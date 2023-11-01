بروكسي إسبانيا

أحياناً. شركات الطيران تسعّر حسب المنطقة — عناوين IP من جنوب أوروبا غالباً تعرض أسعاراً أقل من الأمريكية، خاصة على المسارات الأوروبية. تم توثيق وفورات تتجاوز $200 على الرحلات الطويلة. لكنها غير مضمونة: بعض المسارات لا تُظهر أي فرق، وبلد إصدار بطاقتك قد يتجاوز السعر عند إتمام الشراء. الأفضل لمقارنة الأسعار بين المناطق. أقل موثوقية للحجز الفعلي إذا لم تتطابق بطاقتك.