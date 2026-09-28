Berkuat kuasa pada 28 September 2026 Cetak

Selamat datang ke FineProxy! Terma Perkhidmatan (“Terma”) ini mentadbir akses dan penggunaan anda terhadap FineProxy, serta mana-mana perisian, perkhidmatan, dan dokumentasi berkaitan yang disediakan oleh kami (secara kolektif, “Perkhidmatan”). Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Terma ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda mestilah berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun dan mempunyai keupayaan undang-undang untuk memeterai perjanjian yang mengikat dengan FineProxy. Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memenuhi syarat kelayakan ini.

2. Peraturan Perkhidmatan#

Anda bersetuju untuk tidak terlibat dalam mana-mana aktiviti yang dilarang berikut:

2.1. menyalin, mengedar, atau mendedahkan mana-mana bahagian Perkhidmatan dalam apa jua medium;

2.2. menghantar spam, surat berantai, atau e-mel lain yang tidak diminta;

2.3. cuba mengganggu atau menjejaskan integriti atau keselamatan Perkhidmatan, atau cuba menyahsulit sebarang penghantaran ke atau dari pelayan yang menjalankan Perkhidmatan;

2.4. mengambil sebarang tindakan yang mengenakan, atau mungkin mengenakan (sebagaimana ditentukan mengikut budi bicara mutlak kami), beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang ke atas infrastruktur kami atau infrastruktur mana-mana laman web sasaran;

2.5. memuat naik data tidak sah, virus, cecacing, atau ejen perisian hasad lain melalui Perkhidmatan;

2.6. mengumpul atau menuai sebarang maklumat pengenalan peribadi, termasuk nama akaun, daripada Perkhidmatan;

2.7. menyamar sebagai mana-mana individu, memberi gambaran palsu tentang hubungan anda dengan mana-mana individu atau entiti, melakukan penipuan, atau menyembunyikan atau cuba menyembunyikan identiti anda;

2.8. mengganggu operasi Perkhidmatan yang sepatutnya;

2.9. mengakses sebarang kandungan pada Perkhidmatan melalui sebarang teknologi atau cara selain daripada yang disediakan atau dibenarkan oleh Perkhidmatan;

2.10. memintas sebarang langkah yang mungkin kami gunakan untuk mencegah atau menyekat akses kepada Perkhidmatan, termasuk, tanpa had, ciri-ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan sebarang kandungan atau menguatkuasakan had ke atas penggunaan Perkhidmatan atau kandungan di dalamnya;

2.11. menjual semula atau mengedarkan semula Perkhidmatan (melainkan dipersetujui secara nyata sebaliknya dengan FineProxy);

2.12. menggunakan Perkhidmatan untuk cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran (cth., mengakses mana-mana pelayan, rangkaian, hos, atau akaun yang anda tidak dibenarkan untuk mengakses);

2.13. menggunakan Perkhidmatan untuk mengganggu atau cuba mengganggu komunikasi internet (cth., serangan penafian perkhidmatan (DoS));

2.14. menggunakan Perkhidmatan untuk bot pembelian tiket, penipuan iklan, atau untuk mengumpul data yang tidak tersedia secara umum atau dilindungi atas sebab kerahsiaannya; atau

2.15. menggunakan Perkhidmatan dengan melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai, mana-mana terma perkhidmatan atau terma penggunaan, atau mana-mana hak pihak ketiga.

Anda bersetuju untuk melengkapkan pengesahan identiti sekiranya FineProxy mempunyai syak wasangka yang munasabah bahawa mana-mana aktiviti yang dilarang di atas sedang dijalankan melalui akaun anda. Kegagalan melengkapkan pengesahan identiti boleh mengakibatkan penggantungan akaun.

3. Yuran Pemprosesan Aduan#

Gambaran Keseluruhan.

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi dengan mematuhi undang-undang yang berkenaan dan Terma Perkhidmatan kami. Sebarang penyalahgunaan Perkhidmatan atau pelanggaran peraturan kami akan ditangani dengan serius.

Yuran Pemprosesan Aduan.

Disebabkan peningkatan usaha pentadbiran dan penyiasatan yang berkaitan dengan pengendalian aduan, berkuat kuasa mulai 22 Januari 2024, yuran sebanyak $50 akan dikenakan bagi pemprosesan setiap aduan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan kami. Yuran ini bukan pengganti kepada pematuhan Terma kami dan tidak mengecualikan pengguna daripada tanggungjawab. Ia dikenakan semata-mata untuk menampung kos semakan dan penyiasatan aduan.

Prosedur Semakan Aduan.

Apabila kami menerima aduan, kami akan menyemak aktiviti yang dilaporkan, membuka tiket sokongan untuk pelanggan dan mengeluarkan invois bagi yuran pemprosesan aduan. Tiket tersebut menerangkan pelanggaran yang dilaporkan dan mungkin meminta penjelasan atau maklumat tambahan. Pelanggan mesti segera menghentikan aktiviti yang dikenal pasti dalam tiket tersebut dan mematuhi peraturan Perkhidmatan yang dirujuk di dalamnya. Pembayaran yuran tidak memberi kebenaran kepada pelanggan untuk meneruskan pelanggaran tersebut.

Terma Pembayaran.

Yuran pemprosesan aduan mesti dibayar dalam tempoh dua (2) hari kalendar dari tarikh invois. Jika pembayaran tidak diterima sebelum tarikh akhir, Perkhidmatan yang berkaitan dengan aduan tersebut boleh digantung. Perkhidmatan yang digantung hanya boleh dipulihkan setelah invois dibayar, aktiviti yang dilarang dihentikan, dan pemulihan tersebut selaras dengan peraturan kami, hasil semakan kami serta undang-undang yang berkenaan.

Pelanggaran Serius atau Berulang.

Jika pelanggaran yang dilaporkan adalah serius, jelas atau berlaku selepas aduan terdahulu, kami boleh menggantung Perkhidmatan dengan serta-merta apabila tiket sokongan dibuka, tanpa menunggu tempoh pembayaran dua hari tamat. Lazimnya, kami akan menggantung Perkhidmatan tertentu yang dikenal pasti dalam aduan tersebut. Jika pelanggaran yang disyaki adalah sangat serius atau mungkin melibatkan Perkhidmatan lain, kami boleh menggantung semua Perkhidmatan aktif pelanggan sementara kami menyiasat keadaan tersebut. Tiada bayaran balik akan diberikan bagi Perkhidmatan yang telah disediakan atau bagi yuran pemprosesan aduan yang telah dikenakan.

Pengecualian Yuran.

Dalam kes-kes luar biasa, dan atas budi bicara mutlak kami, kami boleh mengecualikan yuran pemprosesan aduan, terutamanya apabila pelanggan menunjukkan kerjasama yang jujur dan mengambil langkah-langkah munasabah bagi mencegah pelanggaran pada masa hadapan.

4. Langganan & Pemprosesan Pembayaran#

Setiap akaun mempunyai satu dompet dalaman dalam papan pemuka; baki berasingan tidak diselenggara bagi invois atau Perkhidmatan individu. Dompet boleh ditambah nilai secara manual atau melalui tambah nilai automatik pilihan, dan Perkhidmatan serta tambahan dibeli menggunakan dana dompet.

Deposit dompet mungkin diproses oleh penyedia pembayaran atau pemproses pembayaran pihak ketiga selaras dengan piawaian keselamatan yang berkenaan, termasuk PCI-DSS jika berkenaan. FineProxy tidak menyimpan atau memproses butiran kad pembayaran secara langsung.

Pemegang akaun mengawal tetapan pembayaran, termasuk tambah nilai automatik, melalui papan pemuka. Bayaran balik dan pembatalan dikawal oleh dan tertakluk kepada Polisi Bayaran Balik dalam Seksyen 5.

5. Polisi Bayaran Balik#

Tertakluk kepada Polisi Bayaran Balik ini, FineProxy menyediakan tempoh 24 jam dari masa pembelian di mana pelanggan boleh memohon bayaran balik ke kaedah pembayaran asal. Yuran penyedia pembayaran dan yuran lain yang berkenaan kekal tertakluk kepada Seksyen 5.2. Bayaran balik 24 jam tidak terpakai kepada Perkhidmatan yang dipesan untuk tempoh berbayar 48 jam.

Untuk membatalkan Perkhidmatan yang aktif, termasuk sebelum memohon bayaran balik, pelanggan mesti menggunakan papan pemuka dengan memilih Perkhidmatan yang aktif, membuka Pengurusan dan memilih “Batalkan perkhidmatan ini”. Pembatalan akan mengembalikan nilai Perkhidmatan yang tidak digunakan ke dompet dalaman akaun. Dalam tempoh 24 jam pertama selepas pembelian, pelanggan kemudiannya boleh memohon bayaran balik ke kaedah pembayaran asal secara eksklusif melalui sistem tiket sokongan yang tersedia dalam akaun pelanggan. Permohonan bayaran balik yang dihantar melalui saluran komunikasi lain tidak akan dipertimbangkan.

