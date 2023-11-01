بروكسي لتطبيق WhatsApp
SOCKS5 مع دعم UDP للمكالمات، عنوان IPv4 ثابت لكل حساب، جميع منافذ WhatsApp مفتوحة — HTTP/HTTPS و SOCKS5
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|موصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ عنوان IP مخصصًا يدعم UDP لحساب WA Business واحد
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
- اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
تشغيل الحسابات
لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.
لقد كنت أستخدم Fineproxy منذ بضعة أسابيع وأنا معجب حقًا. الوكلاء سريعون ومستقرون وسهل الدمج في أدواتي. أستخدمها في الغالب لإدارة حسابات متعددة واستخراج البيانات – لا يوجد حظر أو تباطؤ حتى الآن. كان الدعم سريعًا للرد عندما كان لدي سؤال حول الإعداد. الأسعار عادلة جداً، خاصة بالنسبة للجودة. بالتأكيد أحد موفري البروكسي الأكثر موثوقية هناك.
السرعة تحت الحمل
أنا راضٍ جدًا عن خدمة Fineproxy. شبكة الوكيل الخاصة بهم كبيرة وقوية، وتوفر اتصالاً مستقرًا وسريعًا. من السهل التنقل في موقعهم، كما أن الدعم الفني سريع الاستجابة ومفيد. إنه خيار قوي لأولئك الذين يتطلعون إلى تأمين تصفحهم أو تجاوز القيود الجغرافية.
يوفر موقع الويب هذا مسارًا مع وكيل سريع، ولا أتوقع أبدًا أن يقدم شخص ما أسرع وكيل مثل هذا، فأنا الآن أشتري وكيل موقع الويب هذا فقط
حركة المرور بلا حد
نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.
عمل رائع عمل رائع – وكلاء رائعون عمل رائع أيها الفريق! لقد اكتشفت هذه الخدمة للتو وأنا منبهر حقًا – القيمة التي تقدمها مقابل السعر لا تصدق. والآن مع وصول سكني غير محدود؟ هذا هو المستوى التالي. احترام كبير لكم جميعا. سأعود بالتأكيد!
تطبيق WhatsApp الخاص بي محظور. كيف أفك الحظر؟وجّه الحركة
يتطلب الحجب على مستوى الدولة توجيه الاتصال عبر منطقة غير مقيدة. قم بتهيئة بروكسي أو VPN بخوادم يعمل فيها WhatsApp بشكل طبيعي. بالنسبة لحجب الشبكات المحلية (المكاتب، المدارس)، فإن تهيئة البروكسي على مستوى النظام تتجاوز قواعد جدار الحماية المحلي. توفر بروكسيات مراكز البيانات الثابتة من FineProxy وصولاً مستقرًا وغير محجوب إلى WhatsApp دون التأثر بانخفاض سرعة VPN.
لماذا تنقطع مكالمات WhatsApp عند استخدام البروكسي؟فعّل UDP
بروكسيات HTTP/HTTPS لا تدعم UDP الذي يستخدمه WhatsApp للمكالمات الصوتية والمرئية. انتقل إلى بروكسيات SOCKS5 مع دعم UDP مع تفعيل إعادة التوجيه. بروكسيات SOCKS5 من FineProxy تتضمن دعمًا كاملاً لـ UDP. تأكد أيضًا من أن منافذ UDP 3478 و45395 غير محجوبة على شبكتك.
ما المنافذ التي يتطلبها WhatsApp؟TCP وUDP
الرسائل والوسائط: منفذ TCP رقم 80، 443، 587، 5222، 7777. المكالمات الصوتية/المرئية: منافذ UDP رقم 3478، 45395، 59234، 50318. يدعم FineProxy جميع المنافذ المطلوبة لتشغيل WhatsApp بالكامل بما في ذلك VoIP.
هل يمكنني استخدام بروكسي WhatsApp المدمج مع بروكسيات مخصصة؟نعم
نعم، إذا كان البروكسي يدعم المصادقة عبر عنوان IP. إعداد البروكسي المدمج في WhatsApp يقبل فقط المضيف والمنفذ بدون حقول اسم مستخدم/كلمة مرور. يتيح لك FineProxy إضافة عنوان IP الخاص بك إلى القائمة البيضاء من لوحة التحكم — وبعد ذلك يعمل البروكسي بدون بيانات اعتماد، ويمكنك استخدام العنوان والمنفذ مباشرةً في إعدادات WhatsApp.
ما أفضل نوع بروكسي لتطبيق WhatsApp Business؟ثابت لكل حساب
بروكسيات مركز البيانات الثابتة أو بروكسيات ISP مع رقم بروكسي واحد (IP:port) لكل حساب WhatsApp Business. تجنّب البروكسيات المتناوبة للجلسات المُسجَّلة — فهي تتسبب في طلبات إعادة التحقق. وللاستخدام التجاري المعتمد على المكالمات بكثرة، تأكّد من استخدام SOCKS5 مع دعم UDP.
هل تعمل بروكسياتكم مع أدوات أتمتة WhatsApp؟نعم
نعم. يتكامل FineProxy مع أُطر الأتمتة ومتصفحات مكافحة الاكتشاف (AdsPower، GoLogin)، ومنصات WhatsApp Business API. يمكنك تصدير القوائم بصيغة TXT أو CSV أو JSON أو عبر API. يتم دعم بروتوكولات HTTP/HTTPS وSOCKS5.