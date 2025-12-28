دليل التكامل
إعدادات البروكسي في Safari
قم بإعداد البروكسي الخاص بك بسرعة وسهولة.
كيفية إعداد خادم البروكسي في Safari
لا يمتلك Safari إعدادات بروكسي مستقلة خاصة به. على نظام macOS، يستخدم Safari إعدادات البروكسي المُحددة في إعدادات الشبكة على مستوى النظام (للاتصال الحالي، مثل Wi-Fi أو Ethernet). لهذا السبب، فإن "إعداد بروكسي في Safari" يعني عادةً ضبطه من خلال إعدادات نظام macOS. في هذا الدليل، سنستعرض طريقة إعداد البروكسي على مستوى النظام في macOS (Sequoia). إذا كنت تحتاج إلى بروكسي لتصفح الويب الأساسي فقط، فتذكّر أن البروكسي على مستوى النظام قد يؤثر أيضًا على التطبيقات الأخرى التي تعتمد على إعدادات شبكة macOS.
إذا لم يكن هذا الإعداد على مستوى النظام مناسبًا لسير عملك (على سبيل المثال، إذا كنت تحتاج إلى تبديل سريع بين البروكسيات أو قواعد أكثر مرونة)، فإن أفضل بديل هو Mozilla Firefox مع إضافة FoxyProxy. في الوقت الحالي، يُعدّ هذا أحد أكثر التركيبات دقةً ومرونةً لإدارة الوكلاء مباشرةً في المتصفح.
إعداد البروكسي الكلاسيكي في macOS
افتح إعدادات الشبكة
افتح إعدادات النظام على جهاز Mac (قائمة Apple ← System Settings) انتقل إلى الشبكة اختر اتصالك النشط (عادةً Wi-Fi) بجانب الشبكة المتصل بها حاليًا، انقر على Details… (كما هو موضّح في لقطة الشاشة) ستُفتح إعدادات الاتصال، حيث يمكنك ضبط البروكسي في قسم Proxies
افتح قسم البروكسي
في نافذة إعدادات الاتصال، انقر على Proxies في الشريط الجانبي الأيسر (راجع العنصر المُميَّز في لقطة الشاشة) ستظهر لك قائمة بأنواع البروكسي المتاحة: بروكسي الويب (HTTP)، بروكسي الويب الآمن (HTTPS)، وبروكسي SOCKS لإعداد SOCKS5، فعّل خيار بروكسي SOCKS (باستخدام المفتاح الموجود على اليمين) بمجرد التفعيل، سيعرض macOS حقولاً إضافية يمكنك إدخال عنوان خادم البروكسي والمنفذ واسم المستخدم/كلمة المرور (إن لزم الأمر)
أدخل تفاصيل بروكسي SOCKS5 الخاص بك
قم بتفعيل خيار SOCKS proxy في حقل Server، أدخل عنوان IP الخاص بالبروكسي أو اسم المضيف في حقل المنفذ، أدخل 1080 (هذا هو المنفذ الموصى به لبروكسيات SOCKS5 الخاصة بنا) قم بتفعيل خيار Proxy server requires password (موصى به) أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَّين بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا. انقر على OK لتطبيق التغييرات
اختياري: توجيه حركة المرور لكل تطبيق على حدة
إذا كنت بحاجة إلى توجيه تطبيقات محددة فقط عبر البروكسي (مع إبقاء كل شيء آخر على اتصال مباشر)، فستحتاج إلى أداة خارجية. إعدادات البروكسي على مستوى النظام في macOS تُطبَّق على مستوى الشبكة ولا توفر توجيهاً لكل تطبيق على حدة.
للتوجيه المتقدم لكل تطبيق على حدة، راجع دليل Proxifier الخاص بنا هنا.
ملاحظات & استكشاف الأخطاء وإصلاحها
1. تُطبَّق إعدادات البروكسي على كل واجهة شبكة على حدة. إذا قمت بضبط بروكسي لشبكة Wi-Fi، فلن يُطبَّق تلقائيًا على Ethernet (والعكس صحيح).
2. إذا كنت تستخدم iCloud Private Relay (iCloud+)، فقد يؤثر ذلك على سلوك Safari ويتعارض مع الوصول عبر البروكسي. إذا لم يتم تحميل صفحة كما هو متوقع، جرّب إعادة تحميلها بدون Private Relay (Safari → عرض → إعادة التحميل وإظهار عنوان IP).
3. إذا كان البروكسي يعمل في بعض التطبيقات ولا يعمل في Safari (أو العكس)، تحقق مرة أخرى من أنك قمت بتعديل الشبكة النشطة الصحيحة (المتصلة حاليًا) وأن نوع البروكسي (HTTP/HTTPS/SOCKS) يتطابق مع خدمتك.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ إعدادات البروكسي في Safari؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي إعدادات البروكسي في Safari يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال إعدادات البروكسي في Safari عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.