Pembatalan Perkhidmatan secara sendiri dalam papan pemuka boleh dilakukan tidak lebih daripada sekali setiap tiga (3) hari. Jika pelanggan mempunyai alasan yang kukuh untuk membatalkan sesuatu Perkhidmatan sebelum tempoh ini tamat, pelanggan boleh menghubungi kami melalui sistem tiket dan menerangkan sebab Perkhidmatan tersebut perlu dibatalkan. Permintaan sedemikian akan disemak secara individu.

FineProxy memantau aktiviti bayaran balik. Dalam kes permohonan bayaran balik yang berlebihan — khususnya, lebih daripada tiga (3) permohonan bayaran balik dalam satu bulan kalendar — kami berhak, atas budi bicara mutlak kami, untuk menolak permohonan bayaran balik selanjutnya.

Selepas tempoh bayaran balik 24 jam tamat, hasil pembatalan yang tersedia ialah pengkreditan nilai Perkhidmatan yang tidak digunakan ke dompet dalaman. Kredit dompet boleh digunakan untuk pembelian pada masa hadapan.

Jika pelanggan mengalami masalah teknikal dengan proksi yang dibeli, kami amat menggalakkan anda menghubungi pasukan sokongan teknikal kami melalui sistem tiket untuk menyemak isu tersebut sebelum mengemukakan permohonan bayaran balik.

Dengan membeli sebarang produk atau perkhidmatan daripada FineProxy, anda mengakui dan bersetuju untuk terikat dengan Dasar Bayaran Balik ini.

Klausa Tambahan Mengenai Pelanggaran.

Bayaran balik tidak tersedia dalam kes yang melibatkan aduan atau pelanggaran Terma Perkhidmatan kami. Jika sesuatu akaun didapati melanggar peraturan kami, sama ada disebabkan pelanggaran serius atau berulang, tiada bayaran balik akan dikeluarkan bagi perkhidmatan yang telah disediakan atau bagi sebarang yuran pemprosesan aduan yang ditanggung.

5.1 Tempoh Pemprosesan Bayaran Balik#

Selepas kami menerima melalui sistem tiket permintaan anda untuk bayaran balik ke kaedah pembayaran asal, bersama-sama dengan sebarang butiran pembayaran keluar yang diperlukan, kami akan menghantar permintaan bayaran balik kepada penyedia pembayaran dalam tempoh 24 jam.

Penting: tempoh masa bayaran balik tidak bermula dari saat anda menghantar mesej kepada kami. Ia bermula dari saat kami menghantar maklumat yang diperlukan kepada penyedia pembayaran. Anda akan menerima notifikasi e-mel berasingan sebaik sahaja maklumat tersebut telah dihantar.

Tempoh maksimum untuk penghantaran maklumat dari pihak kami adalah sehingga 24 jam (biasanya 2–6 jam). Selepas penghantaran, tempoh masa bayaran balik bergantung sepenuhnya kepada penyedia pembayaran dan/atau bank anda. Anggaran tempoh masa adalah seperti berikut:

Kad bank: 1–5 hari perniagaan. Dalam kebanyakan kes, bayaran balik diproses pada hari yang sama. Dalam sesetengah kes, kami mungkin meminta nombor kad anda untuk menyelesaikan pemindahan manual (jika disokong oleh penyedia).

1–5 hari perniagaan. Dalam kebanyakan kes, bayaran balik diproses pada hari yang sama. Dalam sesetengah kes, kami mungkin meminta nombor kad anda untuk menyelesaikan pemindahan manual (jika disokong oleh penyedia). Mata wang kripto: dalam tempoh 48 jam selepas kami menerima alamat bayaran balik yang sah. Anda mesti menyediakan alamat dompet yang digunakan untuk pembayaran serta rangkaian/protokol. Bayaran balik hanya boleh dihantar ke dompet yang sama dari mana pembayaran dibuat. Untuk blockchain bukan standard, tempoh masa mungkin sehingga 96 jam.

