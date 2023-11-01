FineProxy ialah perkhidmatan sewaan pelayan proksi yang beroperasi menggunakan infrastruktur sendiri. Kami menggunakan perkakasan pelayan moden berasaskan AMD yang ditempatkan di berpuluh-puluh pusat data di seluruh dunia. Rangkaian kami dibina dengan pautan naik berkapasiti tinggi sehingga 80 Gbps, memastikan prestasi stabil walaupun di bawah beban tinggi. Semua proksi disediakan daripada kumpulan IP milik kami sendiri (kami beroperasi sebagai pembekal langsung) dan kekal aktif sepanjang tempoh sewaan berbayar.
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Soalan Lazim FineProxy
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Tentang FineProxy3 jawapan
Kami menawarkan proksi pusat data dalam pakej, proksi khusus yang diperuntukkan kepada seorang pelanggan, proksi ISP statik dan produk proksi berputar.
Protokol yang disokong ialah HTTP, HTTPS, SOCKS4 dan SOCKS5. UDP boleh ditambahkan pada mana-mana pelan kecuali proksi berputar, sama ada semasa membuat pesanan atau kemudian daripada halaman perkhidmatan aktif. Jika ditambahkan kemudian, caj dikira secara prorata bagi baki hari perkhidmatan.
Dalam kebanyakan kes, alamat IP tidak akan bertindih kerana setiap pesanan disediakan secara berasingan.
Walau bagaimanapun, dengan proksi pakej, sedikit pertindihan secara teorinya mungkin berlaku kerana IP boleh dikongsi oleh sebilangan kecil pelanggan. Kebarangkalian pertindihan boleh meningkat dengan saiz pakej yang lebih besar, tetapi dalam praktiknya ia jarang berlaku.
Jika anda memerlukan keunikan IP yang terjamin, proksi berdedikasi adalah pilihan yang tepat.
Jenis Proksi dan Pemilihan Lokasi7 jawapan
Pesanan pusat data pakej boleh merangkumi satu atau beberapa negara selagi jumlah pesanan mengandungi sekurang-kurangnya 100 alamat IP. Proksi khusus tidak tertakluk pada minimum pakej ini.
Pelan Campuran Negara membolehkan anda mengecualikan negara yang tidak dikehendaki dan melaraskan bilangan alamat IP setiap negara sebelum atau selepas pembelian, tertakluk pada pelan dan inventori yang tersedia.
Proksi berdedikasi ialah alamat IP yang diberikan secara eksklusif kepada seorang pelanggan sahaja sepanjang tempoh sewaan. Proksi ini tidak digunakan oleh pelanggan lain semasa tempoh sewa dan kekal tidak berubah sepanjang tempoh yang telah dibayar, melainkan anda meminta penggantian atau pembaharuan. Proksi berdedikasi sesuai apabila anda memerlukan IP statik yang benar-benar eksklusif.
Proksi pakej dihantar dalam kumpulan dengan bilangan alamat IP yang tetap. Bergantung pada pelan, setiap IP dalam pakej mungkin digunakan oleh sebilangan kecil pelanggan (biasanya sehingga 3–5 orang) pada masa yang sama. Model ini direka untuk situasi di mana jumlah IP lebih penting daripada eksklusiviti setiap IP.
Semua proksi pakej tetap menggunakan alamat IP milik kami sendiri yang beroperasi pada infrastruktur kami. Ini bukan proksi percuma dan bukan diperoleh daripada senarai pihak ketiga — ia adalah IP terkawal yang hanya tersedia melalui perkhidmatan proksi kami.
Perbezaan utama ialah model eksklusiviti.
Dengan proksi berdedikasi, IP diberikan kepada seorang pelanggan sahaja dan tidak dikongsi semasa tempoh sewaan. IP tersebut kekal terikat pada pesanan anda.
