لكل 30 يوماً.
يتوفر تحديث قائمة IP مرة واحدة كل 8 أيام لباقتك.
عند توقيع العقد لأول مرة، تُضاف نسبة 10% إلى الفاتورة مقابل إعداد حزمة المستندات الكاملة.
لا تُقدَّم استردادات عن فترات الخدمة غير المستخدمة في إطار التعاون التعاقدي.
بالنسبة للمشاريع التجارية والمؤسسية، بما في ذلك إعدادات بروكسي الأعمال وخوادم بروكسي المؤسسات، نجمع المتطلبات الأولية عبر البريد الإلكتروني لضمان مراجعة تقنية دقيقة. أرسل طلباً موجزاً — وسنرد عليك بأسئلة توضيحية ومخطط تقني.
الاسم مع وصف مختصر من سطر أو سطرين.
باقة الأعمال أو البنية التحتية المؤسسية.
عدد IP / حجم حركة المرور / الإطار الزمني (الحالي + النمو المتوقع).
الدول أو المناطق التي تحتاجها.
إدراج IP في القائمة البيضاء أو بيانات الاعتماد (اسم مستخدم/كلمة مرور).
القيود، التوجيه، العزل، ومتطلبات الامتثال (إن وُجدت).