Průvodce integrací
Nastavení proxy v Safari
Nastavte si proxy rychle a snadno.
Jak nastavit proxy server v Safari
Safari nemá vlastní samostatné nastavení proxy. V macOS Safari využívá konfiguraci proxy nastavenou v systémových síťových nastaveních (pro aktuální připojení, například Wi-Fi nebo Ethernet). Proto „nastavení proxy v Safari V tomto návodu vám ukážeme standardní nastavení proxy na úrovni systému v macOS (Sequoia). Pokud proxy potřebujete pouze pro běžné prohlížení webu, mějte na paměti, že systémové proxy může ovlivnit i další aplikace, které využívají síťová nastavení macOS.
Pokud vám toto nastavení na úrovni systému nevyhovuje (například potřebujete rychlé přepínání proxy nebo flexibilnější pravidla), nejlepší alternativou je Mozilla Firefox s rozšířením FoxyProxy. V současnosti jde o jednu z nejpřesnějších a nejflexibilnějších kombinací pro správu proxy přímo v prohlížeči.
Klasické nastavení proxy v macOS
Otevřete nastavení sítě
Otevřete Nastavení systému na svém Macu (menu Apple → Nastavení systému) Přejděte na Síť Vyberte své aktivní připojení (obvykle Wi-Fi) Vedle sítě, ke které jste aktuálně připojeni, klikněte na Details… (jak je znázorněno na snímku obrazovky) Otevře se nastavení připojení, kde můžete proxy nakonfigurovat v sekci Proxy
Otevřete sekci Proxies
V okně nastavení připojení klikněte v levém postranním panelu na Proxies (viz zvýrazněná položka na snímku obrazovky) Zobrazí se vám seznam dostupných typů proxy: Webový proxy (HTTP), Zabezpečený webový proxy (HTTPS) a SOCKS proxy Pro nastavení SOCKS5 zapněte přepínač SOCKS proxy (použijte přepínač vpravo) Po aktivaci macOS zobrazí další pole, do kterých můžete zadat adresu proxy serveru, port a (pokud je vyžadováno) uživatelské jméno/heslo
Zadejte údaje vašeho SOCKS5 proxy
Zapněte SOCKS proxy Do pole Server zadejte IP adresu nebo hostname vašeho proxy serveru Do pole Port zadejte 1080 (doporučený port pro naše SOCKS5 proxy) Zapněte přepínač Proxy server vyžaduje heslo (doporučeno) Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde. Klikněte na OK pro uložení změn
Volitelné: Směrování podle aplikací
Pokud potřebujete směrovat přes proxy pouze konkrétní aplikace (a vše ostatní nechat na přímém připojení), budete potřebovat nástroj třetí strany. Systémové nastavení proxy v macOS funguje na úrovni sítě a neumožňuje směrování podle jednotlivých aplikací.
Pro pokročilé směrování podle aplikací si přečtěte našeho průvodce Proxifier zde.
Poznámky & řešení problémů
1. Nastavení proxy se aplikuje na konkrétní síťové rozhraní. Pokud nakonfigurujete proxy pro Wi-Fi, nebude se automaticky vztahovat na Ethernet (a naopak).
2. Pokud používáte iCloud Private Relay (iCloud+), může to ovlivnit chování Safari a narušit přístup přes proxy. Pokud se stránka nenačte podle očekávání, zkuste ji znovu načíst bez Private Relay (Safari → Zobrazení → Znovu načíst a zobrazit IP adresu).
3. Pokud váš proxy funguje v některých aplikacích, ale ne v Safari (nebo naopak), zkontrolujte, zda jste upravili správné aktivní síťové připojení (to, ke kterému jste aktuálně připojeni) a zda typ proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS) odpovídá vaší službě.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Nastavení proxy v Safari?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Nastavení proxy v Safari funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Nastavení proxy v Safari nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.