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Proksi UDP

Penghalaan UDP natif melalui SOCKS5 — tiada overhed terowong TCP, pautan naik 10–40 Gbit/s, serasi dengan TiviMate, OTTPlayer, VoIP dan klien permainan.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
UDP ASSOCIATEAvailable over SOCKS5
OptionalDayakannya dalam kalkulator
Tanpa meterTiada caj per GB
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi berdaya UDP anda.

Pilih jenis proksi asas, lokasi, kuantiti dan tempoh pengebilan. Sokongan UDP dipilih di sini dan menambah 50% pada harga asas pelan.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Hidup

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

UDP tersedia sebagai pilihan.
Pilih jenis proksi asas.

Sokongan UDP didayakan sebagai tambahan kepada pelan proksi statik yang serasi. Bandingkan produk asas sebelum mengkonfigurasikannya.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Konfigurasikan pelan proksi dengan sokongan UDP
  • Beli proksi berdaya UDP di Amerika Syarikat
  • Eksport senarai proksi saya sebagai JSON
  • Kemas kini senarai IP dibenarkan untuk perkhidmatan proksi saya
  • Tunjukkan status dan tarikh bayaran seterusnya untuk perkhidmatan saya
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Pada masa itu, saya perlu menggunakan proxy bebas, saya ingat bahawa saya merupakan mimpi. Namun, tidak lagi. Saya berasa takut sebelum menggunakan Fineproxy dan mereka semua berjalan selepas saya memutuskan untuk mencoba kerja penyebaran. Saya memerlukan kecepatan dan sokongan yang baik. Jangan lupalah harta yang baik dan kebaikan hati yang sepenuhnya)

Georg PinerPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya menggunakan proxy ini untuk projek yang mengecewakan dan itulah yang saya perlukan. Kerja IP yang berkumpul dan cepat

Alice PoTrustpilot, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

kebanyakan satu pemberi ive yang terbaik bekerja dengan hampir tidak ada proxy dan sokongan 24/7. bertahanlah!

steliosvastardosNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy.org merupakan pemberi proxy yang berkualiti tinggi yang menyokong pelanggan dan politik jaminan yang teguh. Mereka menawarkan kerja yang aman dan cepat dan memastikan pengalaman yang tidak berguna bagi pengguna.

Tuyen NguyenDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy Eropah yang sangat diperlukan. Saya rasa satu - satunya pemberi proxy yang mengekalkan Internet yang aman. Seorang lagi yang bertanggungjawab setiap GB atau setiap permintaan, tetapi mereka masih menawarkan rancangan bahagian yang tidak terbatas.

NemanjaDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Adakah proksi UDP anda berfungsi untuk sembang suara?Ya

Ya. Proksi UDP FineProxy menyokong sepenuhnya penghantaran data masa nyata, menjadikannya sesuai untuk sembang suara, aplikasi VoIP, dan protokol penstriman. Saluran UDP mengendalikan paket secara langsung tanpa membuka sesi TCP yang berterusan, sekali gus mengurangkan kelewatan dan meningkatkan kestabilan untuk komunikasi langsung.

Bagaimana sebenarnya protokol UDP anda berfungsi?SOCKS5 UDP ASSOCIATE

Sokongan UDP kami berdasarkan mekanisme standard SOCKS5 UDP ASSOCIATE.

Secara praktikal, trafik UDP dimajukan melalui proksi menggunakan sambungan kawalan TCP. Sambungan TCP mewujudkan dan mengekalkan sesi, manakala paket UDP sebenar (permainan, VoIP, DNS, streaming) dihantar secara berasingan melalui titik geganti — bukan diterowong dalam TCP.

Cara ia berfungsi:

1. Aplikasi anda menyambung ke proksi menggunakan SOCKS5 melalui TCP.

2. Aplikasi menghantar permintaan UDP ASSOCIATE.

3. Pelayan proksi membalas dengan alamat geganti UDP (BND.ADDR dan BND.PORT).

4. Aplikasi anda menghantar paket UDP ke alamat tersebut. Setiap paket dikapsulkan dan mengandungi IP destinasi serta port.

5. Proksi memajukan trafik UDP dan menyampaikan semula respons kepada aplikasi anda.

6. Sambungan TCP mesti kekal terbuka supaya sesi UDP terus aktif. Menutupnya akan serta-merta menamatkan pemajuan UDP.

Tingkah laku ini ditakrifkan oleh spesifikasi SOCKS5. Kebanyakan klien permainan moden, perisian VoIP dan alat rangkaian menyokong perkara ini secara automatik.

Perkara penting untuk diambil perhatian:

  • UDP hanya berfungsi dengan aplikasi yang menyokong SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
  • Tiada penghantaran UDP mentah digunakan — UDP diproksi melalui SOCKS5.
  • Keserasian bergantung pada aplikasi dan perlu diuji di pihak anda.
  • Kaedah ini biasanya digunakan untuk trafik berlatensi rendah seperti permainan, komunikasi suara dan pertanyaan DNS.
Bolehkah pertanyaan DNS bocor ke luar proksi apabila menggunakan UDP?Ia

Ia bergantung pada tetapan anda. Secara lalai, kebanyakan aplikasi menghantar pertanyaan DNS melalui UDP. Jika penyelesai DNS sistem anda tidak dikonfigurasi untuk melalui proksi SOCKS5, permintaan DNS mungkin memintas proksi sepenuhnya dan terus ke ISP anda — mendedahkan domain yang anda lawati. Untuk mengelakkan kebocoran DNS, konfigurasikan aplikasi atau OS anda supaya menyelesaikan DNS melalui proksi, gunakan pelayan DNS yang hanya boleh diakses melalui IP proksi, atau gunakan aplikasi yang secara natif menghalakan semua trafik (termasuk DNS) melalui SOCKS5. FineProxy tidak memintas atau merekod pertanyaan DNS, jadi pencegahan kebocoran dikendalikan di pihak klien.

