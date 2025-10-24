Cara tetapkan tetapan pelayan proksi dalam Firefox

Mozilla Firefox secara amnya berfungsi dengan baik bersama proksi dan boleh dikonfigurasi terus dalam pelayar tanpa bergantung pada tetapan sistem. Walau bagaimanapun, konfigurasi terbina dalam bukanlah pilihan yang paling praktikal jika anda merancang untuk menukar proksi dengan kerap atau menguruskan pelbagai profil.

Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan dua cara untuk menyediakan proksi dalam Mozilla Firefox: menggunakan tetapan terbina dalam pelayar dan menggunakan sambungan proksi. Anda boleh memilih mana-mana pilihan yang lebih mudah untuk anda, tetapi kami amat mengesyorkan FoxyProxy untuk penyediaan yang paling mudah dan paling dipercayai.

Konfigurasikan Proksi dalam Tetapan Firefox

Step 1 Buka Tetapan Rangkaian Firefox Klik ikon menu (☰) → Settings Pergi ke tab General dan tatal ke bawah ke Network Settings → klik Settings… Click the image to view it in full size.

Step 2 Masukkan Butiran Proksi Pilih Manual proxy configuration dan pilih jenis proksi yang ingin digunakan (gunakan satu sahaja): Untuk proksi HTTP (IP dinamik): gunakan port 8080. Pengesahan disokong — masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda. Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Untuk proksi SOCKS5 (IP statik): gunakan port 1085. Dalam tetapan ini, tetapan proksi terbina dalam Firefox tidak menyokong pengesahan nama pengguna/kata laluan SOCKS5. Click the image to view it in full size.

Sila ambil perhatian: dalam Firefox, konfigurasikan hanya satu jenis proksi pada satu masa — sama ada HTTP atau SOCKS. Jika anda menetapkan kedua-duanya, proksi mungkin tidak berfungsi seperti yang dijangka.

Firefox tidak menyokong proksi SOCKS5 yang menggunakan pengesahan nama pengguna/kata laluan. Dalam kes tersebut, penyelesaian terbaik ialah memasang FoxyProxy sambungan. Tambahan ini sangat ringkas dan mudah digunakan, menyokong penggunaan pelbagai proksi, serta membolehkan anda bertukar antara proksi dengan pantas.

Tetapan Disyorkan: Sambungan FoxyProxy dalam Firefox

Step 1 Pasang Sambungan FoxyProxy Buka Firefox dan pergi ke Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Cari FoxyProxy Standard dan klik Tambah ke Firefox. Sahkan pemasangan untuk menambah sambungan ke bar alat anda. Pastikan anda memasang FoxyProxy Standard kerana ia menyokong pengesahan dan pelbagai profil proksi Click the image to view it in full size.

Step 2 Buka Pilihan FoxyProxy Klik ikon FoxyProxy pada bar alat dan pilih Options (atau Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 Tambah Proksi SOCKS5 Baharu Pergi ke “tab Proxies” Klik “Add New Proxy” dalam pilihan FoxyProxy. Tetapkan Jenis Proksi: SOCKS5. Masukkan alamat IP dan port proksi anda (1080 untuk SOCKS5). Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Aktifkan pilihan Proxy DNS Click the image to view it in full size.

Untuk SOCKS5, pastikan anda mengaktifkan ‘Proxy DNS’ — jika tidak, anda mungkin mengalami kebocoran DNS.

FoxyProxy membolehkan anda mencipta pelbagai profil proksi dan bertukar antara profil tersebut dengan mudah. Ia juga menyediakan kawalan penghalaan lanjutan, membolehkan anda menentukan laman web mana yang perlu menggunakan proksi dan mana yang perlu disambung secara terus:

Step 4 Tambah corak Proksi (pilihan) Pergi ke tab “Proxies” Klik ikon tambah dalam “Proxy by Patterns”. Pilih pilihan “Include” atau “Exclude” dan “Wildcard”. Namakan tajuk dan masukkan alamat dalam format “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.