Proksi UDP

Sokongan UDP kami berdasarkan mekanisme standard SOCKS5 UDP ASSOCIATE.

Secara praktikal, trafik UDP dimajukan melalui proksi menggunakan sambungan kawalan TCP. Sambungan TCP mewujudkan dan mengekalkan sesi, manakala paket UDP sebenar (permainan, VoIP, DNS, streaming) dihantar secara berasingan melalui titik geganti — bukan diterowong dalam TCP.

Cara ia berfungsi:

1. Aplikasi anda menyambung ke proksi menggunakan SOCKS5 melalui TCP.

2. Aplikasi menghantar permintaan UDP ASSOCIATE.

3. Pelayan proksi membalas dengan alamat geganti UDP (BND.ADDR dan BND.PORT).

4. Aplikasi anda menghantar paket UDP ke alamat tersebut. Setiap paket dikapsulkan dan mengandungi IP destinasi serta port.

5. Proksi memajukan trafik UDP dan menyampaikan semula respons kepada aplikasi anda.

6. Sambungan TCP mesti kekal terbuka supaya sesi UDP terus aktif. Menutupnya akan serta-merta menamatkan pemajuan UDP.

Tingkah laku ini ditakrifkan oleh spesifikasi SOCKS5. Kebanyakan klien permainan moden, perisian VoIP dan alat rangkaian menyokong perkara ini secara automatik.

Perkara penting untuk diambil perhatian: