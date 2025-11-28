Step 4

Konfigurasi Proksi

Buka fail konfigurasi redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Tekan Alt + \ untuk melompat ke permulaan fail, kemudian terus tekan Ctrl + K sehingga semuanya dipadamkan Tampal konfigurasi yang betul (disenaraikan di bawah) dan isikan dengan kelayakan daripada perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini Tekan Ctrl + X, kemudian Y, kemudian Masuk untuk menyimpan Jalankan dalam terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks