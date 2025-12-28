كيفية إعداد خادم البروكسي في Safari

لا يمتلك Safari إعدادات بروكسي مستقلة خاصة به. على نظام macOS، يستخدم Safari إعدادات البروكسي المُحددة في إعدادات الشبكة على مستوى النظام (للاتصال الحالي، مثل Wi-Fi أو Ethernet). لهذا السبب، فإن "إعداد بروكسي في Safari" يعني عادةً ضبطه من خلال إعدادات نظام macOS. في هذا الدليل، سنستعرض طريقة إعداد البروكسي على مستوى النظام في macOS (Sequoia). إذا كنت تحتاج إلى بروكسي لتصفح الويب الأساسي فقط، فتذكّر أن البروكسي على مستوى النظام قد يؤثر أيضًا على التطبيقات الأخرى التي تعتمد على إعدادات شبكة macOS.

إذا لم يكن هذا الإعداد على مستوى النظام مناسبًا لسير عملك (على سبيل المثال، إذا كنت تحتاج إلى تبديل سريع بين البروكسيات أو قواعد أكثر مرونة)، فإن أفضل بديل هو Mozilla Firefox مع إضافة FoxyProxy. في الوقت الحالي، يُعدّ هذا أحد أكثر التركيبات دقةً ومرونةً لإدارة الوكلاء مباشرةً في المتصفح.

إعداد البروكسي الكلاسيكي في macOS

Step 1 افتح إعدادات الشبكة افتح إعدادات النظام على جهاز Mac (قائمة Apple ← System Settings) انتقل إلى الشبكة اختر اتصالك النشط (عادةً Wi-Fi) بجانب الشبكة المتصل بها حاليًا، انقر على Details… (كما هو موضّح في لقطة الشاشة) ستُفتح إعدادات الاتصال، حيث يمكنك ضبط البروكسي في قسم Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 افتح قسم البروكسي في نافذة إعدادات الاتصال، انقر على Proxies في الشريط الجانبي الأيسر (راجع العنصر المُميَّز في لقطة الشاشة) ستظهر لك قائمة بأنواع البروكسي المتاحة: بروكسي الويب (HTTP)، بروكسي الويب الآمن (HTTPS)، وبروكسي SOCKS لإعداد SOCKS5، فعّل خيار بروكسي SOCKS (باستخدام المفتاح الموجود على اليمين) بمجرد التفعيل، سيعرض macOS حقولاً إضافية يمكنك إدخال عنوان خادم البروكسي والمنفذ واسم المستخدم/كلمة المرور (إن لزم الأمر) Click the image to view it in full size.

Step 3 أدخل تفاصيل بروكسي SOCKS5 الخاص بك قم بتفعيل خيار SOCKS proxy في حقل Server، أدخل عنوان IP الخاص بالبروكسي أو اسم المضيف في حقل المنفذ، أدخل 1080 (هذا هو المنفذ الموصى به لبروكسيات SOCKS5 الخاصة بنا) قم بتفعيل خيار Proxy server requires password (موصى به) أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَّين بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا. انقر على OK لتطبيق التغييرات Click the image to view it in full size.

اختياري: توجيه حركة المرور لكل تطبيق على حدة

إذا كنت بحاجة إلى توجيه تطبيقات محددة فقط عبر البروكسي (مع إبقاء كل شيء آخر على اتصال مباشر)، فستحتاج إلى أداة خارجية. إعدادات البروكسي على مستوى النظام في macOS تُطبَّق على مستوى الشبكة ولا توفر توجيهاً لكل تطبيق على حدة.

للتوجيه المتقدم لكل تطبيق على حدة، راجع دليل Proxifier الخاص بنا هنا.

ملاحظات & استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. تُطبَّق إعدادات البروكسي على كل واجهة شبكة على حدة. إذا قمت بضبط بروكسي لشبكة Wi-Fi، فلن يُطبَّق تلقائيًا على Ethernet (والعكس صحيح).

2. إذا كنت تستخدم iCloud Private Relay (iCloud+)، فقد يؤثر ذلك على سلوك Safari ويتعارض مع الوصول عبر البروكسي. إذا لم يتم تحميل صفحة كما هو متوقع، جرّب إعادة تحميلها بدون Private Relay (Safari → عرض → إعادة التحميل وإظهار عنوان IP).