dalam tempoh 48 jam selepas kami menerima alamat bayaran balik yang sah. Anda mesti menyediakan alamat dompet yang digunakan untuk pembayaran serta rangkaian/protokol. Bayaran balik hanya boleh dihantar ke dompet yang sama dari mana pembayaran dibuat. Untuk blockchain bukan standard, tempoh masa mungkin sehingga 96 jam. WebMoney: sehingga 10 hari perniagaan. Sila ambil maklum bahawa yuran bayaran balik mungkin tinggi. Untuk kaedah ini, pemprosesan mungkin mengambil masa lebih lama dan bayaran balik mungkin diselesaikan menjelang tarikh akhir.

sehingga 10 hari perniagaan. Sila ambil maklum bahawa yuran bayaran balik mungkin tinggi. Untuk kaedah ini, pemprosesan mungkin mengambil masa lebih lama dan bayaran balik mungkin diselesaikan menjelang tarikh akhir. Perfect Money dan Alipay: sehingga 10 hari perniagaan.

5.2 Yuran Pembekal Pembayaran dan Blockchain#

Harga yang dipaparkan di laman web tidak termasuk yuran penyedia pembayaran dan/atau yuran rangkaian blockchain yang dikenakan untuk memproses transaksi. Yuran tersebut ditanggung oleh pelanggan pada masa pembayaran.

Sebarang yuran penyedia pembayaran yang dikenakan untuk bayaran balik ditanggung oleh pelanggan dan ditolak daripada jumlah bayaran balik. Kami berusaha sewajarnya untuk meminimumkan kos ini dan, jika boleh, mungkin mencadangkan pilihan bayaran balik dengan yuran yang lebih rendah.

Untuk bayaran balik mata wang kripto, jumlah yuran mungkin merangkumi yuran penyedia pembayaran dan yuran rangkaian blockchain.

Notis yuran kripto: penyedia pembayaran mungkin mengenakan yuran yang lebih tinggi untuk bayaran balik melalui Bitcoin, Ethereum dan USDT TRC20 (contohnya, USD 3 untuk bayaran balik USDT TRC20). Sila pertimbangkan yuran ini sebelum membuat pembelian jika anda menjangkakan untuk memohon bayaran balik.

6.1 Had Kelajuan#

Perkhidmatan ini menyediakan trafik tanpa had untuk semua pelan tarif melainkan dinyatakan secara eksplisit dalam terma yang berkenaan. Had lebar jalur berikut dikenakan berdasarkan jumlah keseluruhan alamat IP yang termasuk dalam Perkhidmatan aktif tertentu:

Sehingga 300 IP: sehingga 100 Mbps

301 hingga 3,000 IP: sehingga 500 Mbps

3,001 hingga 5,000 IP: sehingga 1 Gbps

5,001 hingga 15,000 IP: sehingga 1.5 Gbps

15,001 hingga 25,000 IP: sehingga 2.5 Gbps

Lebih daripada 25,000 IP: sehingga 5 Gbps

6.2 Had Sambungan Serentak#

Selain had lebar jalur, had berikut dikenakan ke atas bilangan sambungan serentak (apakah ini) untuk Perkhidmatan aktif tertentu, bergantung pada saiz pakej IP:

Sehingga 999 IP: sehingga 1500 sambungan serentak

1,000 hingga 4,999 IP: sehingga 3× bilangan IP yang termasuk dalam Perkhidmatan

5,000 hingga 14,999 IP: sehingga 2× bilangan IP yang termasuk dalam Perkhidmatan

15,000 IP dan ke atas: sehingga 1× bilangan IP yang termasuk dalam Perkhidmatan (sama dengan bilangan IP)

Jika had tersebut dilampaui, perkhidmatan akan bertukar secara automatik ke Mod Perlahan.

Dalam Mod Perlahan, hanya satu sambungan serentak bagi setiap alamat IP dibenarkan.

Tempoh Mod Perlahan bergantung pada bilangan pelanggaran had yang berlaku dalam tempoh 24 jam:

sehingga 2 pelanggaran — 5 minit

3 hingga 6 pelanggaran — 15 minit

7 hingga 10 pelanggaran — 30 minit

lebih daripada 10 pelanggaran — 60 minit

Selepas tempoh sekatan tamat, perkhidmatan akan kembali beroperasi seperti biasa secara automatik. Mekanisme ini membantu mencegah beban berlebihan daripada pengguna individu dan memastikan kualiti perkhidmatan yang stabil untuk semua pelanggan.