Dengan proksi pakej, IP disediakan sebagai satu kumpulan dan mungkin dikongsi oleh sebilangan kecil pelanggan (biasanya sehingga 3–5 orang). Ini membolehkan kami menawarkan jumlah IP yang lebih besar pada harga yang lebih rendah, tetapi ia tidak menjamin penggunaan eksklusif bagi setiap IP. Model ini sesuai apabila skala lebih penting daripada memiliki IP yang benar-benar berdedikasi.
Proksi ISP ialah alamat IP kediaman statik yang dimiliki oleh penyedia internet rumah biasa tetapi dihoskan pada pelayan di pusat data.
Dengan ini anda mendapat kelebihan kedua-dua jenis proksi. Daripada pusat data: kelajuan tinggi, alamat IP statik yang tidak berubah dan masa aktif yang stabil. Daripada proksi kediaman: kepercayaan. Laman web melihat ASN penyedia internet biasa, bukan syarikat pengehosan, jadi IP ini jauh lebih jarang ditanda atau disekat.
Lihat pelan dan harga di halaman proksi ISP.
Kredit API ialah unit pengebilan dalaman yang digunakan untuk mengukur beban yang dihasilkan oleh permintaan anda. Setiap pelan dilengkapi bilangan kredit tetap, dan setiap permintaan keluar akan memotong sejumlah kredit berdasarkan kerumitan halaman web sasaran.
Permintaan mudah yang hanya memuatkan HTML atau JSON biasanya menggunakan 1 kredit. Permintaan yang mencetuskan pelbagai aset selari — seperti skrip, imej, fail CSS, fon, API, dan permintaan penjejakan — menggunakan lebih banyak kredit. Setiap aset dikira sebagai permintaan hiliran yang berasingan.
Angka ini adalah anggaran dan berbeza mengikut laman web:
- 1 kredit — permintaan gaya API ringkas, tanpa pelayar, tanpa JS
- 2–3 kredit — permintaan pelayar tanpa JS (DOM asas, tanpa rendering)
- ≈10 kredit — pelayar headless penuh dengan rendering JS, beban proksi pusat data biasa
- 10–15+ kredit — halaman berat dengan banyak skrip, penjejak, iklan, analitik, atau kumpulan aset yang besar
Laman web yang berbeza mempunyai struktur DOM, bundel JS dan rantaian aset yang berbeza. Satu laman mungkin hanya memuatkan beberapa fail; laman lain mungkin mencetuskan 30+ permintaan hiliran setiap halaman.
Bagaimana mengira penggunaan sebenar anda?
Anda boleh menganggarkan penggunaan kredit dengan mudah sebelum melanggan sesuatu pelan:
- Buka halaman yang ingin anda ikis.
- Semak berapa banyak permintaan selari yang dihasilkan menggunakan alat seperti RequestMap
- Bilangan aset yang dimuatkan ≈ bilangan kredit bagi setiap muat halaman.
Ini memberikan anda ramalan tepat tentang berapa banyak kredit API yang akan digunakan oleh aliran kerja anda. Sebarang permintaan yang sampai ke infrastruktur kami akan menggunakan kredit — termasuk respons seperti 404, 429, 503 atau tamat masa. Walaupun laman sasaran memulangkan ralat, kami tetap memproses dan menghala permintaan tersebut.
Tidak. Pemilihan lokasi hanya tersedia pada peringkat negara sahaja. Penyasaran peringkat bandar dalam sesebuah negara tidak disokong. Alamat IP diberikan secara automatik daripada rangkaian yang paling kurang beban dalam infrastruktur kami.
Pesanan, Dompet dan Pembayaran6 jawapan
Anda boleh menambah nilai baki papan pemuka menggunakan kad kredit, Apple Pay atau mata wang kripto — BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 dan USDT ERC20. Pembayaran kad dan Apple Pay diproses oleh Paddle dan Stripe.
Semua tambah nilai hanya dilakukan melalui pemproses pembayaran; kami tidak menerima pindahan mata wang kripto secara langsung. Pilihan yang tersedia bergantung pada wilayah anda.
