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حلول الأعمال

بروكسي المؤسسات

خوادم مخصصة ومجموعات IP خاصة وشبكات معزولة ودعم هندسي مباشر — وفق متطلبات تشغيلك.

النشرمخصص عند الطلب
التحكممجموعات IP خاصة
الدعممباشرة مع المهندسين

بنية بروكسي تحتية للأعمال & المؤسسات

نتعاون مع الشركات والمؤسسات والخدمات الإلكترونية التي تحتاج إلى خادم بروكسي مؤسسي موثوق لعمليات قابلة للتوسّع. للبدء، أرسل متطلباتك إلى support@fineproxy.org — وسنوضّح التفاصيل، ونراعي القيود، ونجهّز حلاً مخصصاً لاحتياجاتك.

اطلب عرضاً تجارياًجهات الاتصال

تُقدَّم العقود خلال مرحلة التفاوض (ولا تُنشر للعامة). يتوفر لعملاء الأعمال دعم فني مباشر واستشارات مع المهندسين.

الصيغةالأعمال + المؤسسات
البنية التحتيةمعزولة حسب الطلب
الدعمتواصل مباشر مع المهندسين
التحكمإعداد بمستوى مزوّدي الخدمة

نحن مزوّد IP معتمد (LIR)

للمشاريع المؤسسية، يمكننا الحصول على نطاقات IP مخصصة لعميل بعينه، وتسجيلها باسم شركتنا، والإعلان عنها في مراكز البيانات. دورة الحياة الكاملة — من التخصيص والتوجيه إلى البنية التحتية — تبقى تحت إدارتنا التشغيلية الكاملة.

ما يمكننا بناؤه

حلول بروكسي جماعية مخصصة لا تتقاطع مع خدماتنا العامة. كل شيء مصمم خصيصًا وفق سير عملك ومتطلباتك التشغيلية.

  • 01خوادم مخصصة
  • 02مجمعات IP خاصة
  • 03شبكات فرعية غير متداخلة
  • 04حدود & قواعد مخصصة
  • 05قائمة IP المسموح بها / بيانات الاعتماد
  • 06سكربتات العميل على الخوادم

طريقتان للبدء

  • الأعمالباقات بروكسي بأسعار واضحة للفرق، وخادم بروكسي مرن يناسب احتياجات الشركات الصغيرة.
  • المؤسساتبنية تحتية مخصصة بالكامل مع عزل كامل وتحكم هندسي متقدم.

Infrastructure and support, built together.

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بنية تحتية مخصصة & حسب الطلب

إذا كان مشروعك يتطلب أقصى درجات التحكم، فإننا نبني بيئة بروكسي منفصلة مصممة كحلول بروكسي لأمان البيانات: خوادم مخصصة، مجمّعات IP خاصة، توجيه وحدود مستقلة، وسكريبتات مخصصة لكل عميل حسب الحاجة.

  • أجهزة وإعدادات منفصلة (بدون أي تأثير متبادل مع الخدمات المشتركة)
  • مرونة في حجم المجمّعات وتوزيع المواقع الجغرافية
  • صيغ تصدير مخصصة وسير عمليات تشغيلية حسب الطلب
  • إمكانية تشغيل سكربتاتك ومنطقك البرمجي على خوادمنا (وفق الاتفاق)
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دعم تقني مباشر

بدلاً من صفحة SLA عامة، يمكن لعملاء الأعمال التواصل مباشرة مع فريقنا التقني لمواءمة المتطلبات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتحسين الإعدادات.

  • استشارة قبل الشراء (المتطلبات، القيود، خطة الإطلاق)
  • مساعدة في الإعداد والتوسع
  • إرشاد تشغيلي ومعالجة الحوادث
  • قناة تواصل واضحة لمشاريع الأعمال

آلية التعاون

عملية بسيطة وواضحة — من أول تواصل وحتى استقرار العمليات.

  1. 01اطلب

    Send requirements to support@fineproxy.org.

  2. 02توضيح المتطلبات

    نحدد القيود ونموذج الوصول والحجم المطلوب.

  3. 03العرض التجاري

    نُعدّ الشروط ونقدّم عرضًا مخصصًا يناسب احتياجاتكم.

  4. 04النشر والتشغيل

    نقوم بتهيئة الباقات أو بناء بنية تحتية معزولة.

  5. 05الدعم

    دعم مستمر وتوسعة حسب الحاجة.

الجوانب القانونية والمستندات

نتعامل مع الكيانات القانونية بموجب عقد. يتم تقديم الوثائق بشكل فردي أثناء التفاوض. شروط الدفع الآجل يمكن توفيرها لعملاء البروكسي من الشركات (بعد الموافقة).

  • تعاون تعاقدي للمؤسسات والشركات
  • الفواتير والمستندات المحاسبية
  • خيار الدفع الآجل للعملاء من الشركات المعتمدة

شروط التعاون التجاري

الشروط المؤسسية معروضة أدناه بصيغة مختصرة. يتم الاتفاق على الشروط النهائية بشكل فردي وتُثبَّت في العقد.

الدفع والفوترة

تُدعم المدفوعات غير النقدية للكيانات القانونية. يمكن إصدار الفواتير بالعملة المحلية وفقاً لسعر البنك المركزي في تاريخ العقد.

الحد الأدنى للمدة وحجم الطلب

الحد الأدنى لمدة الاستئجار: 6 أشهر (180 يوماً). الحد الأدنى لحجم الطلب للعملاء التعاقديين: $500 لكل 30 يوماً.

تحديث قائمة IP

يتوفر تحديث قائمة IP مرة واحدة كل 8 أيام لباقتك.

رسوم التوثيق

عند توقيع العقد لأول مرة، تُضاف نسبة 10% إلى الفاتورة مقابل إعداد حزمة المستندات الكاملة.

سياسة الاسترداد للعقود التجارية

لا تُقدَّم استردادات عن فترات الخدمة غير المستخدمة في إطار التعاون التعاقدي.

اطلب عرض سعر

بالنسبة للمشاريع التجارية والمؤسسية، بما في ذلك إعدادات بروكسي الأعمال وخوادم بروكسي المؤسسات، نجمع المتطلبات الأولية عبر البريد الإلكتروني لضمان مراجعة تقنية دقيقة. أرسل طلباً موجزاً — وسنرد عليك بأسئلة توضيحية ومخطط تقني.

ما يجب تضمينه في رسالتك مُوصى به

مُوصى به
  1. 01الشركة / المشروع

    الاسم مع وصف مختصر من سطر أو سطرين.

  2. 02نوع الخدمة

    باقة الأعمال أو البنية التحتية المؤسسية.

  3. 03نطاق واسع

    عدد IP / حجم حركة المرور / الإطار الزمني (الحالي + النمو المتوقع).

  4. 04المواقع الجغرافية (GEO)

    الدول أو المناطق التي تحتاجها.

  5. 05نموذج الوصول

    إدراج IP في القائمة البيضاء أو بيانات الاعتماد (اسم مستخدم/كلمة مرور).

  6. 06متطلبات

    القيود، التوجيه، العزل، ومتطلبات الامتثال (إن وُجدت).

Email support@fineproxy.org

نصيحة: انسخ هذه الحقول واملأها — سيُسرّع ذلك عملية المراجعة التقنية.