Jika had sambungan serentak semasa tidak mencukupi, sambungan serentak tambahan boleh dibeli untuk Perkhidmatan tertentu semasa membuat pesanan atau kemudian melalui papan pemuka. Harganya ialah $30 bagi setiap 1,000 sambungan serentak tambahan untuk tempoh penuh 30 hari. Apabila ditambahkan pada Perkhidmatan yang aktif, caj dikira secara prorata bagi baki hari dalam tempoh Perkhidmatan semasa. Had yang ditingkatkan digunakan secara automatik tanpa memerlukan tiket sokongan.

6.3 Peraturan Am, Pemberitahuan dan Peningkatan#

Had ini diperkenalkan semata-mata untuk mengekalkan kestabilan, kebolehpercayaan dan penggunaan saksama Perkhidmatan bagi semua pelanggan.

Semua had yang dinyatakan dalam Seksyen 6.1 dan 6.2 terpakai kepada Perkhidmatan secara keseluruhan (iaitu kepada pakej/pesanan aktif tertentu), bukan kepada setiap alamat IP secara individu. Sekiranya pelanggan mempunyai beberapa Perkhidmatan aktif, had tersebut dikenakan secara berasingan kepada setiap Perkhidmatan, bukan kepada akaun secara keseluruhan.

Jika sesuatu Perkhidmatan mempunyai beberapa pengikatan alamat IP sumber dalam senarai dibenarkan, pelanggan boleh menetapkan kuota sambungan serentak tertentu kepada setiap pengikatan semasa menambah atau menyuntingnya. Jumlah keseluruhan kuota yang diperuntukkan kepada semua pengikatan tidak boleh melebihi had sambungan serentak bagi Perkhidmatan tersebut.

Pelanggan boleh memantau penggunaan semasa dan had yang berkenaan melalui carta beban pada halaman Perkhidmatan aktif dalam papan pemuka. FineProxy tidak menghantar tiket sokongan semata-mata kerana sesuatu had telah dilampaui. Jika pelampauan tersebut adalah ketara dan/atau berulang serta mengancam kestabilan Perkhidmatan atau pelanggan lain, Syarikat berhak untuk menggantung Perkhidmatan yang terjejas dengan serta-merta, tanpa notis terlebih dahulu.

7. Polisi Penggantian Alamat IP#

Sila ambil perhatian mengenai peraturan penting berikut berkaitan penggantian alamat IP.

Sekiranya sesuatu alamat IP disekat akibat tindakan yang dilakukan oleh pelanggan semasa menggunakan Perkhidmatan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, permintaan yang berlebihan, pelanggaran dasar laman web sasaran, atau tingkah laku yang menyalahgunakan), FineProxy tidak bertanggungjawab untuk menyediakan penggantian segera bagi alamat IP tersebut.

Pelanggan boleh menggunakan penggantian layan diri berjadual secara percuma sekali setiap lapan (8) hari selepas pembelian awal atau kemas kini senarai proksi sebelumnya.

Bagi Perkhidmatan tidak berputar yang layak, penggantian alamat IP tidak berjadual secara penuh atau separa tersedia dengan caj sekali sahaja sebanyak $10 bagi setiap operasi, yang ditolak daripada dompet papan pemuka. Perkhidmatan berputar dikecualikan kerana alamat IP-nya berputar secara automatik.

Untuk memulakan penggantian dalam papan pemuka, pilih Perkhidmatan yang aktif, buka Tindakan Lain dan pilih Segarkan Semula IP. Pelanggan boleh menyegarkan semula seluruh senarai, alamat IP terpilih atau alamat IP mengikut negara, dan boleh menambah atau mengurangkan bahagian sesebuah negara jika dibenarkan oleh pelan yang berkenaan dan inventori yang tersedia.

Kami amat mengesyorkan agar anda menyemak polisi dan had penggunaan laman web atau perkhidmatan yang akan menggunakan proksi tersebut terlebih dahulu, kerana penggunaan yang berlebihan atau tidak wajar boleh mengakibatkan penyekatan IP secara serta-merta.

Sekiranya kami mengesan sekatan yang kerap terhadap alamat IP FineProxy pada laman web tertentu yang berkaitan dengan aktiviti pelanggan, kami boleh memaklumkan pelanggan tersebut. Jika sekatan sedemikian berterusan, FineProxy berhak untuk membekukan Perkhidmatan yang terjejas buat sementara waktu bagi membolehkan pelanggan membuat pelarasan yang diperlukan dan mencegah sekatan IP selanjutnya. Semasa tempoh pembekuan tersebut, tempoh perkhidmatan akan digantung dan tidak akan dikurangkan.