Proksi dihantar secara automatik sejurus selepas pembayaran berjaya. Dengan pelan standard, akses kepada proksi akan terpapar dalam akaun peribadi anda tanpa menunggu dan tanpa sebarang pemprosesan manual. Kami tidak menghantar butiran proksi melalui e-mel.
Satu-satunya pengecualian ialah pesanan tersuai atau bukan standard yang dibuat melalui sistem tiket. Dalam kes sedemikian, penghantaran proksi mungkin mengambil masa sehingga 24 jam.
Tempoh sewaan standard ialah sekurang-kurangnya 30 hari. Tempoh berbayar 48 jam turut tersedia untuk semua produk kecuali proksi berputar.
Pilih mana-mana produk proksi tidak berputar, konfigurasikan negara, jumlah IP dan alat tambah, kemudian pilih 48 jam. Katalog mengira dan memaparkan harga penuh konfigurasi yang dipilih sebelum pembayaran.
Jika anda berpuas hati dengan hasilnya, anda boleh melanjutkan perkhidmatan yang sama kepada 30 hari: log masuk, kata laluan dan senarai alamat IP kekal sama, jadi tiada apa-apa yang perlu dikonfigurasikan semula.
Harap maklum: pesanan 48 jam tidak boleh dibayar balik.
Papan pemuka anda mempunyai satu dompet dalaman. Tambah nilainya secara manual atau aktifkan tambah nilai automatik — setiap perkhidmatan dan tambahan dibayar daripada baki ini, tanpa perlu membiayai invois berasingan bagi setiap pembelian.
Semua tambah nilai papan pemuka hanya diproses melalui pemproses pembayaran. Kami tidak menerima pindahan mata wang kripto secara langsung.
Pesanan perkhidmatan untuk 3 bulan lebih awal memberi anda diskaun 10%, 6 bulan — 15%, dan 12 bulan — 20%. Diskaun digunakan secara automatik apabila anda memilih tempoh semasa pembayaran.
Mengurus Perkhidmatan Aktif8 jawapan
Semua proksi kekal aktif sepanjang tempoh penyewaan yang telah dibayar dan tidak memerlukan penggantian wajib. Alamat IP kekal aktif selagi anda terus memperbaharui perkhidmatan anda.
Ya. Penggantian senarai IP berjadual adalah percuma: anda boleh melakukannya sendiri dalam papan pemuka sekali setiap 8 hari.
Jika anda tidak mahu menunggu penggantian berjadual, penggantian tidak berjadual — penuh atau separa — tersedia. Ini ialah pilihan berbayar: $10 bagi setiap operasi, ditolak daripada baki papan pemuka anda.
Proksi berputar tidak perlu diganti: alamatnya berubah secara automatik.
Buka perkhidmatan aktif → Tindakan Lain (kanan atas) → Segarkan Semula IP. Di sini anda boleh menyegarkan semula seluruh senarai, menggantikan alamat terpilih sahaja atau menggantikan alamat dari negara tertentu.
Jika dibenarkan oleh pelan dan inventori yang tersedia, anda juga boleh menambah atau mengurangkan bahagian sesebuah negara dalam pakej semasa menyegarkan semula. Penggantian berjadual sekali setiap 8 hari adalah percuma; penggantian tidak berjadual berharga $10 — lihat “Bolehkah saya menggantikan alamat IP sebelum tempoh sewaan tamat?” untuk mendapatkan butiran.
Semua alamat dalam perkhidmatan anda disenaraikan pada halaman perkhidmatan aktif di bawah Alamat IP. Anda dapat melihat senarai penuh berserta negara bagi setiap alamat, dan penapis negara membantu anda memilih alamat yang diperlukan dengan pantas.
Anda boleh mengeksport senarai melalui dua cara:
- Fail TXT biasa — pilih negara yang anda perlukan dan muat turun alamatnya sahaja, satu proksi pada setiap baris.
