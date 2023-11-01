Proksi UDP
Penghalaan UDP natif melalui SOCKS5 — tiada overhed terowong TCP, pautan naik 10–40 Gbit/s, serasi dengan TiviMate, OTTPlayer, VoIP dan klien permainan.
Bina pelan proksi berdaya UDP anda.
Pilih jenis proksi asas, lokasi, kuantiti dan tempoh pengebilan. Sokongan UDP dipilih di sini dan menambah 50% pada harga asas pelan.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
UDP tersedia sebagai pilihan.
Pilih jenis proksi asas.
Sokongan UDP didayakan sebagai tambahan kepada pelan proksi statik yang serasi. Bandingkan produk asas sebelum mengkonfigurasikannya.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Konfigurasikan pelan proksi dengan sokongan UDP
- Beli proksi berdaya UDP di Amerika Syarikat
- Eksport senarai proksi saya sebagai JSON
- Kemas kini senarai IP dibenarkan untuk perkhidmatan proksi saya
- Tunjukkan status dan tarikh bayaran seterusnya untuk perkhidmatan saya
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Kelajuan semasa beban tinggi
Pada masa itu, saya perlu menggunakan proxy bebas, saya ingat bahawa saya merupakan mimpi. Namun, tidak lagi. Saya berasa takut sebelum menggunakan Fineproxy dan mereka semua berjalan selepas saya memutuskan untuk mencoba kerja penyebaran. Saya memerlukan kecepatan dan sokongan yang baik. Jangan lupalah harta yang baik dan kebaikan hati yang sepenuhnya)
Saya menggunakan proxy ini untuk projek yang mengecewakan dan itulah yang saya perlukan. Kerja IP yang berkumpul dan cepat
Sokongan
kebanyakan satu pemberi ive yang terbaik bekerja dengan hampir tidak ada proxy dan sokongan 24/7. bertahanlah!
FineProxy.org merupakan pemberi proxy yang berkualiti tinggi yang menyokong pelanggan dan politik jaminan yang teguh. Mereka menawarkan kerja yang aman dan cepat dan memastikan pengalaman yang tidak berguna bagi pengguna.
Trafik tanpa had
Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.
Proxy Eropah yang sangat diperlukan. Saya rasa satu - satunya pemberi proxy yang mengekalkan Internet yang aman. Seorang lagi yang bertanggungjawab setiap GB atau setiap permintaan, tetapi mereka masih menawarkan rancangan bahagian yang tidak terbatas.
Adakah proksi UDP anda berfungsi untuk sembang suara?Ya
Ya. Proksi UDP FineProxy menyokong sepenuhnya penghantaran data masa nyata, menjadikannya sesuai untuk sembang suara, aplikasi VoIP, dan protokol penstriman. Saluran UDP mengendalikan paket secara langsung tanpa membuka sesi TCP yang berterusan, sekali gus mengurangkan kelewatan dan meningkatkan kestabilan untuk komunikasi langsung.
Bagaimana sebenarnya protokol UDP anda berfungsi?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Sokongan UDP kami berdasarkan mekanisme standard SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
Secara praktikal, trafik UDP dimajukan melalui proksi menggunakan sambungan kawalan TCP. Sambungan TCP mewujudkan dan mengekalkan sesi, manakala paket UDP sebenar (permainan, VoIP, DNS, streaming) dihantar secara berasingan melalui titik geganti — bukan diterowong dalam TCP.
Cara ia berfungsi:
1. Aplikasi anda menyambung ke proksi menggunakan SOCKS5 melalui TCP.
2. Aplikasi menghantar permintaan UDP ASSOCIATE.
3. Pelayan proksi membalas dengan alamat geganti UDP (BND.ADDR dan BND.PORT).
4. Aplikasi anda menghantar paket UDP ke alamat tersebut. Setiap paket dikapsulkan dan mengandungi IP destinasi serta port.
5. Proksi memajukan trafik UDP dan menyampaikan semula respons kepada aplikasi anda.
6. Sambungan TCP mesti kekal terbuka supaya sesi UDP terus aktif. Menutupnya akan serta-merta menamatkan pemajuan UDP.
Tingkah laku ini ditakrifkan oleh spesifikasi SOCKS5. Kebanyakan klien permainan moden, perisian VoIP dan alat rangkaian menyokong perkara ini secara automatik.
Perkara penting untuk diambil perhatian:
- UDP hanya berfungsi dengan aplikasi yang menyokong SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- Tiada penghantaran UDP mentah digunakan — UDP diproksi melalui SOCKS5.
- Keserasian bergantung pada aplikasi dan perlu diuji di pihak anda.
- Kaedah ini biasanya digunakan untuk trafik berlatensi rendah seperti permainan, komunikasi suara dan pertanyaan DNS.
Bolehkah pertanyaan DNS bocor ke luar proksi apabila menggunakan UDP?Ia
Ia bergantung pada tetapan anda. Secara lalai, kebanyakan aplikasi menghantar pertanyaan DNS melalui UDP. Jika penyelesai DNS sistem anda tidak dikonfigurasi untuk melalui proksi SOCKS5, permintaan DNS mungkin memintas proksi sepenuhnya dan terus ke ISP anda — mendedahkan domain yang anda lawati. Untuk mengelakkan kebocoran DNS, konfigurasikan aplikasi atau OS anda supaya menyelesaikan DNS melalui proksi, gunakan pelayan DNS yang hanya boleh diakses melalui IP proksi, atau gunakan aplikasi yang secara natif menghalakan semua trafik (termasuk DNS) melalui SOCKS5. FineProxy tidak memintas atau merekod pertanyaan DNS, jadi pencegahan kebocoran dikendalikan di pihak klien.