8. Akaun Pengguna#

Ciri-ciri tertentu Perkhidmatan mungkin memerlukan anda mendaftar akaun. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan kelayakan akaun anda dan untuk semua aktiviti yang dijalankan melalui akaun anda. FineProxy tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul akibat kegagalan anda melindungi maklumat akaun anda.

Kunci API dan rahsia webhook ialah kelayakan yang sensitif. Rahsia hanya dipaparkan sekali semasa dicipta, dan anda mesti menyalin serta menyimpannya dengan selamat, mengehadkan penggunaannya, dan menggantikan atau membatalkannya dengan segera jika ia telah atau mungkin telah terdedah. Gunakan kunci berasingan dengan keistimewaan minimum bagi setiap integrasi. Anda bertanggungjawab atas aktiviti yang dijalankan melalui kelayakan akaun, kunci API atau rahsia webhook yang sah.

9. Penggunaan yang Dibenarkan#

Anda bersetuju untuk menggunakan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang sah dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, serta hak pihak ketiga yang berkenaan. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tanpa kebenaran, termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, gangguan, atau pengedaran perisian hasad atau kod berbahaya yang lain.

Kami menghormati privasi anda. Maklumat tentang cara kami mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan data peribadi diterangkan dalam Dasar Privasi, yang merupakan bahagian penting dalam Terma ini.

11. Hak Harta Intelek#

Semua hak, hak milik, dan kepentingan dalam Perkhidmatan, termasuk semua hak harta intelek yang berkaitan, adalah dan akan kekal sebagai hak milik eksklusif FineProxy dan pemberi lesennya. Tiada apa-apa dalam Terma ini yang memberikan anda sebarang hak untuk menggunakan tanda dagangan, penjenamaan, atau harta intelek FineProxy kecuali seperti yang dibenarkan secara nyata.

12. Perubahan kepada Terma#

Kami boleh mengubah suai Terma ini dari semasa ke semasa. Versi yang dikemas kini akan diterbitkan di laman web kami dengan tarikh “Kemas Kini Terakhir” yang disemak semula. Penggunaan berterusan Perkhidmatan selepas perubahan tersebut berkuat kuasa merupakan penerimaan anda terhadap Terma yang disemak semula.

Kami berhak, atas budi bicara mutlak kami, untuk menggantung atau menamatkan akses anda kepada Perkhidmatan, secara keseluruhan atau sebahagian, termasuk menyekat akses pada masa hadapan, jika kami mempunyai alasan munasabah untuk mempercayai bahawa anda telah melanggar Terma ini atau undang-undang yang berkenaan. Penamatan boleh berlaku dengan atau tanpa notis terlebih dahulu, sepertimana yang dibenarkan oleh undang-undang.

14. Undang-undang yang Mentadbir#

Terma ini dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengannya hendaklah ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Estonia, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang.

15. Penafian dan Had Liabiliti#

Perkhidmatan disediakan atas dasar “seperti sedia ada” dan “seperti yang tersedia”. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, FineProxy menafikan semua waranti dan mengehadkan liabilitinya seperti yang dinyatakan dalam bahagian Penafian dan Had Liabiliti yang boleh didapati di di sini.

16. Sekatan Akses dan Sumber yang Disekat#

FineProxy menguatkuasakan sekatan yang dikenakan pada peringkat infrastruktur. Sekatan ini terpakai kepada semua pelanggan dan semua pelan. Jika sesuatu sumber berada dalam senarai sekatan, ia tidak boleh diakses melalui proksi kami dan penyahsekatan tidak tersedia.

16.1. Sekatan penuh perkhidmatan e-mel dan protokol mel#

Kami menyekat sepenuhnya perkhidmatan e-mel dan protokol mel (SMTP, IMAP, POP3) — tanpa mengira tujuan penggunaan.

Maksudnya:

sekatan ini dikuatkuasakan di seluruh infrastruktur kami untuk semua pengguna;

tujuan penggunaan tidak relevan: sama ada pengesahan e-mel, log masuk ke peti mel, atau penggunaan API berkaitan e-mel;

penyahsekatan perkhidmatan e-mel tidak dapat dilakukan — akses dihadkan untuk semua pelan.

