Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Safari

Safari ne dispose pas de ses propres paramètres proxy distincts. Sur macOS, Safari utilise la configuration proxy définie dans les réglages réseau de votre système (pour votre connexion active, comme le Wi-Fi ou l'Ethernet). C'est pourquoi « configurer un proxy dans Safari » signifie en réalité le paramétrer dans les Réglages Système de macOS. Dans ce guide, nous vous montrons la configuration proxy standard au niveau du système sur macOS (Sequoia). Si vous avez uniquement besoin d'un proxy pour la navigation web classique, gardez à l'esprit qu'un proxy appliqué à l'ensemble du système peut également affecter d'autres applications qui dépendent des réglages réseau de macOS.

Si cette configuration au niveau du système ne convient pas à votre flux de travail (par exemple, si vous avez besoin d'un changement rapide de proxy ou de règles plus flexibles), la meilleure alternative est Mozilla Firefox avec l'extension FoxyProxy. À l'heure actuelle, c'est l'une des combinaisons les plus précises et les plus flexibles pour gérer les proxies directement dans le navigateur.

Configuration classique du proxy sous macOS

Step 1 Ouvrir les paramètres réseau Ouvrez Réglages Système sur votre Mac (menu Apple → Réglages Système) Accéder au réseau Sélectionnez votre connexion active (généralement Wi-Fi) À côté du réseau auquel vous êtes actuellement connecté, cliquez sur Details… (comme illustré dans la capture d'écran) Cela ouvrira les paramètres de connexion, où vous pourrez configurer le proxy dans la section Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Ouvrez la section Proxies Dans la fenêtre des paramètres de connexion, cliquez sur Proxies dans la barre latérale gauche (voir l'élément mis en surbrillance dans la capture d'écran) Vous verrez une liste des types de proxy disponibles : Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) et SOCKS proxy Pour une configuration SOCKS5, activez SOCKS proxy (utilisez l'interrupteur sur la droite) Une fois activé, macOS affichera des champs supplémentaires dans lesquels vous pourrez saisir l'adresse du serveur proxy, le port et, si nécessaire, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Click the image to view it in full size.

Step 3 Saisissez les détails de votre proxy SOCKS5 Activez SOCKS proxy Dans Server, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre proxy Dans Port, saisissez 1080 (il s'agit du port recommandé pour nos proxies SOCKS5) Activez Proxy server requires password (recommandé) Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications Click the image to view it in full size.

Facultatif : routage par application

Si vous devez acheminer uniquement certaines applications via le proxy (tout en conservant une connexion directe pour le reste), vous aurez besoin d'un outil tiers. Les paramètres proxy système de macOS s'appliquent au niveau réseau et ne permettent pas un routage par application.

Pour un routage avancé par application, consultez notre guide Proxifier ici.

Remarques & dépannage

1. Les paramètres proxy s'appliquent par interface réseau. Si vous configurez un proxy pour le Wi-Fi, il ne s'appliquera pas automatiquement à l'Ethernet (et inversement).

2. Si vous utilisez le relais privé iCloud (iCloud+), celui-ci peut affecter le comportement de Safari et interférer avec l'accès via proxy. Si une page ne se charge pas comme prévu, essayez de la recharger sans le relais privé (Safari → Présentation → Recharger et afficher l'adresse IP).