Guía de integración
Configuración de proxy en Safari
Configure su proxy de forma rápida y sencilla.
Cómo configurar los ajustes del servidor proxy en Safari
Safari no cuenta con ajustes de proxy propios e independientes. En macOS, Safari utiliza la configuración de proxy definida en los ajustes de red del sistema (para la conexión activa, ya sea Wi-Fi o Ethernet). Por eso, "configurar un proxy en Safari" normalmente significa configurarlo en los Ajustes del Sistema de macOS. En esta guía le mostraremos la configuración estándar de proxy a nivel de sistema en macOS (Sequoia). Si solo necesita un proxy para navegación web básica, tenga en cuenta que un proxy a nivel de sistema también puede afectar a otras aplicaciones que dependen de los ajustes de red de macOS.
Si esta configuración a nivel de sistema no se adapta a su flujo de trabajo (por ejemplo, si necesita cambiar de proxy rápidamente o aplicar reglas más flexibles), la mejor alternativa es Mozilla Firefox con la extensión FoxyProxy. Actualmente, esta es una de las combinaciones más precisas y flexibles para gestionar proxies directamente desde el navegador.
Configuración clásica de proxy en macOS
Abrir Configuración de Red
Abre Ajustes del Sistema en tu Mac (menú Apple → Ajustes del Sistema) Ir a la red Selecciona tu conexión activa (normalmente Wi-Fi) Junto a la red a la que estás conectado actualmente, haz clic en Detalles… (como se muestra en la captura de pantalla) Se abrirá la configuración de la conexión, donde podrás configurar el proxy en la sección Proxies
Abre la sección Proxies
En la ventana de configuración de la conexión, haz clic en Proxies en la barra lateral izquierda (consulta elemento resaltado en la captura de pantalla) Verá una lista de tipos de proxy disponibles: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) y SOCKS proxy Para configurar SOCKS5, active SOCKS proxy (utilice el interruptor de la derecha) Una vez activado, macOS mostrará campos adicionales donde podrá introducir la dirección del servidor proxy, el puerto y (si es necesario) el nombre de usuario y la contraseña
Introduzca los datos de su proxy SOCKS5
Active SOCKS proxy En Server, introduzca la dirección IP o el nombre de host de su proxy En Port, introduzca 1080 (este es el puerto recomendado para nuestros proxies SOCKS5) Active Proxy server requires password (recomendado) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Haga clic en OK para aplicar los cambios
Opcional: Enrutamiento por aplicación
Si necesita dirigir solo aplicaciones específicas a través del proxy (manteniendo el resto conexión directa), necesitará una herramienta de terceros. La configuración de proxy del sistema en macOS se aplica a nivel de red y no permite el enrutamiento por aplicación.
Para enrutamiento avanzado por aplicación, consulte nuestra guía de Proxifier aquí.
Notas y solución de problemas
1. Los ajustes de proxy se aplican por interfaz de red. Si configura un proxy para Wi-Fi, no se aplicará automáticamente a Ethernet (y viceversa).
2. Si utiliza iCloud Private Relay (iCloud+), puede afectar el comportamiento de Safari e interferir con el acceso a través de proxy. Si una página no carga como se esperaba, intente recargarla sin Private Relay (Safari → Visualización → Recargar y mostrar dirección IP).
3. Si su proxy funciona en algunas aplicaciones pero no en Safari (o viceversa), verifique que editó la red activa correcta (la que está conectada actualmente) y que el tipo de proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS) coincide con su servicio.
¿Dónde puedo encontrar mis credenciales FineProxy para Configuración de proxy en Safari?
Abra su servicio activo en el panel de control FineProxy. Utilice el host proxy, puerto, nombre de usuario y contraseña mostrado para ese servicio.
¿Debo introducir mi contraseña de cuenta FineProxy?
No. Utilice la contraseña de autenticación de proxy de su servicio activo, no la contraseña que utiliza para iniciar sesión en su cuenta FineProxy.
¿Cómo puedo verificar que la configuración del proxy Configuración de proxy en Safari funciona?
Abra un sitio web de verificación IP después de activar el proxy. La IP y la ubicación detectadas deben coincidir con el proxy que ha configurado.
¿Qué debo comprobar si Configuración de proxy en Safari no puede conectarse a través del proxy?
Confirme primero los detalles del host, puerto, protocolo y autenticación. Después desactive cualquier perfil VPN o proxy en conflicto y vuelva a conectarse.
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.