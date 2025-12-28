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Настройка прокси в Safari
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Как настроить параметры прокси сервера в Safari
Safari не имеет отдельных настроек прокси. В macOS Safari использует конфигурацию прокси, заданную в системных настройках сети (для текущего подключения, например Wi-Fi или Ethernet). Поэтому настройка прокси в Safari обычно означает настройку прокси в системных настройках macOS. В этом руководстве мы покажем стандартную настройку прокси на уровне системы в macOS (Sequoia). Если прокси нужен только для обычного веб-серфинга, учитывайте, что системный прокси может повлиять и на другие приложения, которые используют сетевые настройки macOS.
Если такой способ вам не подходит (например, нужно быстро переключать прокси или использовать более гибкие правила), лучшая альтернатива Mozilla Firefox с расширением FoxyProxyНа данный момент это одна из самых точных и гибких связок для управления прокси непосредственно в браузере.
Классическая настройка прокси в macOS
Откройте настройки сети
Откройте Системные настройки на Mac (меню Apple → Системные настройки). Перейти в "сеть" Выберите активное подключение (обычно Wi-Fi). Рядом с сетью, к которой вы сейчас подключены, нажмите Подробнее… (как показано на скриншоте). Откроются параметры подключения, где можно настроить прокси в разделе Прокси.
Откройте раздел «Прокси»
В окне параметров подключения выберите пункт Прокси в левом меню. Вы увидите список доступных типов прокси: Веб-прокси (HTTP), Защищённый веб-прокси (HTTPS) и SOCKS прокси. Для настройки SOCKS5 включите SOCKS прокси (переключатель справа). После включения система отобразит дополнительные поля для ввода адреса прокси-сервера, порта, а также логина и пароля (если требуется).
Введите данные SOCKS5 прокси
Включите SOCKS прокси В поле Сервер укажите IP адрес или hostname вашего прокси В поле Порт укажите 1080 (рекомендуемый порт для наших SOCKS5 прокси) Включите опцию Для прокси-сервера требуется пароль (рекомендуется) Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Нажмите ОК, чтобы применить изменения
Дополнительно: маршрутизация по приложениям
Если вам нужно направлять через прокси только определённые приложения (а остальное оставлять на прямом подключении), потребуется сторонний инструмент. Системные настройки прокси в macOS применяются на уровне сети и не поддерживают маршрутизацию по отдельным приложениям.
Для расширенной маршрутизации по приложениям используйте наше руководство по Proxifier здесь.
Примечания и устранение неполадок
1. Настройки прокси применяются отдельно для каждого сетевого интерфейса. Если вы настроили прокси для Wi-Fi, он не будет автоматически применяться к Ethernet (и наоборот).
2. Если вы используете iCloud Private Relay (iCloud+), это может влиять на работу Safari и мешать доступу через прокси. Если страница не загружается как ожидается, попробуйте перезагрузить её без Private Relay (Safari → Вид → Перезагрузить и показать IP-адрес).
3. Если прокси работает в одних приложениях, но не работает в Safari (или наоборот), проверьте, что вы изменили настройки именно для активного подключения (к которому сейчас подключены), и что тип прокси (HTTP/HTTPS/SOCKS) соответствует вашей услуге.
Где взять доступы FineProxy для Настройка прокси в Safari?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Настройка прокси в Safari работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Настройка прокси в Safari не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
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