- Pembina tersuai — tentukan sendiri format baris menggunakan pemboleh ubah {ip}, {port}, {login}, {password} dan {scheme} supaya fail tersebut sesuai dengan perisian anda tanpa penyuntingan manual.
Untuk butiran tentang port dan pembina, lihat “Apakah port dan format senarai proksi yang tersedia?”.
Gunakan port yang sepadan dengan protokol dan kaedah pengesahan anda:
|Protokol
|Port kelayakan
|Port senarai benar IP
|Keupayaan
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Proksi HTTP standard
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Pengesahan IP sahaja
|HTTP/2 (port 993, pintasan DPI)
|—
|993
|HTTP/2
Pemboleh ubah pembina:
- {ip} — alamat IP proksi
- {port} — port sambungan
- {login} — log masuk perkhidmatan
- {password} — kata laluan perkhidmatan
- {scheme} — protokol proksi
Susunkannya dengan sebarang pemisah atau teks untuk menghasilkan format output yang dikehendaki.
Ini ialah kelayakan perkhidmatan, bukan log masuk papan pemuka anda. Tukar log masuk di Sambungan dan kata laluan di bawah Pengurusan → Kata Laluan.
Ini berguna semasa memindahkan skema penamaan atau mengemas kini banyak fail konfigurasi sedia ada; kemas kini fail tersebut dengan nilai baharu sebelum menukar beban kerja.
Pergi ke perkhidmatan aktif → Pengurusan → IP Tambahan. Tambahkan alamat IP untuk satu atau beberapa negara tanpa membatalkan perkhidmatan.
Harga dikira secara prorata bagi baki hari.
Pergi ke perkhidmatan aktif → Pengurusan dan pilih “Batalkan perkhidmatan ini” di bahagian bawah. Nilai yang tidak digunakan akan dikembalikan ke dompet anda.
Jika dibatalkan dalam tempoh 24 jam, anda boleh meminta bayaran balik kepada kaedah asal melalui tiket, tertakluk pada dasar bayaran balik.
Had Trafik dan Sambungan10 jawapan
Kami tidak mengenakan had kelajuan buatan pada peringkat pelan. Prestasi sebenar bergantung terutamanya pada faktor luaran, termasuk had di pihak klien, konfigurasi perisian, kualiti rangkaian, dan tingkah laku laman web sasaran.
Dalam keadaan sebenar, kelajuan pada pelayan jauh boleh mencapai sehingga 700 Mbps. Pada konfigurasi rangkaian rumah biasa, kelajuan lazimnya sekitar 200–300 Mbps. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin kelajuan minimum kerana ia tidak boleh konsisten merentasi semua rangkaian dan senario penggunaan.
Kami tidak menggunakan format proksi lapuk yang terhad kepada 10–20 Mbps. Parameter kelajuan dinyatakan bagi setiap alamat IP secara individu, bukan purata keseluruhan pakej.
Pemindahan data tidak terhad. Bagi lebar jalur, kami mengesyorkan agar anda kekal dalam garis panduan berikut, yang bergantung pada saiz pakej:
- Pakej sehingga 300 alamat IP — sehingga 100 Mbps
- Pakej sehingga 3,000 alamat IP — sehingga 500 Mbps
- Pakej dengan 3,001 hingga 5,000 alamat IP — sehingga 1 Gbps
- Pakej dengan 5,001 hingga 15,000 alamat IP — sehingga 1.5 Gbps
- Pakej dengan 15,001 hingga 25,000 alamat IP — sehingga 2.5 Gbps
- Pakej dengan 25,001+ alamat IP — sehingga 5 Gbps
Ini bukan had automatik — tiada apa-apa yang mengehadkan kelajuan anda secara teknikal. Kami meminta anda kekal dalam nilai ini: jika anda melampauinya secara berterusan, pihak sokongan mungkin membuka tiket untuk meminta anda mengurangkan beban.
