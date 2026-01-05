Berkuat kuasa pada 5 Januari 2026 Cetak

Demi Internet yang Lebih Selamat: Komitmen Kami Menentang Penyalahgunaan

Para pelawat yang dihormati,

Di FineProxy, kami komited untuk menyokong internet yang lebih selamat. Kami tidak membenarkan Perkhidmatan kami digunakan untuk aktiviti haram atau berbahaya, termasuk percubaan akses tanpa kebenaran, penipuan pembayaran (“carding”), serangan brute-force atau credential-stuffing, pengedaran perisian hasad, atau sebarang tingkah laku berniat jahat yang lain. Aktiviti sedemikian dilarang sama sekali di bawah Terma Perkhidmatan.

Kami sentiasa menambah baik kawalan keselamatan dan pemantauan kami untuk mengesan penyalahgunaan serta melindungi pelanggan dan pihak ketiga. Walaupun tiada pembekal yang boleh menjamin penyalahgunaan tidak akan berlaku, kami mengambil serius setiap laporan dan bertindak segera apabila penyalahgunaan dikenal pasti.

Jika anda percaya alamat IP kami terlibat dalam aktiviti yang mencurigakan atau anda telah terjejas akibat penyalahgunaan yang berpunca daripada rangkaian kami, sila laporkan kepada kami secepat mungkin. Anda boleh menghubungi pasukan keselamatan kami melalui e-mel:

[email protected]

atau hantar tiket melalui sistem sokongan kami:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Untuk membantu kami menyiasat dengan cekap, sila sertakan sebarang maklumat berkaitan yang boleh anda berikan (contohnya: cap masa beserta zon waktu, alamat IP yang terjejas, hos destinasi, log, dan sebarang ID rujukan).

Kami menyemak setiap laporan dan mengambil tindakan sewajarnya bagi mencegah penyalahgunaan selanjutnya serta meningkatkan keselamatan Perkhidmatan kami.

Terima kasih kerana membantu menjadikan internet lebih selamat.