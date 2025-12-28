Como configurar as definições de servidor proxy no Safari

O Safari não possui configurações de proxy próprias e separadas. No macOS, o Safari utiliza a configuração de proxy definida nas configurações de rede do sistema (para a conexão atual, como Wi-Fi ou Ethernet). Por isso, «configurar um proxy no Safari» geralmente significa configurá-lo nas Configurações do Sistema do macOS. Neste guia, mostraremos a configuração padrão de proxy no nível do sistema no macOS (Sequoia). Se você precisa de um proxy apenas para navegação web básica, tenha em mente que um proxy configurado no sistema pode afetar também outros aplicativos que dependem das configurações de rede do macOS.

Se essa configuração no nível do sistema não atende ao seu fluxo de trabalho (por exemplo, se você precisa de troca rápida de proxy ou regras mais flexíveis), a melhor alternativa é Mozilla Firefox com a extensão FoxyProxy. No momento, essa é uma das combinações mais precisas e flexíveis para gerenciar proxies diretamente no navegador.

Configuração clássica de proxy no macOS

Step 1 Abra as Configurações de Rede Abra os Ajustes do Sistema no seu Mac (menu Apple → Ajustes do Sistema) Ir para Rede Selecione sua conexão ativa (geralmente Wi-Fi) Ao lado da rede à qual você está conectado, clique em Detalhes… (conforme mostrado na captura de tela) Isso abrirá as configurações de conexão, onde você pode configurar o proxy na seção Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Abra a seção Proxies Na janela de configurações de conexão, clique em Proxies na barra lateral esquerda (veja o item destacado na captura de tela) Você verá uma lista dos tipos de proxy disponíveis: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) e SOCKS proxy Para configurar SOCKS5, ative a opção SOCKS proxy (use o interruptor à direita) Uma vez ativado, o macOS exibirá campos adicionais onde você pode inserir o endereço do servidor proxy, a porta e (se necessário) nome de usuário/senha Click the image to view it in full size.

Step 3 Insira os detalhes do seu proxy SOCKS5 Ative a opção SOCKS proxy Em Servidor, insira o endereço IP ou hostname do seu proxy Em Port, insira 1080 (esta é a porta recomendada para nossos proxies SOCKS5) Ative a opção O servidor proxy requer senha (recomendado) Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Clique em OK para aplicar as alterações Click the image to view it in full size.

Opcional: roteamento por aplicativo

Se você precisar rotear apenas aplicativos específicos pelo proxy (mantendo todo o resto em conexão direta), será necessário usar uma ferramenta de terceiros. As configurações de proxy do sistema no macOS são aplicadas no nível da rede e não oferecem roteamento por aplicativo.

Para roteamento avançado por aplicativo, confira nosso guia do Proxifier aqui.

Observações & Solução de problemas

1. As configurações de proxy se aplicam por interface de rede. Se você configurar um proxy para Wi-Fi, ele não será aplicado automaticamente à Ethernet (e vice-versa).

2. Se você usa o iCloud Private Relay (iCloud+), ele pode afetar o comportamento do Safari e interferir no acesso via proxy. Se uma página não carregar como esperado, tente recarregá-la sem o Private Relay (Safari → Visualizar → Recarregar e Mostrar Endereço IP).