Had sambungan proksi aktif serentak (istilah teknikalnya ialah “sambungan serentak”) bergantung pada saiz pakej:
- Pakej sehingga 999 alamat IP — 1,500 sambungan serentak
- Pakej dari 1,000 hingga 4,999 alamat IP — 3× bilangan alamat IP
- Pakej dari 5,000 hingga 14,999 alamat IP — 2× bilangan alamat IP
- Pakej dengan 15,000+ alamat IP — bilangan sambungan sama dengan bilangan alamat IP
Tutup sambungan apabila setiap tugas selesai. Jika tidak, sambungan boleh kekal aktif sehingga tamat masa 120 saat, lalu mengurangkan kapasiti permintaan berkesan.
Jika beban kerja anda tidak sepadan dengan statistik, minta pembangun perisian anda menyemak cara sambungan dikendalikan.
Sambungan serentak menerangkan bilangan sambungan proksi yang boleh berfungsi pada masa yang sama.
Setiap kali pelayar, aplikasi atau skrip anda menghantar permintaan melalui proksi, satu sambungan akan dibuka. Semasa permintaan ini diproses, sambungan kekal aktif dan dikira sebagai sambungan serentak. Setelah permintaan selesai dan sambungan ditutup, ia tidak lagi dikira.
Adalah penting untuk memahami bahawa membuka sesebuah laman web tidak semestinya bermaksud satu sambungan sahaja.
Apabila halaman dimuatkan, pelayar terlebih dahulu meminta fail HTML utama. Selepas itu, ia mungkin memuatkan banyak sumber tambahan seperti imej, skrip, helaian gaya, fon, dan permintaan API. Setiap permintaan ini boleh membuka sambungannya sendiri semasa ia sedang diproses.
Hasilnya, satu lawatan laman web boleh mencipta beberapa sambungan serentak pada masa yang sama. Bilangan sebenar bergantung pada struktur laman web, jumlah aset yang dimuatkan, dan cara permintaan ini dikendalikan oleh pelayar atau aplikasi.
Perkhidmatan memasuki Mod Perlahan secara automatik — mod sekatan sambungan serentak. Semasa mod ini aktif, tidak lebih daripada satu sambungan bagi setiap alamat IP dibenarkan.
Tempohnya bergantung pada pelanggaran dalam masa 24 jam:
- Sehingga 2 pelanggaran — 5 minit
- 3 hingga 6 pelanggaran — 15 minit
- 7 hingga 10 pelanggaran — 30 minit
- Lebih daripada 10 pelanggaran — 60 minit
Apabila tempoh sekatan tamat, perkhidmatan kembali beroperasi seperti biasa secara automatik.
Utas ialah tugas perisian selari; sambungan ialah sesi rangkaian aktif yang dibuka oleh tugas tersebut melalui proksi. Satu utas boleh menggunakan beberapa sambungan serentak.
Contoh lazim:
- Permintaan API — biasanya 1 sambungan
- Permintaan HTTP ringkas (HTML atau JSON) — biasanya 1 sambungan
- Permintaan pelayar tanpa JavaScript — 2–3 sambungan
- Pelayar tanpa antaramuka dengan pemaparan JavaScript — purata sekitar 10 sambungan
- Halaman berat dengan iklan, analitik, penjejakan dan banyak aset — 10–15+ sambungan
Setiap skrip, helaian gaya, imej, fon, panggilan API atau penjejak yang dimuatkan boleh mewujudkan sambungan hiliran yang berasingan.
Untuk memahami bilangan sambungan yang sebenarnya anda perlukan, ukur beban sebelum memilih pelan:
- Buka laman web yang ingin anda gunakan dalam Chrome atau Firefox.
- Tekan F12 (atau klik kanan → Periksa) untuk membuka alat pembangun dan beralih ke tab Rangkaian. Tab ini menunjukkan setiap permintaan yang dihantar oleh halaman semasa dimuatkan.
