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Soalan Lazim FineProxy

Jawapan praktikal tentang perkhidmatan proksi, pesanan, pengurusan papan pemuka, akses API, had, penyelesaian masalah dan sokongan.

Topik9 kategori
Pangkalan pengetahuan48 jawapan

Soalan Lazim

Layari soalan lazim tentang perkhidmatan FineProxy, pesanan, konfigurasi, had dan sokongan.

01

Tentang FineProxy

3 jawapan

02

Jenis Proksi dan Pemilihan Lokasi

7 jawapan

03

Pesanan, Dompet dan Pembayaran

6 jawapan

04

Mengurus Perkhidmatan Aktif

8 jawapan

05

Had Trafik dan Sambungan

10 jawapan

06

Senarai Benar IP dan Akses

4 jawapan

07

API, MCP dan Webhook

3 jawapan

08

Ujian Proksi dan Sumber yang Disekat

5 jawapan

09

Jaminan dan Bayaran Balik

3 jawapan