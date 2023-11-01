Buka panduan
Windows 10 & 11
- Konfigurasikan proksi terbina dalam Windows
- Gunakan Proxifier untuk SOCKS5 dan penghalaan setiap aplikasi
Hab integrasi
Panduan persediaan bersepadu untuk OS, pelayar, sambungan, pelayar anti-detect dan coretan kod.
Setiap panduan menggunakan struktur editorial yang sama: keperluan dahulu, langkah bernombor dengan tangkapan skrin, penyelesaian masalah dan semakan sambungan akhir.
Mula pantas
Gantikan USER, PASS, HOST dan PORT dengan kelayakan yang dipaparkan dalam perkhidmatan FineProxy anda.
curl -x http://USER:PASS@HOST:PORT http://api.ipify.org
import axios from "axios";
import { HttpProxyAgent } from "http-proxy-agent";
import { HttpsProxyAgent } from "https-proxy-agent";
const proxyUrl = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
const res = await axios.get("https://api.ipify.org", {
httpAgent: new HttpProxyAgent(proxyUrl),
httpsAgent: new HttpsProxyAgent(proxyUrl),
timeout: 20000,
});
console.log(res.data);
import requests
proxies = {
"http": "http://USER:PASS@HOST:PORT",
"https": "http://USER:PASS@HOST:PORT"
}
print(requests.get("https://api.ipify.org", proxies=proxies, timeout=20).text)
<?php
$proxy = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
$ch = curl_init("https://api.ipify.org");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
echo curl_exec($ch);
curl_close($ch);
proxyURL, _ := url.Parse("http://USER:PASS@HOST:PORT")
client := &http.Client{
Timeout: 20 * time.Second,
Transport: &http.Transport{Proxy: http.ProxyURL(proxyURL)},
}
resp, err := client.Get("https://api.ipify.org")
Gunakan proksi hanya untuk sasaran dan aliran kerja yang dibenarkan. Semak Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami sebelum penggunaan.
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.