- Muatkan semula halaman dan periksa bilangan permintaan yang berjalan pada masa yang sama. Bilangan sumber yang dimuatkan secara selari — imej, skrip, helaian gaya, fon, panggilan API — kira-kira ialah bilangan sambungan bagi setiap pemuatan halaman. Alat dalam talian Request Map turut memberikan gambaran visual yang berguna.
- Darabkan bilangan itu dengan bilangan utas atau tugas selari dalam perisian anda, kemudian tambahkan margin 20–30% untuk beban puncak.
Laman web dibina secara berbeza: sesetengahnya memuatkan beberapa fail sahaja, manakala yang lain menghantar 30 atau lebih permintaan bagi setiap pemuatan halaman. Oleh itu, anda perlu mengukur laman sasaran sebenar dan bukannya bergantung pada purata.
Buka halaman perkhidmatan aktif → Statistik. Pada carta, beralih ke tab Sambungan: tab ini menunjukkan had, penggunaan semasa dan penanda Mod Perlahan jika mod tersebut telah digunakan.
Ya. Jika had sambungan pakej anda tidak mencukupi, anda boleh membeli sambungan serentak tambahan — sama ada semasa membuat pesanan atau pada bila-bila masa ketika perkhidmatan aktif.
Semuanya dilakukan dalam papan pemuka pada halaman perkhidmatan aktif: pilih jumlah yang diperlukan, dan sebaik sahaja bayaran dibuat daripada baki anda, had akan meningkat secara automatik tanpa memerlukan tiket sokongan.
Harganya ialah $30 bagi setiap 1,000 sambungan untuk 30 hari. Jika anda menambah sambungan pada perkhidmatan yang sedang berjalan, jumlahnya dikira secara prorata bagi baki hari — anda hanya membayar untuk baki tempoh tersebut.
Had sambungan serentak terpakai pada keseluruhan perkhidmatan, bukan pada setiap alamat IP yang disenaraibenarkan. Jika beberapa alamat disenaraibenarkan — contohnya pejabat, PC rumah dan pelayan anda — semuanya berkongsi had yang sama secara lalai.
Untuk mengelakkan satu pengikatan daripada menggunakan sambungan pengikatan lain, anda boleh menentukan bilangan sambungan yang diperuntukkan kepada setiap pengikatan semasa menambah atau menyuntingnya di bawah Pengurusan → Senarai Benar IP. Contohnya, dengan had 1,500: 1,000 untuk pelayan, 300 untuk pejabat dan 200 untuk PC rumah.
Jumlah semua kuota tidak boleh melebihi had perkhidmatan. Anda boleh mengubah kuota kemudian dengan menyunting pengikatan.
Senarai Benar IP dan Akses4 jawapan
Penyenaraian benar IP mengawal alamat IP sumber yang boleh mengakses proksi anda. Alamat sumber lain akan ditolak.
Akses daripada alamat IP sumber yang baru ditambahkan biasanya diaktifkan dalam masa kira-kira 10 saat.
Ya. Uruskannya pada halaman perkhidmatan aktif di bawah Pengurusan → Senarai Benar IP.
Sehingga 5 pengikatan adalah percuma. Setiap pengikatan tambahan berharga $1 sebulan dan dicaj daripada dompet papan pemuka anda.
Tidak. Penggunaan proksi tanpa penyenaraian putih IP tidak disokong. Untuk mengakses proksi, alamat IP anda mesti ditambahkan pada senarai yang dibenarkan.
Jika ISP anda menukar alamat IP anda dalam subnet yang sama, proksi akan terus berfungsi tanpa kemas kini senarai benar yang berterusan.
Tambahkan alamat IP semasa anda dalam tetapan perkhidmatan dan gunakan pengesahan log masuk serta kata laluan. Sistem menentukan julat subnet yang dibenarkan secara automatik.
