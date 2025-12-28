Cómo configurar los ajustes del servidor proxy en Safari

Safari no cuenta con ajustes de proxy propios e independientes. En macOS, Safari utiliza la configuración de proxy definida en los ajustes de red del sistema (para la conexión activa, ya sea Wi-Fi o Ethernet). Por eso, "configurar un proxy en Safari" normalmente significa configurarlo en los Ajustes del Sistema de macOS. En esta guía le mostraremos la configuración estándar de proxy a nivel de sistema en macOS (Sequoia). Si solo necesita un proxy para navegación web básica, tenga en cuenta que un proxy a nivel de sistema también puede afectar a otras aplicaciones que dependen de los ajustes de red de macOS.

Si esta configuración a nivel de sistema no se adapta a su flujo de trabajo (por ejemplo, si necesita cambiar de proxy rápidamente o aplicar reglas más flexibles), la mejor alternativa es Mozilla Firefox con la extensión FoxyProxy. Actualmente, esta es una de las combinaciones más precisas y flexibles para gestionar proxies directamente desde el navegador.

Configuración clásica de proxy en macOS

Step 1 Abrir Configuración de Red Abre Ajustes del Sistema en tu Mac (menú Apple → Ajustes del Sistema) Ir a la red Selecciona tu conexión activa (normalmente Wi-Fi) Junto a la red a la que estás conectado actualmente, haz clic en Detalles… (como se muestra en la captura de pantalla) Se abrirá la configuración de la conexión, donde podrás configurar el proxy en la sección Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Abre la sección Proxies En la ventana de configuración de la conexión, haz clic en Proxies en la barra lateral izquierda (consulta elemento resaltado en la captura de pantalla) Verá una lista de tipos de proxy disponibles: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) y SOCKS proxy Para configurar SOCKS5, active SOCKS proxy (utilice el interruptor de la derecha) Una vez activado, macOS mostrará campos adicionales donde podrá introducir la dirección del servidor proxy, el puerto y (si es necesario) el nombre de usuario y la contraseña Click the image to view it in full size.

Step 3 Introduzca los datos de su proxy SOCKS5 Active SOCKS proxy En Server, introduzca la dirección IP o el nombre de host de su proxy En Port, introduzca 1080 (este es el puerto recomendado para nuestros proxies SOCKS5) Active Proxy server requires password (recomendado) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Haga clic en OK para aplicar los cambios Click the image to view it in full size.

Opcional: Enrutamiento por aplicación

Si necesita dirigir solo aplicaciones específicas a través del proxy (manteniendo el resto conexión directa), necesitará una herramienta de terceros. La configuración de proxy del sistema en macOS se aplica a nivel de red y no permite el enrutamiento por aplicación.

Para enrutamiento avanzado por aplicación, consulte nuestra guía de Proxifier aquí.

Notas y solución de problemas

1. Los ajustes de proxy se aplican por interfaz de red. Si configura un proxy para Wi-Fi, no se aplicará automáticamente a Ethernet (y viceversa).

2. Si utiliza iCloud Private Relay (iCloud+), puede afectar el comportamiento de Safari e interferir con el acceso a través de proxy. Si una página no carga como se esperaba, intente recargarla sin Private Relay (Safari → Visualización → Recargar y mostrar dirección IP).