Apakah perbezaan antara proksi HTTP dan proksi UDP?Proksi HTTP

Proksi HTTP mengendalikan trafik web — ia memproses permintaan dan respons melalui sambungan TCP, sesuai untuk pelayaran web, API atau automasi.

Proksi UDP menghantar datagram melalui geganti SOCKS5 dan direka untuk komunikasi masa nyata, penstriman media, serta permainan. Proksi ini tidak menghurai atau mengubah suai trafik dan berfungsi lebih pantas apabila kebolehpercayaan setiap paket bukan keutamaan.

Adakah anda menawarkan bayaran balik untuk perkhidmatan proksi UDP?Ya. Bayaran balik

Ya. Bayaran balik tersedia dalam tempoh 24 jam selepas pembelian. Jika perkhidmatan tidak memenuhi keperluan anda, hubungi sokongan dalam masa 24 jam dan kami akan memproses bayaran balik selepas pengesahan asas. Kami mengesyorkan anda menguji prestasi dan keserasian dengan segera supaya sebarang isu boleh diselesaikan dalam tempoh bayaran balik.

What Is a
UDP Proxy?

Proksi UDP ialah perantara rangkaian yang memajukan paket User Datagram Protocol (UDP) antara klien dan pelayan sasaran. Berbeza dengan proksi HTTP yang beroperasi khusus melalui TCP, proksi UDP mengendalikan data masa nyata tanpa sambungan tetap, menjadikannya penting untuk perkhidmatan seperti sembang suara, permainan dalam talian, IPTV dan penstriman.Proksi UDP FineProxy menggunakan mekanisme SOCKS5 UDP ASSOCIATE untuk menghalakan trafik UDP dengan overhed minimum, menawarkan sokongan penuh IPv4 dan trafik tanpa had merentasi rangkaian lebar jalur tinggi.

01

Cara Proksi UDP Berfungsi

Apabila aplikasi perlu menghantar data UDP, ia terlebih dahulu menyambung ke proksi melalui SOCKS5 menerusi TCP dan menghantar permintaan UDP ASSOCIATE. Proksi membalas dengan alamat geganti, dan dari titik itu, datagram UDP dimajukan melalui geganti tanpa ditunelkan dalam paket TCP — sambungan TCP hanya mengekalkan sesi. Pelayan FineProxy memproses beribu-ribu paket sesaat melalui pusat data Tier-III/IV dengan pautan naik 10–40 Gbit/s, memastikan 99.9% masa operasi dan aliran paket yang stabil walaupun di bawah beban tinggi.

02

Cara SOCKS5 UDP ASSOCIATE Mengendalikan Trafik UDP

Banyak konfigurasi proksi cuba mengendalikan UDP dengan membungkusnya sepenuhnya dalam terowong TCP, yang menambah overhed ketara dan menggagalkan tujuan asal penggunaan UDP. SOCKS5 UDP ASSOCIATE mengambil pendekatan berbeza: ia menggunakan sambungan TCP hanya sebagai saluran kawalan untuk mewujudkan dan mengekalkan sesi, manakala datagram UDP sebenar dihantar secara berasingan melalui titik geganti khusus.Pelaksanaan FineProxy mengikut model ini dengan tepat. Paket UDP dimajukan melalui alamat geganti tanpa dikapsulkan semula ke dalam TCP, sekali gus mengekalkan ciri latensi rendah UDP dan keserasian yang lebih baik dengan aplikasi yang bergantung pada penghantaran datagram tulen.

03

Perbezaannya Berbanding Proksi Berasaskan TCP Semata-mata

Proksi HTTP dan HTTPS standard menghalakan semua trafik melalui sambungan TCP, bermakna setiap paket melalui proses jabat tangan, pengakuan, dan logik penghantaran semula. Untuk aplikasi masa nyata, ini menambah kelewatan yang tidak perlu. Proksi SOCKS5 FineProxy dengan UDP ASSOCIATE mengasingkan satah kawalan (TCP) daripada satah data (UDP). Hasilnya, paket media, suara, atau permainan sebenar bergerak sebagai datagram UDP melalui geganti — bukan dibungkus dalam TCP — memberikan latensi lebih rendah dan prestasi lebih konsisten untuk strim berterusan.

04

Keserasian dengan Perkhidmatan IPTV (TiviMate, OTTPlayer, dll.)

Ya, proksi UDP FineProxy serasi sepenuhnya dengan IPTV dan platform penstriman media seperti TiviMate, OTTPlayer, Smart STB, serta perkhidmatan penghantaran kandungan masa nyata yang lain. Memandangkan aplikasi ini bergantung pada multicast UDP atau strim datagram langsung, sokongan SOCKS5 UDP ASSOCIATE memastikan main balik yang lancar dan penimbalan yang berkurangan merentasi peranti — daripada TV pintar hinggalah pemain Android.

05

Adakah Protokol Ini Selamat?

UDP sendiri ialah protokol pengangkutan ringan yang tidak menyertakan penyulitan atau pengesahan. Walau bagaimanapun, FineProxy memastikan penghalaan selamat melalui pelayan terkawal, antara muka pengurusan yang disulitkan, dan laluan data yang diasingkan.Untuk perlindungan tambahan, pengguna boleh menggabungkan proksi UDP dengan penyulitan hujung-ke-hujung pada peringkat aplikasi (contohnya, SRTP untuk suara atau HTTPS melalui UDP). FineProxy tidak merekod aktiviti pengguna atau menyahsulit muatan — perkhidmatan ini hanya menghalakan paket, sekali gus memelihara privasi dan integriti sesi.