Panduan integrasi
Tetapan proksi Linux
Tetapkan proksi anda dengan pantas dan mudah.
Cara tetapkan proksi di Linux
Rupa antara muka pengguna bergantung pada distribusi Linux anda, tetapi kebanyakan desktop GNOME kelihatan agak serupa. Di sini ia ditunjukkan pada Fedora Linux (GNOME/KDE).
Buka Tetapan Rangkaian
Klik di penjuru kanan atas → Klik pada ikon Tetapan (Gear) Pergi ke Tab Network → Pergi ke tetapan Proksi
Konfigurasikan Proksi Sistem
Aktifkan suis Network Proxy Pilih Konfigurasi Manual Masukkan alamat IP dan port anda
Tetapan proksi terbina dalam GNOME tidak menyokong pengesahan nama pengguna/kata laluan SOCKS5 dengan pasti, jadi pendekatan yang lebih selamat ialah menghalakan trafik melalui lapisan proksi tempatan. Penyelesaian biasa ialah redsocks, yang boleh mengalihkan sambungan TCP secara telus ke proksi SOCKS5 jauh dengan pengesahan yang betul.
Tetapan Lanjutan dengan Redsocks
Jika anda ingin menggunakan proksi SOCKS5 dengan pengesahan nama pengguna dan kata laluan, anda boleh mengkonfigurasinya melalui Redsocks sebagai proksi seluruh sistem anda.
Pasang Redsocks
Buka Terminal (biasanya ctrl-alt-t) Masukkan: sudo dnf install redsocks (kata laluan sudo diperlukan)
dnf digunakan pada Fedora, RHEL dan CentOS Stream. Untuk distribusi popular yang lain: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Konfigurasi Proksi
Buka fail konfigurasi redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Tekan Alt + \ untuk melompat ke permulaan fail, kemudian terus tekan Ctrl + K sehingga semuanya dipadamkan Tampal konfigurasi yang betul (disenaraikan di bawah) dan isikan dengan kelayakan daripada perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini Tekan Ctrl + X, kemudian Y, kemudian Masuk untuk menyimpan Jalankan dalam terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Konfigurasikan nftables
tampal dalam terminal: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Tampal jadual yang sesuai (disenaraikan di bawah) dalam terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X dan Y untuk menyimpan Jalankan dalam terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Konfigurasikan DNS melalui TCP
Buka fail: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Tampal: [main] dns=none Buka fail: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Tampal: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Jalankan dalam terminal: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Tetapan proksi Linux?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Tetapan proksi Linux berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Tetapan proksi Linux tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
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