Apakah perbezaan antara proksi HTTP dan proksi UDP?Proksi HTTP
Proksi HTTP mengendalikan trafik web — ia memproses permintaan dan respons melalui sambungan TCP, sesuai untuk pelayaran web, API atau automasi.
Proksi UDP menghantar datagram melalui geganti SOCKS5 dan direka untuk komunikasi masa nyata, penstriman media, serta permainan. Proksi ini tidak menghurai atau mengubah suai trafik dan berfungsi lebih pantas apabila kebolehpercayaan setiap paket bukan keutamaan.
Adakah anda menawarkan bayaran balik untuk perkhidmatan proksi UDP?Ya. Bayaran balik
Ya. Bayaran balik tersedia dalam tempoh 24 jam selepas pembelian. Jika perkhidmatan tidak memenuhi keperluan anda, hubungi sokongan dalam masa 24 jam dan kami akan memproses bayaran balik selepas pengesahan asas. Kami mengesyorkan anda menguji prestasi dan keserasian dengan segera supaya sebarang isu boleh diselesaikan dalam tempoh bayaran balik.
What Is a
UDP Proxy?
Proksi UDP ialah perantara rangkaian yang memajukan paket User Datagram Protocol (UDP) antara klien dan pelayan sasaran. Berbeza dengan proksi HTTP yang beroperasi khusus melalui TCP, proksi UDP mengendalikan data masa nyata tanpa sambungan tetap, menjadikannya penting untuk perkhidmatan seperti sembang suara, permainan dalam talian, IPTV dan penstriman.Proksi UDP FineProxy menggunakan mekanisme SOCKS5 UDP ASSOCIATE untuk menghalakan trafik UDP dengan overhed minimum, menawarkan sokongan penuh IPv4 dan trafik tanpa had merentasi rangkaian lebar jalur tinggi.
Cara Proksi UDP Berfungsi
Apabila aplikasi perlu menghantar data UDP, ia terlebih dahulu menyambung ke proksi melalui SOCKS5 menerusi TCP dan menghantar permintaan UDP ASSOCIATE. Proksi membalas dengan alamat geganti, dan dari titik itu, datagram UDP dimajukan melalui geganti tanpa ditunelkan dalam paket TCP — sambungan TCP hanya mengekalkan sesi. Pelayan FineProxy memproses beribu-ribu paket sesaat melalui pusat data Tier-III/IV dengan pautan naik 10–40 Gbit/s, memastikan 99.9% masa operasi dan aliran paket yang stabil walaupun di bawah beban tinggi.
Cara SOCKS5 UDP ASSOCIATE Mengendalikan Trafik UDP
Banyak konfigurasi proksi cuba mengendalikan UDP dengan membungkusnya sepenuhnya dalam terowong TCP, yang menambah overhed ketara dan menggagalkan tujuan asal penggunaan UDP. SOCKS5 UDP ASSOCIATE mengambil pendekatan berbeza: ia menggunakan sambungan TCP hanya sebagai saluran kawalan untuk mewujudkan dan mengekalkan sesi, manakala datagram UDP sebenar dihantar secara berasingan melalui titik geganti khusus.Pelaksanaan FineProxy mengikut model ini dengan tepat. Paket UDP dimajukan melalui alamat geganti tanpa dikapsulkan semula ke dalam TCP, sekali gus mengekalkan ciri latensi rendah UDP dan keserasian yang lebih baik dengan aplikasi yang bergantung pada penghantaran datagram tulen.
Perbezaannya Berbanding Proksi Berasaskan TCP Semata-mata
Proksi HTTP dan HTTPS standard menghalakan semua trafik melalui sambungan TCP, bermakna setiap paket melalui proses jabat tangan, pengakuan, dan logik penghantaran semula. Untuk aplikasi masa nyata, ini menambah kelewatan yang tidak perlu. Proksi SOCKS5 FineProxy dengan UDP ASSOCIATE mengasingkan satah kawalan (TCP) daripada satah data (UDP). Hasilnya, paket media, suara, atau permainan sebenar bergerak sebagai datagram UDP melalui geganti — bukan dibungkus dalam TCP — memberikan latensi lebih rendah dan prestasi lebih konsisten untuk strim berterusan.
Keserasian dengan Perkhidmatan IPTV (TiviMate, OTTPlayer, dll.)
Ya, proksi UDP FineProxy serasi sepenuhnya dengan IPTV dan platform penstriman media seperti TiviMate, OTTPlayer, Smart STB, serta perkhidmatan penghantaran kandungan masa nyata yang lain. Memandangkan aplikasi ini bergantung pada multicast UDP atau strim datagram langsung, sokongan SOCKS5 UDP ASSOCIATE memastikan main balik yang lancar dan penimbalan yang berkurangan merentasi peranti — daripada TV pintar hinggalah pemain Android.
Adakah Protokol Ini Selamat?
UDP sendiri ialah protokol pengangkutan ringan yang tidak menyertakan penyulitan atau pengesahan. Walau bagaimanapun, FineProxy memastikan penghalaan selamat melalui pelayan terkawal, antara muka pengurusan yang disulitkan, dan laluan data yang diasingkan.Untuk perlindungan tambahan, pengguna boleh menggabungkan proksi UDP dengan penyulitan hujung-ke-hujung pada peringkat aplikasi (contohnya, SRTP untuk suara atau HTTPS melalui UDP). FineProxy tidak merekod aktiviti pengguna atau menyahsulit muatan — perkhidmatan ini hanya menghalakan paket, sekali gus memelihara privasi dan integriti sesi.