Untuk sambungan berasaskan kelayakan, gunakan:
- HTTP — port 8080
- SOCKS5 — port 1080
Contohnya, bagi 85.249.3.145, sistem mungkin membenarkan 85.249.0.0–85.249.7.255. Akses kekal tersedia jika alamat anda berubah dalam julat tersebut. Anda boleh menyemak julat menggunakan mana-mana kalkulator CIDR, tetapi anda tidak perlu memasukkannya secara manual.
API, MCP dan Webhook3 jawapan
API membolehkan perisian menggunakan fungsi akaun FineProxy yang disokong. MCP memberikan alat AI yang serasi satu kaedah standard untuk menggunakannya.
Cipta kunci di Tetapan → Kunci API. Rahsia hanya dipaparkan sekali; salin dan simpannya dengan selamat. Gunakan kunci berasingan dengan keistimewaan minimum bagi setiap integrasi.
Berikan kebenaran yang diperlukan sahaja:
- customer:read — baca maklumat pelanggan.
- customer:write — kemas kini maklumat pelanggan.
- wallet:read — lihat data dompet.
- wallet:deposit — urus deposit dompet.
- services:read — lihat perkhidmatan.
- services:write — cipta atau ubah perkhidmatan.
- tickets:read — lihat tiket.
- tickets:write — cipta atau kemas kini tiket.
- catalog:read — lihat produk dan pilihan.
- usage:read — lihat data penggunaan.
- wallet:spend — membolehkan automasi membelanjakan dana dompet.
- webhooks — urus webhook.
wallet:spend ialah kebenaran kewangan: automasi yang memilikinya boleh membelanjakan dana dompet.
Webhook ialah pemberitahuan automatik yang dihantar oleh FineProxy ke alamat yang anda tentukan (URL HTTPS) apabila peristiwa pengebilan berlaku dalam akaun anda — contohnya, aktiviti dompet atau perubahan pembayaran perkhidmatan. Anda tidak perlu log masuk ke papan pemuka atau terus meninjau API: sistem akan memaklumkan perkhidmatan anda tentang peristiwa tersebut secara automatik.
Kegunaan praktikalnya:
- Perakaunan — rekodkan pembayaran dan tambah nilai secara automatik dalam CRM atau sistem simpan kira anda.
- Pemantauan perkhidmatan — terima isyarat apabila perkhidmatan dibayar atau diperbaharui dan cetuskan proses anda sendiri dengan segera, seperti mengemas kini senarai proksi dalam perisian anda.
- Makluman — majukan pemberitahuan ke Telegram, Slack atau e-mel supaya pasukan anda mengetahui peristiwa tanpa membuka papan pemuka.
- Kawalan baki — kaitkan peristiwa dompet dengan semakan anda sendiri dan tambah nilai tepat pada masanya agar perkhidmatan tidak terganggu.
Persediaan: Tetapan → Webhook → masukkan alamat HTTPS tempat perkhidmatan anda menerima permintaan. Rahsia hanya dipaparkan sekali apabila webhook dicipta — simpannya: perkhidmatan anda menggunakannya untuk mengesahkan bahawa pemberitahuan benar-benar datang daripada FineProxy dan bukan pihak ketiga.
Jika anda tidak mengendalikan pelayan sendiri, anda boleh menerima webhook melalui alat tanpa kod seperti Zapier, Make atau n8n.
Ujian Proksi dan Sumber yang Disekat5 jawapan
Ini disebabkan oleh penyenaraian putih IP. Alamat IP yang digunakan oleh pemeriksa dalam talian berbeza daripada alamat IP yang disenarai putih dalam akaun peribadi anda, jadi pemeriksa tersebut tidak dapat mengakses proksi. Proksi kami hanya berfungsi daripada alamat IP yang telah disenarai putih.
