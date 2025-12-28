Cara menetapkan tetapan pelayan proksi dalam Safari

Safari tidak mempunyai tetapan proksi tersendiri. Pada macOS, Safari menggunakan konfigurasi proksi yang ditetapkan dalam tetapan rangkaian sistem anda (untuk sambungan semasa anda, seperti Wi-Fi atau Ethernet). Itulah sebabnya „menetapkan proksi dalam Safari Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan tetapan proksi peringkat sistem yang standard pada macOS (Sequoia). Jika anda hanya memerlukan proksi untuk pelayaran web asas, perlu diingat bahawa proksi seluruh sistem juga boleh memberi kesan kepada aplikasi lain yang bergantung pada tetapan rangkaian macOS.

Jika tetapan peringkat sistem ini tidak sesuai dengan aliran kerja anda (contohnya, anda memerlukan penukaran proksi yang pantas atau peraturan yang lebih fleksibel), alternatif terbaik ialah Mozilla Firefox dengan sambungan FoxyProxy. Buat masa ini, ini ialah salah satu kombinasi paling tepat dan fleksibel untuk mengurus proksi secara terus dalam pelayar.

Tetapan Proksi Klasik dalam macOS

Step 1 Buka Tetapan Rangkaian Buka System Settings pada Mac anda (menu Apple → System Settings) Pergi ke Rangkaian Pilih sambungan aktif anda (biasanya Wi-Fi) Di sebelah rangkaian yang sedang anda sambungkan, klik Details… (seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin) Ini akan membuka tetapan sambungan, di mana anda boleh mengkonfigurasi proksi dalam bahagian Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Buka Bahagian Proxies Dalam tetingkap tetapan sambungan, klik Proxies di bar sisi kiri (lihat item yang ditandakan dalam tangkapan skrin) Anda akan melihat senarai jenis proksi yang tersedia: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), dan SOCKS proxy Untuk tetapan SOCKS5, hidupkan SOCKS proxy (gunakan suis di sebelah kanan) Setelah diaktifkan, macOS akan memaparkan medan tambahan di mana anda boleh memasukkan alamat pelayan proksi, port, dan (jika diperlukan) nama pengguna/kata laluan Click the image to view it in full size.

Step 3 Masukkan Butiran Proksi SOCKS5 Anda Hidupkan SOCKS proxy Dalam Server, masukkan alamat IP proksi atau nama hos anda Dalam Port, masukkan 1080 (ini ialah port yang disyorkan untuk proksi SOCKS5 kami) Hidupkan Proxy server requires password (disyorkan) Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Klik OK untuk menerapkan perubahan Click the image to view it in full size.

Pilihan: Penghalaan Mengikut Aplikasi

Jika anda perlu menghalakan hanya aplikasi tertentu melalui proksi (sambil mengekalkan sambungan terus untuk yang lain), anda memerlukan alat pihak ketiga. Tetapan proksi sistem macOS berfungsi pada peringkat rangkaian dan tidak menyediakan penghalaan mengikut aplikasi.

Untuk penghalaan lanjutan mengikut aplikasi, lihat panduan Proxifier kami di sini.

Nota & Penyelesaian Masalah

1. Tetapan proksi digunakan mengikut antara muka rangkaian. Jika anda mengkonfigurasi proksi untuk Wi-Fi, ia tidak akan digunakan secara automatik pada Ethernet (dan sebaliknya).

2. Jika anda menggunakan iCloud Private Relay (iCloud+), ia boleh menjejaskan cara Safari berfungsi dan mungkin mengganggu akses berasaskan proksi. Jika halaman tidak dimuatkan seperti yang dijangka, cuba muat semula tanpa Private Relay (Safari → View → Reload and Show IP Address).