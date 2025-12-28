Как настроить параметры прокси сервера в Safari

Safari не имеет отдельных настроек прокси. В macOS Safari использует конфигурацию прокси, заданную в системных настройках сети (для текущего подключения, например Wi-Fi или Ethernet). Поэтому настройка прокси в Safari обычно означает настройку прокси в системных настройках macOS. В этом руководстве мы покажем стандартную настройку прокси на уровне системы в macOS (Sequoia). Если прокси нужен только для обычного веб-серфинга, учитывайте, что системный прокси может повлиять и на другие приложения, которые используют сетевые настройки macOS.

Если такой способ вам не подходит (например, нужно быстро переключать прокси или использовать более гибкие правила), лучшая альтернатива Mozilla Firefox с расширением FoxyProxyНа данный момент это одна из самых точных и гибких связок для управления прокси непосредственно в браузере.

Классическая настройка прокси в macOS

Step 1 Откройте настройки сети Откройте Системные настройки на Mac (меню Apple → Системные настройки). Перейти в "сеть" Выберите активное подключение (обычно Wi-Fi). Рядом с сетью, к которой вы сейчас подключены, нажмите Подробнее… (как показано на скриншоте). Откроются параметры подключения, где можно настроить прокси в разделе Прокси. Click the image to view it in full size.

Step 2 Откройте раздел «Прокси» В окне параметров подключения выберите пункт Прокси в левом меню. Вы увидите список доступных типов прокси: Веб-прокси (HTTP), Защищённый веб-прокси (HTTPS) и SOCKS прокси. Для настройки SOCKS5 включите SOCKS прокси (переключатель справа). После включения система отобразит дополнительные поля для ввода адреса прокси-сервера, порта, а также логина и пароля (если требуется). Click the image to view it in full size.

Step 3 Введите данные SOCKS5 прокси Включите SOCKS прокси В поле Сервер укажите IP адрес или hostname вашего прокси В поле Порт укажите 1080 (рекомендуемый порт для наших SOCKS5 прокси) Включите опцию Для прокси-сервера требуется пароль (рекомендуется) Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Нажмите ОК, чтобы применить изменения Click the image to view it in full size.

Дополнительно: маршрутизация по приложениям

Если вам нужно направлять через прокси только определённые приложения (а остальное оставлять на прямом подключении), потребуется сторонний инструмент. Системные настройки прокси в macOS применяются на уровне сети и не поддерживают маршрутизацию по отдельным приложениям.

Для расширенной маршрутизации по приложениям используйте наше руководство по Proxifier здесь.

Примечания и устранение неполадок

1. Настройки прокси применяются отдельно для каждого сетевого интерфейса. Если вы настроили прокси для Wi-Fi, он не будет автоматически применяться к Ethernet (и наоборот).

2. Если вы используете iCloud Private Relay (iCloud+), это может влиять на работу Safari и мешать доступу через прокси. Если страница не загружается как ожидается, попробуйте перезагрузить её без Private Relay (Safari → Вид → Перезагрузить и показать IP-адрес).