Uji dalam persekitaran dan perisian yang sama yang anda rancang untuk gunakan:
- Konfigurasikan proksi dalam Firefox dengan sambungan FoxyProxy.
- Gunakan SOCKS5 dengan pengesahan.
- Uji beberapa laman web.
- Jika masih gagal, sahkan alamat IP sumber di bawah Senarai Benar IP.
Uji dengan beban minimum dan sahkan Senarai Benar IP, khususnya jika alamat IP sumber atau subnet anda telah berubah.
Cuba laman web lain. Jika hanya satu yang gagal, semak dasar laman web dan perkhidmatan yang disekat. Sumber yang diliputi oleh dasar tersebut tidak boleh dinyahsekat.
Jika sumber itu tidak disekat, hantarkan kod ralat, log dan tangkapan skrin tetapan proksi anda kepada pihak sokongan.
Semua permintaan berkaitan isu teknikal, semakan proksi dan situasi luar biasa dikendalikan secara eksklusif melalui sistem tiket. Ini membolehkan kami menjejaki setiap kes dengan betul dan memberikan respons yang tepat. Purata masa respons adalah sehingga 1–2 jam, manakala SLA respons rasmi adalah sehingga 24 jam.
Proksi kami beroperasi dengan sekatan pada peringkat infrastruktur yang terpakai kepada semua pengguna dan semua pelan. Jika sesuatu sumber termasuk dalam sekatan ini, akses melalui proksi kami tidak dapat dilakukan dan penyahsekatan tidak tersedia.
- Perkhidmatan e-mel dan protokol mel (SMTP, IMAP, POP3) disekat sepenuhnya, tanpa mengira kes penggunaan.
- Sumber kerajaan, termasuk semua domain .gov, disekat untuk semua negara dan pelan.
- Hasil carian Google Search disekat (perkhidmatan Google lain masih boleh diakses).
Senarai penuh laman web dan perkhidmatan yang disekat boleh didapati di sini
Jika sesuatu sumber tersenarai di situ, ia tidak akan berfungsi melalui proksi kami.
Jaminan dan Bayaran Balik3 jawapan
Kami menjamin ketersediaan proksi sepanjang tempoh berbayar apabila terma dan had perkhidmatan dipatuhi.
Kami tidak menjamin akses kepada setiap laman web atau keserasian dengan perkhidmatan tertentu. Hasil boleh bergantung pada perubahan peraturan sasaran, sistem antibot, profil pelayar, pengepala, tetapan tanpa antaramuka dan konfigurasi perisian lain.
Jika alamat tertentu tidak sesuai untuk anda, alamat tersebut boleh diganti — pilihannya diterangkan dalam “Bolehkah saya menggantikan alamat IP sebelum tempoh sewaan tamat?”.
Ya. Kami menyediakan bayaran balik tanpa kerumitan dalam tempoh 24 jam selepas pembelian perkhidmatan. Bayaran balik diproses menggunakan kaedah pembayaran yang sama seperti pembelian. Jika pembayaran dibuat dalam mata wang kripto, anda perlu memberikan alamat dompet dan nama rangkaian. Semua permintaan bayaran balik mesti dikemukakan secara eksklusif melalui sistem tiket dalam akaun peribadi anda. Sebelum meminta bayaran balik daripada baki akaun, anda mesti membatalkan perkhidmatan aktif secara manual dalam akaun peribadi. Ini diperlukan bagi mematuhi keperluan prosedur dan kawal selia.
Bayaran balik mungkin ditolak apabila:
- Perkhidmatan digunakan dengan melanggar peraturan perkhidmatan.
- Lebih daripada 24 jam telah berlalu sejak pembayaran.
- Perkhidmatan dibeli untuk 48 jam; pesanan 48 jam tidak boleh dibayar balik.
Selepas 24 jam, anda masih boleh membatalkan perkhidmatan aktif. Nilai yang tidak digunakan akan dikreditkan ke dompet papan pemuka anda untuk pembelian akan datang.