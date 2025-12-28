Safari에서 프록시 서버 설정하는 방법

Safari에는 자체적인 별도 프록시 설정이 없습니다. macOS에서 Safari는 시스템 네트워크 설정(Wi-Fi 또는 Ethernet 등 현재 연결 기준)에서 구성된 프록시 설정을 사용합니다. 따라서 「Safari에서 프록시를 설정한다」는 것은 일반적으로 macOS 시스템 설정에서 구성하는 것을 의미합니다. 본 가이드에서는 macOS(Sequoia) 기준의 표준 시스템 수준 프록시 설정 방법을 안내해 드리겠습니다. 기본적인 웹 브라우징 용도로만 프록시가 필요한 경우, 시스템 전체에 적용되는 프록시가 macOS 네트워크 설정을 사용하는 다른 앱에도 영향을 줄 수 있다는 점을 유의하십시오.

이 시스템 수준의 설정이 워크플로에 적합하지 않은 경우(예: 빠른 프록시 전환이나 더 유연한 규칙이 필요한 경우), 가장 좋은 대안은 FoxyProxy 확장 프로그램을 사용하는 Mozilla Firefox. 현재로서는 브라우저에서 직접 프록시를 관리하기 위한 가장 정밀하고 유연한 조합 중 하나입니다.

macOS에서 기본 프록시 설정

Step 1 네트워크 설정 열기 Mac에서 시스템 설정을 여십시오 (Apple 메뉴 → 시스템 설정) 네트워크로 이동 활성 연결을 선택하십시오 (일반적으로 Wi-Fi) 현재 연결된 네트워크 옆의 세부사항…(Details…)을 클릭하십시오 (스크린샷 참고) 연결 설정이 열리며, 프록시 섹션에서 프록시를 구성할 수 있습니다. Click the image to view it in full size.

Step 2 프록시 섹션 열기 연결 설정 창에서 왼쪽 사이드바의 프록시(Proxies)를 클릭하십시오 (스크린샷에서 강조 표시된 항목을 참고하십시오) 사용 가능한 프록시 유형 목록이 표시됩니다: 웹 프록시(HTTP), 보안 웹 프록시(HTTPS), SOCKS 프록시 SOCKS5 설정의 경우 SOCKS 프록시를 활성화하십시오 (오른쪽 스위치를 사용하십시오) 활성화하면 macOS에서 프록시 서버 주소, 포트, 그리고 필요한 경우 사용자 이름/비밀번호를 입력할 수 있는 추가 필드가 표시됩니다. Click the image to view it in full size.

Step 3 SOCKS5 프록시 정보 입력 SOCKS 프록시를 활성화하십시오 서버(Server) 필드에 프록시 IP 주소 또는 호스트명을 입력하십시오 포트(Port) 필드에 1080을 입력하십시오 (저희 SOCKS5 프록시의 권장 포트입니다) 프록시 서버에 비밀번호 필요(Proxy server requires password) 옵션을 활성화하십시오 (권장) 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다. 여기. 확인(OK)을 클릭하여 변경 사항을 적용하십시오 Click the image to view it in full size.

선택 사항: 앱별 라우팅

특정 애플리케이션만 프록시를 통해 라우팅하고 나머지는 직접 연결을 유지하려면 서드파티 도구가 필요합니다. macOS 시스템 프록시 설정은 네트워크 수준에서 적용되며, 앱별 라우팅 기능은 제공하지 않습니다.

앱별 고급 라우팅 설정은 저희 Proxifier 가이드를 참고하십시오 여기.

참고 사항 & 문제 해결

1. 프록시 설정은 네트워크 인터페이스별로 적용됩니다. Wi-Fi에 프록시를 구성하더라도 Ethernet에는 자동으로 적용되지 않습니다(반대의 경우도 마찬가지입니다).

2. iCloud Private Relay(iCloud+)를 사용 중이라면 Safari의 동작에 영향을 미쳐 프록시 기반 접속을 방해할 수 있습니다. 페이지가 예상대로 로드되지 않을 경우 Private Relay 없이 다시 로드해 보십시오(Safari → 보기 → 다시 로드하고 IP 주소 표시).