BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi Seychelles

Proksi statik IPv4 Seychelles yang boleh dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99.9%, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di Seychelles dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Seychelles
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama beberapa bulan, dan saya tidak puas dengan khidmat saya. Saya tidak pernah berfikir tentang masalah yang berlaku. Semua tempat yang dipilih mereka di serata dunia, mudah bagi saya untuk mencari Internet dengan aman dan tidak dikenali, tidak kira apa sahaja yang saya ada. Surat itu sangat bertengkar, dan tim sokongan pelanggan sentiasa bersaksi dan membantu. Tidak kira anda perlu proxy untuk mencari, bisnis, atau tujuan lain, FineProxy.org merupakan pilihan yang menakjubkan. Saya sangat menggalakkannya kepada sesiapa yang mencari kerja proxy yang boleh dipercayai dan berkesan!

nabeel72323SaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Jika anda mencari latihan proxy yang tinggi dan dipercayai, saya sangat menggalakkan Fineproxy — salah satu pemberi pemberian yang terbaik yang pernah saya bekerja bersama. Proxy mereka menawarkan kecepatan pergi kerana tidak akan berlaku. Saya menggunakannya untuk melanggar halangan, dan kerja penyebaran selalu berbuat baik. Laman web mudah dan mudah dibuat. Fineproxy menawarkan rancangan harta, maka mudah untuk mencari peluang yang sesuai untuk membawa keperluan atau wang. Setiap kali saya mencari bantuan pelanggan mereka bersabar dan berpeluang. Saya sangat menghargai kecanduan kerja ini: semua maklumat tentang tempat dan jenis proxy (anonymo, elit, dan.) dibuat dengan jelas dan terang. Saya boleh menggalakkan Fineproxy untuk sesiapa pun yang memerlukan proksi yang cepat, stabil, dan aman. Rasa harga-nyak kualitas adalah sangat istimewa, dan memilih kerja ini di pasar.

ZeennsDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Paket proxy yang diperlukan. Semasa disediakan, kita tidak akan mengejar kecepatan. Harga yang terbaik. Semasa diberikan tugas yang bagus. Saya tidak pernah berjumpa di Internet. Terima kasih atas rendek kualitas.

Steven NicholsonPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya pernah mengalami pengalaman yang besar dengan FineProxy. Kecepatan dan ketegahan proxy mereka sangat menakjubkan, dan mereka menawarkan pelbagai pilihan untuk kes yang berbeza. Pengaturan sederhana dan sokongan pelanggan mereka selalu tersedia dan berkesan. Saya menggalakkan FineProxy untuk sesiapa yang memerlukan penyelesaian proxy yang dipercayai!

Tan NguyenProxyRate, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Adakah proksi ini sesuai untuk laman pertaruhan dan kasino?Tidak

Tidak. Proksi Seychelles kami tidak bertujuan untuk pertaruhan, buku sukan atau kasino dalam talian.

Adakah latensi (ping) tinggi?Ya

Ya, latensi akan tinggi (sekitar 500 ms). Ini disebabkan oleh jarak geografi pulau-pulau tersebut dan laluan penghalaan global ke rantau itu. Kami mengesyorkan agar anda mengambil kira kelewatan ini semasa mengkonfigurasi timeout dalam perisian anda.

Bolehkah ia digunakan untuk mendaftar akaun di bursa kripto?Ya

Ya, proksi kami sesuai untuk mendaftar dan mengurus akaun di platform mata wang kripto yang mesra terhadap bidang kuasa Seychelles.

Bagaimana proksi ini membantu pemantauan SEO?Seychelles ialah zon

Seychelles ialah zon “neutral” yang sangat baik untuk menyemak Halaman Hasil Enjin Carian (SERP). Menggunakan IP ini membolehkan anda melihat hasil Google atau Bing tanpa penyetempatan atau pemperibadian berat yang lazim di negara-negara besar (seperti AS atau EU). Ini berguna untuk menganalisis kedudukan global yang “bersih”.

Protokol mana yang disokong?Keselamatan berdasarkan IP

Keselamatan berdasarkan IP Whitelisting. Anda boleh menambah sehingga 5 alamat IP anda sendiri bagi setiap perkhidmatan. Dua mod tersedia: IP Whitelist sahaja. IP Whitelist + Log Masuk/Kata Laluan. Secara teknikal, adalah mustahil untuk menggunakan proksi tanpa menambah IP anda ke dalam Whitelist terlebih dahulu.

Sejauh manakah proksi anda serasi dengan alatan yang berbeza?Proksi kami serasi

Proksi kami serasi dengan semua alatan dan platform perisian utama, termasuk: Rangka kerja mengikis web Alat automasi penyemak imbas Perisian pengumpulan data Platform analisis pemasaran Aplikasi penyelidikan

Proksi Seychelles Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Seychelles percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
9 dalam talian·Perlukan lagi? →
156.226.183.185:8080
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
156.226.183.185:8080
Ansheng Network Technology· 1144 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.57 Mbps
100.0%
6 h ago
45.194.33.12:30002
Antbox Networks Limited· 1117 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.61 Mbps
96.4%
1 h ago
156.240.114.210:3129
Beijing Baidu Netcom· 441 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
4.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.194.33.12:30001
Antbox Networks Limited· 1043 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.73 Mbps
74.4%
1 h ago
156.225.20.83:1080
cognetcloud INC· 1076 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.67 Mbps
57.4%
1 h ago
154.83.2.19:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
154.83.2.142:80
Cloudflare London, LLC· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
154.197.75.80:80
Cloudflare London, LLC· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.19 Mbps
100.0%
1 h ago
45.9.117.63:3128
NetCrafters OU· 1417 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.27 Mbps
10.3%
2 h ago
Menunjukkan 9 of 9