كيفية إعداد بروكسي على macOS

في macOS، تُضبط إعدادات البروكسي على مستوى الشبكة، مما يعني أنها تُطبَّق على الاتصال المحدد الذي تختاره (مثل Wi-Fi أو Ethernet). قد يكون هذا مناسبًا عندما تريد أن تستخدم تطبيقات متعددة البروكسي، لكن تذكّر أن إعدادات بروكسي النظام قد تؤثر على ما هو أكثر من متصفحك فقط — فأي تطبيق يعتمد على إعدادات شبكة macOS قد يتأثر بذلك.

خصوصيات إعداد البروكسي على macOS

تُضبط إعدادات البروكسي لكل واجهة شبكة على حدة. فإذا أعددت بروكسي لشبكة Wi-Fi، فلن يُطبَّق تلقائيًا على اتصال Ethernet، والعكس صحيح.

يدعم macOS أوضاع بروكسي متعددة، منها HTTP وHTTPS وSOCKS. يمكنك تفعيل الأنواع التي تحتاجها فقط وفقًا لنوع البروكسي الذي تستخدمه.

إذا كان البروكسي يتطلب مصادقة (اسم مستخدم/كلمة مرور)، يتعامل macOS مع هذا الأمر بشكل منفصل لكل نوع بروكسي (HTTP/HTTPS/SOCKS). تأكّد من إدخال بيانات الاعتماد في نفس القسم الذي فعّلت فيه البروكسي.

توصية: استخدم البروكسي على مستوى المتصفح لتصفّح الويب فقط

إذا كنت تحتاج إلى بروكسي لتصفح الويب فقط (المواقع، بث الفيديو، إلخ)، فمن الأفضل عادةً إعداد البروكسي داخل المتصفح (عبر إضافة). بهذه الطريقة تبقى إعدادات نظام macOS دون تغيير ولا تتأثر التطبيقات الأخرى. إعدادات البروكسي على مستوى النظام تكون مفيدة أكثر عندما تريد تطبيق البروكسي على نطاق أوسع — عبر تطبيقات متعددة. كيفية إعداد البروكسي في Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

سنرشدك خطوة بخطوة إلى الطريقة القياسية لإعداد البروكسي على macOS باستخدام إعدادات الشبكة المدمجة في النظام.

إعداد البروكسي الكلاسيكي في macOS

Step 1 افتح إعدادات الشبكة افتح إعدادات النظام على جهاز Mac (قائمة Apple ← System Settings) انتقل إلى الشبكة اختر اتصالك النشط (عادةً Wi-Fi) بجانب الشبكة المتصل بها حاليًا، انقر على Details… (كما هو موضّح في لقطة الشاشة) ستُفتح إعدادات الاتصال، حيث يمكنك ضبط البروكسي في قسم Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 افتح قسم البروكسي في نافذة إعدادات الاتصال، انقر على Proxies في الشريط الجانبي الأيسر (راجع العنصر المُميَّز في لقطة الشاشة) ستظهر لك قائمة بأنواع البروكسي المتاحة: بروكسي الويب (HTTP)، بروكسي الويب الآمن (HTTPS)، وبروكسي SOCKS لإعداد SOCKS5، فعّل خيار بروكسي SOCKS (باستخدام المفتاح الموجود على اليمين) بمجرد التفعيل، سيعرض macOS حقولاً إضافية يمكنك إدخال عنوان خادم البروكسي والمنفذ واسم المستخدم/كلمة المرور (إن لزم الأمر) Click the image to view it in full size.

Step 3 أدخل تفاصيل بروكسي SOCKS5 الخاص بك قم بتفعيل خيار SOCKS proxy في حقل Server، أدخل عنوان IP الخاص بالبروكسي أو اسم المضيف في حقل المنفذ، أدخل 1080 (هذا هو المنفذ الموصى به لبروكسيات SOCKS5 الخاصة بنا) قم بتفعيل خيار Proxy server requires password (موصى به) أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَّين بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا. انقر على OK لتطبيق التغييرات Click the image to view it in full size.

اختياري: توجيه حركة المرور لكل تطبيق على حدة

إذا كنت بحاجة إلى توجيه تطبيقات محددة فقط عبر البروكسي (مع إبقاء كل شيء آخر على اتصال مباشر)، فستحتاج إلى أداة خارجية. إعدادات البروكسي على مستوى النظام في macOS تُطبَّق على مستوى الشبكة ولا توفر توجيهاً لكل تطبيق على حدة.