16.2. Sekatan penuh zon domain .gov#

Semua laman web dalam zon domain .gov disekat pada proksi kami. Sumber kerajaan sering menyekat akses daripada julat IP tanpa nama, dan ini juga selaras dengan dasar dalaman kami yang bertujuan mencegah penyalahgunaan perkhidmatan. Sekatan ini terpakai untuk semua negara dan semua pelan.

16.3. Laman web dan perkhidmatan lain yang disekat#

Sumber berikut tidak boleh diakses melalui proksi kami. Jika sesebuah laman web terdapat dalam senarai ini, penyahsekatan tidak tersedia.

Laman web kerajaan

semua domain .gov

Perkhidmatan kewangan

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Sumber kerajaan dan korporat

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Platform teknologi dan permainan

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Enjin carian

Google Search (hanya halaman hasil carian yang disekat; perkhidmatan Google lain kekal boleh diakses)

Penstriman dan hiburan

filmax-tv.ru, fandango.com

Perkhidmatan anti-spam

spamhaus.org

Perkhidmatan pengurusan jauh dan keselamatan

my-android.avast.com

Syarikat penerbangan dan tempahan dalam talian

singaporeair.com, ticketswap

Media dan berita

rappler.com

Laman web komersial dan korporat

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Kedai dan katalog (potpourrigroup.com dan laman berkaitan)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Sumber lain

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Jika sesuatu sumber terdapat dalam senarai ini, ia tidak akan berfungsi melalui proksi kami.

16.4 Dasar akses Twitch#

Secara lalai, akses ke Twitch disekat pada semua perkhidmatan proksi dikongsi (pakej). Sekatan ini hanya terpakai untuk Twitch dan tidak menjejaskan akses ke laman web atau platform lain. Semua proksi pakej kekal berfungsi sepenuhnya untuk kegunaan umum.

Sekatan ini disebabkan oleh dasar moderasi dan kawalan trafik Twitch yang ketat. Apabila beberapa pelanggan menggunakan IP proksi yang sama untuk mengakses Twitch, alamat IP tersebut akan cepat disekat atau dihadkan, yang memberi kesan negatif kepada semua pengguna yang berkongsi IP tersebut.

Untuk menyediakan akses yang stabil, kami menawarkan pelan proksi pakej khusus dengan akses eksklusif ke Twitch, tersedia di: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Dengan pelan ini, alamat IP proksi kekal boleh digunakan untuk semua laman web, manakala akses ke Twitch diaktifkan secara eksklusif untuk seorang pelanggan sahaja pada IP tersebut. Tiada pelanggan lain dibenarkan menggunakan Twitch pada alamat proksi yang sama. Disebabkan hak akses eksklusif ini, pelan proksi pakej sedemikian berharga 50% lebih tinggi berbanding proksi pakej standard.

Pengaktifan akses Twitch dilakukan secara manual. Untuk mengaktifkannya, pelanggan perlu menghantar permintaan melalui sistem tiket di akaun peribadi. Pengaktifan automatik tidak tersedia.

17. Sokongan Protokol UDP#

Sokongan protokol UDP hanya tersedia untuk Perkhidmatan tidak berputar yang layak; Perkhidmatan berputar dikecualikan. Apabila sokongan UDP diaktifkan, kos Perkhidmatan meningkat sebanyak 50% daripada harga standard Perkhidmatan.

Pelanggan boleh menambah sokongan UDP semasa membuat pesanan atau kemudian daripada Perkhidmatan aktif dalam papan pemuka. Jika ditambah kemudian, caj tambahan dikira secara prorata bagi baki hari dalam tempoh Perkhidmatan semasa. Pengaktifan dilakukan secara layan diri dan tidak memerlukan tiket sokongan, pengaktifan manual atau tempoh menunggu.

Penukaran atau pengemaskinian alamat IP dalam Perkhidmatan tidak menyahaktifkan sokongan protokol UDP. Fungsi UDP kekal tersedia selepas senarai IP dikemas kini.

Harga perkhidmatan yang meningkat berkaitan sokongan protokol UDP terpakai sepanjang tempoh perkhidmatan aktif, termasuk pembaharuan, selagi sokongan UDP kekal diaktifkan.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Terma ini atau memerlukan bantuan teknikal, hubungi Sokongan FineProxy melalui mana-mana saluran berikut: